Зеленский ветировал законопроект об электронных коммуникациях

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал законопроект № 3014 об электронных коммуникациях, направив его на доработку.

Об этом сообщается на странице законопроекта на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект был принят во втором чтении на заседании парламента 30 сентября. Его поддержали 260 народных депутатов.

Документ определяет полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в сфере электронных коммуникаций. Он устанавливает права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, которые участвуют в данной деятельности или пользуются электронными коммуникационными услугами.

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Как отмечает отраслевое издание ain.ua, закон вводит принцип технологической нейтральности: по этому принципу, применение закона должно быть максимально независимым от технологий, которые используются. Такой принцип разрешает мобильным операторам использовать частоты, на которые они купили лицензии, для любой технологии связи.

Государство также признает интернет универсальной услугой и обязуется обеспечивать к нему доступ в тех регионах, где сами операторы не смогли этого сделать.

Законом среди прочено предусмотрены штрафы за спам в размере от 1700 до 8500 грн, возможность покупать телеком-услуги не в "пакетах", а также право потребителя знать о минимальной и максимальной скорости фиксированного или мобильного интернета, за который платит абонент.

При этом закон сохраняет право получать телеком-услуги анонимно, а также не предоставляет госорганам права регулировать интернет-трафик. Однако Кабмину предоставляются полномочия устанавливать порядок временного ограничения услуг в районе проведения антитеррористической операции.