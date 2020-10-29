Масові фальсифікації на виборах зафіксовано у Васильківському районі Київщини, - поліція

Поліція Київської області отримала безліч повідомлень про порушення при проведенні голосування і підрахунку голосів на місцевих виборах. Найбільше таких повідомлень надійшло з Васильківського району.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

За фактами порушення виборчого законодавства у Васильківському районі відкрили 15 проваджень та затримали 10 осіб.

"Так, працівники поліції в день голосування зупинили автобуси з пасажирами, які брали участь у так званих "каруселях", голосуючи за одного з кандидатів на голову Васильківської ОТГ. Також правоохоронці затримали осіб, які організували підкуп виборців, встановили зловмисників, причетних до фальсифікації виборчої документації", - сказано в повідомленні.

Чотирьом громадянам повідомили про підозру в організації підкупу, ще двом - підробці, викраденні або знищенні виборчої документації.

"Ще одна надзвичайна подія сталася на одній з дільниць району, де невідомі з метою зриву виборів відключили електропостачання. Попри труднощі, поліцейські оперативно забезпечили знеструмлену дільницю генератором, щоб забезпечити безперешкодне волевиявлення громадян", - додали в поліції.

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