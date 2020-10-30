Кабмин обязал НАПК восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников, – Немчинов

Кабинет Министров Украины принял решение о возобновлении доступа граждан к реестру деклараций чиновников.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что на внеочередном заседании правительства, во исполнение решения СНБО приняли Распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки", - написал Немчинов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с признанием Конституционным судом Украины (КС) неконституционными ряда положений антикоррупционного законодательства. По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента.

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Как сообщалось, ранее КС обнародовал решение, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции".

Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что из-за решения КС вечером 28 октября закрыт реестр электронных деклараций.

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