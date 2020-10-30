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Новости Политика Украины Е-декларации госслужащих Конституционный кризис
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Кабмин (13801) электронное декларирование (1015) НАПК (1164) Немчинов Олег (169)

Кабмин обязал НАПК восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников, – Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин обязал НАПК восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников, – Немчинов

Кабинет Министров Украины принял решение о возобновлении доступа граждан к реестру деклараций чиновников.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что на внеочередном заседании правительства, во исполнение решения СНБО приняли Распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки", - написал Немчинов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с признанием Конституционным судом Украины (КС) неконституционными ряда положений антикоррупционного законодательства. По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без изменения состава КС любой новый закон о возобновлении работы НАПК будет 100% отменен, - Новиков

Как сообщалось, ранее КС обнародовал решение, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции".

Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что из-за решения КС вечером 28 октября закрыт реестр электронных деклараций.

Читайте также: Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский

Кабмин обязал НАПК восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников, – Немчинов 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
КСУ уничтожил остатки легитимность судебной власти. Даже тупое ЗЕ понимает, что правосудие умерло.
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29.10.2020 20:04
+4
Та хай заплюется -слишком жирный кусок заглотнуло,видно под обещание,что ничего им за это не будет
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29.10.2020 20:05
+4
ЗЛО не было наказано при Порошенко. Теперь оно поднимает голову.
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29.10.2020 20:13
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КСУ плевало на всех с высокой колокольни
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29.10.2020 20:01 Ответить
Та хай заплюется -слишком жирный кусок заглотнуло,видно под обещание,что ничего им за это не будет
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29.10.2020 20:05 Ответить
Особенно, если бенчик сотоварищи семечек занес...
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29.10.2020 20:15 Ответить
КСУ уничтожил остатки легитимность судебной власти. Даже тупое ЗЕ понимает, что правосудие умерло.
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29.10.2020 20:04 Ответить
_Сипатый не просто понимает, наивец. Именно он это осознанно и делает. По ЦУ и плану от кремля, ессно.
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29.10.2020 20:09 Ответить
Да нет, єто всего лишь самопиар и попьітка поднять свой рейтинг
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29.10.2020 20:09 Ответить
Кабмін не має права давати вказівки НАЗК не виконувати рішення КС.
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29.10.2020 20:07 Ответить
100 %
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29.10.2020 20:08 Ответить
А він і не давав вказівки не виконувати - вони виконали це протизаконне рушення КС - закрили.
Теперь Кабмін видав новий нормативний акт - відкрити.
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29.10.2020 20:28 Ответить
Кабмин обязал НАПК восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников, - Немчинов -- эта новость лапша на уши гражданам Украины , так как решение не законное на основание КС .
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29.10.2020 20:08 Ответить
ЗЛО не было наказано при Порошенко. Теперь оно поднимает голову.
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29.10.2020 20:13 Ответить
1000 %
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29.10.2020 20:17 Ответить
зло есть всегда и везде, просто оно может бояться подымать голову при нормальной власти
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29.10.2020 20:25 Ответить
Первая проба пера у них была в начале 2019го, когда КС отменил статью о незаконном обогащении. Еще тогда их нужно было разогнать нафиг.
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29.10.2020 20:29 Ответить
А зачем нам тогда вообще этот КС если его решения необязательны к исполнению ? Неужели ради толкования Конституции, которая помещается в одной небольшой брошюрке, нужно содержать х.. тучу лбов в малиновых мантиях, всю их обслугу, охрану, платить им баснословные зарплаты и пенсии ?!
А если Конституция выписана так, что ее нужно толковать целым отдельным судом, тогда за что получали зарплаты, квартиры и прочие блага депутаты, которые ее принимали ? Любой закон должен проходить проверку на конституционность ещё в парламентском комитете, и если депутаты не способны на это то опять же: зачем народ их содержит ?
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29.10.2020 20:30 Ответить
От щас самое оно Порохатому Барыге в КабМин отсосательных леденцов «Рошен» забарыжить. А Шмыгалю можно впихнуть целых два и даже сразу в жопу.
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29.10.2020 20:32 Ответить
Клоуны! Собирайте Раду и голосуйте Конституционным большинством! Чтобы преодолеть решение КСУ! Голосов хватит! Голос, ЕС, Батькивщина и дебилы Слуги! Пока вас всех оттуда не вынесли вперед ногами.
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29.10.2020 20:53 Ответить
какое неподкупное лицо у министра кабинета министров.. Кабмин обязал НАПК восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников, – Немчинов - Цензор.НЕТ 5985
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29.10.2020 22:39 Ответить
 
 