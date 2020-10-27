УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10512 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниФоторепортаж Місцеві вибори-2020
20 249 82
Київська область (3131) фальсифікації (136) Сюмар (263) Європейська Солідарність (1021)

Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

У Борщагівській ОТГ на Київщині, де за попередніми підрахунками голосів перемагає кандидат від партії "Європейська Солідарність", відбувається масовий підкуп і фальсифікація результатів.

Про це повідомила народна депутатка Вікторія Сюмар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Сюмар зазначила, що у приймальні нинішнього голови Софіївської Борщагівки Олексія Кадебського виявила великі суми готівки, списки виборців із підписами, протоколи з мокрими печтаками, пачки паспортних даних. Також народна депутатка повідомила, що коли вона намагалася потрапити на засідання ДВК, на неї скоїли напад заступник Кадебського та завгосп, який перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

У будівлі, де відбуваються події, знаходиться Територіальна виборча комісія, яка приймає протоколи із 17 виборчих дільниць Борщагівської ОТГ, там же знаходиться одна з ДВК, і кабінет діючого голови Петропавлівської Борщагівки Олексія Кадебського, який також є кандидатом на посаду голови ОТГ.

Читайте також: Борщагівська ТВК блокує прийом документів з дільниць, на яких перемагає кандидат від "ЄС" Кудрик, - заява "ЄС"

Три дільниці, на яких перемогу отримав Кадебський, вже здали протоколи. Інші 14 дільниць, де отримує перемогу кандидат від партії "Європейська Солідарність" Олесь Кудрик, чомусь не приймаються. Протоколи відправляються безкінечно на уточнення, щоб викривти дані – говорить представник "ЄС" Владислав Дзівідзінський. Він зауважив, що за першими протоклами перевага кандидата від партії "Європейська Солідарність" складає 10%-12%.

"Зараз відбуваються слідчі дії. Сьогодні перенесли засідання територіальної виборчої комісії. Я намагалася зайти в кабінет пана Кадебського, щоб попередити його про неприпустимість фальшування. Тут знаходилася його секретарка. Я побачила прямо у неї не столі протоколи з мокрими печатками. Я намагалася це сфотографувати. Туди залетіли двоє людей, вони мене грубо виштовхували і дали навіть по ребрам трохи. Я викликала поліцію. Поліція знайшлася швидко", – розповідає Сюмар.

Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу 01
Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу 02

"Зараз слідчі дії показали, що в цьому кабінеті була повна чорна бухгалтерія. Тобто тут зараз виявлено і списки виборців, і паспортні дані виборців, і гроші в кульку, і сфальшовані посвідчення членів ТВК, і навіть протоколи, на яких стоять мокрі печатки і які просто заповнювали", – зазначила Сюмар.

Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу 03
Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу 04

"Тобто людина в той момент, коли я просто зайшла у приймальню, заповнювала протоколи, фактично фальшувала вибори. І очевидно це викликало таку агресію відносно мене", – пояснила нардеп.

"Я хочу подякувати працівникам поліції, які швидко спрацювали. І власне кажучи, слідчі дії, коли виламувати двері в цей кабінет, з якого мене виштовхували і швидко закрили ті люди, – з’ясували і знайшли всі ці фактичні докази фальшування виборів у Борщагівській ОТГ", – говорить народна депутатка.

"Я написала заяву за фактом перешкоджання діяльності народного депутата. Це кримінальна стаття. Але очевидно, що не лише те, що мене побили, є головним порушенням. Очевидно, що те, що виявили в результаті слідчих дій – цілу чорну бухгалтерію фальсифікації виборів, це є кримінальне правопорушення. Все це фіксується зараз Національною поліцією. Складаються відповідні протоколи з понятими. Все це зараз буде вийматися для того, щоб були проведені слідчі дії. Я розумію, що пану Кадебському зараз напевно неприємно програвати після того, як він просидів 30 років на посаді сільського голови Петропавлівської Борщагівки, але я думаю, що він є під серйозним ризиком кримінальної відповідальності", – наголосила Сюмар.

Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу 05
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+57
Это где спалили зеленых!
а сколько эти чмыри зеЛены 'накрутили' где их не спалили!
и все равно так просрали со всеми фальсификациями!
показати весь коментар
27.10.2020 20:22
+42
А мне хочется, что бы рыги и зебилы позавидовали мертвецам.
показати весь коментар
27.10.2020 20:24
+40
Я думаю скоро! Не даром "Кровавый Пастор" сказал: -Мы были снисходительны к врагам!
показати весь коментар
27.10.2020 20:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это где спалили зеленых!
а сколько эти чмыри зеЛены 'накрутили' где их не спалили!
и все равно так просрали со всеми фальсификациями!
показати весь коментар
27.10.2020 20:22 Відповісти
А где в тексте статьи про "зелёных"? Этот Кадебский уже больше 30-и лет - сельський голова.
показати весь коментар
27.10.2020 23:09 Відповісти
Так ці голови перманентно знаходяться у партії діючої влади (кхм, шльондри політичні). А враховуючи вартість землі і вартість дозволів на будівництво у тій зоні- то є золоте дно...
показати весь коментар
28.10.2020 03:27 Відповісти
Спалили зелених?) Так у цілій державі вибори проходять уже 30 років, а лохторат голосує)
показати весь коментар
28.10.2020 01:00 Відповісти
Цілком згоден. А ви подивіться скільки лайків на коменти metal35 oleg1966, що це значить?

На мою думку, частково , це маніпуляція системи (мовляв, це все Зебобіки, а от якби не вони, то зажили би ми солодко - тобто боти і тролі лайкають) А частково, вишивата, що думає раз у вишиванці та з правильним хрестом на пузі, то можна робити те саме що й попередні 30 років.
показати весь коментар
28.10.2020 09:42 Відповісти
Моя думка щодо цього. Пропорційна виборча система є не прийнятною для держави через відсутність і непритаманність партійної структурованості для українського суспільства. Усі українські партії існуюють за рахунок приватного або зовнішнього капіталу, який потрібно відробляти, а то й примножувати. Така виборча система сприяє поширенню та укоріненню корупції в органах держаної влади, занепаду парламентаризму та демократії, депутати списочники, в результаті партійного відбору, апріорі виявляються гіршими представниками українського суспільства, зазвичай не представляють інтересів виборців, а лише інтереси олігархічних кланів - засновників таких партій, що доведено історією існування та діяльності таких партій. Організація, проведення та підрахунок результатів виборів в державі відбуваються де факто представниками цих партій, що є зацікавленими у результатах виборів на свою користь особами. За таких умов сподіватися на демократичні чесні та справедливі вибори є неможливим.
Не дивно, що виборці не захотіли йти на вибори і голосувати.
показати весь коментар
28.10.2020 20:24 Відповісти
Рыги уже начали завидовать ЗЕбилам
показати весь коментар
27.10.2020 20:23 Відповісти
А мне хочется, что бы рыги и зебилы позавидовали мертвецам.
показати весь коментар
27.10.2020 20:24 Відповісти
Я думаю скоро! Не даром "Кровавый Пастор" сказал: -Мы были снисходительны к врагам!
показати весь коментар
27.10.2020 20:26 Відповісти
и завхоз, который находится в состоянии алкогольного опьянения.

==================
Це нормальний стан усіх завгоспів. Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 1064
показати весь коментар
27.10.2020 21:43 Відповісти
Не варто. 😏 Зелені - це ті, хто вперше масово підуть під суд. Бо самі на себе надокументували купу злочинних діянь. Там доказова база настільки явна і багата, що ви крутити я буде неможливо.
показати весь коментар
27.10.2020 20:26 Відповісти
Так урановые рудники это похуже чем расстрел! Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу - Цензор.НЕТ 4249
показати весь коментар
27.10.2020 20:27 Відповісти
Похоже Аваков перешёл на светлую сторону!
показати весь коментар
27.10.2020 20:24 Відповісти
Так он четко знает когда и куда переходить надо в определенный момент...
показати весь коментар
27.10.2020 20:28 Відповісти
Может это была многоходовочка от Пороха? Он видел что проигрывает выборы оставил верного соратника в стане врага!
показати весь коментар
27.10.2020 20:30 Відповісти
Ахахаха)))))весело
показати весь коментар
27.10.2020 20:31 Відповісти
Фраза гавно не тонет подойдет?
Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу - Цензор.НЕТ 5828
показати весь коментар
27.10.2020 20:30 Відповісти
Ну не совсем Аваков гавно до сотруднечества с Януковичем в отличие от ТиМошонки он не опустился!
показати весь коментар
27.10.2020 20:35 Відповісти
Самая настоящая травля Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко хорошо показало что есть Аваков.
показати весь коментар
27.10.2020 20:38 Відповісти
Тут и не поспоришь. Я не знаю что надо сделать Авакову что-бы смыть этот зашквар! Единственное лично застрелить Медвейчука, Коломойского и Бойко с Ахметовым!
показати весь коментар
27.10.2020 20:41 Відповісти
Ну или если у этих троих патриотов к Авакову претензий не будет!
показати весь коментар
27.10.2020 20:43 Відповісти
Приведу пример из классики.
Виктор Гюго "1793 год"
По вине канонира, орудие на корабле не было закреплено должным образом и в шторм,
начало крушить все на палубе.
Этот же канонир, рискуя жизнью смог привязать орудие, остановив дальнейшие разрушения.
За свою храбрость, он был награжден медалью, а за халатность - расстрелян.
показати весь коментар
27.10.2020 20:50 Відповісти
Художественная литература отличается от жизни! Я думаю в реале медаль ему не дали тихо перевели на другой корабль! Котолампово это! Штирлиц тоже что-бы дослужится до штандартенфюрера СС должен не одну пакость советам сделать! Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 8236
показати весь коментар
27.10.2020 20:59 Відповісти
Я привожу это как метафору.
А "17 мгновений весны", безусловно изобилует косяками, как и многие книги или фильмы.
Но поставьте себя на место автора: если шлифовать каждую деталь и мелочь до идеала, то на само произведение, просто не хватит времени.
показати весь коментар
27.10.2020 21:06 Відповісти
Согласен, но мы с вами тут не худ литературу обсуждаем. Может действительно Порох оставил Авакова на ключевой должности в стане врага а может и нет. Дальше видно будет!
показати весь коментар
27.10.2020 21:10 Відповісти
Кстати, именно подобные случаи на британском флоте и послужили основой для идиомы "loose cannon"/ т.е., пушка не принайтовленная, свободная от привязи. Такая пушка под влиянием качки запросто может причинить фатальные разрушения кораблю. Сейчас это означает ...ээээ...ну, ближайшее - отморозок, человек без тормозов.
показати весь коментар
27.10.2020 21:27 Відповісти
Весьма познавательно!
При свободном переводе, может выйти что то типа "потерянной души".
показати весь коментар
27.10.2020 21:31 Відповісти
Угу, где-то так. Многие называют Трампа "loose cannon", for example.
показати весь коментар
27.10.2020 21:47 Відповісти
Тут тоже может бьіть вариант, настроить патриотическую часть общества против власти, и тупорьільій зеленский повелся. А может аваков и впрямь готов на все ради должности.
показати весь коментар
27.10.2020 21:01 Відповісти
Ч"їво єта бЄндьйоррифька ні дайоть пацанам дєламь за нємадца?
показати весь коментар
27.10.2020 23:05 Відповісти
Чи поліцейські атовці.
показати весь коментар
27.10.2020 20:38 Відповісти
Вибори канєшно жахливо пройшли.
показати весь коментар
27.10.2020 20:25 Відповісти
шапіто , а не вибори...
жахливіше і брудніше...не було, не буде і не треба)))
показати весь коментар
27.10.2020 21:06 Відповісти
После применения силыСюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО, против нее применили силу - Цензор.НЕТ 8813
показати весь коментар
27.10.2020 20:25 Відповісти
Ну до армии сосновых сосен зебобы ей далеко)
показати весь коментар
27.10.2020 20:29 Відповісти
умная и красивая. Такае сочетание у зебила не встретишь)
показати весь коментар
27.10.2020 20:31 Відповісти
+++ Там только Бубочка но он ещё не определился он умный или красивый! Дайте ему 100 дней! Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 7291
показати весь коментар
27.10.2020 20:33 Відповісти
Он тупой как пробка от шмурдюка.
показати весь коментар
27.10.2020 21:20 Відповісти
а это тебя совсем не интересует,кацапля? Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 9818



Toтzе

В карельском ковидном госпитале после ремонта потолок рухнул на аппарат КТ.

Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 2886
показати весь коментар
27.10.2020 20:32 Відповісти
два в одном ! шоб так попасть...постараться надо...
показати весь коментар
27.10.2020 21:07 Відповісти
у каждого свои стандарты красоты и ума. вот ваш
Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 6334
показати весь коментар
27.10.2020 20:36 Відповісти
***
надо ж попадется
отака херня
прямо на работе
и средь бела дня
показати весь коментар
27.10.2020 21:17 Відповісти
третьякова-мішок з целюллітом!
показати весь коментар
27.10.2020 21:33 Відповісти
Віджерла риляку і дупу нероба русккая тупорила на наших харчах.
показати весь коментар
27.10.2020 23:07 Відповісти
Зедебіл, ти хоч розумієш наскільки ти жалюгідний...?
показати весь коментар
27.10.2020 20:41 Відповісти
Звідки картинка?
показати весь коментар
27.10.2020 20:42 Відповісти
гэбня подогнала,нафотошопила Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 4899
показати весь коментар
27.10.2020 20:52 Відповісти
Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 9829
показати весь коментар
28.10.2020 16:56 Відповісти
Нихрена себе,дядька 30ть лет сидел на одном месте...теперь сядет в тюрьму)))
показати весь коментар
27.10.2020 20:26 Відповісти
Он жил напротив тюрьмы теперь будет жить напротив своего дома! Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу - Цензор.НЕТ 4274
показати весь коментар
27.10.2020 20:28 Відповісти
Отмажут
показати весь коментар
27.10.2020 20:53 Відповісти
Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО, против нее применили силу - Цензор.НЕТ 1709
показати весь коментар
27.10.2020 20:27 Відповісти
Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу - Цензор.НЕТ 1745 Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу - Цензор.НЕТ 1745 Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу - Цензор.НЕТ 1745 Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу - Цензор.НЕТ 9982
показати весь коментар
27.10.2020 20:30 Відповісти
🤣
показати весь коментар
27.10.2020 21:15 Відповісти
ааааааааааааа-ха-ха-ха.....................ржу в слух!!!! ой не могуууууу!!!!
(Кота испугал))))))
показати весь коментар
27.10.2020 21:19 Відповісти
Сюмар молодец
показати весь коментар
27.10.2020 20:31 Відповісти
Да тут на одну Сюмар посмотришь - сразу видно, что подкупают кого-то, или хотят совратить.
показати весь коментар
27.10.2020 20:33 Відповісти
Файна,сексуальна кобіта!! Все ОК !!))) Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 3788
показати весь коментар
27.10.2020 20:46 Відповісти
Так, немає політичної мобільності вниз. Наслідки радянської номенклатурної системи. В цьому плані "Голос" правильно робить - у людей є власний бізнес або є класними фахівцями, тому не тримаються за посади.
показати весь коментар
27.10.2020 20:36 Відповісти
"И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта!" (с). Зе-дебіли,ви все просрали. Хоча це і не дивно...
показати весь коментар
27.10.2020 20:36 Відповісти
Вика, браво!
показати весь коментар
27.10.2020 20:44 Відповісти
Сюмар надо выступать в 95 квартале...
На участке, где побеждает представитель ЕС происходит массовый подкуп и фальсификации... Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 2835
показати весь коментар
27.10.2020 20:46 Відповісти
Ну ты туп как и любой ЗЕбил на данном участке побеждает представитель ЕС несмотря на фальсификации. Фальсификации выявила Сюмар!
показати весь коментар
27.10.2020 21:11 Відповісти
Для малограмотных повторю дословно:

В Борщаговской ОТО на Киевщине, где по предварительным подсчетам голосов побеждает кандидат от партии "Европейская Солидарность", происходит массовый подкуп и фальсификация результатов.
Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар Источник: https://censor.net/ru/n3227456
показати весь коментар
27.10.2020 21:49 Відповісти
Ото буде конфузія, коли виявиться, що своїх спалили...
показати весь коментар
27.10.2020 22:16 Відповісти
Ти ідіот.
показати весь коментар
27.10.2020 21:49 Відповісти
"...коли вона намагалася потрапити на засідання ДВК, на неї скоїли напад заступник Кадебського та завгосп, який перебував у стані алкогольного сп'яніння..." Джерело: https://censor.net/ua/n3227456
Дякую, давно так не сміявся
показати весь коментар
27.10.2020 21:25 Відповісти
Протоколы рукой секретарши. Проверьте другие участки. Эта система выборов показала полную не состоятельность
показати весь коментар
27.10.2020 21:30 Відповісти
Оце чуйка у Вікторії! Не інакше серце підказало. Їй би на митницю...
показати весь коментар
27.10.2020 22:14 Відповісти
Тоді б митниця залишилася без митників.
показати весь коментар
27.10.2020 23:15 Відповісти
Короче, учитывая, что ЗЕлупы при власти и всегда действовали и действуют грязными методами, то от набравшего ими можно смело отминусовывать процентов 30.
показати весь коментар
27.10.2020 22:23 Відповісти
...точно і приплюсувати до ЄС. Бо щось теж не густо. Ще би у шаро_обів та опожопівців з відсотків 10 відкусити - то можна і перемогу святкувати.
показати весь коментар
27.10.2020 22:28 Відповісти
Вася, Байдену плюсуй Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 5386
показати весь коментар
28.10.2020 05:46 Відповісти
...не сси, я, якщо що, ложку мимо рота, не пронесу.
показати весь коментар
28.10.2020 10:00 Відповісти
Ті славнозвісні 73% також викликають смутньіе сомненья...
показати весь коментар
28.10.2020 05:46 Відповісти
Виктория Сюмар оригинал приятное лицо
показати весь коментар
27.10.2020 22:56 Відповісти
Вона не ширпотреб, а індпошив)) і справжня патріотка. Спасибі їй.
показати весь коментар
28.10.2020 05:51 Відповісти
Мразь сидела на должности 30 лет, и при сывочолом похоже отлично себя чухала. Но сиравновинаватызыбилы. Странная порохоцефально-идолопоклонническая философия...
показати весь коментар
27.10.2020 23:50 Відповісти
Софіївська Борщагівка і Петропавлівська Борщагівка мабуть самі корумповані села у Київській області.
Туди треба загнати батальйон слідчих, щоб навести порядок.
показати весь коментар
28.10.2020 08:43 Відповісти
Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 7075
показати весь коментар
28.10.2020 09:51 Відповісти
 
 