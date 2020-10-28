"Укравтодор" найбільш ефективно розпоряджається коштами COVID-фонду, - Кубраков

35 млрд грн, які "Укравтодор" отримав з COVID-фонду, планували залучити на дороги ще на початку року.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

"Навесні в уряді почали обговорювати різні варіанти подолання наслідків коронакризи – не тільки у галузі охорони здоров’я, але й в економіці. Був обраний механізм "спецфонду", який отримав назву "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками". Така назва, дійсно фокусує увагу суто на медичних заходах – бо мова про боротьбу з хворобою, а не з наслідками коронакризи", - зазначив Кубраков.

У той же час, за словами Кубракова, кошти спецфонду йдуть і на медицину, і на економічні та інфраструктурні проєкти.

"На сьогодні Укравтодор найефективніше розпоряджається коштами COVID-фонду. Вже виконано та оплачено робіт на 20,5 млрд грн. Разом з іншими джерелами фінансування це дало можливість вже отримати на фініші 3 700 км. Будівельний сезон триває – план у 4 000 км буде виконано. Це не просто гарна дорожня інфраструктура – це точка росту економіки, яка не дала нашій економіці "лягти" на початку пандемії і почати відновлюватися раніше, аніж це очікувалося", - підкреслив глава "Укравтодору".

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"Ці 35 млрд грн які у висновку Укравтодор отримав з COVID-фонду, планувалося залучити на дороги ще на початку року. У відкритому доступі є офіційна презентація наших планів – де суму в 35 млрд грн ми даємо третім джерелом Великого будівництва доріг, як "додаткове бюджетне фінансування". Це мали бути гроші Нафтогазу, який він отримав від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу. Ці кошти були спрямовані на державні дороги через механізм спецфонду", - додав Кубраков.

Нагадаємо, раніше керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков заявив, що фонд боротьби з COVID-19 випадково отримав свою назву.