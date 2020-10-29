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Загальнонаціональний карантин через COVID-19 має бути лише крайнім заходом, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Загальнонаціональний карантин через COVID-19 має бути лише крайнім заходом, - ВООЗ

Карантин у масштабах всієї країни слід вважати винятковим кроком у боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби. Тестування потрібно не просто розширювати, а робити цілеспрямованішим.

Про це заявив глава європейського підрозділу ВООЗ Ганс Клюге, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми розглядаємо загальнонаціональні карантини як винятковий крок, тому що вони нехтують існуючими можливостями задіяти кожного в базових і ефективних заходах (проти коронавірусу. - Ред.)", - сказав він.

Представник ВООЗ пояснив, що загальний режим ізоляції хоч і допоможе припинити поширення COVID-19 і розвантажити систему охорони здоров'я, супроводжуватиметься збитком для економіки, зростанням домашнього насильства і психічних проблем у населення. Клюге підкреслив, що рішучі дії проти епідемії не обов'язково повинні означати жорсткий карантин.

Також він заявив, що необхідно адаптувати тестування на COVID-19 і відстеження контактів заражених з метою зробити їх "більш цілеспрямованими для максимального впливу". Він зробив висновок, що просте розширення масштабів тестування більше не відповідає вимогам моменту.

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Водночас він сказав, що європейський регіон тепер переживає найпотужніше від початку епідемії поширення COVID-19.

"Європа - знову в епіцентрі епідемії", - додав Клюге.

Раніше в четвер європейський підрозділ ВООЗ повідомив, що кількість випадків коронавірусу в регіоні переступила позначку 10 млн. При цьому у сферу відповідальності цього підрозділу ВООЗ входить і Росія, і країни Центральної Азії - всього 53 держави.
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Топ коментарі
+3


Гросмейстер Бендера@Lviv_UA_SU 6 ч

Це ж який рівень писдеця в країні, якщо такі новини проходять майже непомітно.
Мінфін закриває програму "Доступні ліки".
Понад 2 млн 430 тисяч пацієнтів, які сьогодні лікуються за програмою "Доступні ліки", залишаться без доступу до цієї програми.
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29.10.2020 21:23
+2
Закройте все , поставьте замки , - Все в рамках конституции КС одобрит ,Это начало Конца.
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29.10.2020 21:18
+2
Общенациональный карантин из-за COVID-19 должен быть лишь самой крайней мерой, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4945
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29.10.2020 21:19
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Закройте все , поставьте замки , - Все в рамках конституции КС одобрит ,Это начало Конца.
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29.10.2020 21:18 Відповісти
Общенациональный карантин из-за COVID-19 должен быть лишь самой крайней мерой, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4945
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29.10.2020 21:19 Відповісти
А що тоді робить ?
Хвороба поширюється
Вакцини немає.
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29.10.2020 21:20 Відповісти
ну в больницах то лечат) вопрос только чем? задумайтесь и прозревайте уже наконец
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30.10.2020 15:59 Відповісти


Гросмейстер Бендера@Lviv_UA_SU 6 ч

Це ж який рівень писдеця в країні, якщо такі новини проходять майже непомітно.
Мінфін закриває програму "Доступні ліки".
Понад 2 млн 430 тисяч пацієнтів, які сьогодні лікуються за програмою "Доступні ліки", залишаться без доступу до цієї програми.
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29.10.2020 21:23 Відповісти
Так кожен другий пацієнт за це проголосував. Те що він не знав законів політичного жанру, не знімає відповідальності.
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29.10.2020 21:28 Відповісти
Умрут все пенсионеры. (с)
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29.10.2020 21:32 Відповісти
Я пам'ятаю,як тут на форумі хвалили Польщу і те,що там всі у масках.І що це дало? Там померло рекордно за день,біля 300 людей і 20 тисяч інфікованих.Карантини у великих масштабах неефективні.Та й неможливо довго карантинити у демократичних країнах,це призведе до збройних конфліктів і до громадянської війни.
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29.10.2020 21:27 Відповісти
Дало зменшення захворюваності і смертей, порівняно з тими які є зараз.
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29.10.2020 21:29 Відповісти
Vlad Ivory Але карантин не допоможе.Бо від карантину,з іншого боку вилазять проблеми.
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29.10.2020 21:36 Відповісти
Карантин, це сукупність різних заходів для стримування розповсюджування інфекційної хвороби. Якісь працюють краще, якісь не працюють. Сукупно це зменшує ризик для суспільства. Очевидно, що локдаун (закриття, зупинка) є останньою нормою в списку. На відміну від дистанціювання і захисту органів дихання, які є першими.
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29.10.2020 21:56 Відповісти
Vlad Ivory Карантин ефективний на невеликій території.
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29.10.2020 22:16 Відповісти
Карантин ефективний, якщо його дотримуються.
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29.10.2020 22:49 Відповісти
Vlad Ivory Він буде ефективний,якщо буде гулаг.А в демократичних країнах це неможливо.
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29.10.2020 23:02 Відповісти
так скоро и буде гулаг. красный зверь ссср 2.0 никуда не делся
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30.10.2020 16:01 Відповісти
friderik384 4 Хіба що китайський гулаг.Москалі для світу менш небезпечніші,ніж китайці.А для нас найбільша небезпека від москалів.
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30.10.2020 16:09 Відповісти
Долго карантинить- карантин от итальянского сорок дней. Столько стояли корабли в порту на "карантине" У нас уже полгода бреда
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30.10.2020 08:19 Відповісти
С*ка, Испания до мая закрылась, что вы ждёте?
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29.10.2020 22:05 Відповісти
Так едь в Испанию и закройся там.
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30.10.2020 07:10 Відповісти
Интересно, это ещё знамения, или уже всадники апокалипсиса..
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29.10.2020 22:49 Відповісти
Пора щось робити. Останніх два-три тижні тотальний треш. Вже помирають мери міст- вчора Бориспіль, сьогодні Новгород-Сіверський. А ще я помітив, що все частіше ковід викликає пневмонію. Таке враження, що він мутував. Потрібен локдаун, причому вже!
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29.10.2020 23:16 Відповісти
Срочно, немедленно, бескомпромиссно. Замуровать двери и забить окна, за выход из дома расстрел!
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30.10.2020 07:12 Відповісти
Напевне, до вас воно ще не дійшло. Ну і слава Богу.
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30.10.2020 08:47 Відповісти
Та вы шо! Оно дойдет до всех так или иначе. И двери с окнами не спасут. Маски, дистанция в общ местах - согласен. А остальное - истерический бред. Кстати, я с антителами - 2 недели назад обнаружили. Когда переболел - понятия не имею.
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30.10.2020 08:50 Відповісти
До сраки ваши маски. Только дистанция и минимизация времени нахождения с другими людьми - а это слабо совместимо с ездой в забитых маршрутках.
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30.10.2020 09:49 Відповісти
Голова в конце сентября два дня сильно болела, списывал на переутомление, пил НПВС. Может это оно и было, а может необъяснимое расстройство ЖКТ в начале октября - на дискенезию желчного подумал... фиг его знает.
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30.10.2020 09:04 Відповісти
адаптировать тестирование на COVID-19 и отслеживание контактов зараженныхИсточник: https://censor.net/ru/n3228030

к этому и идет. сначала слежка
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30.10.2020 16:03 Відповісти
Ще з весни потрібно було ввести такий графік роботи, в місяць три неділі працюєм, а тиждень ВСЕ без виключення закрито
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30.10.2020 11:02 Відповісти
 
 