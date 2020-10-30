Кількість померлих від COVID-19 в Україні за місяць зросла вдвічі
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
За даними Міністерства охорони здоров'я кількість померлих від COVID-19 в Україні за останній місяць зросла більш ніж удвічі - з 61 до 125 за добу (усереднений за тиждень показник).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Цього тижня було зафіксовано два найвищі показники смертей за весь час епідемії: 27 вересня - 165 осіб і 29 вересня - 173 людини.
Жовтневі темпи зростання кількості смертей від COVID-19, згідно з інформацією МОЗ, вищі за вересневі, коли вони становили близько 70%.
Така динаміка кількості померлих приблизно відповідає динаміці кількості захворілих (останній показник - 6,9 тис. людей за добу), але вища за динаміку кількості госпіталізованих: у жовтні вона зросла приблизно з 640 до 1 тис. за добу, або на 55%.
Наразі всі ці показники постійно зростають і перебувають на максимальних рівнях за весь час епідемії, а поліпшення останніми днями відбулося лише за одним показником - часткою позитивних ПЛР-тестів: вона знизилася від досягнутого 22 жовтня рівня в 19,6% до 17,8% до місяця кінця. Цього вдалося досягти завдяки збільшенню тестування до 39,36 тис. тестів за день (як і вище - усереднений за тиждень показник). Більше того, в останні три дні було зафіксовано максимальні за всю епідемію значення - відповідно 41,95 тис., 47,16 тис. та 49,56 тис.
Будь ласка, зачекайте...
Швидко акредитують - ти вже працюєш.
Не хочеш спробувати ?
Але це треба в консульстві взнавати.
2020 -178418
2019 -177012"
СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ 2020, 01:11
В некоторых странах Европы в течение последней недели выросло суточное количество летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Источник: прес-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
В частности, ситуация осложнилась в Великобритании, Испании, Нидерландах, РФ и Франции. Суточное количество смертей в Европе от COVID-19 выросла почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей, а количество случаев инфицирования - на треть, отметила Харрис. В то же время она выразила обеспокоенность в связи с переполненностью лечебных учреждений тяжелобольными пациентами с COVID-19 несмотря на в целом более эффективное управление возможностями больничных фондов.
Чувак, ти хто за фахом?
Школьнік ?
пока не станете лупить безмасочников - рост смертности не остановиться!
2020 -178418
2019 -177012"
СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ 2020, 01:11
Держи обезьяна зеленая.
Наверное тоже "из контекста вырвано"?
Президент Украины Владимир Зеленский назвал себя и Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля мастерами спорта по борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции 20 мая.
Как раз перед местными выборами, у него прямо словесный понос начался: одно заявление за другим!
Как по мне- мировые СМИ...
2020 -178418
2019 -177012"
СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ 2020, 01:11
А кількість ліжок для хворих, потужність лабораторій, що проводять аналізи на вірус, кількість лікарень, що приймають хворих на вірус, захист медиків - не змінились з березня цього року, хоча на це було виділено 65 млрд грн. Але ж ви, курви, виріши закатати більшість цих коштів в асфальт, на радість Бєні! Що б вам, ******, це гикнулося в майбутньому... І вашим нащадкам...
30 ЖОВТНЯ 2020, 18:48
Зростання тайванської економіки виявилося найшвидшим більш ніж за два роки, підкреслює FT. Воно перевершило очікування влади, яка прогнозувала збільшення на 2%. Меншого очікували і аналітики. Citigroup, наприклад, передбачала зростання на 2,3%.
Зростання попиту на електроніку і комунікаційне обладнання призвело до збільшення тайванського експорту, відзначає газета. Драйверами зростання стали інвестиції в технологію зв'язку 5G і бум продажів пристроїв, необхідних для роботи з дому. Експорт із Тайваню в третьому кварталі виріс на 3,5%.
Крім того, економічному зростанню Тайваню посприяли жорсткі обмежувальні заходи, прийняті владою на ранньому етапі пандемії