На фейковом избирательном участке в Сосновке "проголосовали" 379 человек
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На незаконном избирательном участке в селе Сосновка Сумской области "проголосовали" 379 человек.
Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ
"Пока работу самопровозглашенной комиссии не прекратили сотрудники полиции, в голосовании приняли участие около 379 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом препятствовали осуществлению избирательного права всех этих граждан.
В Офисе генпрокурора отметили также, что в незаконных бюллетенях, которыми предлагали избрать председателя сельского совета Сосновки и депутата Сосновского сельского совета, было указано только по одной кандидатуре.
Отметим, в Сосновке проживает более 1000 человек.
Напомним, 25 октября на Сумщине фейковая избирательная комиссия организовала голосование в сельсовет Сосновки. Полиция начала уголовное производство.
27 октября сообщено о подозрении главе фейковой участковой избирательной комиссии в Сосновке.
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Вот последние данные...
Кандидат от "Слуги народа" Анатолий Григорьевич Гунько в настоящее время набирает 33,94% поддержки избирателей (на этапе обработки 77,38%).
Его ближайший конкурент, бывший нардеп Олег Ляшко - 32,04% (было 32,31%). Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,48% голосов.
Четвертую и пятую строчку рейтинга занимают самовыдвиженцы с такой же фамилией, как у кандидата "Слуги народа": Гунько Анатолий Николаевич получает 2,89% голосов, а Гунько Игорь Витальевич - 1,41% голосов.