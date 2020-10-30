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Кількість померлих від COVID-19 в Україні за місяць зросла вдвічі

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Кількість померлих від COVID-19 в Україні за місяць зросла вдвічі

За даними Міністерства охорони здоров'я кількість померлих від COVID-19 в Україні за останній місяць зросла більш ніж удвічі - з 61 до 125 за добу (усереднений за тиждень показник).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Цього тижня було зафіксовано два найвищі показники смертей за весь час епідемії: 27 вересня - 165 осіб і 29 вересня - 173 людини.

Жовтневі темпи зростання кількості смертей від COVID-19, згідно з інформацією МОЗ, вищі за вересневі, коли вони становили близько 70%.

Така динаміка кількості померлих приблизно відповідає динаміці кількості захворілих (останній показник - 6,9 тис. людей за добу), але вища за динаміку кількості госпіталізованих: у жовтні вона зросла приблизно з 640 до 1 тис. за добу, або на 55%.

Наразі всі ці показники постійно зростають і перебувають на максимальних рівнях за весь час епідемії, а поліпшення останніми днями відбулося лише за одним показником - часткою позитивних ПЛР-тестів: вона знизилася від досягнутого 22 жовтня рівня в 19,6% до 17,8% до місяця кінця. Цього вдалося досягти завдяки збільшенню тестування до 39,36 тис. тестів за день (як і вище - усереднений за тиждень показник). Більше того, в останні три дні було зафіксовано максимальні за всю епідемію значення - відповідно 41,95 тис., 47,16 тис. та 49,56 тис.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Смертність від коронавірусу в Європі за тиждень зросла на 40%, - ВООЗ
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Топ коментарі
+10
Найтяжчі місяці ще попереду.
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30.10.2020 17:57
+6
павтаряю -
пока не станете лупить безмасочников - рост смертности не остановиться!
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30.10.2020 18:00
+4
Число умерших от COVID-19 в Украине за месяц выросло в два раза - Цензор.НЕТ 4297
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30.10.2020 18:10
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Найтяжчі місяці ще попереду.
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30.10.2020 17:57 Відповісти
И уже сейчас не хватает кислородных точек. Все идет семимильными шагами к медицинской сортировке больных. Решать кому жить будет принимающий врач. И хорошо еще если это будет врач, а не санитарка.
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30.10.2020 18:14 Відповісти
Нам сказали хворих не госпіталізувати. Лікувати на дому, навіть важких. Зарплатня- мінімалка. Із засобів захисту- китайські маски і рукавички, котрі на мою лапу налазять як ковзани на вовка з ;Ну постривай;...
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30.10.2020 18:28 Відповісти
Польща зараз дуже активно залучає медиків з інших країн, бо в них нестача.
Швидко акредитують - ти вже працюєш.
Не хочеш спробувати ?
Але це треба в консульстві взнавати.
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30.10.2020 18:30 Відповісти
Я вже думав. Але хочу побачити чим тут все скінчиться. Тим більше, контракт з тербатом.
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30.10.2020 18:35 Відповісти
Життя одне. Не зволікай, коли є можливості.
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30.10.2020 18:38 Відповісти
Та просто людей вже поменшало.
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30.10.2020 18:38 Відповісти
Эту туфту вы будете людям в больницах Харькова или Одессы показывать. А мы посмотрим, что от вас потом останется.
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30.10.2020 18:40 Відповісти
"Загальний приріст, скорочення (-) населення
2020 -178418
2019 -177012"
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30.10.2020 18:50 Відповісти
«Никому нельзя верить. Мне можно»
Чувак, ти хто за фахом?
Школьнік ?
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30.10.2020 19:21 Відповісти
А я еще раз говорю -- возьми эти бумажки и сходи на выбор в больницы Одессы, Харькова, Винницы, Ужгорода, Николаева, Тернополя .... А потом расскажешь впечатления, если еще сможешь.
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30.10.2020 19:17 Відповісти
30.10.20 18:33 Количество больных COVID-19 резко выросло в Ужгороде, больницы заполнены на 90%, - мэр Андриив
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30.10.2020 19:32 Відповісти
павтаряю -
пока не станете лупить безмасочников - рост смертности не остановиться!
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30.10.2020 18:00 Відповісти
"Загальний приріст, скорочення (-) населення
2020 -178418
2019 -177012"
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30.10.2020 18:49 Відповісти
Вы года перепутали...
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30.10.2020 18:54 Відповісти
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла на 40%
СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ 2020, 01:11
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30.10.2020 19:11 Відповісти
дурантинофіли не здаються ? Кількість померлих від COVID-19 в Україні за місяць зросла вдвічі - Цензор.НЕТ 7784
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30.10.2020 19:14 Відповісти
На то она и "Государственная" что бы не настраивать граждан против государства мрачной статистикой всегда напишет то что нужно правительству. Тем более перед выборами обнародовала эту статистику.
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30.10.2020 19:00 Відповісти
не знаю... зачем.
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30.10.2020 19:16 Відповісти
Что там вякал Зеленский про то, что в Украине самое эффективное лечение covid-19?
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30.10.2020 18:00 Відповісти
где от такое вякал? не могу найти.
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30.10.2020 18:15 Відповісти
Как раз перед выборами, оно рассказывало, что лечение covid-19 в Украине самое эффективное.
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30.10.2020 18:17 Відповісти
ссылку на видео в студию, балобол
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30.10.2020 18:18 Відповісти
https://hromadske.ua/ru/posts/kachestvo-lecheniya-koronavirusa-v-ukraine-luchshe-drugih-stran-evropy-zelenskij

Держи обезьяна зеленая.
Наверное тоже "из контекста вырвано"?
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30.10.2020 18:23 Відповісти
не на відео, а на відосік.....пригадую, що цей придурок щось вякав на тему ефективності боротьби з поширенням ковід в Україні
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30.10.2020 18:24 Відповісти
Вякал, было дело!
Как раз перед местными выборами, у него прямо словесный понос начался: одно заявление за другим!
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30.10.2020 18:25 Відповісти
.. А что притих...зелёный? Ткнули рылом и замолк?)))) Что не знал...что твой Зе придурок?)))
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30.10.2020 18:27 Відповісти
в два раза выросло с 1 сентября за месяц, а теперь ещё в два раза. может кому то пора делать выводы? или у нас теперь кличко будет решать кому жить
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30.10.2020 18:03 Відповісти
Даже не Кличко. Когда начнется медсортировка -- решать будет принимающий врач. И хорошо еще если это будет врач, а не санитарка.
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30.10.2020 18:12 Відповісти
или у нас теперь кличко будет решать кому жить

Как по мне- мировые СМИ...
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30.10.2020 18:21 Відповісти
Ничего хорошего в этом нет, плохо только!
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30.10.2020 18:03 Відповісти
Зато власть деньги из ковидного фонда отдала на кино. Вместо готовить и закупать кислородные концентраторы. Гниды зеленые.
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30.10.2020 18:10 Відповісти
Число умерших от COVID-19 в Украине за месяц выросло в два раза - Цензор.НЕТ 4297
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30.10.2020 18:10 Відповісти
Смертность растет пропорционально заболевшим, все логично.
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30.10.2020 18:14 Відповісти
впереди нелегкая зима... Число умерших от COVID-19 в Украине за месяц выросло в два раза - Цензор.НЕТ 1878
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30.10.2020 18:16 Відповісти
впереди ЛЕТАЛЬНАЯ зима и рост цен у кладбищенских копачей
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30.10.2020 19:06 Відповісти
Кількість померлих від COVID-19 в Україні за місяць зросла вдвічі - Цензор.НЕТ 607
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30.10.2020 19:15 Відповісти
погрызи морковку и не бойся - зайцев КОВИД не зеражает...
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30.10.2020 19:18 Відповісти
Сейчас любая смерть - это корона. Лругих смертей нет. ...
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30.10.2020 18:20 Відповісти
Всё как раз наоборот, сейчас ковид - это любая другая болезнь, чтобы отказать в госпитализации под любым предлогом
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30.10.2020 18:25 Відповісти
Имейте ввиду, что эти данные на основе сделанных тестов, а тесты делают 1 из 10, если не меньше. Тем кто болеет в легкой форме без температуры тесты не делают, а значит не в какие статистики не входят )
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30.10.2020 18:22 Відповісти
"Загальний приріст, скорочення (-) населення
2020 -178418
2019 -177012"
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30.10.2020 18:48 Відповісти
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла на 40%
СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ 2020, 01:11
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30.10.2020 19:11 Відповісти
По данным Министерство здравоохранения, число умерших от COVID-19 в Украине за последний месяц увеличилось более чем вдвое Источник: https://censor.net/ru/n3228226

А кількість ліжок для хворих, потужність лабораторій, що проводять аналізи на вірус, кількість лікарень, що приймають хворих на вірус, захист медиків - не змінились з березня цього року, хоча на це було виділено 65 млрд грн. Але ж ви, курви, виріши закатати більшість цих коштів в асфальт, на радість Бєні! Що б вам, ******, це гикнулося в майбутньому... І вашим нащадкам...
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30.10.2020 18:50 Відповісти
На Тайвані за останні 200 днів - жодного випадку коронавірусу

30 ЖОВТНЯ 2020, 18:48



Кількість померлих від COVID-19 в Україні за місяць зросла вдвічі - Цензор.НЕТ 4818
Зростання тайванської економіки виявилося найшвидшим більш ніж за два роки, підкреслює FT. Воно перевершило очікування влади, яка прогнозувала збільшення на 2%. Меншого очікували і аналітики. Citigroup, наприклад, передбачала зростання на 2,3%.
Зростання попиту на електроніку і комунікаційне обладнання призвело до збільшення тайванського експорту, відзначає газета. Драйверами зростання стали інвестиції в технологію зв'язку 5G і бум продажів пристроїв, необхідних для роботи з дому. Експорт із Тайваню в третьому кварталі виріс на 3,5%.
Крім того, економічному зростанню Тайваню посприяли жорсткі обмежувальні заходи, прийняті владою на ранньому етапі пандемії
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30.10.2020 19:11 Відповісти
Китай давно це все зупинив і процвітає, поки всі інші деградують. А може у цьому і криється якась правда...
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30.10.2020 19:50 Відповісти
 
 