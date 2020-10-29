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Смертельное ДТП на "Выдубичах": водитель автобуса задержан, он не был пьян

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Смертельное ДТП на

Полиция задержала водителя автобуса, который вчера создал смертельное дорожно-транспортное происшествие в Киеве возле станции метро "Выдубичи".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева, водителя автобуса, 1957 года рождения, следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Патрульные полицейские провели тестирование правонарушителя на драгере. Результат показал отсутствие у водителя признаков алкогольного опьянения.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Досудебное расследование продолжается, в рамках которого следователи устанавливают обстоятельства и причины этого смертельного ДТП.

Читайте также: По факту смертельного ДТП с участием автобуса возле метро "Выдубичи" начато уголовное производство, - прокуратура Киева. ФОТО
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57 года рождения! У нас зомби еще не водят автобусы? Дайте старикам нормальные пенсии!!!
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29.10.2020 12:06 Ответить
В 57 лет пенсия еще не положена. На пенсию у нас рядовые граждане выходят в 65.
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29.10.2020 12:07 Ответить
Йа так понял это прикол )))
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29.10.2020 12:09 Ответить
То у кацапов.
У нас щас посмотрел -

Право на пенсію за віком мають:
чоловіки - після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років;
жінки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років.
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29.10.2020 12:20 Ответить
Ну **********...система штрафов. пенсионный возраст и пр. прелести капитализма все для нас....а так же условия работы как в ссср со всеми нарушениями ТБ, с подчиненными администрации профсоюзами...с копеечной зарплатой...и без малейшего права за себя постоять...
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29.10.2020 12:33 Ответить
 
 