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Новости Общество Местные выборы-2020
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Сумская область (1840) сельсовет (82)

На фейковом избирательном участке в Сосновке "проголосовали" 379 человек

Новости Цензор.НЕТ Общество

На фейковом избирательном участке в Сосновке

На незаконном избирательном участке в селе Сосновка Сумской области "проголосовали" 379 человек.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ

"Пока работу самопровозглашенной комиссии не прекратили сотрудники полиции, в голосовании приняли участие около 379 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом препятствовали осуществлению избирательного права всех этих граждан.

В Офисе генпрокурора отметили также, что в незаконных бюллетенях, которыми предлагали избрать председателя сельского совета Сосновки и депутата Сосновского сельского совета, было указано только по одной кандидатуре.

Отметим, в Сосновке проживает более 1000 человек.

Напомним, 25 октября на Сумщине фейковая избирательная комиссия организовала голосование в сельсовет Сосновки. Полиция начала уголовное производство.

27 октября сообщено о подозрении главе фейковой участковой избирательной комиссии в Сосновке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении главе фейковой участковой избирательной комиссии на Сумщине, - Нацполиция
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Топ комментарии
+1
Оказывается и такое бывает.)
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27.10.2020 14:28
+1
А на 208 вообще чудеса. 5 лимонов на 12 членов. И в результате, вдова вырывается вперед. И ее не догонишь...
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27.10.2020 14:31
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Оказывается и такое бывает.)
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27.10.2020 14:28 Ответить
А на 208 вообще чудеса. 5 лимонов на 12 членов. И в результате, вдова вырывается вперед. И ее не догонишь...
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27.10.2020 14:31 Ответить
Где ты взял эту инфу?
Вот последние данные...
Кандидат от "Слуги народа" Анатолий Григорьевич Гунько в настоящее время набирает 33,94% поддержки избирателей (на этапе обработки 77,38%).
Его ближайший конкурент, бывший нардеп Олег Ляшко - 32,04% (было 32,31%). Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,48% голосов.

Четвертую и пятую строчку рейтинга занимают самовыдвиженцы с такой же фамилией, как у кандидата "Слуги народа": Гунько Анатолий Николаевич получает 2,89% голосов, а Гунько Игорь Витальевич - 1,41% голосов.
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27.10.2020 15:00 Ответить
Были такие данные, но уже вроде все. Гунько таки пробился с отрядами милиции к цели
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27.10.2020 15:28 Ответить
Полиции, конечно.
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27.10.2020 15:29 Ответить
В Сосновке плодятся корабельные сосны Зеленского.
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27.10.2020 14:32 Ответить
Підуть на дрОва.
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27.10.2020 14:57 Ответить
Під якими ростуть гриби підсосиновики
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27.10.2020 15:14 Ответить
Хтось вирішив "нагнути" людей, примусово приєднали до іншої територіальної громади, але так не вийде!
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27.10.2020 14:38 Ответить
Зелень кроїть Україну по своєму квартальному розумінню.
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27.10.2020 14:56 Ответить
Це і є народне волевиявлення
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27.10.2020 15:37 Ответить
Значить,депутата і партію,за яких голосували теж оголосити фейковими...
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27.10.2020 17:11 Ответить
у Олега Ляшка крадут победу. и похрен что он не такой как вы
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27.10.2020 18:34 Ответить
Судя по названию села все проголосовали за зеленского
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27.10.2020 20:19 Ответить
 
 