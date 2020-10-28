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"Укравтодор" найбільш ефективно розпоряджається коштами COVID-фонду, - Кубраков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

35 млрд грн, які "Укравтодор" отримав з COVID-фонду, планували залучити на дороги ще на початку року.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

"Навесні в уряді почали обговорювати різні варіанти подолання наслідків коронакризи – не тільки у галузі охорони здоров’я, але й в економіці. Був обраний механізм "спецфонду", який отримав назву "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками". Така назва, дійсно фокусує увагу суто на медичних заходах – бо мова про боротьбу з хворобою, а не з наслідками коронакризи", - зазначив Кубраков.

У той же час, за словами Кубракова, кошти спецфонду йдуть і на медицину, і на економічні та інфраструктурні проєкти.

"На сьогодні Укравтодор найефективніше розпоряджається коштами COVID-фонду. Вже виконано та оплачено робіт на 20,5 млрд грн. Разом з іншими джерелами фінансування це дало можливість вже отримати на фініші 3 700 км. Будівельний сезон триває – план у 4 000 км буде виконано. Це не просто гарна дорожня інфраструктура – це точка росту економіки, яка не дала нашій економіці "лягти" на початку пандемії і почати відновлюватися раніше, аніж це очікувалося", - підкреслив глава "Укравтодору".

Також читайте: Назва спецфонду "COVID-фонд" це "комунікаційний промах", - глава "Укравтодору" Кубраков

"Ці 35 млрд грн які у висновку Укравтодор отримав з COVID-фонду, планувалося залучити на дороги ще на початку року. У відкритому доступі є офіційна презентація наших планів – де суму в 35 млрд грн ми даємо третім джерелом Великого будівництва доріг, як "додаткове бюджетне фінансування". Це мали бути гроші Нафтогазу, який він отримав від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу. Ці кошти були спрямовані на державні дороги через механізм спецфонду", - додав Кубраков.

Нагадаємо, раніше керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков заявив, що фонд боротьби з COVID-19 випадково отримав свою назву.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Та полюбому. Пилиция и укравтодор - главные борцы с пандемией в Украине
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28.10.2020 12:49
+5
а должен бы был вообще к ним не прикасаться
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28.10.2020 12:47
+4
"Укравтодор" наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда, - Кубраков - Цензор.НЕТ 8455
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28.10.2020 12:48
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Правила форума Рада форумчан
а должен бы был вообще к ним не прикасаться
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28.10.2020 12:47 Відповісти
"Укравтодор" наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда, - Кубраков - Цензор.НЕТ 8455
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28.10.2020 12:48 Відповісти
Та полюбому. Пилиция и укравтодор - главные борцы с пандемией в Украине
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28.10.2020 12:49 Відповісти
Вот шо вы несёте,мрази?
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28.10.2020 12:50 Відповісти
В названии новости прекрасно все. Да Зебилушки?)))
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28.10.2020 12:56 Відповісти
Эталон вранья.
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28.10.2020 12:59 Відповісти
пожалуй, здесь абсолютно другое -

ЭТАЛОН БЕЗНАКАЗАННОСТИ ЗЕЛЬОНЫХ "Укравтодор" наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда, - Кубраков - Цензор.НЕТ 9348
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28.10.2020 13:59 Відповісти
К оррупция
О сталась
В
И нстанциях
Д орогостроения
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28.10.2020 13:01 Відповісти
Пусть расскажет это турецким автодорожникам, пусть поржут - 270 000$ на укладку одного километра!!! Из глины их штоле катают?
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28.10.2020 13:02 Відповісти
А потом героически ремонтируют каждый год с перекрытиями трассы среди белого дня )))
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28.10.2020 13:08 Відповісти
"Укравтодор" наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда... Так козе понятно, тамА всё уже отработано до мельчайших подробностей, как дерибанить бюджетные деньги. Десятилетиями оттачивали мастерство "Укравтодор" наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда, - Кубраков - Цензор.НЕТ 9547
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28.10.2020 13:07 Відповісти
Кароче, межгалактический шахматный турнир все ближе.
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28.10.2020 13:22 Відповісти
""Укравтодор" наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда, - Кубраков" - если МОЗ не может самостоятельно даже деньги украсть, а подключает к этому "Укравтодор", то представьте как оно нас лечит, особенно от COVID-19. Даже Кернес, и тот от нашего МОЗ в Германию слинял.
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28.10.2020 13:40 Відповісти
.....пи-пи-пи !!!!!! "Укравтодор" наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда, - Кубраков - Цензор.НЕТ 1749

это уже полный пи-пи-пи-пи..... !!!!!!
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28.10.2020 13:58 Відповісти
фонд используется не по назначению,вместо того чтобы поддержать бизнес (как это делается в европе) они строят дороги,для показухи своих достижений.// кто-то хорошо наживается осваивая не свой фонд.
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28.10.2020 14:21 Відповісти
 
 