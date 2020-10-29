Відмова брати гроші з пацієнтів була найбільшою невдачею медреформи, - МОЗ
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Відмова на початку реформування системи охорони здоров'я від принципу співоплати була найбільшою помилкою і невдачею реформи, вважає заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.
"Не вдалося законодавчо, тобто на рівні Верховної Ради, під час ухвалення закону (про державні фінансові гарантії. – Ред.) передбачити в законі співфінансування. Це була дуже велика системна помилка або спільна велика невдача команди МОЗ на всіх рівнях. Розуміючи, що фінансів немає, ми не зробили жодного кроку, щоб сказати повну правду, що ми не можемо забезпечити все це безоплатно", - сказала вона під час онлайн-форуму "Трансформація системи охорони здоров'я: перший рік роботи програми медичних гарантій" у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас Микичак зазначила, що чинна команда МОЗ ухвалила рішення не зупиняти реформування, "виправляючи допущені помилки".
"Ми провели внутрішній аудит, суть якого в тому, щоб зробити інвентаризацію. Міністр ухвалив рішення, що ми нічого не зупиняємо, що ми наполегливо рухаємося вперед, і ми маємо в процесі цієї дороги виправляти якісь речі, низку тих недоречностей або недоробок, про які всі знали на другому етапі реформи", - сказала вона.
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Что будет если я буду хам : с 16 декабря моя машина будет в базе в полиции , которая не может ездить . Полиция быстрые всего уже 16 , а может аж 20 декабря приедут камне домой и снимут мне номера . Тогда мне надо будет покупать временные номера платит за них или вызывать эвакуатор и вести машину на тех осмотр. Когда машина пройдёт тех осмотр , мне надо за это заплатит , потом надо заплатит штраф , что я вовремя не прошёл тех осмотр , купить на машину новые номера поставит их и тогда ехать . И что лучше мне , пройти тех осмотр до 15 декабря или делать себе проблемы ? Вот как государство воспитывает граждан быть законопослушными . А не будет , то имей проблемы и плати ещё за них .
Хорошо, возьмем ваш пример с номерами. Допустим, что в Украине введут точно такое же законодательство насчет техосмотров, как и в Дании. Придет вам письмо, что необходимо его пройти, а то заберут номера. Вы, допустим, хам и кладете на это письмо с прибором. Полиция к вам вероятнее всего просто не приедет, а если и приедет - простой разговор с полицейским типа "ой, замотался, на работе проблемы" и со вздохом лезете в кошелек в ответ на намекающий взгляд и подставленную планшетку с бланками для оформления штрафов. Катаетесь сколько хотите с номерами, а если вдруг не повезет и остановит патруль - тот же разговор, взгляд, кошелек и планшетка. Когда вы таки соберетесь ехать на техосмотр, то там вам сразу намекнут - или проверяем машину долго и нудно и полюбому находим критичную неисправность, требующую дорогостоящего ремонта, или же положи в кармашек на комбезе механика - и через полчаса будет тебе свидетельство о прохождении ТО. Баа, а ты его еще и просрочил?! Ну так положи еще - и свидетельство будет на нужную дату.
Ваш пример - когда общество состоит из цивилизованных и ответственных людей. Тогда таких и во власти большинство и небольшую прослойку люмпена и хамов легко держать в узде. А когда наоборот, цивилизованные и ответственные люди составляют небольшую прослойку в обществе хамов - то изменять их "сверху" можно или жестокой диктатурой или внешним управлением - когда создавать законы и соблюдать их выполнение будут люди не из этого общества
Вы мягко обошли мой тезис о том, что власть - это не только Президент и кучка депутатов. Их, хотя бы теоретически, можно найти честными и умными. Но остальных то где брать? Можно, конечно, представить, что честная и умная верховная власть начнет чистку остального госаппарата от коррупционных элементов, чтобы "за 5-10 лет" и там были лишь одни честные и справедливые. Вот только при сохранении избирательного права эта честная и умная власть столько не протянет. Ведь тогда предприниматель привычно придет в налоговую отстегнуть своей "крыше" вместо уплаты налогов, а ему скажут "все, Президент новый и Рада закон приняли, уволили всех коррупционеров, теперь плати налоги" - то на ближайших выборах этот предприниматель, и его семья уже проголосуют за другую силу, ибо налоги ему платить дороже, чем платить "крыше". И так, в принципе, во всех сферах жизни.
Не верите? Думаете это фантастика и украинцам в большинстве своем не дает честно жить коррумпированная власть? Почитайте комментарии под постами, например, насчет установки камер автоматической фиксации превышения скорости. Не вам объяснять, что это нормальная европейская практика, максимально беспристрастна - превысил, значит заплати. Но там на желчь исходят многие водители
Зашел в поликлинику - 700грн.
Сделать укол - 1000грн.
Перевязка - 3 000.
Врач на дом - 30 000.
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Сразу всем хватит и врачей и больниц и лекарств.
Да, гробов будет дефицит.
Страховые взносы, что бы покрыли лечение большинства болезней довольно большие и могут достигать трети зарплаты. Плюс надо учитывать наш менталитет: во первых страховые в Украине будут делать все возможное и невозможное, находить разные причины что бы не платить. Во вторых пока от страховки не будет часть суммы идти на зарплату врачу и медсестре а будет такой же как и без страховки они всегда будут заинтересованы, что бы им положили в карман. Как говорил один хирург : от того что страховая перечислит деньги на счет больницы, мой Туарег не заведется и не поедет..
МОЛНИЯ !!!
Сплочённой командой Презедента Зеленского разоблачён преступный замысел Ульяны Супрун - "Отказ в начале реформирования системы здравоохранения от принципа сооплаты " !!!!!!!
Нимедленно отдать приказ Венедиктовой открать против Супрур не менее 54 уголовных дел !!!
делают операции не простые бесплатно? Хотя они живут на пособия,
а у Нас для богатых- депутатов, их помощников, госслужащих - безплатно,
а для нищих или пенсионеров за приличные деньги.
Вот этого хочет замминистра. Наверное её знакомые или родственники
то же льготники ?
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А от на тупе, нікому не потрібне, балаганне опитування шута горохового сотня мільйонів знайшлася. Є зайві гроші виявляється.
Конституція України
Стаття 49.
Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.