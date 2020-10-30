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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией Конституционный кризис
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КС (2131) Евросоюз (15883) Стано (59)

Решение КСУ ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины, - ЕС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение КСУ ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины, - ЕС

В Европейском Союзе считают, что последнее решение Конституционного суда Украины в сфере антикоррупционного законодательства ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины и призывают украинские власти принять меры для восстановления условий функционирования антикоррупционной системы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы с большой озабоченностью отмечаем влияние последнего решения Конституционного Суда Украины на элементы антикоррупционного законодательства, имеющее далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Решение ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС", - прокомментировал соответствующее решение КСУ официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано.

Стано отметил, что в ЕС призывают украинские власти "принять меры для скорейшего восстановления необходимых условий для эффективного функционирования антикоррупционной системы в Украине в соответствии с Конституцией Украины".

"Мы готовы помочь в поиске путей восстановления необходимой правовой определенности с целью обеспечения эффективной системы предотвращения коррупции в Украине", - заверил представитель ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы: "Украина не должна возвращаться в прошлое"

По его словам, ЕС и государства-члены ЕС считают институты по борьбе с коррупцией, созданные по просьбе украинского народа, краеугольным камнем трансформации Украины, более тесной политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

"Таким образом, помощь Европейского Союза и государств-членов, в том числе финансовая, связана с антикоррупционной архитектурой, работающей независимо, эффективно и без политического или иного давления", - добавил Стано.

Также читайте: Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Зеленая чума хуже Януковича.
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29.10.2020 19:19
+5
Сам выпросил кусочек спама, тампон ватный
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29.10.2020 19:27
+4
Решение КСУ ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины, - ЕС - Цензор.НЕТ 6872
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29.10.2020 19:25
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Вырвано из контекста!
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29.10.2020 19:18 Ответить
КАКАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ К ЧЕМУ толерантность и эзоповский язык..а слова возмущение презрение..утрата доверия предупреждение о последствиях и по пунктам и датам какие последствия и дял кого последуют предложить проект санкционого списка по судьям КСУ нардепам подателям обращений в КСУ... слабо!!!!????
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29.10.2020 19:33 Ответить
Зеленая чума хуже Януковича.
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29.10.2020 19:19 Ответить
Так оно так и есть. Содружество партий ******** За Майбутне при помощи таких товарищей как Медведчук и Портнов делают все,что бы посеять в Украине хаос. И вместо того,что бы всем силам демократическим объединиться против этой заразы,все дружно начинают друг друга поливать овном. Это четко прослеживается на Цензоре,где шоколадные на ховно исходят на зеленых, а зеленые на шоколадных. Но зеленых банят и спамят,так как цензор шоколадной лоялен.
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29.10.2020 19:24 Ответить
Сам выпросил кусочек спама, тампон ватный
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29.10.2020 19:27 Ответить
Укуси меня за какашку Дон Ган.
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29.10.2020 19:30 Ответить
Решение КСУ ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины, - ЕС - Цензор.НЕТ 6872
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29.10.2020 19:25 Ответить
Нинішня нікчемна влада повинна показати зуби. Бо дальше буде більше і політичні повії в мантіях знищать країну. Потрібно їх голови рубати "сокирою", щоб, як говориться, не повадно було.
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29.10.2020 19:25 Ответить
Влада з цими мантіями співпрацює, по повній. У них одні хазяї. Коломойський-мертвечук (фуйло).
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29.10.2020 19:34 Ответить
_Показать зубы? Ты идиот штоле? Т. е. ты думаешь всё это творится против воли власти, а они Украине и народу добра желают, только у них не получается? Ну это такой лютый песец, такой детсад, что просто на голову не налазит!
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29.10.2020 19:34 Ответить
Это действительно удобно для власти, выстроившей свое глубинное государство внутри государства. Характерно даже то, что люди, приходившие к власти на обещаниях сломать систему в моменты наибольшей уязвимости системы (Ющенко, Порошенко), ничего не придумали иного, кроме как зацементировать эту систему сильнее. Это показывает, что у нас нету провосточных и прозападных политиков, они все - прокарманные.
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29.10.2020 19:54 Ответить
Тому що призначили на посади весь голімий набрід який тільки знайшли, я не бачу на ключових держ. постах українців патріотів
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29.10.2020 19:26 Ответить
Ведмедчук и КС захватили власть.Мужайтесь....
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29.10.2020 19:33 Ответить
я бачу як росте імідж країни з президентом який може все..
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29.10.2020 19:36 Ответить
ой мля.... ща такая каша заварится, все вместе не расхлебаем. вирус на фоне покажется легкой простудой. Сушим весла, опять приплыли.
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29.10.2020 19:59 Ответить
А ми хочемо щоб нам Захід допомагав, США летальну зброю надавали, МВФ кредитування.... Та при таких рішеннях і викрутасах Україні не бачити ніфіга. Але судям (вони куш вже зірвали), олігархам, можновладцям до лампочки, страждати буде народ України. ТО МОЖЕ ПОРА ПЕРЕСТАТИ ТЕРПІТИТИ І ЛІКВІДУВАТИ ЦІ ЧИРЯКИ.
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29.10.2020 20:02 Ответить
 
 