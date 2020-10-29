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Смертельна ДТП на "Видубичах": водій автобуса затриманий, він не був п'яним

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Смертельна ДТП на

Поліція затримала водія автобуса, який вчора спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Києві біля станції метро "Видубичі".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва, водія автобуса, 1957 року народження, слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Патрульні поліцейські провели тестування правопорушника на драгері. Результат показав відсутність у водія ознак алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Читайте: За фактом смертельної ДТП за участю автобуса біля метро "Видубичі" розпочато кримінальне провадження, - прокуратура Києва. ФОТО

Досудове розслідування триває, в рамках якого слідчі встановлюють обставини і причини цього смертельного ДТП.

Автор: Анастасія Потіха
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57 года рождения! У нас зомби еще не водят автобусы? Дайте старикам нормальные пенсии!!!
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29.10.2020 12:06 Відповісти
В 57 лет пенсия еще не положена. На пенсию у нас рядовые граждане выходят в 65.
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29.10.2020 12:07 Відповісти
Йа так понял это прикол )))
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29.10.2020 12:09 Відповісти
То у кацапов.
У нас щас посмотрел -

Право на пенсію за віком мають:
чоловіки - після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років;
жінки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років.
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29.10.2020 12:20 Відповісти
Ну **********...система штрафов. пенсионный возраст и пр. прелести капитализма все для нас....а так же условия работы как в ссср со всеми нарушениями ТБ, с подчиненными администрации профсоюзами...с копеечной зарплатой...и без малейшего права за себя постоять...
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29.10.2020 12:33 Відповісти
 
 