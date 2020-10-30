Кількість померлих від COVID-19 в Україні за місяць зросла вдвічі

За даними Міністерства охорони здоров'я кількість померлих від COVID-19 в Україні за останній місяць зросла більш ніж удвічі - з 61 до 125 за добу (усереднений за тиждень показник).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Цього тижня було зафіксовано два найвищі показники смертей за весь час епідемії: 27 вересня - 165 осіб і 29 вересня - 173 людини.

Жовтневі темпи зростання кількості смертей від COVID-19, згідно з інформацією МОЗ, вищі за вересневі, коли вони становили близько 70%.

Така динаміка кількості померлих приблизно відповідає динаміці кількості захворілих (останній показник - 6,9 тис. людей за добу), але вища за динаміку кількості госпіталізованих: у жовтні вона зросла приблизно з 640 до 1 тис. за добу, або на 55%.

Наразі всі ці показники постійно зростають і перебувають на максимальних рівнях за весь час епідемії, а поліпшення останніми днями відбулося лише за одним показником - часткою позитивних ПЛР-тестів: вона знизилася від досягнутого 22 жовтня рівня в 19,6% до 17,8% до місяця кінця. Цього вдалося досягти завдяки збільшенню тестування до 39,36 тис. тестів за день (як і вище - усереднений за тиждень показник). Більше того, в останні три дні було зафіксовано максимальні за всю епідемію значення - відповідно 41,95 тис., 47,16 тис. та 49,56 тис.

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