На фейковій виборчій дільниці в Соснівці "проголосували" 379 осіб
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На незаконній виборчій дільниці в селі Соснівка Сумської області "проголосували" 379 осіб.
Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Поки роботу самопроголошеної комісії не припинили співробітники поліції, в голосуванні взяли участь 379 осіб", - ідеться в повідомленні.
Таким чином було створено перешкоду здійсненню виборчого права всіх цих громадян.
В Офісі генпрокурора зазначили також, що в незаконних бюлетенях, якими пропонували обрати голову сільської ради Соснівки та депутата Соснівської сільської ради, було зазначено тільки по одній кандидатурі.
Зазначимо, в Соснівці проживає понад 1000 осіб.
Нагадаємо, 25 жовтня на Сумщині фейкова виборча комісія організувала голосування в сільраду Соснівки. Поліція почала кримінальне провадження.
27 жовтня повідомлено про підозру голові фейкової дільничної виборчої комісії в Соснівці.
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Вот последние данные...
Кандидат от "Слуги народа" Анатолий Григорьевич Гунько в настоящее время набирает 33,94% поддержки избирателей (на этапе обработки 77,38%).
Его ближайший конкурент, бывший нардеп Олег Ляшко - 32,04% (было 32,31%). Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,48% голосов.
Четвертую и пятую строчку рейтинга занимают самовыдвиженцы с такой же фамилией, как у кандидата "Слуги народа": Гунько Анатолий Николаевич получает 2,89% голосов, а Гунько Игорь Витальевич - 1,41% голосов.