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Новини Політика України Конституційна криза
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безвізовий режим (994) Кулеба Дмитро (3174)

Станом на зараз безвізовий режим захищено, - Кулеба про конституційну кризу. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що станом на зараз безвіз з Європейським Союзом захищено, але, якщо не буде знайдено системне рішення для подолання негативних наслідків скандального рішення Конституційного суду, то всі проблеми для України "збільшуватимуться в геометричній прогресії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Безвізовий режим з Євросоюзом вчора захистили президент, РНБО і уряд, рішуче вживши заходів, які показали нашим партнерам, що рішення Конституційного Суду, яке по суті демонтує антикорупційну інфраструктуру, знайде спротив у владі, і ми станемо на захист антикорупційної інфраструктури", - зазначив він.

Міністр зазначив, що станом на зараз безвіз захищено, але, якщо не буде знайдено системне рішення тієї проблеми, яку створив Конституційний суд, то постраждає не тільки безвіз. "Ми втратимо підтримку країн, з якими у нас найбільша торгівля, з якими у нас найбільші реформи, які найбільше підтримують нас у боротьбі з російською агресією. Ми вчора ухвалили тимчасові рішення для того, щоб врятувати ситуацію - вчора завдяки його (президента) рішучості ми змогли погасити пожежу, яка палала у багатьох столицях через рішення Конституційного суду", - підкреслив він.

Водночас, за словами Кулеби, якщо не буде знайдено системні рішення - то "всі проблеми збільшуватимуться в геометричній прогресії".

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Топ коментарі
+10
По состоянию на сейчас безвизовый режим защищен, - Кулеба о конституционном кризисе - Цензор.НЕТ 7821
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30.10.2020 23:28
+7
а ***** давно мечтало перенаправить потоки заробитчан на парашеньку. это тоже было у него в очке написано. очень оно просило.
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30.10.2020 23:40
+5
********** груддю захищав безвіз, РНБО відстрілювався, а уряд болтав єрундой. Карачє, всьо нормально, граніца на замкє. Станом на зараз безвізовий режим захищено, - Кулеба про конституційну кризу - Цензор.НЕТ 2323

*********, шоб ви провалилися.
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30.10.2020 23:59
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nadumala)

@dumajusobi


Якщо серйозно, то ситуація з кс - смердюча провокація, зрежисована просто і вишукано.
А от що мені сподобалось - те, що ми стали більш перебірливі стосовно ініціаторів протесту і не ломанулись на емоціях туди, куди нас наполегливо кликали.
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30.10.2020 23:27 Відповісти
Організатори двіжа спалились,діставши з запилених скринь зашкварених Парасюка,Зіміна-Соболєва,Грішина.
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31.10.2020 07:43 Відповісти
По состоянию на сейчас безвизовый режим защищен, - Кулеба о конституционном кризисе - Цензор.НЕТ 7821
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30.10.2020 23:28 Відповісти
С тем что у него есть шея.
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30.10.2020 23:56 Відповісти
Тобто наші європейські перспективи під питанням.
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30.10.2020 23:33 Відповісти
Станом на зараз безвізовий режим захищено, - Кулеба про конституційну кризу - Цензор.НЕТ 8203
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31.10.2020 08:26 Відповісти
Безвиз - на 100% человек Зеленского.
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30.10.2020 23:34 Відповісти
а ***** давно мечтало перенаправить потоки заробитчан на парашеньку. это тоже было у него в очке написано. очень оно просило.
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30.10.2020 23:40 Відповісти
По состоянию на сейчас безвизовый режим защищен, - Кулеба о конституционном кризисе - Цензор.НЕТ 1418
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30.10.2020 23:41 Відповісти
Железный занавес- опущен , безвизовый режим - защищён ! По состоянию на сейчас безвизовый режим защищен, - Кулеба о конституционном кризисе - Цензор.НЕТ 3515
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30.10.2020 23:41 Відповісти
Если ксу создаёт проблемы,то решение этих проблем само напрашивается - нах..
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30.10.2020 23:43 Відповісти
Станом на зараз безвізовий режим захищено, - Кулеба про конституційну кризу - Цензор.НЕТ 6889
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31.10.2020 08:27 Відповісти
Здається мені прийшов час, що це маленьке злобне закомплексоване чмо таки здало аналізи. Але не до рашинської лабораторії, а незалежним західним фахівцям.
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30.10.2020 23:48 Відповісти
Суцільна говорильня з пустого в порожнє.
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30.10.2020 23:53 Відповісти
это очень хорошо, но долго ли вы будете испытывать его на крепость?
ведт все может закончиться действительно не очень хорошо, в первую очередь для чиновников
украинцы без безвиза как-то проживут, а кот вам придется бросить барахлишко и в рашку подаваться
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30.10.2020 23:56 Відповісти
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на сейчас безвиз с Европейским Союзом защищен, но, если не будет найдено системное решение для преодоления негативных последствий скандального решения Конституционного суда, то все проблемы для Украины "будут увеличиваться в геометрической прогрессии". -- НО , безвиз защищён . Он дэбил ? Как он сегодня защищён или будет завтра защищён если ещё нет решения и не известно будет ли и когда будет ? То как вообще-то защищён?
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30.10.2020 23:58 Відповісти
********** груддю захищав безвіз, РНБО відстрілювався, а уряд болтав єрундой. Карачє, всьо нормально, граніца на замкє. Станом на зараз безвізовий режим захищено, - Кулеба про конституційну кризу - Цензор.НЕТ 2323

*********, шоб ви провалилися.
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30.10.2020 23:59 Відповісти
😂😂😂😂
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31.10.2020 00:02 Відповісти
Украинцы , вы виноваты что голосуете за гопников и гопники приходят к власти
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31.10.2020 00:01 Відповісти
Тільки і світла у віконці той безвіз.
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31.10.2020 00:16 Відповісти
Почему все так парятся за етот безвизовый режим? Для кого то проблема получить раз в 5 лет визу? Почему никто не переживает что каждый год придется ТО проходить где нервов, времени и денег тратится намного больше чем получить визу
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31.10.2020 00:21 Відповісти
👃🏿
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31.10.2020 00:26 Відповісти
🐓
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31.10.2020 00:27 Відповісти
✈️🇷🇺
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31.10.2020 00:28 Відповісти
Ну для тупых "зебилов" это действительно не проблема...
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31.10.2020 00:56 Відповісти
Станом на зараз безвізовий режим захищено, - Кулеба про конституційну кризу - Цензор.НЕТ 7419
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31.10.2020 01:12 Відповісти
В умовах,коли держава буквально розвалюється,й справді вже не до безвізу.(Тоді й ТО відміниться).
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31.10.2020 07:48 Відповісти
Дійсно, тоді вже як мертвому припарка, або знявши голову, по волоссю не плачуть.
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31.10.2020 08:28 Відповісти
А по состоянию на будущее, какие прогнозы у "зе-манды"?
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31.10.2020 00:57 Відповісти
В Чилі ,Піночет повбивав чиновників і шахраїв..Зараз в Чилі найвища пенсія і всьому світі..
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31.10.2020 00:59 Відповісти
На стадіон корупціонерів, суддів , депутатів, люстрація а-ля Піночет.
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31.10.2020 06:54 Відповісти
Подіяло сутьево..
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05.11.2020 18:41 Відповісти
Зелені,ніякого відношення не мали,до надання безвізу.
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31.10.2020 01:34 Відповісти
Как говориться,от дурной головы,ногам покоя нет.КС на ровном месте создал проблему всей Украине.И вместо того,щоб двигаться вперёд,Украина теперь вынуждена решать созданную тормозами проблему Станом на зараз безвізовий режим захищено, - Кулеба про конституційну кризу - Цензор.НЕТ 182
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31.10.2020 01:51 Відповісти
ЗЕбил Вова был в курсе решения КС , имея там 5 своих судей ! Это факт
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31.10.2020 02:37 Відповісти
Дипломатично: "на сейчас", это утром просыпаемся, а безвиз - закончился. Слуги без народа, убедительная просьба: огласите весь список ваших зашкваров. Нервы не железные.
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31.10.2020 07:16 Відповісти
Нафик он нужен этот бисфис?
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31.10.2020 08:00 Відповісти
КС - переформотировать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! . НО !!! .
... НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..
А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ... . ..!!!!!!

.
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31.10.2020 09:11 Відповісти
С таким развитием пандемии безвиз долго будет не очень актуальным...
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31.10.2020 10:49 Відповісти
Алло, какой безвиз? Его давно забрали.
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04.11.2020 13:34 Відповісти
 
 