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Кабмін зобов'язав НАЗК відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін зобов'язав НАЗК відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників, - Немчінов

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про відновлення доступу громадян до реєстру декларацій чиновників.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойнона позачерговому засіданні уряду, на виконання рішення РНБО ухвалили Розпорядження, яким зобов'язали НАЗК невідкладно відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки", - написав Немчінов.

Раніше президент України Володимир Зеленський ініціював термінове засідання Ради національної безпеки і оборони у зв'язку з визнанням Конституційним судом України (КС) неконституційними низки положень антикорупційного законодавства. За підсумками засідання РНБО було в терміновому порядку зібрано засідання Кабінету міністрів України в Офісі президента.

Як повідомлялося, раніше КС оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції з контролю і перевірки декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції".

Глава НАЗК Олександр Новіков повідомив, що через рішення КС увечері 28 жовтня закрито реєстр електронних декларацій.

Читайте також: Без зміни складу КС будь-який новий закон про відновлення роботи НАЗК буде 100% скасований, - Новіков

Кабмін зобовязав НАЗК відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників, - Немчінов 01
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Топ коментарі
+6
КСУ уничтожил остатки легитимность судебной власти. Даже тупое ЗЕ понимает, что правосудие умерло.
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29.10.2020 20:04
+4
Та хай заплюется -слишком жирный кусок заглотнуло,видно под обещание,что ничего им за это не будет
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29.10.2020 20:05
+4
ЗЛО не было наказано при Порошенко. Теперь оно поднимает голову.
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29.10.2020 20:13
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КСУ плевало на всех с высокой колокольни
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29.10.2020 20:01 Відповісти
Та хай заплюется -слишком жирный кусок заглотнуло,видно под обещание,что ничего им за это не будет
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29.10.2020 20:05 Відповісти
Особенно, если бенчик сотоварищи семечек занес...
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29.10.2020 20:15 Відповісти
КСУ уничтожил остатки легитимность судебной власти. Даже тупое ЗЕ понимает, что правосудие умерло.
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29.10.2020 20:04 Відповісти
_Сипатый не просто понимает, наивец. Именно он это осознанно и делает. По ЦУ и плану от кремля, ессно.
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29.10.2020 20:09 Відповісти
Да нет, єто всего лишь самопиар и попьітка поднять свой рейтинг
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29.10.2020 20:09 Відповісти
Кабмін не має права давати вказівки НАЗК не виконувати рішення КС.
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29.10.2020 20:07 Відповісти
100 %
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29.10.2020 20:08 Відповісти
А він і не давав вказівки не виконувати - вони виконали це протизаконне рушення КС - закрили.
Теперь Кабмін видав новий нормативний акт - відкрити.
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29.10.2020 20:28 Відповісти
Кабмин обязал НАПК восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников, - Немчинов -- эта новость лапша на уши гражданам Украины , так как решение не законное на основание КС .
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29.10.2020 20:08 Відповісти
ЗЛО не было наказано при Порошенко. Теперь оно поднимает голову.
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29.10.2020 20:13 Відповісти
1000 %
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29.10.2020 20:17 Відповісти
зло есть всегда и везде, просто оно может бояться подымать голову при нормальной власти
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29.10.2020 20:25 Відповісти
Первая проба пера у них была в начале 2019го, когда КС отменил статью о незаконном обогащении. Еще тогда их нужно было разогнать нафиг.
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29.10.2020 20:29 Відповісти
А зачем нам тогда вообще этот КС если его решения необязательны к исполнению ? Неужели ради толкования Конституции, которая помещается в одной небольшой брошюрке, нужно содержать х.. тучу лбов в малиновых мантиях, всю их обслугу, охрану, платить им баснословные зарплаты и пенсии ?!
А если Конституция выписана так, что ее нужно толковать целым отдельным судом, тогда за что получали зарплаты, квартиры и прочие блага депутаты, которые ее принимали ? Любой закон должен проходить проверку на конституционность ещё в парламентском комитете, и если депутаты не способны на это то опять же: зачем народ их содержит ?
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29.10.2020 20:30 Відповісти
От щас самое оно Порохатому Барыге в КабМин отсосательных леденцов «Рошен» забарыжить. А Шмыгалю можно впихнуть целых два и даже сразу в жопу.
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29.10.2020 20:32 Відповісти
Клоуны! Собирайте Раду и голосуйте Конституционным большинством! Чтобы преодолеть решение КСУ! Голосов хватит! Голос, ЕС, Батькивщина и дебилы Слуги! Пока вас всех оттуда не вынесли вперед ногами.
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29.10.2020 20:53 Відповісти
какое неподкупное лицо у министра кабинета министров.. Кабмин обязал НАПК восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников, – Немчинов - Цензор.НЕТ 5985
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29.10.2020 22:39 Відповісти
 
 