Решение КСУ ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины, - ЕС
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В Европейском Союзе считают, что последнее решение Конституционного суда Украины в сфере антикоррупционного законодательства ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины и призывают украинские власти принять меры для восстановления условий функционирования антикоррупционной системы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы с большой озабоченностью отмечаем влияние последнего решения Конституционного Суда Украины на элементы антикоррупционного законодательства, имеющее далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Решение ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС", - прокомментировал соответствующее решение КСУ официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано.
Стано отметил, что в ЕС призывают украинские власти "принять меры для скорейшего восстановления необходимых условий для эффективного функционирования антикоррупционной системы в Украине в соответствии с Конституцией Украины".
"Мы готовы помочь в поиске путей восстановления необходимой правовой определенности с целью обеспечения эффективной системы предотвращения коррупции в Украине", - заверил представитель ЕС.
По его словам, ЕС и государства-члены ЕС считают институты по борьбе с коррупцией, созданные по просьбе украинского народа, краеугольным камнем трансформации Украины, более тесной политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.
"Таким образом, помощь Европейского Союза и государств-членов, в том числе финансовая, связана с антикоррупционной архитектурой, работающей независимо, эффективно и без политического или иного давления", - добавил Стано.
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