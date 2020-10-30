У Харківську обласну раду проходять п'ять партій - паралельний підрахунок голосів

За попередніми підрахунками, до Харківської обласної ради проходить п'ять політичних сил: "Блок Кернеса – успішний Харків", "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Блок Світличної – Разом" та "ЄС".

Про це повідомив член обласного виборчого штабу партії "Слуга народу", кандидат у депутати Роман Семенуха, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Понад 90% голосів підраховано паралельно нашим штабом. Станом на сьогодні в Харківську обласну раду проходить 5 партій. Близько 35% отримує "Блок Кернеса – успішний Харків", близько 21% набирає "ОПЗЖ", близько 13% – "Слуга Народу", близько 12% – "Блок Світличної – Разом" і близько 8% набирає "ЄС". Підкреслюю, це підтверджено паралельним підрахунком голосів і вже ми отримуємо проколи з мокрими печатками", – заявив Семенуха.

Він зазначив, що дані, оприлюднені напередодні членом ОВК від ОПЗЖ Іриною Іщенко, не відповідають дійсності.

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"Інформація, яка напередодні озвучена представником ОПЗЖ, щодо партійних рейтингів, не відповідає дійсності. Я вважаю, що ОПЗЖ з її сателітами намагаються викривити інформацію, з метою тиску на членів виборчих комісій. Це відбувається на фоні навмисного затягування підрахунку голосів їхніми представниками в ДВК та передачі протоколів в окружну виборчу комісію. Все це робиться з однією метою – вплинути на підрахунок голосів, щоб викривити реальні результати голосування, а також створити викривлену інформаційну картинку в центральних ЗМІ", – зазначив політик.

Слова Семенухи підтверджує голова Харківської обласної ТВК Валерія Копоруліна та закликає дочекатися офіційних даних.

"Поки не буде опрацьовано всі протоколи, зарано говорити про якісь результати. Дезінформація у соціальних мережах, публікації у ЗМІ – це усе спекуляції. Тому не піддавайтеся на провокації – довіряйте лише офіційним джерелам інформації", – зазначила голова ТВК.