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Общенациональный карантин из-за COVID-19 должен быть лишь самой крайней мерой, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Общенациональный карантин из-за COVID-19 должен быть лишь самой крайней мерой, - ВОЗ

Карантин в масштабах всей страны следует считать исключительным шагом в борьбе с пандемией коронавирусной болезни. Тестирование нужно не просто расширять, а делать более целенаправленным.

Об этом заявил глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы рассматриваем общенациональные карантины как самую крайнюю меру, потому что они пренебрегают все еще существующей возможностью задействовать каждого в базовых и эффективных мерах (против коронавируса. - Ред.)", - сказал он.

Представитель ВОЗ объяснил, что всеобщий режим изоляции хоть и поможет пресечь распространение COVID-19 и разгрузить систему здравоохранения, будет сопровождаться ущербом для экономики, ростом домашнего насилия и психических проблем у населения. Клюге подчеркнул, что решительные действия против эпидемии не обязательно должны означать жесткий карантин.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Европе быстро распространяется новый вид коронавируса, - ученые

Также он заявил, что необходимо адаптировать тестирование на COVID-19 и отслеживание контактов зараженных с целью сделать их "более целенаправленными для максимального воздействия". Он заключил, что простое расширение масштабов тестирования больше не отвечает требованиям момента.

В то же время он сказал, что европейский регион теперь переживает самое мощное с начала эпидемии распространение COVID-19.

"Европа - снова в эпицентре эпидемии", - добавил Клюге.

Ранее в четверг европейское подразделение ВОЗ сообщило, что количество случаев коронавируса в регионе перешагнуло отметку в 10 млн. При этом в сферу ответственности этого подразделения ВОЗ входит и Россия, и страны Центральной Азии - всего 53 государства.

Также на Цензор.НЕТ: Карантин в Испании продлен до начала мая

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3


Гросмейстер Бендера@Lviv_UA_SU 6 ч

Це ж який рівень писдеця в країні, якщо такі новини проходять майже непомітно.
Мінфін закриває програму "Доступні ліки".
Понад 2 млн 430 тисяч пацієнтів, які сьогодні лікуються за програмою "Доступні ліки", залишаться без доступу до цієї програми.
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29.10.2020 21:23
+2
Закройте все , поставьте замки , - Все в рамках конституции КС одобрит ,Это начало Конца.
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29.10.2020 21:18
+2
Общенациональный карантин из-за COVID-19 должен быть лишь самой крайней мерой, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4945
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29.10.2020 21:19
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Правила форума Совет форумчан
Закройте все , поставьте замки , - Все в рамках конституции КС одобрит ,Это начало Конца.
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29.10.2020 21:18 Ответить
Общенациональный карантин из-за COVID-19 должен быть лишь самой крайней мерой, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4945
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29.10.2020 21:19 Ответить
А що тоді робить ?
Хвороба поширюється
Вакцини немає.
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29.10.2020 21:20 Ответить
ну в больницах то лечат) вопрос только чем? задумайтесь и прозревайте уже наконец
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30.10.2020 15:59 Ответить


Гросмейстер Бендера@Lviv_UA_SU 6 ч

Це ж який рівень писдеця в країні, якщо такі новини проходять майже непомітно.
Мінфін закриває програму "Доступні ліки".
Понад 2 млн 430 тисяч пацієнтів, які сьогодні лікуються за програмою "Доступні ліки", залишаться без доступу до цієї програми.
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29.10.2020 21:23 Ответить
Так кожен другий пацієнт за це проголосував. Те що він не знав законів політичного жанру, не знімає відповідальності.
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29.10.2020 21:28 Ответить
Умрут все пенсионеры. (с)
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29.10.2020 21:32 Ответить
Я пам'ятаю,як тут на форумі хвалили Польщу і те,що там всі у масках.І що це дало? Там померло рекордно за день,біля 300 людей і 20 тисяч інфікованих.Карантини у великих масштабах неефективні.Та й неможливо довго карантинити у демократичних країнах,це призведе до збройних конфліктів і до громадянської війни.
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29.10.2020 21:27 Ответить
Дало зменшення захворюваності і смертей, порівняно з тими які є зараз.
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29.10.2020 21:29 Ответить
Vlad Ivory Але карантин не допоможе.Бо від карантину,з іншого боку вилазять проблеми.
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29.10.2020 21:36 Ответить
Карантин, це сукупність різних заходів для стримування розповсюджування інфекційної хвороби. Якісь працюють краще, якісь не працюють. Сукупно це зменшує ризик для суспільства. Очевидно, що локдаун (закриття, зупинка) є останньою нормою в списку. На відміну від дистанціювання і захисту органів дихання, які є першими.
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29.10.2020 21:56 Ответить
Vlad Ivory Карантин ефективний на невеликій території.
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29.10.2020 22:16 Ответить
Карантин ефективний, якщо його дотримуються.
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29.10.2020 22:49 Ответить
Vlad Ivory Він буде ефективний,якщо буде гулаг.А в демократичних країнах це неможливо.
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29.10.2020 23:02 Ответить
так скоро и буде гулаг. красный зверь ссср 2.0 никуда не делся
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30.10.2020 16:01 Ответить
friderik384 4 Хіба що китайський гулаг.Москалі для світу менш небезпечніші,ніж китайці.А для нас найбільша небезпека від москалів.
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30.10.2020 16:09 Ответить
Долго карантинить- карантин от итальянского сорок дней. Столько стояли корабли в порту на "карантине" У нас уже полгода бреда
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30.10.2020 08:19 Ответить
С*ка, Испания до мая закрылась, что вы ждёте?
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29.10.2020 22:05 Ответить
Так едь в Испанию и закройся там.
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30.10.2020 07:10 Ответить
Интересно, это ещё знамения, или уже всадники апокалипсиса..
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29.10.2020 22:49 Ответить
Пора щось робити. Останніх два-три тижні тотальний треш. Вже помирають мери міст- вчора Бориспіль, сьогодні Новгород-Сіверський. А ще я помітив, що все частіше ковід викликає пневмонію. Таке враження, що він мутував. Потрібен локдаун, причому вже!
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29.10.2020 23:16 Ответить
Срочно, немедленно, бескомпромиссно. Замуровать двери и забить окна, за выход из дома расстрел!
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30.10.2020 07:12 Ответить
Напевне, до вас воно ще не дійшло. Ну і слава Богу.
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30.10.2020 08:47 Ответить
Та вы шо! Оно дойдет до всех так или иначе. И двери с окнами не спасут. Маски, дистанция в общ местах - согласен. А остальное - истерический бред. Кстати, я с антителами - 2 недели назад обнаружили. Когда переболел - понятия не имею.
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30.10.2020 08:50 Ответить
До сраки ваши маски. Только дистанция и минимизация времени нахождения с другими людьми - а это слабо совместимо с ездой в забитых маршрутках.
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30.10.2020 09:49 Ответить
Голова в конце сентября два дня сильно болела, списывал на переутомление, пил НПВС. Может это оно и было, а может необъяснимое расстройство ЖКТ в начале октября - на дискенезию желчного подумал... фиг его знает.
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30.10.2020 09:04 Ответить
адаптировать тестирование на COVID-19 и отслеживание контактов зараженныхИсточник: https://censor.net/ru/n3228030

к этому и идет. сначала слежка
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30.10.2020 16:03 Ответить
Ще з весни потрібно було ввести такий графік роботи, в місяць три неділі працюєм, а тиждень ВСЕ без виключення закрито
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30.10.2020 11:02 Ответить
 
 