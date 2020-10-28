РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11095 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
1 352 16
карантин (16730) Укравтодор (661) Кубраков Александр (203) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

"Укравтодор" наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда, - Кубраков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

35 млрд грн которые в заключении "Укравтодор" получил из COVID-фонда, планировали привлечь на дороги еще в начале года.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"Весной в правительстве начали обсуждать различные варианты преодоления последствий коронакризиса - не только в области здравоохранения, но и в экономике. Был избран механизм спецфонда, который получил название "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями". Такое название действительно фокусирует внимание исключительно на медицинских мероприятиях - потому что речь идет о борьбе с болезнью, а не с последствиями коронакризиса", - отметил Кубраков.

В то же время, по словам Кубракова, средства спецфонда идут и на медицину, и на экономические и инфраструктурные проекты.

"На сегодня "Укравтодор" наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда. Уже выполнены и оплачены работы на 20,5 млрд грн. Вместе с другими источниками финансирования это дало возможность уже получить на финише 3700 км. Строительный сезон продолжается - план в 4000 км будет выполнен. Это не просто хорошая дорожная инфраструктура - это точка роста экономики, которая не дала нашей экономике "лечь" в начале пандемии и начать восстанавливаться раньше, чем это ожидалось", - подчеркнул глава "Укравтодора".

"Эти 35 млрд грн, которые в итоге Укравтодор получил из COVID-фонда, планировалось привлечь на дороги еще в начале года. В открытом доступе официальная презентация наших планов - где сумму в 35 млрд грн мы даем третьим источником "Большого строительства" дорог, как "дополнительное бюджетное финансирование". Это должны были быть деньги Нафтогаза, которые он получил от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. Эти средства были направлены на государственные дороги через механизм спецфонда", - добавил Кубраков.

Напомним, ранее р Укравтодора Александр Кубраков заявил, что фонд борьбы с COVID-19 случайно получил свое название.

Также читайте: Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру главы "Укравтодора" Кубракова на должность министра инфраструктуры, - журналист Николов

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Та полюбому. Пилиция и укравтодор - главные борцы с пандемией в Украине
показать весь комментарий
28.10.2020 12:49
+5
а должен бы был вообще к ним не прикасаться
показать весь комментарий
28.10.2020 12:47
+4
"Укравтодор" наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда, - Кубраков - Цензор.НЕТ 8455
показать весь комментарий
28.10.2020 12:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а должен бы был вообще к ним не прикасаться
показать весь комментарий
28.10.2020 12:47 Ответить
"Укравтодор" наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда, - Кубраков - Цензор.НЕТ 8455
показать весь комментарий
28.10.2020 12:48 Ответить
Та полюбому. Пилиция и укравтодор - главные борцы с пандемией в Украине
показать весь комментарий
28.10.2020 12:49 Ответить
Вот шо вы несёте,мрази?
показать весь комментарий
28.10.2020 12:50 Ответить
В названии новости прекрасно все. Да Зебилушки?)))
показать весь комментарий
28.10.2020 12:56 Ответить
Эталон вранья.
показать весь комментарий
28.10.2020 12:59 Ответить
пожалуй, здесь абсолютно другое -

ЭТАЛОН БЕЗНАКАЗАННОСТИ ЗЕЛЬОНЫХ "Укравтодор" наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда, - Кубраков - Цензор.НЕТ 9348
показать весь комментарий
28.10.2020 13:59 Ответить
К оррупция
О сталась
В
И нстанциях
Д орогостроения
показать весь комментарий
28.10.2020 13:01 Ответить
Пусть расскажет это турецким автодорожникам, пусть поржут - 270 000$ на укладку одного километра!!! Из глины их штоле катают?
показать весь комментарий
28.10.2020 13:02 Ответить
А потом героически ремонтируют каждый год с перекрытиями трассы среди белого дня )))
показать весь комментарий
28.10.2020 13:08 Ответить
"Укравтодор" наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда... Так козе понятно, тамА всё уже отработано до мельчайших подробностей, как дерибанить бюджетные деньги. Десятилетиями оттачивали мастерство "Укравтодор" наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда, - Кубраков - Цензор.НЕТ 9547
показать весь комментарий
28.10.2020 13:07 Ответить
Кароче, межгалактический шахматный турнир все ближе.
показать весь комментарий
28.10.2020 13:22 Ответить
""Укравтодор" наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда, - Кубраков" - если МОЗ не может самостоятельно даже деньги украсть, а подключает к этому "Укравтодор", то представьте как оно нас лечит, особенно от COVID-19. Даже Кернес, и тот от нашего МОЗ в Германию слинял.
показать весь комментарий
28.10.2020 13:40 Ответить
.....пи-пи-пи !!!!!! "Укравтодор" наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда, - Кубраков - Цензор.НЕТ 1749

это уже полный пи-пи-пи-пи..... !!!!!!
показать весь комментарий
28.10.2020 13:58 Ответить
фонд используется не по назначению,вместо того чтобы поддержать бизнес (как это делается в европе) они строят дороги,для показухи своих достижений.// кто-то хорошо наживается осваивая не свой фонд.
показать весь комментарий
28.10.2020 14:21 Ответить
 
 