ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності
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Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію рішення Дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області, датоване 13 жовтня 2020 року, про притягнення адвоката Андрія Портнова до дисциплінарної відповідальності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
"Обґрунтовуючи свою заяву про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник – Андрій Портнов посилався на наявність очевидних ознак протиправності прийнятого рішення, що, на його переконання, порушує його права, свободи та інтереси, зокрема, право на свободу вираження своїх поглядів та переконань, а також право на свободу думки і слова. Водночас, він стверджує, що його висловлювання у публікаціях, про які йдеться у скарзі, не мають стосунку до його адвокатської діяльності, тому вважає, що невжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії вказаного рішення ускладнить ефективний захист його порушених прав", - йдеться в повідомленні.
Виходячи із змісту заяви про забезпечення позову, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову. На переконання суду, їх невжиття може мати наслідком заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам заявника, що суттєво ускладнить їх відновлення.
Також Портнов у заяві про забезпечення позову до подання позовної заяви зазначив, що він має намір звернутись до суду щодо оскарження рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.
Нагадаємо, раніше Дисциплінарна палата КДКА винесла Портнову попередження за мат і погрози в соцмережах.
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Igor L
Конституційний суд наніс українській державі страшного удару, такого навіть путін не міг зробити своїм військовим тиском! Конституційний суд фактично скасував всі антикорупційні інструменти контролю над чиновниками та суддями і заборонив переслідування за незаконне збагачення! Немає сумніву що це катастрофічне рішення Конституційного Суду України, яке знищує здобутки Революції Гідності, було підготовлено олігархами в співробітництві з мафією та корумпованим чиновництвом та суддівським корпусом! Фактично реакційна частина суспільства, наділена владними повноваженнями, наносить українському народові страшного удару який знищує правове поле України! Це рішення Конституційного суду призведе до Майдану та зміни всіх гілок влади і повної люстрації суддівського корпусу України! Через бажання мафії далі панувати в Україні ми вступаємо в новий Майдан. Зеленський слабкий керівник і не може втримати ситуацію під контролем, мафія, чиновництво та олігархи творять що хочуть і так далі продовжуватись не може!
29.10.2020 09:55
И шо жто за зарплаты у них по 10 000 евро в месяц! Шо жто за цирк ?
Цитировать его - моветон.
А Федыну и Звиробий, например, сразу в суд потащили.
І написав її для зеленського саме цей собачийрот портнов. І саме він прописав в недореформі зеленського керованість судової гілки влади.
Ви зробили це РАЗОМ!
Всеобщая и повсеместная?
Портнова наказывать низзя.
Коррупционные доходы показывать низзя...
Какой реванш врагов Украины? Какое предательство ЗЕ?
Все хорошо. Врагам и дебилам нравится.