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Жоден документ, міжнародний чи національний, сам по собі не вирішує проблему безпеки України, - глава МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Жоден документ, міжнародний чи національний, сам по собі не вирішує проблему безпеки України, - глава МЗС

Жоден документ - міжнародний чи національний - сам по собі не вирішує проблему безпеки України, найкращі гарантії безпеки України - це міцні Збройні сили і дипломатія, стійке суспільство і потужні союзники.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я хочу, щоб ми в Україні чітко розуміли, що жоден документ - міжнародний чи національний - сам по собі не вирішує проблему безпеки України. У цьому ми переконалися в 2014 році. Ситуація набагато складніша. Безпека України є результатом комплексу чинників. Я переконаний, що найкращі гарантії безпеки України - це міцні Збройні сили і дипломатія, стійке суспільство і потужні союзники нашої держави", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.

За його словами, очевидно, що запит на гарантії безпеки в українському суспільстві є, і МЗС продовжить активно працювати над створенням таких гарантій. Зокрема Кулеба зазначив, що плануються нові візити і підписання нових контрактів, які сприяють нарощуванню сил і гарантій.

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Автор: Наталя Джума
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ти нулевий ***********..лапти в руки і давай топ топ отсюда..репу сеять.
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29.10.2020 11:55 Відповісти
"Военных
сил недостаточно для защиты страны, между тем как страна, защищаемая народом,
непобедима" - Наполеон. Но как показали события 2014-2020 г.г.,очень много уклонистов (Зеленский в их числе) и дезертиров. Поэтому исходя из реалий для
защиты суверенитета страны необходимо крепить ВСУ. Военная техника будущего -
роботизированные боевые машины и солдаты
- роботы. Передовые технологии - залог победы в войнах.
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29.10.2020 12:01 Відповісти
Коли війна вривається у двері - не захистять слова й печатки на папері...
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29.10.2020 12:11 Відповісти
Кулеба, треба було таке заявити перед зеленським опоросом!
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29.10.2020 12:16 Відповісти
Хто порушив договір то він цим автоматично звільняє другу сторону від зобов'язань. Тому не треба міністру брехати, коли США, РФ, Англія, Франція, Китай не виконали Будапештських гарантій то Україна повинна відновити свою ядерну зброю, оскільки світ поринув в хаос і немає гарантії, що сильні країни ядерного клубу не захочуть стерти з лиця землі країни, які не мають ядерної зброї.
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29.10.2020 13:04 Відповісти
Ну це загальновідома річ,що жоден документ ніколи нічого не гарантував...Безпеку гарантує лишень сила..."Сила дає право" - так записано в "Протоколах сіонських мудреців"...
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29.10.2020 13:26 Відповісти
 
 