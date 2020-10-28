"Укравтодор" наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда, - Кубраков

35 млрд грн которые в заключении "Укравтодор" получил из COVID-фонда, планировали привлечь на дороги еще в начале года.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"Весной в правительстве начали обсуждать различные варианты преодоления последствий коронакризиса - не только в области здравоохранения, но и в экономике. Был избран механизм спецфонда, который получил название "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями". Такое название действительно фокусирует внимание исключительно на медицинских мероприятиях - потому что речь идет о борьбе с болезнью, а не с последствиями коронакризиса", - отметил Кубраков.

В то же время, по словам Кубракова, средства спецфонда идут и на медицину, и на экономические и инфраструктурные проекты.

"На сегодня "Укравтодор" наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда. Уже выполнены и оплачены работы на 20,5 млрд грн. Вместе с другими источниками финансирования это дало возможность уже получить на финише 3700 км. Строительный сезон продолжается - план в 4000 км будет выполнен. Это не просто хорошая дорожная инфраструктура - это точка роста экономики, которая не дала нашей экономике "лечь" в начале пандемии и начать восстанавливаться раньше, чем это ожидалось", - подчеркнул глава "Укравтодора".

"Эти 35 млрд грн, которые в итоге Укравтодор получил из COVID-фонда, планировалось привлечь на дороги еще в начале года. В открытом доступе официальная презентация наших планов - где сумму в 35 млрд грн мы даем третьим источником "Большого строительства" дорог, как "дополнительное бюджетное финансирование". Это должны были быть деньги Нафтогаза, которые он получил от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. Эти средства были направлены на государственные дороги через механизм спецфонда", - добавил Кубраков.

Напомним, ранее р Укравтодора Александр Кубраков заявил, что фонд борьбы с COVID-19 случайно получил свое название.

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