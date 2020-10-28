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На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Ривненской области пограничники выявили подпольный цех по переработке нелегального янтаря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря 01

Сегодня правоохранители провели санкционированный обыск в одном из домовладений села Соломиевка, который находится  в контролируемом пограничном районе Ривненской области. Были обнаружены и изъяты 17 кг обработанного сырца янтаря, 3 кг самоцвета в готовых изделиях, а также средства и оборудование для обработки "солнечного камня".

На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря 02

Также смотрите: Полицейские изъяли на Ривненщине более 100 кг янтаря и изделий из него. ФОТОрепортаж

Обыск проходил в рамках уголовного производства по ст. 240-1 УК Украины "Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря", в соответствии с постановлением Сарненского районного суда.

На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря 03

Следственные действия продолжаются.

Смотрите: "Янтарные" нелегалы на Ривненщине пытались организовать сопротивления во время спецоперации СБУ: "Зараз буде й вам огонь, бл#дь!". ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Это просто бизнес,мрази своими дикими налогами и безбашенными взяточниками в податковой и держпраци загнали даже самый невинный бизнес в подполье,чистенькие у нас только банкиры и те кто сидит на тарифах,все остальные нагло грабят державу и уклоняются от налогов.
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28.10.2020 18:14
+2
Цей цех знаходився під особистим контролем найвеличнішого.
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28.10.2020 18:13
+2
Бо єго наймокрєйшейство сцикун перший криворожський сказало, що він поборов бурштинову мафію, тобто цей цех його. На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря - Цензор.НЕТ 241
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28.10.2020 18:17
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Заставити зареєструватись і нехай працює. Краще вивозити готові вироби ніж сировину.
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28.10.2020 18:12 Ответить
Скільки ж таке деревце настільне коштує???
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28.10.2020 18:33 Ответить
ПЕРЕМОГА!!!
Спіймали лохів. Потрібно було просто тупо продавати каміння до Польщі, а вони он що придумали... от дурні!
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28.10.2020 18:12 Ответить
лучше б они не цех накрыли а олигарха, кормящегося с него или депутата...
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28.10.2020 18:12 Ответить
Надо контролировать свои фантазии . На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря - Цензор.НЕТ 9025
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28.10.2020 18:14 Ответить
Цей цех знаходився під особистим контролем найвеличнішого.
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28.10.2020 18:13 Ответить
Під особистім контролем най-най-най сцікуна - по фасуванню "муки"!
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28.10.2020 18:14 Ответить
Звідки знаєш?
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28.10.2020 18:15 Ответить
Бо єго наймокрєйшейство сцикун перший криворожський сказало, що він поборов бурштинову мафію, тобто цей цех його. На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря - Цензор.НЕТ 241
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28.10.2020 18:17 Ответить
Ясно. Чергове бла-бла-бла...
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28.10.2020 18:18 Ответить
абаснуй На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря - Цензор.НЕТ 885
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28.10.2020 18:19 Ответить
Ну це ти, Сашко, мав би "абасновивать" свої заяви. Хоча про що це я. Коли це соєфіли могли щось логічно "абаснавать"? Головне ж зрада...
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28.10.2020 18:25 Ответить
Ви недоумки малороські 5 років несли брехню про Порошенка, а тепер отримуйте підарунки від нас, а зє сцикун поборов вже бурштинову мафію як воно заявляло? Чого мовчиш ?
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28.10.2020 18:27 Ответить
Я з тобою погоджуюсь. Від прихильників Петра можна отримати хіба що "підарунки". Тут ти не збрехав. Далі. Про Петра я казав, кажу і казати буду лише правду і нічого, окрім правди. Олігарх, бувший член СДПУ(о), руйнівник помаранчевої коаліції, виступав проти НАТО і за рюзкє язик, співзасновник партії Регіонів, був в уряді Азарова, архидиякон РПЦ. Але досить про Петра... А хіба зє сцикун заявляв що поборов бурштинову мафію? Я щось пропустив?
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28.10.2020 18:39 Ответить
ну тебе ж в гуглі не забанили ж. до речі, цікаво почути твою думку про Фаріон.
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28.10.2020 18:45 Ответить
Я не прихильник того, щоб шукати "підтверження" тієї зрадофільськоі маячні, яку тут нонстоп вазюкають *******. Не знаю яким боком тут Фаріон, але хай буде. На мою думку, їй треба було одразу визнати факт свого членства в КПРС, а не крутитися, як вуж на пательні. Ну і далі. Особи, подібні їй, роблять набагато більше шкоди націонал-патріотичному руху, чим користі. Взагалі, я не в захваті від усієї верхівки "Свободи". Єдиний, кому я там симпатизую, це Кошулинський.
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28.10.2020 18:56 Ответить
твоє особисте діло. і не забувай, що ти співучасник зеленого бардаку.
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28.10.2020 19:08 Ответить
Это просто бизнес,мрази своими дикими налогами и безбашенными взяточниками в податковой и держпраци загнали даже самый невинный бизнес в подполье,чистенькие у нас только банкиры и те кто сидит на тарифах,все остальные нагло грабят державу и уклоняются от налогов.
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28.10.2020 18:14 Ответить
Это кто те все остальные , которые нагло грабят державу и уклоняются от налогов ? Не думаю , что эта категория "грабит" . Пашут , чтобы выжить .
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28.10.2020 18:21 Ответить
Так считают дебилы в правительстве,не я.
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28.10.2020 18:28 Ответить
Никогда такого не было и вот опять снова... Да разрешите наконец-то добычу янтаря, выдавайте лицензии, берите обязательства рекультивировать почву к первоначальному состоянию... Неужели это так сложно?
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28.10.2020 18:17 Ответить
Я вже давно все дозволив! Тільки твій сцікун дозвіл ніяк не підпише!
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28.10.2020 18:19 Ответить
А що має сцикун підписати?
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28.10.2020 18:21 Ответить
Всем кто выдаёт разрешения нужно платить,платить солидно,иначе - иди нах,это же очевидно,нужно просто разделить на участки и продать землю с правом добычи,но народишко у нас против нормальной частной собственности на земельку.
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28.10.2020 18:31 Ответить
 
 