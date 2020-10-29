Відмова брати гроші з пацієнтів була найбільшою невдачею медреформи, - МОЗ

Відмова на початку реформування системи охорони здоров'я від принципу співоплати була найбільшою помилкою і невдачею реформи, вважає заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Не вдалося законодавчо, тобто на рівні Верховної Ради, під час ухвалення закону (про державні фінансові гарантії. – Ред.) передбачити в законі співфінансування. Це була дуже велика системна помилка або спільна велика невдача команди МОЗ на всіх рівнях. Розуміючи, що фінансів немає, ми не зробили жодного кроку, щоб сказати повну правду, що ми не можемо забезпечити все це безоплатно", - сказала вона під час онлайн-форуму "Трансформація системи охорони здоров'я: перший рік роботи програми медичних гарантій" у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас Микичак зазначила, що чинна команда МОЗ ухвалила рішення не зупиняти реформування, "виправляючи допущені помилки".

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"Ми провели внутрішній аудит, суть якого в тому, щоб зробити інвентаризацію. Міністр ухвалив рішення, що ми нічого не зупиняємо, що ми наполегливо рухаємося вперед, і ми маємо в процесі цієї дороги виправляти якісь речі, низку тих недоречностей або недоробок, про які всі знали на другому етапі реформи", - сказала вона.