Жоден документ, міжнародний чи національний, сам по собі не вирішує проблему безпеки України, - глава МЗС
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Жоден документ - міжнародний чи національний - сам по собі не вирішує проблему безпеки України, найкращі гарантії безпеки України - це міцні Збройні сили і дипломатія, стійке суспільство і потужні союзники.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Я хочу, щоб ми в Україні чітко розуміли, що жоден документ - міжнародний чи національний - сам по собі не вирішує проблему безпеки України. У цьому ми переконалися в 2014 році. Ситуація набагато складніша. Безпека України є результатом комплексу чинників. Я переконаний, що найкращі гарантії безпеки України - це міцні Збройні сили і дипломатія, стійке суспільство і потужні союзники нашої держави", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.
За його словами, очевидно, що запит на гарантії безпеки в українському суспільстві є, і МЗС продовжить активно працювати над створенням таких гарантій. Зокрема Кулеба зазначив, що плануються нові візити і підписання нових контрактів, які сприяють нарощуванню сил і гарантій.
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сил недостаточно для защиты страны, между тем как страна, защищаемая народом,
непобедима" - Наполеон. Но как показали события 2014-2020 г.г.,очень много уклонистов (Зеленский в их числе) и дезертиров. Поэтому исходя из реалий для
защиты суверенитета страны необходимо крепить ВСУ. Военная техника будущего -
роботизированные боевые машины и солдаты
- роботы. Передовые технологии - залог победы в войнах.