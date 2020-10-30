Кабмін підвищив зарплати сімейним лікарям, - Степанов
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Кабінет Міністрів України підвищив зарплати сімейним лікарям, піднявши ставку за надання медичної допомоги за кожного пацієнта. Ставка підвищена на 51 грн за пацієнта, з яким підписано декларацію.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на вчорашньому засіданні Кабінету Міністрів внесли зміни в програму медичних гарантій, піднявши капітаційну ставку для сімейних лікарів - фактично за кожну підписану декларацію.
"Раніше вона становила 600 гривень 48 копійок, а зараз - 651 гривню 60 копійок", - зазначив Степанов.
Він також зазначив, що, наприклад, якщо з сімейним лікарем по максимуму підписали 1 800 декларацій, то він додатково отримає близько 7 500 гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Заробіток лікаря залежить від кількості пацієнтів, які обрали його своїм сімейним лікарем.
І найбільш вдало.
Бо лікар, зацікавлений, щоб вони були живі.
Пока у вас обе категории числятся как "врач". Но у коновала, которых 90% среди типа "врачей", зарплата должна быть в й10 раз меньше!
Саме вони, реформою Уляни Супрун, одержали право самім обирати свого сімейного лікаря.
Чого ж і вили на Уляну за цю рефорому, ті, хто одержав диплом за сало.