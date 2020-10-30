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зарплата (2303) здравоохранение (331) Кабмин (13803) медицина (2450) Минздрав (4828) врачи (1451) Степанов Максим (2061) медреформа (122)

Кабмин повысил зарплаты семейным врачам, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Кабмин повысил зарплаты семейным врачам, - Степанов

Кабинет Министров Украины повысил зарплаты семейным врачам, подняв ставку за оказание медицинской помощи за каждого пациента. Ставка повышена на 51 грн за пациента, с которым подписана декларация.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на вчерашнем заседании Кабинета Министров внесли изменения в программу медицинских гарантий, подняв капитационную ставку для семейных врачей - фактически за каждую подписанную декларацию.

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"Ранее она составляла 600 гривен 48 копеек, а сейчас - 651 гривну 60 копеек", - отметил Степанов.

Он также отметил, что, например, если с семейным врачом по максимуму подписали 1 800 деклараций, то он дополнительно получит около 7 500 гривен.
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Що будуть з коштами такими робити? В офшори, мабудь.
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30.10.2020 12:16 Ответить
такими б космическими надбавками себе зарплаты повышали... (особенно судьям КС))))
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30.10.2020 12:23 Ответить
Ну звичайно не 4000 у.о. як у вчителів, але і так добре. Спасибі Клоуну - першому у світі Віслюку на посаді президента.
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30.10.2020 12:25 Ответить
По факту, це найбільш соціально справедливо.
Заробіток лікаря залежить від кількості пацієнтів, які обрали його своїм сімейним лікарем.
І найбільш вдало.
Бо лікар, зацікавлений, щоб вони були живі.
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30.10.2020 12:35 Ответить
А когда вы "врачей" начнете разделять на категории "Коновал" и "Врач"???
Пока у вас обе категории числятся как "врач". Но у коновала, которых 90% среди типа "врачей", зарплата должна быть в й10 раз меньше!
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30.10.2020 12:42 Ответить
А це зараз визначають самі люди.
Саме вони, реформою Уляни Супрун, одержали право самім обирати свого сімейного лікаря.
Чого ж і вили на Уляну за цю рефорому, ті, хто одержав диплом за сало.
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30.10.2020 13:02 Ответить
Так 90% диплом за сало получили. Народу не из кого выбирать. На своем опыте знаю - одни коновалы. Пришлось оставаться со старой коновалихой, тупой как дерево.
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30.10.2020 14:41 Ответить
я сам врач, но... за шо, спрашивается? Кабмін підвищив зарплати сімейним лікарям, - Степанов - Цензор.НЕТ 7454
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30.10.2020 13:01 Ответить
Ты врач или коновал? Врач - это тот, кто умеет лечить, а не делает вид, что умеет это, прикидываясь врачом по диплому, одежке и месту работы.
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30.10.2020 14:43 Ответить
 
 