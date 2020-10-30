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Медиків за контрактом залучатимуть до боротьби з COVID-19, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Медиків за контрактом залучатимуть до боротьби з COVID-19, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я розробило механізм залучення медпрацівників на контрактній основі в команди медустанов, у яких лікують пацієнтів із COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Такий контракт передбачає відправку до закладів охорони здоров'я, в тому числі й на території інших адміністративно-територіальних одиниць, де спостерігається погіршення епідемічної ситуації. Його важливою умовою є те, що за медичним працівником зберігається основне місце роботи разом із середньою заробітною платою. Тобто основний трудовий стаж не переривається", - пояснив Ляшко.

За його словами, медики, які підпишуть контракт, зможуть отримувати при роботі з хворими COVID-19 300% середньої зарплати.

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В стране, где есть призывная армия, должны быть и призывные медики)
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30.10.2020 16:34 Відповісти
дети в школах все без масок в закрытом классе, в течении 7 часов, с 1 сентября резко подскочила заболеваемость, какой вообще тогда смысл носить маски в магазинах, и прочих людных местах когда всё это множится на ноль ?
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30.10.2020 17:06 Відповісти
Коротше: лікарів будуть примусово відправляти в ковідні лікарні.
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30.10.2020 18:04 Відповісти
будут по контракту привлекать ------ Да пошлют они вас всех куда подальше, привлекайте Ульянку, вирус точно её иипугается.
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30.10.2020 18:57 Відповісти
 
 