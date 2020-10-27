УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6073 відвідувача онлайн
Новини Суспільство Місцеві вибори-2020
3 027 15
Сумська область (2199) сільрада (65)

На фейковій виборчій дільниці в Соснівці "проголосували" 379 осіб

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На фейковій виборчій дільниці в Соснівці

На незаконній виборчій дільниці в селі Соснівка Сумської області "проголосували" 379 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Поки роботу самопроголошеної комісії не припинили співробітники поліції, в голосуванні взяли участь 379 осіб", - ідеться в повідомленні.

Таким чином було створено перешкоду здійсненню виборчого права всіх цих громадян.

В Офісі генпрокурора зазначили також, що в незаконних бюлетенях, якими пропонували обрати голову сільської ради Соснівки та депутата Соснівської сільської ради, було зазначено тільки по одній кандидатурі.

Зазначимо, в Соснівці проживає понад 1000 осіб.

Нагадаємо, 25 жовтня на Сумщині фейкова виборча комісія організувала голосування в сільраду Соснівки. Поліція почала кримінальне провадження.

27 жовтня повідомлено про підозру голові фейкової дільничної виборчої комісії в Соснівці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру голові фейкової дільничної виборчої комісії на Сумщині, - Нацполіція
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+1
Оказывается и такое бывает.)
показати весь коментар
27.10.2020 14:28
+1
А на 208 вообще чудеса. 5 лимонов на 12 членов. И в результате, вдова вырывается вперед. И ее не догонишь...
показати весь коментар
27.10.2020 14:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оказывается и такое бывает.)
показати весь коментар
27.10.2020 14:28 Відповісти
А на 208 вообще чудеса. 5 лимонов на 12 членов. И в результате, вдова вырывается вперед. И ее не догонишь...
показати весь коментар
27.10.2020 14:31 Відповісти
Где ты взял эту инфу?
Вот последние данные...
Кандидат от "Слуги народа" Анатолий Григорьевич Гунько в настоящее время набирает 33,94% поддержки избирателей (на этапе обработки 77,38%).
Его ближайший конкурент, бывший нардеп Олег Ляшко - 32,04% (было 32,31%). Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,48% голосов.

Четвертую и пятую строчку рейтинга занимают самовыдвиженцы с такой же фамилией, как у кандидата "Слуги народа": Гунько Анатолий Николаевич получает 2,89% голосов, а Гунько Игорь Витальевич - 1,41% голосов.
показати весь коментар
27.10.2020 15:00 Відповісти
Были такие данные, но уже вроде все. Гунько таки пробился с отрядами милиции к цели
показати весь коментар
27.10.2020 15:28 Відповісти
Полиции, конечно.
показати весь коментар
27.10.2020 15:29 Відповісти
В Сосновке плодятся корабельные сосны Зеленского.
показати весь коментар
27.10.2020 14:32 Відповісти
Підуть на дрОва.
показати весь коментар
27.10.2020 14:57 Відповісти
Під якими ростуть гриби підсосиновики
показати весь коментар
27.10.2020 15:14 Відповісти
Хтось вирішив "нагнути" людей, примусово приєднали до іншої територіальної громади, але так не вийде!
показати весь коментар
27.10.2020 14:38 Відповісти
Зелень кроїть Україну по своєму квартальному розумінню.
показати весь коментар
27.10.2020 14:56 Відповісти
Це і є народне волевиявлення
показати весь коментар
27.10.2020 15:37 Відповісти
Значить,депутата і партію,за яких голосували теж оголосити фейковими...
показати весь коментар
27.10.2020 17:11 Відповісти
у Олега Ляшка крадут победу. и похрен что он не такой как вы
показати весь коментар
27.10.2020 18:34 Відповісти
Судя по названию села все проголосовали за зеленского
показати весь коментар
27.10.2020 20:19 Відповісти
 
 