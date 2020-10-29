Смертельное ДТП на "Выдубичах": водитель автобуса задержан, он не был пьян

Полиция задержала водителя автобуса, который вчера создал смертельное дорожно-транспортное происшествие в Киеве возле станции метро "Выдубичи".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева, водителя автобуса, 1957 года рождения, следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Патрульные полицейские провели тестирование правонарушителя на драгере. Результат показал отсутствие у водителя признаков алкогольного опьянения.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Досудебное расследование продолжается, в рамках которого следователи устанавливают обстоятельства и причины этого смертельного ДТП.

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