Кабмин повысил зарплаты семейным врачам, - Степанов
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Кабинет Министров Украины повысил зарплаты семейным врачам, подняв ставку за оказание медицинской помощи за каждого пациента. Ставка повышена на 51 грн за пациента, с которым подписана декларация.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на вчерашнем заседании Кабинета Министров внесли изменения в программу медицинских гарантий, подняв капитационную ставку для семейных врачей - фактически за каждую подписанную декларацию.
"Ранее она составляла 600 гривен 48 копеек, а сейчас - 651 гривну 60 копеек", - отметил Степанов.
Он также отметил, что, например, если с семейным врачом по максимуму подписали 1 800 деклараций, то он дополнительно получит около 7 500 гривен.
Пожалуйста, подождите...
Заробіток лікаря залежить від кількості пацієнтів, які обрали його своїм сімейним лікарем.
І найбільш вдало.
Бо лікар, зацікавлений, щоб вони були живі.
Пока у вас обе категории числятся как "врач". Но у коновала, которых 90% среди типа "врачей", зарплата должна быть в й10 раз меньше!
Саме вони, реформою Уляни Супрун, одержали право самім обирати свого сімейного лікаря.
Чого ж і вили на Уляну за цю рефорому, ті, хто одержав диплом за сало.