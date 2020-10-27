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Министерство защиты окружающей среды готовит четвертое издание Красной книги Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество

Министерство защиты окружающей среды готовит четвертое издание Красной книги Украины

Проводится работа по подготовке четвертой редакции издания Красной книги Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Сейчас министерство получило результаты научных исследований, согласованные Национальной комиссией по вопросам Красной книги относительно перечня видов животных, растений и грибов, которые могут быть включены или исключены из Красной книги.

На основе этого готовятся к утверждению обновленные списки растительного и животного мира, которые будут внесены в четвертое издание.

Напомним, что согласно законодательству, предложения о включении или исключении могут вносить научно-исследовательские учреждения, государственные и общественные организации, а также отдельные специалисты и ученые.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+1
В Красную Книгу Украины пужно внести лес и зелёную зону Киева.
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27.10.2020 11:10
+1
Непременно внесите в неё исчезающий на территории вид "ЗеДолбоДятловый баран". Поголовье его всего за полтора года сократилось катастрофически, с 73% весной 2019 года до 7% осенью 2020 года. Министерство защиты окружающей среды готовит четвертое издание Красной книги Украины - Цензор.НЕТ 9353
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27.10.2020 11:10
+1
ЗАНЕСТИ ТУДА В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ СВИНЕЙ И КОРОВ !!! СКОРО ИХ ИСТРЕБЯТ НА Украине !!!!!!!!!
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27.10.2020 12:08
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В Красную Книгу Украины пужно внести лес и зелёную зону Киева.
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27.10.2020 11:10 Ответить
Четвертое издание Красной книги... Посмертное.
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27.10.2020 15:14 Ответить
Впишіть туди українців.
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27.10.2020 11:10 Ответить
Ылітних? Міністерство захисту довкілля готує четверте видання Червоної книги України - Цензор.НЕТ 5748
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27.10.2020 11:59 Ответить
Непременно внесите в неё исчезающий на территории вид "ЗеДолбоДятловый баран". Поголовье его всего за полтора года сократилось катастрофически, с 73% весной 2019 года до 7% осенью 2020 года. Министерство защиты окружающей среды готовит четвертое издание Красной книги Украины - Цензор.НЕТ 9353
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27.10.2020 11:10 Ответить
поголовье мутировало в ещё более радикальный зажопинский вид, ареал обитания стремительно расширяется Министерство защиты окружающей среды готовит четвертое издание Красной книги Украины - Цензор.НЕТ 5244
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27.10.2020 11:18 Ответить
Это точно. Каков выход? Лично я, как врач психиатр, предлагаю стерилизацию, дабы они не размножались и не вредили на полях, лугах в лесах и горах. Ну и городах и сёлах в том числе.
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27.10.2020 11:35 Ответить
Це був жарт? Невже психіатрами можуть працювати такі довбні?
Хоча, мушу визнати, якщо в нас в Україні президентами можуть бути Бариги та Кловуни, то чому тоді якийсь, окремо взятий довбень, не може стати психіатром? Міністерство захисту довкілля готує четверте видання Червоної книги України - Цензор.НЕТ 8602
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27.10.2020 12:12 Ответить
Сюди неодмінно повинен попасти зникаючий вид "homozelenkus primitivus".
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27.10.2020 11:15 Ответить
Для чего вообще существует и обновляется Красная книга? Из новости подана в таком ключе, что как хорошо, что готовится четвертое издание Красной книги Украины! Какое увлекательное чтение! Лучше бы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отчиталось не о том, какие новые виды флоры и фауны внесли в эту книгу, а какие виды ему удалось спасти и убрать из этой книги. Не думают ли в этом Министерстве выйти с законопроектом о запрете охоты на диких животных в качестве развлечения?
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27.10.2020 12:00 Ответить
ЗАНЕСТИ ТУДА В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ СВИНЕЙ И КОРОВ !!! СКОРО ИХ ИСТРЕБЯТ НА Украине !!!!!!!!!
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27.10.2020 12:08 Ответить
 
 