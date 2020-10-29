Смертельна ДТП на "Видубичах": водій автобуса затриманий, він не був п'яним
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Поліція затримала водія автобуса, який вчора спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Києві біля станції метро "Видубичі".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва, водія автобуса, 1957 року народження, слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Патрульні поліцейські провели тестування правопорушника на драгері. Результат показав відсутність у водія ознак алкогольного сп'яніння.
Правоохоронці почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Досудове розслідування триває, в рамках якого слідчі встановлюють обставини і причини цього смертельного ДТП.
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https://www.pfu.gov.ua/od/141168-shhodo-pensijnogo-zabezpechennya-vodiyiv-miskogo-pasazhyrskogo-transportu/#:~:text=%D0%A9%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83,-5%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F%202019&text=%D0%97%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83,%D0%B4%D0%BE%2025%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%20(%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8).