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Масові фальсифікації на виборах зафіксовано у Васильківському районі Київщини, - поліція

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Масові фальсифікації на виборах зафіксовано у Васильківському районі Київщини, - поліція

Поліція Київської області отримала безліч повідомлень про порушення при проведенні голосування і підрахунку голосів на місцевих виборах. Найбільше таких повідомлень надійшло з Васильківського району.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

За фактами порушення виборчого законодавства у Васильківському районі відкрили 15 проваджень та затримали 10 осіб.

"Так, працівники поліції в день голосування зупинили автобуси з пасажирами, які брали участь у так званих "каруселях", голосуючи за одного з кандидатів на голову Васильківської ОТГ. Також правоохоронці затримали осіб, які організували підкуп виборців, встановили зловмисників, причетних до фальсифікації виборчої документації", - сказано в повідомленні.

Чотирьом громадянам повідомили про підозру в організації підкупу, ще двом - підробці, викраденні або знищенні виборчої документації.

"Ще одна надзвичайна подія сталася на одній з дільниць району, де невідомі з метою зриву виборів відключили електропостачання. Попри труднощі, поліцейські оперативно забезпечили знеструмлену дільницю генератором, щоб забезпечити безперешкодне волевиявлення громадян", - додали в поліції.

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рыгыАналка ******, еще та мразь. Теперь уже своего сыночка решила пристроить к корытцу пойдя по беспределу
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28.10.2020 18:01 Відповісти
Там її подружка на мера подається.
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28.10.2020 18:12 Відповісти
процент голосовавших подтасован на треть . Во всех регионах Украины были подтасовки .И даже с подтасовками Зеленые не получили поддержки населения . Вывод : Зелепупики полный НОЛЬ .
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28.10.2020 18:01 Відповісти
Бо дубінський робив ставку на Васильків і з тріском пролетів (не допомогли і тітушки в ТВК).
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28.10.2020 18:43 Відповісти
Зеленский специально закон полписал где разрешается менять адрес голосования и теперь любой может приехат из любого другого региона и установить местным жителям "карусельную" власть , что радерибанить у месных жителей Землю при том в местах от куда приедут "туристы" достаточно явки и 10% , что бы прошли "свои" кандилаты, как было на Донбассе, когда "за" Януковича было 95%, почему практически всех жителей Харькова или Мариуполя, той же Одессы не отвезти в Васильковский район, та и всю Киевщину вместе с Полтащиной и любой области можно выборы "порешать".
Чистое напесточничество, а чего можно ожидать от власти , которая раздерибанила фонд короновируса во время эпидемии, а часть денег вообще лежат не использованные из за чего увеличивпется смертность.
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28.10.2020 20:51 Відповісти
 
 