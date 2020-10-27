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Міністерство захисту довкілля готує четверте видання Червоної книги України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міністерство захисту довкілля готує четверте видання Червоної книги України

Проводиться робота з підготовки четвертої редакції видання Червоної книги України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України.

Зараз міністерство отримало результати наукових досліджень, узгоджені Національною комісією з питань Червоної книги щодо переліку видів тварин, рослин і грибів, які можуть бути включені або виключені з Червоної книги.

На основі цього готуються до затвердження оновлені списки рослинного і тваринного світу, які будуть внесені в четверте видання.

Нагадаємо, що згідно із законодавством, пропозиції про включення або виключення можуть вносити науково-дослідні установи, державні та громадські організації, а також окремі фахівці та вчені.

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Топ коментарі
+1
В Красную Книгу Украины пужно внести лес и зелёную зону Киева.
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27.10.2020 11:10
+1
Непременно внесите в неё исчезающий на территории вид "ЗеДолбоДятловый баран". Поголовье его всего за полтора года сократилось катастрофически, с 73% весной 2019 года до 7% осенью 2020 года. Министерство защиты окружающей среды готовит четвертое издание Красной книги Украины - Цензор.НЕТ 9353
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27.10.2020 11:10
+1
ЗАНЕСТИ ТУДА В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ СВИНЕЙ И КОРОВ !!! СКОРО ИХ ИСТРЕБЯТ НА Украине !!!!!!!!!
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27.10.2020 12:08
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В Красную Книгу Украины пужно внести лес и зелёную зону Киева.
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27.10.2020 11:10 Відповісти
Четвертое издание Красной книги... Посмертное.
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27.10.2020 15:14 Відповісти
Впишіть туди українців.
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27.10.2020 11:10 Відповісти
Ылітних? Міністерство захисту довкілля готує четверте видання Червоної книги України - Цензор.НЕТ 5748
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27.10.2020 11:59 Відповісти
Непременно внесите в неё исчезающий на территории вид "ЗеДолбоДятловый баран". Поголовье его всего за полтора года сократилось катастрофически, с 73% весной 2019 года до 7% осенью 2020 года. Министерство защиты окружающей среды готовит четвертое издание Красной книги Украины - Цензор.НЕТ 9353
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27.10.2020 11:10 Відповісти
поголовье мутировало в ещё более радикальный зажопинский вид, ареал обитания стремительно расширяется Министерство защиты окружающей среды готовит четвертое издание Красной книги Украины - Цензор.НЕТ 5244
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27.10.2020 11:18 Відповісти
Это точно. Каков выход? Лично я, как врач психиатр, предлагаю стерилизацию, дабы они не размножались и не вредили на полях, лугах в лесах и горах. Ну и городах и сёлах в том числе.
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27.10.2020 11:35 Відповісти
Це був жарт? Невже психіатрами можуть працювати такі довбні?
Хоча, мушу визнати, якщо в нас в Україні президентами можуть бути Бариги та Кловуни, то чому тоді якийсь, окремо взятий довбень, не може стати психіатром? Міністерство захисту довкілля готує четверте видання Червоної книги України - Цензор.НЕТ 8602
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27.10.2020 12:12 Відповісти
Сюди неодмінно повинен попасти зникаючий вид "homozelenkus primitivus".
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27.10.2020 11:15 Відповісти
Для чего вообще существует и обновляется Красная книга? Из новости подана в таком ключе, что как хорошо, что готовится четвертое издание Красной книги Украины! Какое увлекательное чтение! Лучше бы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отчиталось не о том, какие новые виды флоры и фауны внесли в эту книгу, а какие виды ему удалось спасти и убрать из этой книги. Не думают ли в этом Министерстве выйти с законопроектом о запрете охоты на диких животных в качестве развлечения?
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27.10.2020 12:00 Відповісти
ЗАНЕСТИ ТУДА В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ СВИНЕЙ И КОРОВ !!! СКОРО ИХ ИСТРЕБЯТ НА Украине !!!!!!!!!
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27.10.2020 12:08 Відповісти
 
 