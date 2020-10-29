Смертельное ДТП на "Выдубичах": водитель автобуса задержан, он не был пьян
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Полиция задержала водителя автобуса, который вчера создал смертельное дорожно-транспортное происшествие в Киеве возле станции метро "Выдубичи".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева, водителя автобуса, 1957 года рождения, следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Патрульные полицейские провели тестирование правонарушителя на драгере. Результат показал отсутствие у водителя признаков алкогольного опьянения.
Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Досудебное расследование продолжается, в рамках которого следователи устанавливают обстоятельства и причины этого смертельного ДТП.
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https://www.pfu.gov.ua/od/141168-shhodo-pensijnogo-zabezpechennya-vodiyiv-miskogo-pasazhyrskogo-transportu/#:~:text=%D0%A9%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83,-5%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F%202019&text=%D0%97%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83,%D0%B4%D0%BE%2025%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%20(%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8).