Кабмін зобов'язав НАЗК відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників, - Немчінов

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про відновлення доступу громадян до реєстру декларацій чиновників.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойнона позачерговому засіданні уряду, на виконання рішення РНБО ухвалили Розпорядження, яким зобов'язали НАЗК невідкладно відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки", - написав Немчінов.

Раніше президент України Володимир Зеленський ініціював термінове засідання Ради національної безпеки і оборони у зв'язку з визнанням Конституційним судом України (КС) неконституційними низки положень антикорупційного законодавства. За підсумками засідання РНБО було в терміновому порядку зібрано засідання Кабінету міністрів України в Офісі президента.

Як повідомлялося, раніше КС оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції з контролю і перевірки декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції".

Глава НАЗК Олександр Новіков повідомив, що через рішення КС увечері 28 жовтня закрито реєстр електронних декларацій.

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