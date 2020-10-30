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У Харківську обласну раду проходять п'ять партій - паралельний підрахунок голосів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Харківську обласну раду проходять п'ять партій - паралельний підрахунок голосів

За попередніми підрахунками, до Харківської обласної ради проходить п'ять політичних сил: "Блок Кернеса – успішний Харків", "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Блок Світличної – Разом" та "ЄС".

Про це повідомив член обласного виборчого штабу партії "Слуга народу", кандидат у депутати Роман Семенуха, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Понад 90% голосів підраховано паралельно нашим штабом. Станом на сьогодні в Харківську обласну раду проходить 5 партій. Близько 35% отримує "Блок Кернеса – успішний Харків", близько 21% набирає "ОПЗЖ", близько 13% – "Слуга Народу", близько 12% – "Блок Світличної – Разом" і близько 8% набирає "ЄС". Підкреслюю, це підтверджено паралельним підрахунком голосів і вже ми отримуємо проколи з мокрими печатками", – заявив Семенуха.

Він зазначив, що дані, оприлюднені напередодні членом ОВК від ОПЗЖ Іриною Іщенко, не відповідають дійсності.

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"Інформація, яка напередодні озвучена представником ОПЗЖ, щодо партійних рейтингів, не відповідає дійсності. Я вважаю, що ОПЗЖ з її сателітами намагаються викривити інформацію, з метою тиску на членів виборчих комісій. Це відбувається на фоні навмисного затягування підрахунку голосів їхніми представниками в ДВК та передачі протоколів в окружну виборчу комісію. Все це робиться з однією метою – вплинути на підрахунок голосів, щоб викривити реальні результати голосування, а також створити викривлену інформаційну картинку в центральних ЗМІ", – зазначив політик.

Слова Семенухи підтверджує голова Харківської обласної ТВК Валерія Копоруліна та закликає дочекатися офіційних даних.

"Поки не буде опрацьовано всі протоколи, зарано говорити про якісь результати. Дезінформація у соціальних мережах, публікації у ЗМІ – це усе спекуляції. Тому не піддавайтеся на провокації – довіряйте лише офіційним джерелам інформації", – зазначила голова ТВК.
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Топ коментарі
+26
В Харьковский областной совет проходят пять партий - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 5963
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30.10.2020 21:37
+15
В Харьковский областной совет проходят пять партий - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 1199
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30.10.2020 22:01
+13
Парад сепарни.
Хорошо хоть петушарий не прошел.
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30.10.2020 21:49
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В Харьковский областной совет проходят пять партий - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 5963
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30.10.2020 21:37 Відповісти
Анатолик А ты не думал, что ЖИТЕЛЯМ, т. е. тем, кто там живет, твой пост, может показаться оскорбительным? Это ИХ дело за кого голосовать, зачем тебе, человеку постороннему, давать подобные оценки? Я абсолютно равнодушен к Кернесу, меня он не трогает, я не харьковчанин, а ты чего напрягся?
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30.10.2020 23:25 Відповісти
Жителям оскорбительно и стыдно, что результаты такие!
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31.10.2020 04:01 Відповісти
Я - житель Харькова, и мне абсолютно не оскорбительно. Это смешно. А оскорбительно голосовать за такого морального урода и преступника как гепа.
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31.10.2020 08:37 Відповісти
Я не житель Харькова, но я знаю, что подавляющее большинство харьковчан, голосовали именно за него, и не только в этот раз. Я уважаю мнение этих людей
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31.10.2020 08:55 Відповісти
Серпентарій,нє?
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30.10.2020 21:38 Відповісти
Зоопарк
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30.10.2020 21:38 Відповісти
Кто-то Гепарда с весны живым видел ?
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30.10.2020 21:41 Відповісти
- Геша, не делайте такое синее лицо, за вас нихто голоса не даст !!!
- ------------------------------------------------------------------------------------------
Прискорбно, но голоса "синюшному" геппоцы дали.. В Харьковский областной совет проходят пять партий - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 2006
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30.10.2020 22:04 Відповісти
56% пророссийские партие ..я в шоке ...что тваритса в Харькове (((((
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30.10.2020 21:41 Відповісти
У меня около 64% получилось
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30.10.2020 21:46 Відповісти
Перестаньте делить страну на пророссийских и не пророссийских! У нас унитарная страна, своими тезисами вы вносите смуту в головы людей! У нас все население страны проукраинское! Лишь бы власть была пронародной!...
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30.10.2020 21:46 Відповісти
Русскаязичіє - це проукраїнізм?
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30.10.2020 21:51 Відповісти
таки да...как и молдованоязычие,болгароязычие,иврит и еще более 130 язычиев.
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30.10.2020 22:03 Відповісти
Даже лайкнуть себе не забыл, молодец.
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30.10.2020 21:59 Відповісти
видать кива у него в кумирах
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30.10.2020 22:07 Відповісти
В Харьковский областной совет проходят пять партий - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 1199
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30.10.2020 22:01 Відповісти
Кернес не проросийский он где его жопе теплей там и будет хоть в Правом секторе!
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30.10.2020 21:58 Відповісти
проеврейский и т. д. и т .п .эту чуму совид 1917 в рашу ещё ленин потомок маркса затащил и она продолжает поражать
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30.10.2020 22:18 Відповісти
Скоро ХНР будет . Избрали мэром "святого духа" . Кстати если бы Гепу тогда не остановили Харьков точно бы он сдал.
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30.10.2020 22:00 Відповісти
Elxan Fuad Turan
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31.10.2020 00:19 Відповісти
Моя сестра, гражданка США, давно эмигрировала, уже двое деток американцы, и у них уже есть детки, но как-то ей не сильно события в Харькове, она детей на Хеллуин собирает. Т,е. перец, не будь в шоке, следи за собой, а ТЕ, за себя разберутся Как-то так
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31.10.2020 00:20 Відповісти
"член областного избирательного штаба партии "Слуга народа", кандидат в депутаты Роман Семенуха" - забули додати, що це вірний слуга Садового в попередній Верховній Раді.

Короче: "слуга урода" і "самодроч самонеміч" - це одна і та ж сама шобла. Це щоб львів'яни знали і затямили.
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30.10.2020 21:46 Відповісти
блок Харькова успешный "кернес" В Харьковский областной совет проходят пять партий - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 7749 ,празднует победу ,да довыбирались харьковчане В Харьковский областной совет проходят пять партий - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 4850
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30.10.2020 21:46 Відповісти
Парад сепарни.
Хорошо хоть петушарий не прошел.
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30.10.2020 21:49 Відповісти
А в горсовет, по ходу, таки да. На участке видел хорошую пачку за него. Как бы не 8 проц. Посмотреть бы на рожи этих выборцив и спросить аргументацию.
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30.10.2020 22:05 Відповісти
В горсовет прошёл
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31.10.2020 08:39 Відповісти
В октябре результат мы не увидим). А на выборах в США узнаем результат на второй день. Это не выборы от а до я, а игра в наперстки
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30.10.2020 21:50 Відповісти
Кернесу похоже уже глыбоко пох.. на эти результаты.
Бай, Адольфыч..
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30.10.2020 21:51 Відповісти
Это видно по обнаглевшей физиономии и небритости терехова. Босс пля.
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30.10.2020 22:09 Відповісти
Як кажуть головне не як голосують, а як рахують.
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30.10.2020 21:52 Відповісти
Переведи на украинский: мы считаем - таем - таем.
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30.10.2020 21:57 Відповісти
В Харьковский областной совет проходят пять партий - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 9827
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30.10.2020 21:56 Відповісти
Если бы свиньям дали возможность выбирать то они каждый раз выбирали бы человека с ведром помоев даже не обращая внимания на торчащий у него за голенищем нож и руки в крови свиней из соседнего свинарника.Харьковчанам "пламенный привет",вы красиво сами себя сделали выбрав мэром "святого духа" и кучу пророссийской плесени.
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30.10.2020 22:07 Відповісти
Ты не Патріот України,ти мерзотник! Згинь,нечість!
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30.10.2020 22:12 Відповісти
Если ты за ОПЕЖЕ, ну и кто из нас патриот.
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30.10.2020 22:22 Відповісти
справді, Патріот України 9171710f - в мене навіть жирним цей бот мертвечука заначений
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30.10.2020 23:18 Відповісти
зато блюда из них вкусные и то толк , о а есть ещё козлы и бараны да и не такие аппетитные и кстати тупее свиней по утверждению учёных зоологов У Харківську обласну раду проходять п'ять партій - паралельний підрахунок голосів - Цензор.НЕТ 6684
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30.10.2020 22:22 Відповісти
Нужно в тех городах где на втором месте вылезло ОПЗЖ, назначать ВОЕННЫХ КОМЕНДАНТОВ от центральной власти,что то неправильно в нашем государстве и это на 7 году войны с Расией. Небезопасно украинскому солдату в окопе слышать дыхание рюського мира в затылок.
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30.10.2020 22:00 Відповісти
В Николаеве ОПЗЖ на первом месте в горсовет. Уже готовят дату, проведения референдума присоединения к России.
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30.10.2020 22:10 Відповісти
Там в первую очередь нужно назначить военного коменданта ,
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30.10.2020 22:14 Відповісти
Ну в Николаеве ОПЗЖ набрала чуть больше Пропозиции и побеждает мер от Пропозиции, поэтому в Николаеве не все так печально. А вот в Харькове и Одессе просто серпентарий сепаратистских партий.
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30.10.2020 22:23 Відповісти
больше меньше, ну победили? Горсовет займут люди медведчука и начнут сверять стрелки часов с кремлевскими.
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30.10.2020 22:31 Відповісти
Да они никуда не девались все 5 лет. На прошлых выборах в 2015 оппоблок в Николаеве набрал 48%, а проукраинские партии набирали не более 15%.
Сейчас ОПЗЖ взяло 27%, Пропозиция 22%.
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30.10.2020 22:39 Відповісти
Что бесит, партия Шария. Это жесть, в стране влести нет.
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30.10.2020 22:33 Відповісти
Кернеса в кожну хату!
Нам хліба нк треба, Гепу давай!
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30.10.2020 22:13 Відповісти
У Харківську обласну раду проходять п'ять партій - паралельний підрахунок голосів - Цензор.НЕТ 937
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30.10.2020 22:30 Відповісти
з проукраїнських партій лише ЄС.. Ганьба тобі, Харків !!!!
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30.10.2020 22:38 Відповісти
Мерзкий прокацапский город,большинство населения которого всегда было и,как видно,остаётся попрежнему упоротоватным
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30.10.2020 23:09 Відповісти
..и это при том шо всех центральных проспектах и улицах через двадцать метров Украинские флаги...лицемеры куевы..
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31.10.2020 00:01 Відповісти
Город нормальный, население мерзкое. И что с этим делать? Не знаю. Только кнут.
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31.10.2020 08:41 Відповісти
стадо непуганых идиётов, 2/3 электората в день выборов жопы свои нах не смогли оторвать от своих диванов а теперь пля верещат : "..шо вы там нам наголосовали .." жрите теперь терпилы тупорылые жопоблоки и шмариёв ... и зебилов тоже жрите.. на своих диванах под одеялами..
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30.10.2020 23:56 Відповісти
Не только от диванов, но и от больничных коек.
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31.10.2020 04:05 Відповісти
Садок вишневий біля хати,хрущі над вишнями гудуть.Несуть бандерівці лопати,і москалів у сад ведуть...
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31.10.2020 10:19 Відповісти
У Харківську обласну раду проходять п'ять партій - паралельний підрахунок голосів - Цензор.НЕТ 5209
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31.10.2020 13:04 Відповісти
Совок-совком. Как вам ходится по проспекту убийцы жукова?
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31.10.2020 16:39 Відповісти
 
 