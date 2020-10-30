Я жорсткий прихильник ліквідації Конституційного Суду, - Яценюк
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Лідер "Народного фронту" висловив думку, що Конституційний Суд потрібно ліквідувати взагалі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Яценюк заявив: "Рішення КСУ підриває підвалини антикорупційної реформи і взагалі прагнення України в ЄС. Нам перестануть вірити, нас перестануть пускати в Євросоюз. Ми виконали 144 пункти для того, щоб був безвіз. І тут відразу ми можемо втратити взагалі перспективу членства України в ЄС".
"Упродовж останніх 10 років, від того моменту, коли Янукович через Конституційний суд узурпував владу, я жорсткий прихильник того, щоб ліквідувати КСУ і передати його конституційні повноваження окремій палаті Верховного суду України", - підкреслив Яценюк.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
а чого це чмо вилізло?
рейтинг НФ піднявся вище 1% ?
чи зараз тарифи догори іще раз в 10 раз ??
Сиди на помойке и не вякай!
А почему, #идовская морда, вы такое не практикуете?
Яйценюк: «Я настолько жёсткий сторонник ликвидации Конституционного Суда, что в шкафу для хранения под толстым слоем нафталина "отставной козы барабанщиков"© спокойно сидеть не могу. Только то и делаю, что беру использованные упаковки из-под нафталина, пишу на них "Конституционный Суд Украины" и жёстко разрываю на мелкие куски, но на этом не останавливаюсь - я ещё жёстче пожираю обрывки - от какой я жёсткий. От моей бескомпромиссной жёсткости меня даже покинули мягкие волосы с кумпола, вместо которых проросла жёсткая щетина на бороде а-ля моджахеддин.
Но есть одно исключение - в отличие от меня всего жесточайше жёсткого моя жопа любит благостное и томное прогревание в мягком кресле уютного кабинета исключительно за казённый счёт.
Учитывая вышеизложенное, эй, вы там, братушки электоральные, "не корысти ради, а токмо волею пославшей мя"© моей мягкотелой жопы - заголосовали б мне хоть бы какой мандат завалящий.»
Ты меня канешно извини, но твоя неутолимая страсть к обсасыванию вопросов жопы начинает вызывать у меня смутные подозрения....
Так, пане Яценюк-Кулявлоба?
Почему в передаче никто даже не упомянул о провокаторах, о 47 депутатах от ОПЗЖ и "За майбутнє" которые 4 августа с.г. подали в КС подання на основании которого КС и вынес свое идиотское решение??? >тыць<
ЭТО:
1. Абрамович Игорь Александрович
2. Бойко Юрий Анатольевич
3. Борт Виталий Петрович
4. Бурмич Анатолий Петрович
5. Волошин Олег Анатольевич
6. Гнатенко Валерий Сергеевич
7. Дунаев Сергей Владимирович
8. Загородний Юрий Иванович
9. Иоффе Юлий Яковлевич
10. Ісаенко Дмитрий Валерьевич
11. Кальцев Владимир Федорович
12. Качный Александр Сталиноленович
13. Кива Илья Владимирович
14. Киселев Игорь Петрович
15. Козак Тарас Романович
16. Колтунович Александр Сергеевич
17. Королевськая Наталья Юрьевна
18. Кузьмин Ренат Равельевич
19. Ларин Сергей Николаевич
20. Лукашев Александр Анатольевич
21. Левочкин Сергей Владимирович
22. Левочкина Юлия Владимировна
23. Макаренко Михаил Васильевич
24. Мамка Григорий Николаевич
25. Мамоян Суто Челоевич
26. Медведчук Виктор Владимирович
28. Нимченко Василий Иванович
29. Павленко Юрий Алексеевич
30. Папиев Михаил Николаевич
31. Плачкова Татьяна Михайловна
32. Пономарев Александр Сергеевич
33. Приходько Наталья Игоревна
34. Пузанов Александр Геннадьевич
35. Рабинович Вадим Зиновьевич
36. Скорик Николай Леонидович
37. Славицкая Антонина Керимовна
38. Солод Юрий Васильевич
39. Столар Вадим Михайлович
40. Суркис Григорий Михайлович
41. Фельдман Александр Борисович
42. Христенко Федор Владимирович
43. Черный Виктор Иванович
44. Шуфрич Нестор Иванович
5. Батенко Тарас Иванович
46. Бондар Виктор Васильевич
47. Требушкин Руслан Валерьевич
Риторический вопрос. Напомнить чей канал ?
Очевидно ,что "довольно известный журналист " поиздержался.
Но выдержит ли наше государство очередную перезагрузку, где уже, по сложившейся традиции, весь список одиозных рыгов , обозначенный выше, прячется на время, а потом выползают помолодевшие и опять начинают все то же самое- грабить Украину.
Поэтому нужно для начала убрать этого монстра - КС, которые внезапно превратились в ещё один козырь в руках не Украины, но путлера. Так на хрен, простите, они нам нужны? Мы есть их работодатели, которые щедро оплачиваем их безбедное существование. По крайней мере, мы так думали. А , оказалось, что руководит нашим КС путлер? Сложно себе представить ту огромную опасность, которую стали представлять для Украины эти внутренние гниды в мантиях. Можем себе только представить и то, скорей всего , ошибёмся, в цене данного вопроса.
Это все равно, если я, например, буду у себя во дворе хранить маленькую бомбу для помощи в решениях сложных вопросов, а эту бомбу поджгет мой подонок -сосед, чтобы она бахеула у меня во дворе. Что делать? Да выкинуть ее нужно и все
А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ...
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А ОСТАЛЬНЫХ - - - к ОТВЕТУ !,,
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Мені подобається цей гарячій парубок.
Палата ВС тоже будет иметь тот же уровень "независимости",что и КС.
Конституционный суд прописан в Конституции....
1. Законодательная инициатива Законопроект о внесении изменений в Основной Закон может быть внесен Президентом Украины или не менее чем 150 народными депутатами Украины.
2. Включение вопроса о внесении изменений в Конституцию Украины в повестку дня Комитеты парламента готовят свои заключения относительно возможности включения в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины. Верховная Рада включает в повестку дня сессии Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины не менее чем 226 голосами.
3. Получение заключения Конституционного Суда Украины Решение о направлении законопроекта в КСУ для предоставления заключения о соответствии законопроекта требованиям статей 156 и 157 Конституции Украины может приниматься одновременно с решением вопроса о включении законопроекта в повестку дня либо отдельно. Решение принимается не менее чем 226 голосами народных депутатов Украины.
4. Предварительное одобрение законопроекта Верховной Радой Если в заключении Конституционного Суда Украины законопроект признан соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, то рассмотрение вопроса о предварительном одобрении законопроекта включается в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады. Решение о предварительном одобрении законопроекта принимается не менее чем 226 голосами.
5. Принятие закона о внесении изменений в Конституцию Украины Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины считается принятым, если на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины за него проголосовало не менее 300 народных депутатов Украины. При этом текст законопроекта должен быть неизменным по отношению к тому, который рассматривался КСУ.
С них денег не снять, заборы интереснее)))