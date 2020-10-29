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вето (354) законопроект (3042) Зеленский (16549) коммуникация (33)

Зеленский ветировал законопроект об электронных коммуникациях

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии

Зеленский ветировал законопроект об электронных коммуникациях

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал законопроект № 3014 об электронных коммуникациях, направив его на доработку.

Об этом сообщается на странице законопроекта на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект был принят во втором чтении на заседании парламента 30 сентября. Его поддержали 260 народных депутатов.

Документ определяет полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в сфере электронных коммуникаций. Он устанавливает права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, которые участвуют в данной деятельности или пользуются электронными коммуникационными услугами.

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Как отмечает отраслевое издание ain.ua, закон вводит принцип технологической нейтральности: по этому принципу, применение закона должно быть максимально независимым от технологий, которые используются. Такой принцип разрешает мобильным операторам использовать частоты, на которые они купили лицензии, для любой технологии связи.

Государство также признает интернет универсальной услугой и обязуется обеспечивать к нему доступ в тех регионах, где сами операторы не смогли этого сделать.

Законом среди прочено предусмотрены штрафы за спам в размере от 1700 до 8500 грн, возможность покупать телеком-услуги не в "пакетах", а также право потребителя знать о минимальной и максимальной скорости фиксированного или мобильного интернета, за который платит абонент.

При этом закон сохраняет право получать телеком-услуги анонимно, а также не предоставляет госорганам права регулировать интернет-трафик. Однако Кабмину предоставляются полномочия устанавливать порядок временного ограничения услуг в районе проведения антитеррористической операции.
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Топ комментарии
+3
Дивлячись на події останніх двох днів, 5 питань від Зеленського, насправді, були такими

Зеленский ветировал законопроект об электронных коммуникациях - Цензор.НЕТ 2169
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29.10.2020 16:29
+2
Зеленский ветировал законопроект об электронных коммуникациях - Цензор.НЕТ 9135
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29.10.2020 16:24
+2
Мама Рима сэрцэ добрэ мае...
А папаня мае магазЫн...дыпломив...😃
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29.10.2020 16:28
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Правила форума Совет форумчан
Короче , интернет подорожает ?
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29.10.2020 16:23 Ответить
Зеленский ветировал законопроект об электронных коммуникациях - Цензор.НЕТ 9135
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29.10.2020 16:24 Ответить
Чем бы Зелебородько не тешился, а бы деятельность показать
Зеленский ветировал законопроект об электронных коммуникациях - Цензор.НЕТ 736
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29.10.2020 16:25 Ответить
Мама Рима сэрцэ добрэ мае...
А папаня мае магазЫн...дыпломив...😃
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29.10.2020 16:28 Ответить
Он хоть понимает для чего это сделал, или палец ладони(торчащей из его из его задницы) направляющий его правую руку это вето подмахнул ..
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29.10.2020 16:27 Ответить
Зеленский и понимает...это из разных опер...
Оно в силу своей ущербности вообще ни в чем и никогда не понимало...
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29.10.2020 16:30 Ответить
Дивлячись на події останніх двох днів, 5 питань від Зеленського, насправді, були такими

Зеленский ветировал законопроект об электронных коммуникациях - Цензор.НЕТ 2169
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29.10.2020 16:29 Ответить
он ветировал потому что его хозяева не хотят нейтральности интернета когда провайдер и связь дает и кино снимает и стримы от других зажимает а свое кино быстро и в HD
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29.10.2020 16:29 Ответить
Из Белоруси в Украину драпанули 1500 спецов Айтишников,и что теперь?к фюреру Лукашеску они не вернутся...остается ЕС или США...
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29.10.2020 16:30 Ответить
та он просто не понел,кому эти никации на карман пойдут Зеленский ветировал законопроект об электронных коммуникациях - Цензор.НЕТ 1636
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29.10.2020 16:32 Ответить
я не понял а что там с РНБО ? какое то решение или хотя бы заявление сделали или просто говорильня для отвода пара ?
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29.10.2020 16:35 Ответить
Не диджитализация?)
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29.10.2020 16:50 Ответить
Из Белоруси в Украину драпанули 1500 спецов Айтишников,и что теперь? А в нас при зеленському драпонуло в Європу десь 9 000 крутих спеціалістів
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29.10.2020 16:50 Ответить
Зелено-тупалізація повністю накриває Країну
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29.10.2020 16:52 Ответить
 
 