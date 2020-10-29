УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13934 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я
19 177 129
охорона здоров'я (239) медицина (1439) МОЗ (3881) медреформа (120) Микичак Ірина (55)

Відмова брати гроші з пацієнтів була найбільшою невдачею медреформи, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Відмова брати гроші з пацієнтів була найбільшою невдачею медреформи, - МОЗ

Відмова на початку реформування системи охорони здоров'я від принципу співоплати була найбільшою помилкою і невдачею реформи, вважає заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Не вдалося законодавчо, тобто на рівні Верховної Ради, під час ухвалення закону (про державні фінансові гарантії. – Ред.) передбачити в законі співфінансування. Це була дуже велика системна помилка або спільна велика невдача команди МОЗ на всіх рівнях. Розуміючи, що фінансів немає, ми не зробили жодного кроку, щоб сказати повну правду, що ми не можемо забезпечити все це безоплатно", - сказала вона під час онлайн-форуму "Трансформація системи охорони здоров'я: перший рік роботи програми медичних гарантій" у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас Микичак зазначила, що чинна команда МОЗ ухвалила рішення не зупиняти реформування, "виправляючи допущені помилки".

Також читайте: 61,5 млн для онкохворих перерозподілили на дороги через ризик їх невикористання, - МОЗ

"Ми провели внутрішній аудит, суть якого в тому, щоб зробити інвентаризацію. Міністр ухвалив рішення, що ми нічого не зупиняємо, що ми наполегливо рухаємося вперед, і ми маємо в процесі цієї дороги виправляти якісь речі, низку тих недоречностей або недоробок, про які всі знали на другому етапі реформи", - сказала вона.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+57
При Супрун была реформа, а сейчас - это иммитация и казнокрадство...
показати весь коментар
29.10.2020 13:50
+30
Мы ещё стоим на пороге экономического прорыва или ещё нужно подождать 100 дней
показати весь коментар
29.10.2020 13:50
+24
Отказ брать деньги с пациентов был самой большой неудачей медреформы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8725
показати весь коментар
29.10.2020 13:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вот вам маленький пример , как меняется менталитет. Мне пришло письмо , в котором государство напоминает мне , что бы я прошёл на своей машине тех осмотре до 15 декабря и если я этого не сделаю , то я должен отдать им номера от машины .
Что будет если я буду хам : с 16 декабря моя машина будет в базе в полиции , которая не может ездить . Полиция быстрые всего уже 16 , а может аж 20 декабря приедут камне домой и снимут мне номера . Тогда мне надо будет покупать временные номера платит за них или вызывать эвакуатор и вести машину на тех осмотр. Когда машина пройдёт тех осмотр , мне надо за это заплатит , потом надо заплатит штраф , что я вовремя не прошёл тех осмотр , купить на машину новые номера поставит их и тогда ехать . И что лучше мне , пройти тех осмотр до 15 декабря или делать себе проблемы ? Вот как государство воспитывает граждан быть законопослушными . А не будет , то имей проблемы и плати ещё за них .
показати весь коментар
29.10.2020 15:34 Відповісти
Вы мне напоминаете одного моего друга, который тоже считает, что достаточно властям вести себя по жесткому - и сразу население будет с европейским менталитетом, а там и до соответствующего уровня жизни недалеко.
Хорошо, возьмем ваш пример с номерами. Допустим, что в Украине введут точно такое же законодательство насчет техосмотров, как и в Дании. Придет вам письмо, что необходимо его пройти, а то заберут номера. Вы, допустим, хам и кладете на это письмо с прибором. Полиция к вам вероятнее всего просто не приедет, а если и приедет - простой разговор с полицейским типа "ой, замотался, на работе проблемы" и со вздохом лезете в кошелек в ответ на намекающий взгляд и подставленную планшетку с бланками для оформления штрафов. Катаетесь сколько хотите с номерами, а если вдруг не повезет и остановит патруль - тот же разговор, взгляд, кошелек и планшетка. Когда вы таки соберетесь ехать на техосмотр, то там вам сразу намекнут - или проверяем машину долго и нудно и полюбому находим критичную неисправность, требующую дорогостоящего ремонта, или же положи в кармашек на комбезе механика - и через полчаса будет тебе свидетельство о прохождении ТО. Баа, а ты его еще и просрочил?! Ну так положи еще - и свидетельство будет на нужную дату.
показати весь коментар
29.10.2020 16:13 Відповісти
Власть, абсолютно любая - это отражение общества. Но даже если общество с насквозь совковым менталитетом и установкой "не на..бешь - не проживешь" изберет себе кристально честного Президента и не менее честный Парламент - это проблемы не решит. Ибо власть - это не только люди, заседающие в столице. Это еще губернаторы и меры, это чиновники и госслужащие, это полицейские и военные. И пропорции честных, равнодушных и откровенных обманщиков во всей этой государственной машине будет однозначно соответствовать аналогичным пропорциям в обществе.

Ваш пример - когда общество состоит из цивилизованных и ответственных людей. Тогда таких и во власти большинство и небольшую прослойку люмпена и хамов легко держать в узде. А когда наоборот, цивилизованные и ответственные люди составляют небольшую прослойку в обществе хамов - то изменять их "сверху" можно или жестокой диктатурой или внешним управлением - когда создавать законы и соблюдать их выполнение будут люди не из этого общества
показати весь коментар
29.10.2020 16:20 Відповісти
Вы мне напоминаете одного моего друга, который тоже считает, что достаточно властям вести себя по жесткому - и сразу население будет с европейским менталитетом, а там и до соответствующего уровня жизни недалеко. -- категорически не согласен . Это совдеповский менталитет . Власть должна быть умной и справедливой , честной . Быть жестокой и вороватой и коррумпированной , это как в России . В Дании власть и народ живет по закону , а законы принимаются для людей , вот и такая философия. Не важно кто ты , президент или бомж , выше каждого человека стоит закон .
показати весь коментар
29.10.2020 16:56 Відповісти
Хорошо, тогда поясните, откуда в стране, где 80% населения не видят "ничего такого" в мухлевании с налогами и где каждый второй сам первый протягивает полицейскому/чиновнику/врачу купюру или конверт с оными - взяться честным, справедливым и умным властям?
Вы мягко обошли мой тезис о том, что власть - это не только Президент и кучка депутатов. Их, хотя бы теоретически, можно найти честными и умными. Но остальных то где брать? Можно, конечно, представить, что честная и умная верховная власть начнет чистку остального госаппарата от коррупционных элементов, чтобы "за 5-10 лет" и там были лишь одни честные и справедливые. Вот только при сохранении избирательного права эта честная и умная власть столько не протянет. Ведь тогда предприниматель привычно придет в налоговую отстегнуть своей "крыше" вместо уплаты налогов, а ему скажут "все, Президент новый и Рада закон приняли, уволили всех коррупционеров, теперь плати налоги" - то на ближайших выборах этот предприниматель, и его семья уже проголосуют за другую силу, ибо налоги ему платить дороже, чем платить "крыше". И так, в принципе, во всех сферах жизни.
Не верите? Думаете это фантастика и украинцам в большинстве своем не дает честно жить коррумпированная власть? Почитайте комментарии под постами, например, насчет установки камер автоматической фиксации превышения скорости. Не вам объяснять, что это нормальная европейская практика, максимально беспристрастна - превысил, значит заплати. Но там на желчь исходят многие водители
показати весь коментар
30.10.2020 06:26 Відповісти
берут еще как
показати весь коментар
29.10.2020 14:13 Відповісти
Опять за санитарку топят ! Для меня те кто за супрун такие же зебилы если даже не хуже !
показати весь коментар
29.10.2020 14:19 Відповісти
єто вы самая большая неудача и ошибка .....природная аномалия , мутация . тупиковая ветвь .....уроды
показати весь коментар
29.10.2020 14:20 Відповісти
Кто лежал в больницах - знает сколько это стоит: сразу 200 грн "благодiйний внесок", а дальше - "по списку" и ещё "в карман" сестре - "чтоб подошла" и "отдельно" -уколы-капельницы.Ну и при выписке: если не хочешь месяц ходить за "выпиской" - дай медсестре 100 грн "на шоколадку".
показати весь коментар
29.10.2020 14:23 Відповісти
А якби тодішньою ВР було ухвалено про співоплату, то блаЗЄнський на стадіоні всир*вся б, кричачи: "...сколько_вам_заносят_больниє!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
показати весь коментар
29.10.2020 14:24 Відповісти
Я й не знав, а вони й не питають - давай-давай...
показати весь коментар
29.10.2020 14:40 Відповісти
те Я плачу налоги, а потом кто то будет решать - поиметь меня еще раз.....?
показати весь коментар
29.10.2020 14:58 Відповісти
Давно пора брать больше.
Зашел в поликлинику - 700грн.
Сделать укол - 1000грн.
Перевязка - 3 000.
Врач на дом - 30 000.
...
Сразу всем хватит и врачей и больниц и лекарств.
Да, гробов будет дефицит.
показати весь коментар
29.10.2020 15:01 Відповісти
Зачем изобретать колесо? Должен быть минимальный пакет гарантированой медпомощи за счет бюджета, основная часть медиципских услуг за счет медицирского страхования (государственного и частного - это не важно, причем на разные пакеты услуг по личному выбору и карману), кто не желает страховаться пусть оплачивает недешевые медуслуги из своего кармана или за счет родственников, или берет кредит (это частная проблема пациента), а ВСЕ медучреждерия вне зависимости от типа собственности на самоокупаемости как хозяйствуюлие субъекты (сколько зараборают все их, а не заработают, то пусть банкротятся)!
показати весь коментар
29.10.2020 15:25 Відповісти
У нас бедное, доведенное до ручки население. Дерьмовая экология. И самое главное, стареющее без возможности даже механического прироста численности. Эмигранты в Украину так как в Канаду сильно не стремятся Часть населения на зароботках. Они не будут платить страховые взносы в Украине, а будут платить в странах, где работают, поднимая ихнюю систему здравоохранения.
Страховые взносы, что бы покрыли лечение большинства болезней довольно большие и могут достигать трети зарплаты. Плюс надо учитывать наш менталитет: во первых страховые в Украине будут делать все возможное и невозможное, находить разные причины что бы не платить. Во вторых пока от страховки не будет часть суммы идти на зарплату врачу и медсестре а будет такой же как и без страховки они всегда будут заинтересованы, что бы им положили в карман. Как говорил один хирург : от того что страховая перечислит деньги на счет больницы, мой Туарег не заведется и не поедет..
показати весь коментар
29.10.2020 17:38 Відповісти
на практике толк будет, нужно только начать, может для начала медстрахование разделить на обязательное и добровольное, обязательноеине не такое неподъемное как вы пишите (а массоаость обеспечит работу базовой системы здравоохранения), а вот добровольное это на больший пакет услуг и уже не такое доступное для всех (но имеюшее долю не менее 10%)!
показати весь коментар
29.10.2020 17:48 Відповісти
неважно
показати весь коментар
29.10.2020 18:33 Відповісти
Так и есть, это самая оптимальная система как для медработников, так и для пациентов. Первые получают достойные зарплаты и имеют возможность менять места работы, согласно своим талантам и размеру оплаты труда. Вторые получают высококвалифицированную помощь, нормальные помещения больниц
показати весь коментар
29.10.2020 19:36 Відповісти
Софинансирование подойдет, когда у пациента нетяжелое заболевание, требующее нетрудоемкого лечения с успешным результатом излечения (бронхит, гайморит, энтероколит). Но если это онкозаболевание, ожоги, аутоимунные заболевания, то софинансирования тут никакого не хватит, необходима действительно надежное финансирование государства. Зайдите на сайт плюсов допомога на тсн и посмотрите, как не "останавливается реформа минздрава" и "исправляются допущенные ошибки".
показати весь коментар
29.10.2020 15:46 Відповісти
Лікарям теж хочеться жити як суддям.
показати весь коментар
29.10.2020 16:01 Відповісти
А кто отказывался брать деньги?? Не знаю таких...
показати весь коментар
29.10.2020 16:03 Відповісти
Так на днях клоуны отдали деньги МОЗа предусмотренные на лабораторию для онкобольных передали на распил (в смысле строительство) дорог, а теперь нам рассказывают, что денег мало, нужно вопреки Конституции платить за медицинские услуги. Так может нужно сразу деньги на распил дорог начать с народа собирать, чего уж скромничать.
показати весь коментар
29.10.2020 16:06 Відповісти
А кто сказал, что денег не берут? Ставки только выросли.
показати весь коментар
29.10.2020 16:43 Відповісти
СРОЧНО!!!
МОЛНИЯ !!!
Сплочённой командой Презедента Зеленского разоблачён преступный замысел Ульяны Супрун - "Отказ в начале реформирования системы здравоохранения от принципа сооплаты " !!!!!!!
Нимедленно отдать приказ Венедиктовой открать против Супрур не менее 54 уголовных дел !!!
показати весь коментар
29.10.2020 16:55 Відповісти
Почему нашим бывшим гражданам , которые уехали в Германию
делают операции не простые бесплатно? Хотя они живут на пособия,

а у Нас для богатых- депутатов, их помощников, госслужащих - безплатно,

а для нищих или пенсионеров за приличные деньги.
Вот этого хочет замминистра. Наверное её знакомые или родственники
то же льготники ?
показати весь коментар
29.10.2020 16:56 Відповісти
софинансирование было ошибкой, поэтому берем с пациентов оплату в полном размере. у кого денег нет - может бесплатно отправиться в нирвану. политика естественного отбора на госуровне относительно пересічних.
показати весь коментар
29.10.2020 17:04 Відповісти
Розуміючи, що фінансів немає, ми не зробили жодного кроку, щоб сказати повну правду, що ми не можемо забезпечити все це безоплатно
.================================
А от на тупе, нікому не потрібне, балаганне опитування шута горохового сотня мільйонів знайшлася. Є зайві гроші виявляється.
показати весь коментар
29.10.2020 21:04 Відповісти
Та ЗЕлена шмаркля на строк собі наговорила.

Конституція України
Стаття 49.
Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
показати весь коментар
29.10.2020 21:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 