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Рішення КСУ ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань України, - ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення КСУ ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань України, - ЄС

У Європейському Союзі вважають, що останнє рішення Конституційного Суду України у сфері антикорупційного законодавства ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань України, і закликають українську владу вжити заходів для якнайшвидшого відновлення необхідних умов для ефективного функціонування антикорупційної системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми з великою заклопотаністю відзначаємо вплив останнього рішення Конституційного Суду України на елементи антикорупційного законодавства, що має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні. Рішення ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе щодо своїх міжнародних партнерів, включно з ЄС", - прокоментував відповідне рішення КСУ офіційний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Пітер Стано.

Стано зазначив, що в ЄС закликають українську владу "вжити заходів для якнайшвидшого відновлення необхідних умов для ефективного функціонування антикорупційної системи в Україні відповідно до Конституції України".

"Ми готові допомогти в пошуку шляхів відновлення необхідної правової визначеності з метою забезпечення ефективної системи запобігання корупції в Україні", - запевнив представник ЄС.

За його словами, ЄС і держави-члени ЄС вважають інститути боротьби з корупцією, створені на прохання українського народу, наріжним каменем трансформації України, тіснішої політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС.

"Отже, допомога Європейського Союзу і держав-членів, зокрема фінансова, пов'язана з антикорупційною архітектурою, що працює незалежно, ефективно й без політичного чи іншого тиску", - додав Стано.

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Топ коментарі
+8
Зеленая чума хуже Януковича.
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29.10.2020 19:19
+5
Сам выпросил кусочек спама, тампон ватный
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29.10.2020 19:27
+4
Решение КСУ ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины, - ЕС - Цензор.НЕТ 6872
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29.10.2020 19:25
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Вырвано из контекста!
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29.10.2020 19:18 Відповісти
КАКАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ К ЧЕМУ толерантность и эзоповский язык..а слова возмущение презрение..утрата доверия предупреждение о последствиях и по пунктам и датам какие последствия и дял кого последуют предложить проект санкционого списка по судьям КСУ нардепам подателям обращений в КСУ... слабо!!!!????
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29.10.2020 19:33 Відповісти
Зеленая чума хуже Януковича.
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29.10.2020 19:19 Відповісти
Так оно так и есть. Содружество партий ******** За Майбутне при помощи таких товарищей как Медведчук и Портнов делают все,что бы посеять в Украине хаос. И вместо того,что бы всем силам демократическим объединиться против этой заразы,все дружно начинают друг друга поливать овном. Это четко прослеживается на Цензоре,где шоколадные на ховно исходят на зеленых, а зеленые на шоколадных. Но зеленых банят и спамят,так как цензор шоколадной лоялен.
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29.10.2020 19:24 Відповісти
Сам выпросил кусочек спама, тампон ватный
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29.10.2020 19:27 Відповісти
Укуси меня за какашку Дон Ган.
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29.10.2020 19:30 Відповісти
Решение КСУ ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины, - ЕС - Цензор.НЕТ 6872
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29.10.2020 19:25 Відповісти
Нинішня нікчемна влада повинна показати зуби. Бо дальше буде більше і політичні повії в мантіях знищать країну. Потрібно їх голови рубати "сокирою", щоб, як говориться, не повадно було.
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29.10.2020 19:25 Відповісти
Влада з цими мантіями співпрацює, по повній. У них одні хазяї. Коломойський-мертвечук (фуйло).
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29.10.2020 19:34 Відповісти
_Показать зубы? Ты идиот штоле? Т. е. ты думаешь всё это творится против воли власти, а они Украине и народу добра желают, только у них не получается? Ну это такой лютый песец, такой детсад, что просто на голову не налазит!
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29.10.2020 19:34 Відповісти
Это действительно удобно для власти, выстроившей свое глубинное государство внутри государства. Характерно даже то, что люди, приходившие к власти на обещаниях сломать систему в моменты наибольшей уязвимости системы (Ющенко, Порошенко), ничего не придумали иного, кроме как зацементировать эту систему сильнее. Это показывает, что у нас нету провосточных и прозападных политиков, они все - прокарманные.
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29.10.2020 19:54 Відповісти
Тому що призначили на посади весь голімий набрід який тільки знайшли, я не бачу на ключових держ. постах українців патріотів
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29.10.2020 19:26 Відповісти
Ведмедчук и КС захватили власть.Мужайтесь....
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29.10.2020 19:33 Відповісти
я бачу як росте імідж країни з президентом який може все..
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29.10.2020 19:36 Відповісти
ой мля.... ща такая каша заварится, все вместе не расхлебаем. вирус на фоне покажется легкой простудой. Сушим весла, опять приплыли.
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29.10.2020 19:59 Відповісти
А ми хочемо щоб нам Захід допомагав, США летальну зброю надавали, МВФ кредитування.... Та при таких рішеннях і викрутасах Україні не бачити ніфіга. Але судям (вони куш вже зірвали), олігархам, можновладцям до лампочки, страждати буде народ України. ТО МОЖЕ ПОРА ПЕРЕСТАТИ ТЕРПІТИТИ І ЛІКВІДУВАТИ ЦІ ЧИРЯКИ.
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29.10.2020 20:02 Відповісти
 
 