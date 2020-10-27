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В Івано-Франківську заповнено всі лікарняні ліжка для пацієнтів із COVID-19, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Івано-Франківську заповнено всі лікарняні ліжка для пацієнтів із COVID-19, - міськрада

У лікарнях Івано-Франківська, які приймають хворих з підозрою на COVID-19, заповнено всі місця.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила начальниця управління охорони здоров'я Марія Бойко.

"Станом на ранок у наших лікарнях з пневмоніями і підозрами (на COVID-19. - Ред.) госпіталізовано 399 осіб. У Центральній міській клінічній лікарні - 265 осіб, упершій міській лікарні - 134 особи. Тобто всі ліжка заповнені" , - зазначила Бойко.

За її словами, за останню добу з пневмоніями доставили в дві лікарні 44 хворих. За вихідні в Івано-Франківській ОТГ коронавірус лабораторно підтвердили у 366 осіб, з них 350 є жителями Івано-Франківська.

Бойко повідомила, що госпіталізують людей виключно з високою температурою і підтвердженою пневмонією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навчальні заклади Івано-Франківська, що розташований у "червоній зоні", із середи працюватимуть у звичайному режимі, - міськрада

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
А де ти бачив логіку у зелених, там виключно хайп з відосіками.
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27.10.2020 11:23
+3
Зате на кладовище всі поїдуть по асфальтованим дорогам (притому погано асфальтованим) В Івано-Франківську заповнено всі лікарняні ліжка для пацієнтів із COVID-19, - міськрада - Цензор.НЕТ 5278
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27.10.2020 11:36
+2
І в той же час відкривають школи. Де логіка?
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27.10.2020 11:17
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І в той же час відкривають школи. Де логіка?
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27.10.2020 11:17 Відповісти
А де ти бачив логіку у зелених, там виключно хайп з відосіками.
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27.10.2020 11:23 Відповісти
До чого тут зелені, якщо тупо місцеві бикують не по дєтськи!
Герої - *****.ти, блд...
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27.10.2020 12:36 Відповісти
А чего так плохо подготовились? Там же в горсовете пецине большинство.
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27.10.2020 11:29 Відповісти
А за какой счет подготавливаться? Если всё бабло клоун-наркоман направил на мусоров и на дороги к кладбищам!
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27.10.2020 11:43 Відповісти
Самые корововирусные области в Украине там где пецино большинство. Совпадение? Не - геноцид.
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27.10.2020 11:54 Відповісти
Харьков за Пороха ? Донецкая и луганская тоже?
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27.10.2020 12:06 Відповісти
В Украине заняты 65,4% коек для пациентов с COVID-19: больше всего в Одесской, Полтавской и Луганской областях. ИНФОГРАФИКА
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27.10.2020 12:07 Відповісти
Как больше всего в Одесской, Полтавской и Луганской областях, если в Ивано-Франковской нету уже коек? Кто врёт?
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27.10.2020 12:27 Відповісти
Как раз самые РЫГОанальные!
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27.10.2020 12:08 Відповісти
Сейчас начнётся лавина и только держись. У меня один за одним знакомые заболевают...
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27.10.2020 11:29 Відповісти
Зате на кладовище всі поїдуть по асфальтованим дорогам (притому погано асфальтованим) В Івано-Франківську заповнено всі лікарняні ліжка для пацієнтів із COVID-19, - міськрада - Цензор.НЕТ 5278
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27.10.2020 11:36 Відповісти
" не страшно.. все идет по плану, мы по прежнему чемпионы" Ведь за сутки выявлено всего то ничего 6677 человек и 126 умерло. А у нас как сказали первые руководители по настоящему начнется когда будут выявлять по 15000 в сутки, а то и по 20000. Так что " все нормально"
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27.10.2020 11:39 Відповісти
Люто...
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27.10.2020 11:42 Відповісти
Людоньки, рятуйте (але транспорт буде ходити як ходив, кабаки будуть відкриті, діти до школи підуть) !
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27.10.2020 12:06 Відповісти
Aга, "с подозрением". То есть всех с респираторными инфекциями и пневмонией.

"Кому вы парите мозги, Козюльский ?"
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27.10.2020 12:26 Відповісти
"Учебные заведения находящегося в "красной зоне" Ивано-Франковска со среды будут работать в обычном режиме, - горсовет" - "В больницах Ивано-Франковска, которые принимают больных с подозрением на COVID-19, заполнены все места."

Все, кто с мозгами рванули горшки в Европе носить?
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27.10.2020 12:34 Відповісти
Многие подписали контракты с МО, и сейчас мочат сепарскую сволочь.
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27.10.2020 12:47 Відповісти
Ви особисто знаєте таких?
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27.10.2020 12:59 Відповісти
Численность ВСУ и мобрезерва - несколько сотен тысяч солдат и офицеров.
На фронте воюют только контрактники.
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27.10.2020 13:01 Відповісти
Я про франківців
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27.10.2020 13:22 Відповісти
Я так зрозумів, що всі лікаки Бені закупили і везуть до Франківська, Волині і Черкас медичні препарати і апарати ШВЛ? Бо вони там скопом проголосували за його майбутнє.
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27.10.2020 13:33 Відповісти
 
 