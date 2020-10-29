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На Рівненщині прикордонники виявили підпільний цех з обробки бурштину. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Рівненській області прикордонники виявили підпільний цех з переробки нелегального бурштину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Рівненщині прикордонники виявили підпільний цех з обробки бурштину 01

Сьогодні правоохоронці провели санкціонований обшук в одному з домоволодінь села Соломіївка, що в контрольованому прикордонному районі Рівненської області. Було виявлено і вилучено 17 кг обробленого сирцю бурштину, 3 кг самоцвіту в готових виробах, а також засоби та обладнання для обробки "сонячного каменю".

На Рівненщині прикордонники виявили підпільний цех з обробки бурштину 02

Обшук проходив у рамках кримінального провадження за ст. 240-1 КК України "Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, перероблення бурштину", відповідно до постанови Сарненського районного суду.

На Рівненщині прикордонники виявили підпільний цех з обробки бурштину 03

Слідчі дії тривають.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські вилучили на Рівненщині понад 100 кг бурштину та виробів із нього. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+5
Это просто бизнес,мрази своими дикими налогами и безбашенными взяточниками в податковой и держпраци загнали даже самый невинный бизнес в подполье,чистенькие у нас только банкиры и те кто сидит на тарифах,все остальные нагло грабят державу и уклоняются от налогов.
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28.10.2020 18:14
+2
Цей цех знаходився під особистим контролем найвеличнішого.
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28.10.2020 18:13
+2
Бо єго наймокрєйшейство сцикун перший криворожський сказало, що він поборов бурштинову мафію, тобто цей цех його. На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря - Цензор.НЕТ 241
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28.10.2020 18:17
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Заставити зареєструватись і нехай працює. Краще вивозити готові вироби ніж сировину.
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28.10.2020 18:12 Відповісти
Скільки ж таке деревце настільне коштує???
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28.10.2020 18:33 Відповісти
ПЕРЕМОГА!!!
Спіймали лохів. Потрібно було просто тупо продавати каміння до Польщі, а вони он що придумали... от дурні!
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28.10.2020 18:12 Відповісти
лучше б они не цех накрыли а олигарха, кормящегося с него или депутата...
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28.10.2020 18:12 Відповісти
Надо контролировать свои фантазии . На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря - Цензор.НЕТ 9025
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28.10.2020 18:14 Відповісти
Цей цех знаходився під особистим контролем найвеличнішого.
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28.10.2020 18:13 Відповісти
Під особистім контролем най-най-най сцікуна - по фасуванню "муки"!
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28.10.2020 18:14 Відповісти
Звідки знаєш?
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28.10.2020 18:15 Відповісти
Бо єго наймокрєйшейство сцикун перший криворожський сказало, що він поборов бурштинову мафію, тобто цей цех його. На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря - Цензор.НЕТ 241
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28.10.2020 18:17 Відповісти
Ясно. Чергове бла-бла-бла...
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28.10.2020 18:18 Відповісти
абаснуй На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря - Цензор.НЕТ 885
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28.10.2020 18:19 Відповісти
Ну це ти, Сашко, мав би "абасновивать" свої заяви. Хоча про що це я. Коли це соєфіли могли щось логічно "абаснавать"? Головне ж зрада...
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28.10.2020 18:25 Відповісти
Ви недоумки малороські 5 років несли брехню про Порошенка, а тепер отримуйте підарунки від нас, а зє сцикун поборов вже бурштинову мафію як воно заявляло? Чого мовчиш ?
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28.10.2020 18:27 Відповісти
Я з тобою погоджуюсь. Від прихильників Петра можна отримати хіба що "підарунки". Тут ти не збрехав. Далі. Про Петра я казав, кажу і казати буду лише правду і нічого, окрім правди. Олігарх, бувший член СДПУ(о), руйнівник помаранчевої коаліції, виступав проти НАТО і за рюзкє язик, співзасновник партії Регіонів, був в уряді Азарова, архидиякон РПЦ. Але досить про Петра... А хіба зє сцикун заявляв що поборов бурштинову мафію? Я щось пропустив?
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28.10.2020 18:39 Відповісти
ну тебе ж в гуглі не забанили ж. до речі, цікаво почути твою думку про Фаріон.
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28.10.2020 18:45 Відповісти
Я не прихильник того, щоб шукати "підтверження" тієї зрадофільськоі маячні, яку тут нонстоп вазюкають *******. Не знаю яким боком тут Фаріон, але хай буде. На мою думку, їй треба було одразу визнати факт свого членства в КПРС, а не крутитися, як вуж на пательні. Ну і далі. Особи, подібні їй, роблять набагато більше шкоди націонал-патріотичному руху, чим користі. Взагалі, я не в захваті від усієї верхівки "Свободи". Єдиний, кому я там симпатизую, це Кошулинський.
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28.10.2020 18:56 Відповісти
твоє особисте діло. і не забувай, що ти співучасник зеленого бардаку.
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28.10.2020 19:08 Відповісти
Это просто бизнес,мрази своими дикими налогами и безбашенными взяточниками в податковой и держпраци загнали даже самый невинный бизнес в подполье,чистенькие у нас только банкиры и те кто сидит на тарифах,все остальные нагло грабят державу и уклоняются от налогов.
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28.10.2020 18:14 Відповісти
Это кто те все остальные , которые нагло грабят державу и уклоняются от налогов ? Не думаю , что эта категория "грабит" . Пашут , чтобы выжить .
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28.10.2020 18:21 Відповісти
Так считают дебилы в правительстве,не я.
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28.10.2020 18:28 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять снова... Да разрешите наконец-то добычу янтаря, выдавайте лицензии, берите обязательства рекультивировать почву к первоначальному состоянию... Неужели это так сложно?
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28.10.2020 18:17 Відповісти
Я вже давно все дозволив! Тільки твій сцікун дозвіл ніяк не підпише!
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28.10.2020 18:19 Відповісти
А що має сцикун підписати?
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28.10.2020 18:21 Відповісти
Всем кто выдаёт разрешения нужно платить,платить солидно,иначе - иди нах,это же очевидно,нужно просто разделить на участки и продать землю с правом добычи,но народишко у нас против нормальной частной собственности на земельку.
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28.10.2020 18:31 Відповісти
 
 