Кабмін підвищив зарплати сімейним лікарям, - Степанов

Кабінет Міністрів України підвищив зарплати сімейним лікарям, піднявши ставку за надання медичної допомоги за кожного пацієнта. Ставка підвищена на 51 грн за пацієнта, з яким підписано декларацію.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на вчорашньому засіданні Кабінету Міністрів внесли зміни в програму медичних гарантій, піднявши капітаційну ставку для сімейних лікарів - фактично за кожну підписану декларацію.

"Раніше вона становила 600 гривень 48 копійок, а зараз - 651 гривню 60 копійок", - зазначив Степанов.

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Він також зазначив, що, наприклад, якщо з сімейним лікарем по максимуму підписали 1 800 декларацій, то він додатково отримає близько 7 500 гривень.