Министерство защиты окружающей среды готовит четвертое издание Красной книги Украины

Проводится работа по подготовке четвертой редакции издания Красной книги Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Сейчас министерство получило результаты научных исследований, согласованные Национальной комиссией по вопросам Красной книги относительно перечня видов животных, растений и грибов, которые могут быть включены или исключены из Красной книги.

На основе этого готовятся к утверждению обновленные списки растительного и животного мира, которые будут внесены в четвертое издание.

Напомним, что согласно законодательству, предложения о включении или исключении могут вносить научно-исследовательские учреждения, государственные и общественные организации, а также отдельные специалисты и ученые.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесские пограничники выпустили из браконьерских ловушек почти 800 крабов, занесенных в Красную книгу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж