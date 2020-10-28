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Новости Происшествия Местные выборы-2020
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Киевская область (3537) Нацполиция (15732) фальсификации (1336) Васильков (178)

Массовые фальсификации на выборах зафиксированы в Васильковском районе Киевщины, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Массовые фальсификации на выборах зафиксированы в Васильковском районе Киевщины, - полиция

Полиция Киевской области получила множество сообщений о нарушениях при проведении голосования и подсчете голосов на местных выборах. Больше всего таких сообщений поступило из Васильковского района.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

По фактам нарушения избирательного законодательства в Васильковском районе открыли 15 производств и задержали 10 человек.

"Так, работники полиции в день голосования остановили автобусы с пассажирами, которые участвовали в так называемых "каруселях", голосуя за одного из кандидатов на главу Васильковской ОТГ. Также правоохранители задержали лиц, организовавших подкуп избирателей, установили злоумышленников, причастных к фальсификации избирательной документации", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Скандал на выборах в Василькове: кандидат в главы ОТГ Баласинович заявляет о давлении "титушек" и Дубинского

Четверым гражданам сообщили о подозрении в организации подкупа, еще двоим - подделке, похищении или уничтожении избирательной документации.

"Еще одно чрезвычайное происшествие произошло на одном из участков района, где неизвестные с целью срыва выборов отключили электроснабжение. Несмотря на трудности, полицейские оперативно обеспечили обесточенный участок генератором, чтобы обеспечить беспрепятственное волеизъявление граждан", - добавили в полиции.

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Автор: Ольга Лузан
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рыгыАналка ******, еще та мразь. Теперь уже своего сыночка решила пристроить к корытцу пойдя по беспределу
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28.10.2020 18:01 Ответить
Там її подружка на мера подається.
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28.10.2020 18:12 Ответить
процент голосовавших подтасован на треть . Во всех регионах Украины были подтасовки .И даже с подтасовками Зеленые не получили поддержки населения . Вывод : Зелепупики полный НОЛЬ .
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28.10.2020 18:01 Ответить
Бо дубінський робив ставку на Васильків і з тріском пролетів (не допомогли і тітушки в ТВК).
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28.10.2020 18:43 Ответить
Зеленский специально закон полписал где разрешается менять адрес голосования и теперь любой может приехат из любого другого региона и установить местным жителям "карусельную" власть , что радерибанить у месных жителей Землю при том в местах от куда приедут "туристы" достаточно явки и 10% , что бы прошли "свои" кандилаты, как было на Донбассе, когда "за" Януковича было 95%, почему практически всех жителей Харькова или Мариуполя, той же Одессы не отвезти в Васильковский район, та и всю Киевщину вместе с Полтащиной и любой области можно выборы "порешать".
Чистое напесточничество, а чего можно ожидать от власти , которая раздерибанила фонд короновируса во время эпидемии, а часть денег вообще лежат не использованные из за чего увеличивпется смертность.
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28.10.2020 20:51 Ответить
 
 