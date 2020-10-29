ОАСК остановил действие решения о привлечении Портнова к дисциплинарной ответственности
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Окружной административный суд Киева приостановил действие решения Дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области, датированное 13 октября 2020, о привлечении адвоката Андрея Портнова к дисциплинарной ответственности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"Обосновывая свое заявление об обеспечении иска до подачи искового заявления заявитель - Андрей Портнов ссылался на наличие очевидных признаков противоправности принятого решения, что, по его убеждению, нарушает его права, свободы и интересы, в частности, право на свободу выражения своих взглядов и убеждений, а также право на свободу мысли и слова. Вместе с тем он утверждает, что его высказывания в публикациях, о которых идет речь в жалобе, не имеют отношения к его адвокатской деятельности, поэтому считает, что непринятие мер обеспечения иска путем приостановления действия указанного решения осложнит эффективную защиту его нарушенных прав", - говорится в сообщении.
Исходя из содержания заявления об обеспечении иска, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения административного иска. По мнению суда, их непринятие может привести к причинению вреда правам, свободам и интересам заявителя, что существенно осложнит их восстановления.
Также Портнов в заявлении об обеспечении иска до подачи искового заявления отметил, что он намерен обратиться в суд относительно обжалования решения Дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области.
Напомним, ранее Дисциплинарная палата КДКА вынесла Портнову предупреждение за мат и угрозы в соцсетях.
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Igor L
Конституційний суд наніс українській державі страшного удару, такого навіть путін не міг зробити своїм військовим тиском! Конституційний суд фактично скасував всі антикорупційні інструменти контролю над чиновниками та суддями і заборонив переслідування за незаконне збагачення! Немає сумніву що це катастрофічне рішення Конституційного Суду України, яке знищує здобутки Революції Гідності, було підготовлено олігархами в співробітництві з мафією та корумпованим чиновництвом та суддівським корпусом! Фактично реакційна частина суспільства, наділена владними повноваженнями, наносить українському народові страшного удару який знищує правове поле України! Це рішення Конституційного суду призведе до Майдану та зміни всіх гілок влади і повної люстрації суддівського корпусу України! Через бажання мафії далі панувати в Україні ми вступаємо в новий Майдан. Зеленський слабкий керівник і не може втримати ситуацію під контролем, мафія, чиновництво та олігархи творять що хочуть і так далі продовжуватись не може!
29.10.2020 09:55
И шо жто за зарплаты у них по 10 000 евро в месяц! Шо жто за цирк ?
Цитировать его - моветон.
А Федыну и Звиробий, например, сразу в суд потащили.
І написав її для зеленського саме цей собачийрот портнов. І саме він прописав в недореформі зеленського керованість судової гілки влади.
Ви зробили це РАЗОМ!
Всеобщая и повсеместная?
Портнова наказывать низзя.
Коррупционные доходы показывать низзя...
Какой реванш врагов Украины? Какое предательство ЗЕ?
Все хорошо. Врагам и дебилам нравится.