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Зеленський ветував законопроєкт про електронні комунікації

Новини Цензор.НЕТ Політика України Технології

Зеленський ветував законопроєкт про електронні комунікації

Президент України Володимир Зеленський не підписав законопроєкт № 3014 про електронні комунікації, направивши його на доопрацювання.

Про це повідомляється на сторінці законопроєкту на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт був прийнятий у другому читанні на засіданні парламенту 30 вересня. Його підтримали 260 народних депутатів.

Документ визначає повноваження держави щодо управління та регулювання діяльності в сфері електронних комунікацій. Він встановлює права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у цій діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами.

Як зазначає галузеве видання ain.ua, закон запроваджує принцип технологічної нейтральності: за цим принципом, застосування закону має бути максимально незалежним від технологій, які використовуються. Такий принцип дозволяє мобільним операторам використовувати частоти, на які вони купили ліцензії, для будь-якої технології зв'язку.

Держава також визнає інтернет універсальною послугою і зобов'язується забезпечувати до нього доступ в тих регіонах, де самі оператори не змогли цього зробити.

Законом серед іншого передбачено штрафи за спам в розмірі від 1700 до 8500 грн, можливість купувати телеком-послуги не в "пакетах", а також право споживача знати про мінімальну і максимальну швидкість фіксованого або мобільного інтернету, за який платить абонент.

При цьому закон зберігає право отримувати телеком-послуги анонімно, а також не надає держорганам права регулювати інтернет-трафік. Однак Кабміну надаються повноваження встановлювати порядок тимчасового обмеження послуг у районі проведення антитерористичної операції.

Також читайте: Раді пропонують посилити покарання за вчинення правопорушень стосовно журналістів

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Дивлячись на події останніх двох днів, 5 питань від Зеленського, насправді, були такими

Зеленский ветировал законопроект об электронных коммуникациях - Цензор.НЕТ 2169
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29.10.2020 16:29
+2
Зеленский ветировал законопроект об электронных коммуникациях - Цензор.НЕТ 9135
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29.10.2020 16:24
+2
Мама Рима сэрцэ добрэ мае...
А папаня мае магазЫн...дыпломив...😃
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29.10.2020 16:28
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Короче , интернет подорожает ?
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29.10.2020 16:23 Відповісти
Зеленский ветировал законопроект об электронных коммуникациях - Цензор.НЕТ 9135
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29.10.2020 16:24 Відповісти
Чем бы Зелебородько не тешился, а бы деятельность показать
Зеленский ветировал законопроект об электронных коммуникациях - Цензор.НЕТ 736
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29.10.2020 16:25 Відповісти
Мама Рима сэрцэ добрэ мае...
А папаня мае магазЫн...дыпломив...😃
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29.10.2020 16:28 Відповісти
Он хоть понимает для чего это сделал, или палец ладони(торчащей из его из его задницы) направляющий его правую руку это вето подмахнул ..
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29.10.2020 16:27 Відповісти
Зеленский и понимает...это из разных опер...
Оно в силу своей ущербности вообще ни в чем и никогда не понимало...
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29.10.2020 16:30 Відповісти
Дивлячись на події останніх двох днів, 5 питань від Зеленського, насправді, були такими

Зеленский ветировал законопроект об электронных коммуникациях - Цензор.НЕТ 2169
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29.10.2020 16:29 Відповісти
он ветировал потому что его хозяева не хотят нейтральности интернета когда провайдер и связь дает и кино снимает и стримы от других зажимает а свое кино быстро и в HD
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29.10.2020 16:29 Відповісти
Из Белоруси в Украину драпанули 1500 спецов Айтишников,и что теперь?к фюреру Лукашеску они не вернутся...остается ЕС или США...
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29.10.2020 16:30 Відповісти
та он просто не понел,кому эти никации на карман пойдут Зеленский ветировал законопроект об электронных коммуникациях - Цензор.НЕТ 1636
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29.10.2020 16:32 Відповісти
я не понял а что там с РНБО ? какое то решение или хотя бы заявление сделали или просто говорильня для отвода пара ?
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29.10.2020 16:35 Відповісти
Не диджитализация?)
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29.10.2020 16:50 Відповісти
Из Белоруси в Украину драпанули 1500 спецов Айтишников,и что теперь? А в нас при зеленському драпонуло в Європу десь 9 000 крутих спеціалістів
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29.10.2020 16:50 Відповісти
Зелено-тупалізація повністю накриває Країну
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29.10.2020 16:52 Відповісти
 
 