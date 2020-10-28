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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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У Дарницькому районі Києва виявлено фальсифікацію протоколів місцевих виборів, - голова тервиборчкому

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Дарницькому районі Києва виявлено фальсифікацію протоколів місцевих виборів, - голова тервиборчкому

Голова Дарницької територіальної виборчої комісії (ТВК) Володимир Селезньов повідомив, що в Дарницькому районі Києва виявлено фальсифікацію протоколів підрахунку голосів по виборах до Київської міської ради. А саме, були виявлені різночитання в кількості голосів по виборах до Київради між попередніми та уточненими протоколами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Українські новини".

"Ми отримали сьогодні (28 жовтня) уточнені 1-й та 2-й примірники (протоколів) від дільничних виборчих комісій. При обробці уточнених примірників протоколів було виявлено розбіжність між даними про результати голосування за партійними виборчими списками, тобто самих голосів виборців", - сказав Селезньов.

Голова комісії стверджує, що на момент складання уточнених протоколів не були присутні члени комісії, у зв'язку з чим буде проведено розслідування щодо того, хто склав ці протоколи.

"Також один із членів (дільничної виборчої) комісії публічно заявив, що він не був присутній при складанні уточненого протоколу. Та у нас залишається питання, хто протокол складав... Нам необхідно встановити чи є розбіжності в протоколах - з'ясувати це можна лише перерахунком (голосів)", - зазначив голова Дарницької ТВК.

Для отримання результатів голосування, за словами Селезньова, необхідний перерахунок голосів на обох виборчих дільницях Дарницького району, який відбудеться 29 жовтня.

"Ми (ТВК) отримали інформацію, що у попередніх протоколах та в уточнених протоколах є розбіжність за допомогою програмного забезпечення, порівняли екземпляри - дійсно моменти розбіжностей є. І ми прийняли колегіальне рішення про перерахунок голосів", - резюмував Селезньов.

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Каломойшовибори
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28.10.2020 19:04 Відповісти
Если крадут голоса у опеЗЕже, то ничего страшного в этом нет.
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28.10.2020 19:15 Відповісти
Пальчевський гірше. Він новий.
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28.10.2020 19:21 Відповісти
І язикатий. А клоун рабіновіч вже приївся, і всі знають його послужний список з відсидками і лінолєумом для гризодубової.
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28.10.2020 19:22 Відповісти
Те що обидва цвай - ясно. Жо(лудя) на Пальця міняють -як в старій хохмі - порівнюй жопу з пальцем
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28.10.2020 19:24 Відповісти
Нехай слугам уродів та зажопам нарахують менше, а пальцям - більше, але так, щоб не добрався до Київради
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28.10.2020 19:40 Відповісти
Как там Аваковы говорят: "В целом во время выбором нарушений не было".

Со времен Ялынковича власть так не мутила на выборах.
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28.10.2020 19:58 Відповісти
 
 