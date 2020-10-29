Загальнонаціональний карантин через COVID-19 має бути лише крайнім заходом, - ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Карантин у масштабах всієї країни слід вважати винятковим кроком у боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби. Тестування потрібно не просто розширювати, а робити цілеспрямованішим.
Про це заявив глава європейського підрозділу ВООЗ Ганс Клюге, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми розглядаємо загальнонаціональні карантини як винятковий крок, тому що вони нехтують існуючими можливостями задіяти кожного в базових і ефективних заходах (проти коронавірусу. - Ред.)", - сказав він.
Представник ВООЗ пояснив, що загальний режим ізоляції хоч і допоможе припинити поширення COVID-19 і розвантажити систему охорони здоров'я, супроводжуватиметься збитком для економіки, зростанням домашнього насильства і психічних проблем у населення. Клюге підкреслив, що рішучі дії проти епідемії не обов'язково повинні означати жорсткий карантин.
Також він заявив, що необхідно адаптувати тестування на COVID-19 і відстеження контактів заражених з метою зробити їх "більш цілеспрямованими для максимального впливу". Він зробив висновок, що просте розширення масштабів тестування більше не відповідає вимогам моменту.
Водночас він сказав, що європейський регіон тепер переживає найпотужніше від початку епідемії поширення COVID-19.
"Європа - знову в епіцентрі епідемії", - додав Клюге.
Раніше в четвер європейський підрозділ ВООЗ повідомив, що кількість випадків коронавірусу в регіоні переступила позначку 10 млн. При цьому у сферу відповідальності цього підрозділу ВООЗ входить і Росія, і країни Центральної Азії - всього 53 держави.
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Хвороба поширюється
Вакцини немає.
Гросмейстер Бендера@Lviv_UA_SU 6 ч
Це ж який рівень писдеця в країні, якщо такі новини проходять майже непомітно.
Мінфін закриває програму "Доступні ліки".
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к этому и идет. сначала слежка