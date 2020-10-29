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ОАСК остановил действие решения о привлечении Портнова к дисциплинарной ответственности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОАСК остановил действие решения о привлечении Портнова к дисциплинарной ответственности

Окружной административный суд Киева приостановил действие решения Дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области, датированное 13 октября 2020, о привлечении адвоката Андрея Портнова к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Обосновывая свое заявление об обеспечении иска до подачи искового заявления заявитель - Андрей Портнов ссылался на наличие очевидных признаков противоправности принятого решения, что, по его убеждению, нарушает его права, свободы и интересы, в частности, право на свободу выражения своих взглядов и убеждений, а также право на свободу мысли и слова. Вместе с тем он утверждает, что его высказывания в публикациях, о которых идет речь в жалобе, не имеют отношения к его адвокатской деятельности, поэтому считает, что непринятие мер обеспечения иска путем приостановления действия указанного решения осложнит эффективную защиту его нарушенных прав", - говорится в сообщении.

Исходя из содержания заявления об обеспечении иска, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения административного иска. По мнению суда, их непринятие может привести к причинению вреда правам, свободам и интересам заявителя, что существенно осложнит их восстановления.

Также Портнов в заявлении об обеспечении иска до подачи искового заявления отметил, что он намерен обратиться в суд относительно обжалования решения Дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области.

Напомним, ранее Дисциплинарная палата КДКА вынесла Портнову предупреждение за мат и угрозы в соцсетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов игнорирует заседания суда по делу об угрозах прокурору Божко: это у него такая гениальная стратегия - морозиться, - адвокат Маселко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+22
Коммент с форума О НЫНЕШНЕЙ СУДЕЙСКОЙ ВЛАСТИ
Igor L

Конституційний суд наніс українській державі страшного удару, такого навіть путін не міг зробити своїм військовим тиском! Конституційний суд фактично скасував всі антикорупційні інструменти контролю над чиновниками та суддями і заборонив переслідування за незаконне збагачення! Немає сумніву що це катастрофічне рішення Конституційного Суду України, яке знищує здобутки Революції Гідності, було підготовлено олігархами в співробітництві з мафією та корумпованим чиновництвом та суддівським корпусом! Фактично реакційна частина суспільства, наділена владними повноваженнями, наносить українському народові страшного удару який знищує правове поле України! Це рішення Конституційного суду призведе до Майдану та зміни всіх гілок влади і повної люстрації суддівського корпусу України! Через бажання мафії далі панувати в Україні ми вступаємо в новий Майдан. Зеленський слабкий керівник і не може втримати ситуацію під контролем, мафія, чиновництво та олігархи творять що хочуть і так далі продовжуватись не може!
29.10.2020 09:55
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29.10.2020 10:36
+20
А дело против Федыны и Зверобой не нарушает их право на свободу выражений. Да шмаркли?
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29.10.2020 10:37
+19
Нужный для нынешней власти контрацептив...не тронут... ОАСК остановил действие решения о привлечении Портнова к дисциплинарной ответственности - Цензор.НЕТ 3260
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29.10.2020 10:36
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Нужный для нынешней власти контрацептив...не тронут... ОАСК остановил действие решения о привлечении Портнова к дисциплинарной ответственности - Цензор.НЕТ 3260
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29.10.2020 10:36 Ответить
Коммент с форума О НЫНЕШНЕЙ СУДЕЙСКОЙ ВЛАСТИ
Igor L

Конституційний суд наніс українській державі страшного удару, такого навіть путін не міг зробити своїм військовим тиском! Конституційний суд фактично скасував всі антикорупційні інструменти контролю над чиновниками та суддями і заборонив переслідування за незаконне збагачення! Немає сумніву що це катастрофічне рішення Конституційного Суду України, яке знищує здобутки Революції Гідності, було підготовлено олігархами в співробітництві з мафією та корумпованим чиновництвом та суддівським корпусом! Фактично реакційна частина суспільства, наділена владними повноваженнями, наносить українському народові страшного удару який знищує правове поле України! Це рішення Конституційного суду призведе до Майдану та зміни всіх гілок влади і повної люстрації суддівського корпусу України! Через бажання мафії далі панувати в Україні ми вступаємо в новий Майдан. Зеленський слабкий керівник і не може втримати ситуацію під контролем, мафія, чиновництво та олігархи творять що хочуть і так далі продовжуватись не може!
29.10.2020 09:55
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29.10.2020 10:36 Ответить
Гнать в шею всех судей
И шо жто за зарплаты у них по 10 000 евро в месяц! Шо жто за цирк ?
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29.10.2020 10:38 Ответить
да, иногда у Ляшенко проскакивает искра разума. но это, скорее, исключение из правила. ОАСК остановил действие решения о привлечении Портнова к дисциплинарной ответственности - Цензор.НЕТ 1048
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29.10.2020 10:46 Ответить
Знаем мы этого Igor L. ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 5358
Цитировать его - моветон.
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29.10.2020 10:54 Ответить
👏👏👏👏👏 Тисюм більше, що він приклав руку доцього, будучи активним зелеботом. А тепер робить вигляд, що він тіт ні пр чому.
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29.10.2020 13:18 Ответить
А хто це заявляє? Просто від себе Igor L, чи якась партія чи рух?
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29.10.2020 11:00 Ответить
ПОРА ПРЕЗИДЕНТУ ИМПИЧМЕНТ ОБЪЯВЛЯТЬ - на фига Украине СЛАБЫЙ И ГЛУПЫЙ ЛИДЕР ?
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29.10.2020 10:39 Ответить
А дело против Федыны и Зверобой не нарушает их право на свободу выражений. Да шмаркли?
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29.10.2020 10:37 Ответить
Те просто хулиганили и за это должны отвечать!
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29.10.2020 10:46 Ответить
Если написать про твой тупой собачий рот и что с ним нужно делать - это будет нарушение каких-то правил, включая правила форума - или всего лишь моя неотемлимая личностная свобора и право выражения мыслей?
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29.10.2020 11:34 Ответить
Украина -страна судейского произвола.
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29.10.2020 10:37 Ответить
Ну так не нужно было голосовать по-приколу
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29.10.2020 10:48 Ответить
Це недореформа Порошенка. ))))
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29.10.2020 10:39 Ответить
Точно, ох уж этот Порох. Слушай, а что будем говорить еще через полтора года, кто будет виноват?
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29.10.2020 10:43 Ответить
С такими темпами говорити будему виключно на кухні.
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29.10.2020 10:45 Ответить
Почему на кухне, Портнову вон можно херами обкладывать всех , все и везде. Есть решение суда...
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29.10.2020 10:49 Ответить
Это врагам Украины можно.
А Федыну и Звиробий, например, сразу в суд потащили.
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29.10.2020 11:14 Ответить
Да,да, именно так.
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29.10.2020 11:15 Ответить
Ні. Це недореформа зеленського, якщо ви не в курсах.
І написав її для зеленського саме цей собачийрот портнов. І саме він прописав в недореформі зеленського керованість судової гілки влади.
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29.10.2020 10:47 Ответить
почему-то я даже не сомневался ОАСК остановил действие решения о привлечении Портнова к дисциплинарной ответственности - Цензор.НЕТ 5987
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29.10.2020 10:41 Ответить
Раньше в Киеве на окружной дороге стояли проститутки. Походу эти дамы легкого поведения выучились и переехали на повышение в центр Киева и теперь их контора называется "окружной суд": элитные проститутки, которые выполняют любые желания богатых клиентов.
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29.10.2020 10:47 Ответить
ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 3674 ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 3725 ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 7636
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29.10.2020 12:14 Ответить
Бубочка, то що з окружним судом? Розгониш, чи він портібен для відмазки портнова та інших твоїх консультантів?
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29.10.2020 10:49 Ответить
Права сепарів - понад усе !!!
Ви зробили це РАЗОМ!
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29.10.2020 10:53 Ответить
Шо там у вас?
Всеобщая и повсеместная? ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 808
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29.10.2020 10:56 Ответить
ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 5796
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29.10.2020 11:02 Ответить
Это ваша всеобщая и повсеместная? ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 1014
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29.10.2020 11:05 Ответить
А вас багато! Тримайтеся вкупі.

ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 9009
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29.10.2020 11:10 Ответить
Ялынковича преследовать низзя.
Портнова наказывать низзя.
Коррупционные доходы показывать низзя...

Какой реванш врагов Украины? Какое предательство ЗЕ?
Все хорошо. Врагам и дебилам нравится.
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29.10.2020 11:11 Ответить
Від вовчого суди чого можна чекати ? цей ганебний суд розсадник корупції давно треба ліквідувати.
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29.10.2020 11:19 Ответить
Что же это ожидаемо. На нет и суда нет. Этих граждан из ОАСК нужно судить по всей строгости закона.
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29.10.2020 11:25 Ответить
Нет смысла. Да и кто их будет судить ? Судить то некому. Тут одно остается - ЛИНЧ.
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29.10.2020 11:47 Ответить
Зато
ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 5486
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29.10.2020 11:49 Ответить
Разошелся Волк не на шутку.
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29.10.2020 11:58 Ответить
Розквіт могутності організованого злочинного угруповання "суддівських".
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29.10.2020 12:35 Ответить
Да уберите уже этот суд, "самый справедливый суд в мире".
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29.10.2020 15:11 Ответить
 
 