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Портнов (304) Окружний адмінсуд Києва (377)

ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності

Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію рішення Дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області, датоване 13 жовтня 2020 року, про притягнення адвоката Андрія Портнова до дисциплінарної відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Обґрунтовуючи свою заяву про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник – Андрій Портнов посилався на наявність очевидних ознак протиправності прийнятого рішення, що, на його переконання, порушує його права, свободи та інтереси, зокрема, право на свободу вираження своїх поглядів та переконань, а також право на свободу думки і слова. Водночас, він стверджує, що його висловлювання у публікаціях, про які йдеться  у скарзі, не мають стосунку до його адвокатської діяльності, тому вважає, що невжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії вказаного рішення ускладнить ефективний захист його порушених прав", - йдеться в повідомленні.

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Виходячи із змісту заяви про забезпечення позову, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову. На переконання суду, їх невжиття може мати наслідком заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам заявника, що суттєво ускладнить їх відновлення.

Також Портнов у заяві про забезпечення позову до подання позовної заяви зазначив, що він має намір звернутись до суду щодо оскарження рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Нагадаємо, раніше Дисциплінарна палата КДКА винесла Портнову попередження за мат і погрози в соцмережах.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Коммент с форума О НЫНЕШНЕЙ СУДЕЙСКОЙ ВЛАСТИ
Igor L

Конституційний суд наніс українській державі страшного удару, такого навіть путін не міг зробити своїм військовим тиском! Конституційний суд фактично скасував всі антикорупційні інструменти контролю над чиновниками та суддями і заборонив переслідування за незаконне збагачення! Немає сумніву що це катастрофічне рішення Конституційного Суду України, яке знищує здобутки Революції Гідності, було підготовлено олігархами в співробітництві з мафією та корумпованим чиновництвом та суддівським корпусом! Фактично реакційна частина суспільства, наділена владними повноваженнями, наносить українському народові страшного удару який знищує правове поле України! Це рішення Конституційного суду призведе до Майдану та зміни всіх гілок влади і повної люстрації суддівського корпусу України! Через бажання мафії далі панувати в Україні ми вступаємо в новий Майдан. Зеленський слабкий керівник і не може втримати ситуацію під контролем, мафія, чиновництво та олігархи творять що хочуть і так далі продовжуватись не може!
29.10.2020 09:55
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29.10.2020 10:36
+20
А дело против Федыны и Зверобой не нарушает их право на свободу выражений. Да шмаркли?
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29.10.2020 10:37
+19
Нужный для нынешней власти контрацептив...не тронут... ОАСК остановил действие решения о привлечении Портнова к дисциплинарной ответственности - Цензор.НЕТ 3260
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29.10.2020 10:36
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Нужный для нынешней власти контрацептив...не тронут... ОАСК остановил действие решения о привлечении Портнова к дисциплинарной ответственности - Цензор.НЕТ 3260
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29.10.2020 10:36 Відповісти
Коммент с форума О НЫНЕШНЕЙ СУДЕЙСКОЙ ВЛАСТИ
Igor L

Конституційний суд наніс українській державі страшного удару, такого навіть путін не міг зробити своїм військовим тиском! Конституційний суд фактично скасував всі антикорупційні інструменти контролю над чиновниками та суддями і заборонив переслідування за незаконне збагачення! Немає сумніву що це катастрофічне рішення Конституційного Суду України, яке знищує здобутки Революції Гідності, було підготовлено олігархами в співробітництві з мафією та корумпованим чиновництвом та суддівським корпусом! Фактично реакційна частина суспільства, наділена владними повноваженнями, наносить українському народові страшного удару який знищує правове поле України! Це рішення Конституційного суду призведе до Майдану та зміни всіх гілок влади і повної люстрації суддівського корпусу України! Через бажання мафії далі панувати в Україні ми вступаємо в новий Майдан. Зеленський слабкий керівник і не може втримати ситуацію під контролем, мафія, чиновництво та олігархи творять що хочуть і так далі продовжуватись не може!
29.10.2020 09:55
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29.10.2020 10:36 Відповісти
Гнать в шею всех судей
И шо жто за зарплаты у них по 10 000 евро в месяц! Шо жто за цирк ?
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29.10.2020 10:38 Відповісти
да, иногда у Ляшенко проскакивает искра разума. но это, скорее, исключение из правила. ОАСК остановил действие решения о привлечении Портнова к дисциплинарной ответственности - Цензор.НЕТ 1048
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29.10.2020 10:46 Відповісти
Знаем мы этого Igor L. ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 5358
Цитировать его - моветон.
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29.10.2020 10:54 Відповісти
👏👏👏👏👏 Тисюм більше, що він приклав руку доцього, будучи активним зелеботом. А тепер робить вигляд, що він тіт ні пр чому.
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29.10.2020 13:18 Відповісти
А хто це заявляє? Просто від себе Igor L, чи якась партія чи рух?
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29.10.2020 11:00 Відповісти
ПОРА ПРЕЗИДЕНТУ ИМПИЧМЕНТ ОБЪЯВЛЯТЬ - на фига Украине СЛАБЫЙ И ГЛУПЫЙ ЛИДЕР ?
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29.10.2020 10:39 Відповісти
А дело против Федыны и Зверобой не нарушает их право на свободу выражений. Да шмаркли?
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29.10.2020 10:37 Відповісти
Те просто хулиганили и за это должны отвечать!
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29.10.2020 10:46 Відповісти
Если написать про твой тупой собачий рот и что с ним нужно делать - это будет нарушение каких-то правил, включая правила форума - или всего лишь моя неотемлимая личностная свобора и право выражения мыслей?
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29.10.2020 11:34 Відповісти
Украина -страна судейского произвола.
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29.10.2020 10:37 Відповісти
Ну так не нужно было голосовать по-приколу
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29.10.2020 10:48 Відповісти
Це недореформа Порошенка. ))))
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29.10.2020 10:39 Відповісти
Точно, ох уж этот Порох. Слушай, а что будем говорить еще через полтора года, кто будет виноват?
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29.10.2020 10:43 Відповісти
С такими темпами говорити будему виключно на кухні.
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29.10.2020 10:45 Відповісти
Почему на кухне, Портнову вон можно херами обкладывать всех , все и везде. Есть решение суда...
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29.10.2020 10:49 Відповісти
Это врагам Украины можно.
А Федыну и Звиробий, например, сразу в суд потащили.
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29.10.2020 11:14 Відповісти
Да,да, именно так.
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29.10.2020 11:15 Відповісти
Ні. Це недореформа зеленського, якщо ви не в курсах.
І написав її для зеленського саме цей собачийрот портнов. І саме він прописав в недореформі зеленського керованість судової гілки влади.
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29.10.2020 10:47 Відповісти
почему-то я даже не сомневался ОАСК остановил действие решения о привлечении Портнова к дисциплинарной ответственности - Цензор.НЕТ 5987
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29.10.2020 10:41 Відповісти
Раньше в Киеве на окружной дороге стояли проститутки. Походу эти дамы легкого поведения выучились и переехали на повышение в центр Киева и теперь их контора называется "окружной суд": элитные проститутки, которые выполняют любые желания богатых клиентов.
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29.10.2020 10:47 Відповісти
ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 3674 ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 3725 ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 7636
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29.10.2020 12:14 Відповісти
Бубочка, то що з окружним судом? Розгониш, чи він портібен для відмазки портнова та інших твоїх консультантів?
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29.10.2020 10:49 Відповісти
Права сепарів - понад усе !!!
Ви зробили це РАЗОМ!
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29.10.2020 10:53 Відповісти
Шо там у вас?
Всеобщая и повсеместная? ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 808
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29.10.2020 10:56 Відповісти
ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 5796
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29.10.2020 11:02 Відповісти
Это ваша всеобщая и повсеместная? ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 1014
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29.10.2020 11:05 Відповісти
А вас багато! Тримайтеся вкупі.

ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 9009
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29.10.2020 11:10 Відповісти
Ялынковича преследовать низзя.
Портнова наказывать низзя.
Коррупционные доходы показывать низзя...

Какой реванш врагов Украины? Какое предательство ЗЕ?
Все хорошо. Врагам и дебилам нравится.
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29.10.2020 11:11 Відповісти
Від вовчого суди чого можна чекати ? цей ганебний суд розсадник корупції давно треба ліквідувати.
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29.10.2020 11:19 Відповісти
Что же это ожидаемо. На нет и суда нет. Этих граждан из ОАСК нужно судить по всей строгости закона.
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29.10.2020 11:25 Відповісти
Нет смысла. Да и кто их будет судить ? Судить то некому. Тут одно остается - ЛИНЧ.
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29.10.2020 11:47 Відповісти
Зато
ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 5486
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29.10.2020 11:49 Відповісти
Разошелся Волк не на шутку.
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29.10.2020 11:58 Відповісти
Розквіт могутності організованого злочинного угруповання "суддівських".
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29.10.2020 12:35 Відповісти
Да уберите уже этот суд, "самый справедливый суд в мире".
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29.10.2020 15:11 Відповісти
 
 