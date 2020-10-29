Общенациональный карантин из-за COVID-19 должен быть лишь самой крайней мерой, - ВОЗ
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Карантин в масштабах всей страны следует считать исключительным шагом в борьбе с пандемией коронавирусной болезни. Тестирование нужно не просто расширять, а делать более целенаправленным.
Об этом заявил глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы рассматриваем общенациональные карантины как самую крайнюю меру, потому что они пренебрегают все еще существующей возможностью задействовать каждого в базовых и эффективных мерах (против коронавируса. - Ред.)", - сказал он.
Представитель ВОЗ объяснил, что всеобщий режим изоляции хоть и поможет пресечь распространение COVID-19 и разгрузить систему здравоохранения, будет сопровождаться ущербом для экономики, ростом домашнего насилия и психических проблем у населения. Клюге подчеркнул, что решительные действия против эпидемии не обязательно должны означать жесткий карантин.
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Также он заявил, что необходимо адаптировать тестирование на COVID-19 и отслеживание контактов зараженных с целью сделать их "более целенаправленными для максимального воздействия". Он заключил, что простое расширение масштабов тестирования больше не отвечает требованиям момента.
В то же время он сказал, что европейский регион теперь переживает самое мощное с начала эпидемии распространение COVID-19.
"Европа - снова в эпицентре эпидемии", - добавил Клюге.
Ранее в четверг европейское подразделение ВОЗ сообщило, что количество случаев коронавируса в регионе перешагнуло отметку в 10 млн. При этом в сферу ответственности этого подразделения ВОЗ входит и Россия, и страны Центральной Азии - всего 53 государства.
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Вакцини немає.
Гросмейстер Бендера@Lviv_UA_SU 6 ч
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