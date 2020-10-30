РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15255 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
2 286 5
карантин (16730) Минздрав (4828) врачи (1452) Ляшко Виктор (1318) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Медиков будут по контракту привлекать в борьбе с COVID-19, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Медиков будут по контракту привлекать в борьбе с COVID-19, - Минздрав

Министерство здравоохранения разработало механизм привлечения медработников на контрактной основе в команды медучреждений, в которых лечат пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Такой контракт предусматривает отправку в учреждения здравоохранения, в том числе и на территории других административно-территориальных единиц, где наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Его важным условием является то, что за медицинским работником сохраняется основное место работы вместе со средней заработной платой. То есть, основной трудовой стаж не прерывается", - пояснил Ляшко.

По его словам, медики, которые подпишут контракт, смогут получать при работе с больными COVID-19 300% средней зарплаты.

Также на Цензор.НЕТ: С 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование: в "красную" зону попали 11 облцентров, - Немчинов. КАРТА

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В стране, где есть призывная армия, должны быть и призывные медики)
показать весь комментарий
30.10.2020 16:34 Ответить
дети в школах все без масок в закрытом классе, в течении 7 часов, с 1 сентября резко подскочила заболеваемость, какой вообще тогда смысл носить маски в магазинах, и прочих людных местах когда всё это множится на ноль ?
показать весь комментарий
30.10.2020 17:06 Ответить
Коротше: лікарів будуть примусово відправляти в ковідні лікарні.
показать весь комментарий
30.10.2020 18:04 Ответить
будут по контракту привлекать ------ Да пошлют они вас всех куда подальше, привлекайте Ульянку, вирус точно её иипугается.
показать весь комментарий
30.10.2020 18:57 Ответить
 
 