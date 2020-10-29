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Помер ще один постраждалий від вибуху на газопереробній станції під Харковом

Новини Цензор.НЕТ Події

Помер ще один постраждалий від вибуху на газопереробній станції під Харковом

У Харківській лікарні швидкої і невідкладної допомоги помер один з постраждалих унаслідок вибуху і пожежі на газопереробній станції під Харковом.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської міськради з посиланням на інформацію лікарів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Один потерпілий помер. Це чоловік (61 рік), він зазнав до 80% опіків тіла. Крім того, у нього були інші травми, в тому числі і переломи", - повідомили в пресслужбі Харківської міськради.

Таким чином, загальна кількість померлих в результаті вибуху зросла до 3 осіб.

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Зараз в лікарні швидкої та невідкладної допомоги залишаються ще 8 постраждалих, в тому числі двоє в реанімації і четверо в опіковому відділенні. Стан цих шістьох пацієнтів лікарі оцінюють як стабільно важкий.

Нагадаємо, на території газопереробної станції в Дергачівському районі Харківської області стався вибух природного газу. Станом на 13:30 пожежу було ліквідовано. В результаті події, за уточненими даними, загинули 2 людини, ще 9 в стані різного ступеня важкості госпіталізовано до медустанов Харкова і області.

За фактом вибуху поліція відкрила кримінальне провадження.

Автор: Анастасія Потіха
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Проверяйте сигнализацию утечек газа. Сейчас чел может подцепить ковид и потерять обоняние, так что на запах этилмеркаптана, который добавляют в газ, надежды мало. Да и херят этот запах газовщики, если честно.
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29.10.2020 11:15 Відповісти
Це не газопереробна, а газорозподільча станція.
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29.10.2020 11:40 Відповісти
Соромлюсь спитати, а де ж модернізація ГТС, якою нас годують кожного разу, коли підвищують ціни на газ ? Кожне наступне підвищення бідні власники ГТС оплакують, як єдиний метод, щоб було за що утримувати і ремонтувати отакі розподільчі станції, магістралі і т.ін. По факту: бабки з людей деремо, все в кишеню, а ті магістралі на хрін не треба. Гинуть же в результаті ті ж прості люди. Власники до них не підходять!
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29.10.2020 16:59 Відповісти
 
 