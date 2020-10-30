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Кабмін підвищив зарплати сімейним лікарям, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Кабмін підвищив зарплати сімейним лікарям, - Степанов

Кабінет Міністрів України підвищив зарплати сімейним лікарям, піднявши ставку за надання медичної допомоги за кожного пацієнта. Ставка підвищена на 51 грн за пацієнта, з яким підписано декларацію.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на вчорашньому засіданні Кабінету Міністрів внесли зміни в програму медичних гарантій, піднявши капітаційну ставку для сімейних лікарів - фактично за кожну підписану декларацію.

"Раніше вона становила 600 гривень 48 копійок, а зараз - 651 гривню 60 копійок", - зазначив Степанов.

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Він також зазначив, що, наприклад, якщо з сімейним лікарем по максимуму підписали 1 800 декларацій, то він додатково отримає близько 7 500 гривень.

Автор: Анастасія Потіха
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Що будуть з коштами такими робити? В офшори, мабудь.
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30.10.2020 12:16 Відповісти
такими б космическими надбавками себе зарплаты повышали... (особенно судьям КС))))
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30.10.2020 12:23 Відповісти
Ну звичайно не 4000 у.о. як у вчителів, але і так добре. Спасибі Клоуну - першому у світі Віслюку на посаді президента.
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30.10.2020 12:25 Відповісти
По факту, це найбільш соціально справедливо.
Заробіток лікаря залежить від кількості пацієнтів, які обрали його своїм сімейним лікарем.
І найбільш вдало.
Бо лікар, зацікавлений, щоб вони були живі.
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30.10.2020 12:35 Відповісти
А когда вы "врачей" начнете разделять на категории "Коновал" и "Врач"???
Пока у вас обе категории числятся как "врач". Но у коновала, которых 90% среди типа "врачей", зарплата должна быть в й10 раз меньше!
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30.10.2020 12:42 Відповісти
А це зараз визначають самі люди.
Саме вони, реформою Уляни Супрун, одержали право самім обирати свого сімейного лікаря.
Чого ж і вили на Уляну за цю рефорому, ті, хто одержав диплом за сало.
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30.10.2020 13:02 Відповісти
Так 90% диплом за сало получили. Народу не из кого выбирать. На своем опыте знаю - одни коновалы. Пришлось оставаться со старой коновалихой, тупой как дерево.
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30.10.2020 14:41 Відповісти
я сам врач, но... за шо, спрашивается? Кабмін підвищив зарплати сімейним лікарям, - Степанов - Цензор.НЕТ 7454
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30.10.2020 13:01 Відповісти
Ты врач или коновал? Врач - это тот, кто умеет лечить, а не делает вид, что умеет это, прикидываясь врачом по диплому, одежке и месту работы.
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30.10.2020 14:43 Відповісти
 
 