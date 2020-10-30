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В Харьковский областной совет проходят пять партий - параллельный подсчет голосов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Харьковский областной совет проходят пять партий - параллельный подсчет голосов

По предварительным подсчетам, в харьковский областной совет проходит пять политических сил: "Блок Кернеса – успешный Харьков", "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Блок Светличной – Разом" и "ЕС".

Об этом сообщил член областного избирательного штаба партии "Слуга народа", кандидат в депутаты Роман Семенуха, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Более 90% голосов подсчитано параллельно нашим штабом. По состоянию на сегодня в Харьковский областной совет проходит 5 партий. Около 35% получает "Блок Кернеса – успешный Харьков", около 21% набирает "ОПЗЖ", около 13% – "Слуга Народа", около 12% – "Блок Светличной – Разом" и около 8% набирает "ЕС". Подчеркиваю, это подтверждено параллельным подсчетом голосов и уже мы получаем проколы с мокрыми печатями", – заявил Семенуха.

Он отметил, что данные, обнародованные накануне членом ОИК от ОПЗЖ Ириной Ищенко, не соответствуют действительности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Харьковский облсовет: ТИК обработала 80,5% голосов - проходной барьер пока преодолевают четыре партии

"Информация, которая накануне озвучена представителем ОПЗЖ, относительно партийных рейтингов, не соответствует действительности. Я считаю, что ОПЗЖ с ее сателлитами пытаются исказить информацию, с целью давления на членов избирательных комиссий. Это происходит на фоне намеренного затягивания подсчета голосов их представителями в УИК и передачи протоколов в окружную избирательную комиссию. Все это делается с одной целью – повлиять на подсчет голосов, чтобы исказить реальные результаты голосования, а также создать искаженную информационную картинку в центральных СМИ", – отметил политик.

Слова Семенухи подтверждает председатель Харьковской областной ТИК Валерия Копорулина и призывает дождаться официальных данных.

"Пока не будут обработаны все протоколы, рано говорить о каких-то результатах. Дезинформация в социальных сетях, публикации в СМИ – это все спекуляции. Поэтому не поддавайтесь на провокации – доверяйте только официальным источникам информации", – отметила председатель ТИК.

Также читайте: Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Харьковский горсовет проходят "Блок Кернеса", ОПЗЖ, "Слуга народа", ЕС, партия Шария и "Блок Светличной - Вместе!". ИНФОГРАФИКА

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+26
В Харьковский областной совет проходят пять партий - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 5963
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30.10.2020 21:37
+15
В Харьковский областной совет проходят пять партий - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 1199
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30.10.2020 22:01
+13
Парад сепарни.
Хорошо хоть петушарий не прошел.
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30.10.2020 21:49
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В Харьковский областной совет проходят пять партий - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 5963
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30.10.2020 21:37 Ответить
Анатолик А ты не думал, что ЖИТЕЛЯМ, т. е. тем, кто там живет, твой пост, может показаться оскорбительным? Это ИХ дело за кого голосовать, зачем тебе, человеку постороннему, давать подобные оценки? Я абсолютно равнодушен к Кернесу, меня он не трогает, я не харьковчанин, а ты чего напрягся?
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30.10.2020 23:25 Ответить
Жителям оскорбительно и стыдно, что результаты такие!
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31.10.2020 04:01 Ответить
Я - житель Харькова, и мне абсолютно не оскорбительно. Это смешно. А оскорбительно голосовать за такого морального урода и преступника как гепа.
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31.10.2020 08:37 Ответить
Я не житель Харькова, но я знаю, что подавляющее большинство харьковчан, голосовали именно за него, и не только в этот раз. Я уважаю мнение этих людей
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31.10.2020 08:55 Ответить
Серпентарій,нє?
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30.10.2020 21:38 Ответить
Зоопарк
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30.10.2020 21:38 Ответить
Кто-то Гепарда с весны живым видел ?
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30.10.2020 21:41 Ответить
- Геша, не делайте такое синее лицо, за вас нихто голоса не даст !!!
- ------------------------------------------------------------------------------------------
Прискорбно, но голоса "синюшному" геппоцы дали.. В Харьковский областной совет проходят пять партий - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 2006
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30.10.2020 22:04 Ответить
56% пророссийские партие ..я в шоке ...что тваритса в Харькове (((((
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30.10.2020 21:41 Ответить
У меня около 64% получилось
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30.10.2020 21:46 Ответить
Перестаньте делить страну на пророссийских и не пророссийских! У нас унитарная страна, своими тезисами вы вносите смуту в головы людей! У нас все население страны проукраинское! Лишь бы власть была пронародной!...
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30.10.2020 21:46 Ответить
Русскаязичіє - це проукраїнізм?
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30.10.2020 21:51 Ответить
таки да...как и молдованоязычие,болгароязычие,иврит и еще более 130 язычиев.
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30.10.2020 22:03 Ответить
Даже лайкнуть себе не забыл, молодец.
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30.10.2020 21:59 Ответить
видать кива у него в кумирах
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30.10.2020 22:07 Ответить
В Харьковский областной совет проходят пять партий - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 1199
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30.10.2020 22:01 Ответить
Кернес не проросийский он где его жопе теплей там и будет хоть в Правом секторе!
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30.10.2020 21:58 Ответить
проеврейский и т. д. и т .п .эту чуму совид 1917 в рашу ещё ленин потомок маркса затащил и она продолжает поражать
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30.10.2020 22:18 Ответить
Скоро ХНР будет . Избрали мэром "святого духа" . Кстати если бы Гепу тогда не остановили Харьков точно бы он сдал.
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30.10.2020 22:00 Ответить
Elxan Fuad Turan
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31.10.2020 00:19 Ответить
Моя сестра, гражданка США, давно эмигрировала, уже двое деток американцы, и у них уже есть детки, но как-то ей не сильно события в Харькове, она детей на Хеллуин собирает. Т,е. перец, не будь в шоке, следи за собой, а ТЕ, за себя разберутся Как-то так
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31.10.2020 00:20 Ответить
"член областного избирательного штаба партии "Слуга народа", кандидат в депутаты Роман Семенуха" - забули додати, що це вірний слуга Садового в попередній Верховній Раді.

Короче: "слуга урода" і "самодроч самонеміч" - це одна і та ж сама шобла. Це щоб львів'яни знали і затямили.
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30.10.2020 21:46 Ответить
блок Харькова успешный "кернес" В Харьковский областной совет проходят пять партий - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 7749 ,празднует победу ,да довыбирались харьковчане В Харьковский областной совет проходят пять партий - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 4850
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30.10.2020 21:46 Ответить
Парад сепарни.
Хорошо хоть петушарий не прошел.
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30.10.2020 21:49 Ответить
А в горсовет, по ходу, таки да. На участке видел хорошую пачку за него. Как бы не 8 проц. Посмотреть бы на рожи этих выборцив и спросить аргументацию.
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30.10.2020 22:05 Ответить
В горсовет прошёл
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31.10.2020 08:39 Ответить
В октябре результат мы не увидим). А на выборах в США узнаем результат на второй день. Это не выборы от а до я, а игра в наперстки
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30.10.2020 21:50 Ответить
Кернесу похоже уже глыбоко пох.. на эти результаты.
Бай, Адольфыч..
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30.10.2020 21:51 Ответить
Это видно по обнаглевшей физиономии и небритости терехова. Босс пля.
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30.10.2020 22:09 Ответить
Як кажуть головне не як голосують, а як рахують.
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30.10.2020 21:52 Ответить
Переведи на украинский: мы считаем - таем - таем.
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30.10.2020 21:57 Ответить
В Харьковский областной совет проходят пять партий - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 9827
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30.10.2020 21:56 Ответить
Если бы свиньям дали возможность выбирать то они каждый раз выбирали бы человека с ведром помоев даже не обращая внимания на торчащий у него за голенищем нож и руки в крови свиней из соседнего свинарника.Харьковчанам "пламенный привет",вы красиво сами себя сделали выбрав мэром "святого духа" и кучу пророссийской плесени.
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30.10.2020 22:07 Ответить
Ты не Патріот України,ти мерзотник! Згинь,нечість!
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30.10.2020 22:12 Ответить
Если ты за ОПЕЖЕ, ну и кто из нас патриот.
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30.10.2020 22:22 Ответить
справді, Патріот України 9171710f - в мене навіть жирним цей бот мертвечука заначений
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30.10.2020 23:18 Ответить
зато блюда из них вкусные и то толк , о а есть ещё козлы и бараны да и не такие аппетитные и кстати тупее свиней по утверждению учёных зоологов У Харківську обласну раду проходять п'ять партій - паралельний підрахунок голосів - Цензор.НЕТ 6684
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30.10.2020 22:22 Ответить
Нужно в тех городах где на втором месте вылезло ОПЗЖ, назначать ВОЕННЫХ КОМЕНДАНТОВ от центральной власти,что то неправильно в нашем государстве и это на 7 году войны с Расией. Небезопасно украинскому солдату в окопе слышать дыхание рюського мира в затылок.
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30.10.2020 22:00 Ответить
В Николаеве ОПЗЖ на первом месте в горсовет. Уже готовят дату, проведения референдума присоединения к России.
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30.10.2020 22:10 Ответить
Там в первую очередь нужно назначить военного коменданта ,
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30.10.2020 22:14 Ответить
Ну в Николаеве ОПЗЖ набрала чуть больше Пропозиции и побеждает мер от Пропозиции, поэтому в Николаеве не все так печально. А вот в Харькове и Одессе просто серпентарий сепаратистских партий.
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30.10.2020 22:23 Ответить
больше меньше, ну победили? Горсовет займут люди медведчука и начнут сверять стрелки часов с кремлевскими.
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30.10.2020 22:31 Ответить
Да они никуда не девались все 5 лет. На прошлых выборах в 2015 оппоблок в Николаеве набрал 48%, а проукраинские партии набирали не более 15%.
Сейчас ОПЗЖ взяло 27%, Пропозиция 22%.
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30.10.2020 22:39 Ответить
Что бесит, партия Шария. Это жесть, в стране влести нет.
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30.10.2020 22:33 Ответить
Кернеса в кожну хату!
Нам хліба нк треба, Гепу давай!
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30.10.2020 22:13 Ответить
У Харківську обласну раду проходять п'ять партій - паралельний підрахунок голосів - Цензор.НЕТ 937
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30.10.2020 22:30 Ответить
з проукраїнських партій лише ЄС.. Ганьба тобі, Харків !!!!
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30.10.2020 22:38 Ответить
Мерзкий прокацапский город,большинство населения которого всегда было и,как видно,остаётся попрежнему упоротоватным
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30.10.2020 23:09 Ответить
..и это при том шо всех центральных проспектах и улицах через двадцать метров Украинские флаги...лицемеры куевы..
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31.10.2020 00:01 Ответить
Город нормальный, население мерзкое. И что с этим делать? Не знаю. Только кнут.
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31.10.2020 08:41 Ответить
стадо непуганых идиётов, 2/3 электората в день выборов жопы свои нах не смогли оторвать от своих диванов а теперь пля верещат : "..шо вы там нам наголосовали .." жрите теперь терпилы тупорылые жопоблоки и шмариёв ... и зебилов тоже жрите.. на своих диванах под одеялами..
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30.10.2020 23:56 Ответить
Не только от диванов, но и от больничных коек.
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31.10.2020 04:05 Ответить
Садок вишневий біля хати,хрущі над вишнями гудуть.Несуть бандерівці лопати,і москалів у сад ведуть...
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31.10.2020 10:19 Ответить
У Харківську обласну раду проходять п'ять партій - паралельний підрахунок голосів - Цензор.НЕТ 5209
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31.10.2020 13:04 Ответить
Совок-совком. Как вам ходится по проспекту убийцы жукова?
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31.10.2020 16:39 Ответить
 
 