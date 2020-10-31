Рішення КСУ ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань України, - ЄС

У Європейському Союзі вважають, що останнє рішення Конституційного Суду України у сфері антикорупційного законодавства ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань України, і закликають українську владу вжити заходів для якнайшвидшого відновлення необхідних умов для ефективного функціонування антикорупційної системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми з великою заклопотаністю відзначаємо вплив останнього рішення Конституційного Суду України на елементи антикорупційного законодавства, що має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні. Рішення ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе щодо своїх міжнародних партнерів, включно з ЄС", - прокоментував відповідне рішення КСУ офіційний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Пітер Стано.

Стано зазначив, що в ЄС закликають українську владу "вжити заходів для якнайшвидшого відновлення необхідних умов для ефективного функціонування антикорупційної системи в Україні відповідно до Конституції України".

"Ми готові допомогти в пошуку шляхів відновлення необхідної правової визначеності з метою забезпечення ефективної системи запобігання корупції в Україні", - запевнив представник ЄС.

За його словами, ЄС і держави-члени ЄС вважають інститути боротьби з корупцією, створені на прохання українського народу, наріжним каменем трансформації України, тіснішої політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС.

"Отже, допомога Європейського Союзу і держав-членів, зокрема фінансова, пов'язана з антикорупційною архітектурою, що працює незалежно, ефективно й без політичного чи іншого тиску", - додав Стано.

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