Міністерство захисту довкілля готує четверте видання Червоної книги України
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Проводиться робота з підготовки четвертої редакції видання Червоної книги України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України.
Зараз міністерство отримало результати наукових досліджень, узгоджені Національною комісією з питань Червоної книги щодо переліку видів тварин, рослин і грибів, які можуть бути включені або виключені з Червоної книги.
На основі цього готуються до затвердження оновлені списки рослинного і тваринного світу, які будуть внесені в четверте видання.
Нагадаємо, що згідно із законодавством, пропозиції про включення або виключення можуть вносити науково-дослідні установи, державні та громадські організації, а також окремі фахівці та вчені.
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Хоча, мушу визнати, якщо в нас в Україні президентами можуть бути Бариги та Кловуни, то чому тоді якийсь, окремо взятий довбень, не може стати психіатром?