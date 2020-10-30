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Я жорсткий прихильник ліквідації Конституційного Суду, - Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Я жорсткий прихильник ліквідації Конституційного Суду, - Яценюк

Лідер "Народного фронту" висловив думку, що Конституційний Суд потрібно ліквідувати взагалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Яценюк заявив: "Рішення КСУ підриває підвалини антикорупційної реформи і взагалі прагнення України в ЄС. Нам перестануть вірити, нас перестануть пускати в Євросоюз. Ми виконали 144 пункти для того, щоб був безвіз. І тут відразу ми можемо втратити взагалі перспективу членства України в ЄС".

"Упродовж останніх 10 років, від того моменту, коли Янукович через Конституційний суд узурпував владу, я жорсткий прихильник того, щоб ліквідувати КСУ і передати його конституційні повноваження окремій палаті Верховного суду України", - підкреслив Яценюк.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Топ коментарі
+47
да.. КС как таковой - баласт для Украины во всех смыслах
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30.10.2020 22:49
+36
Молодец. Поддерживаю. Анализировать на конституционность законы - может и просто контора юристов.
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30.10.2020 22:50
+31
Есть антиконституцинный и антигосударственный.
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30.10.2020 23:09
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ліквідація- то таке...
а чого це чмо вилізло?
рейтинг НФ піднявся вище 1% ?
чи зараз тарифи догори іще раз в 10 раз ??
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31.10.2020 01:25 Відповісти
кацап! слово "вякаешь" тебя полностью дезавуирует! Я жорсткий прихильник ліквідації Конституційного Суду, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7059 сиди на прокси-бутылке ровно! Я жорсткий прихильник ліквідації Конституційного Суду, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4674
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31.10.2020 01:38 Відповісти
Тебя не спросил зебил или кто ты там точно не украинец
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31.10.2020 21:47 Відповісти
Кулявлоб разбушевался Я жорсткий прихильник ліквідації Конституційного Суду, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5252
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31.10.2020 01:37 Відповісти
Конституцію мають писати і контролювати філософи, а не юристи. Всі юристи продажні. В них не має честі і гідності. Двадцять років я вивчав їх діяльність. І врешті плюнув на це остаточно приватизоване болото. Корупція і її носії, спонсори та вигодоприймачі - судді, прокурори та адвокати та чиновники зараз допродають Україну... Насолоджуйтесь останніми днями. Пийте, гуляйте, злягайтесь як коти і кролики, грайте в казіно, легалізуйте канабіс... Війна і вірус то фігня. Корумповані "законники"... Ось хто уже вбиває остаточно віру, надію і любов до рідної землі і до її народу. Що далі? Соціальна депресія. Хаос. Анархія. Масова еміграція молодих жінок (ну не можна народжувати від сцикунів не спроможних захистити навіть себе) і як наслідок наркоманія, алкоголізм, зубожіння, ввезення робочої сили з недорозвинутих країн з іншою культурою... і бажання "порядку" та "сильної руки". А "пророк порядку" вже тут! Звуть його "Мертвечук"... Що? Ще не злякались? А варто було б... Я жорсткий прихильник ліквідації Конституційного Суду, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1670
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31.10.2020 01:55 Відповісти
вот только для этого всего лишь...- надо!!= ..переписать конституцию.. (ВСЕГО ЛИШЬ...)))
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31.10.2020 01:57 Відповісти
давно пора! Правильно говорит!!! Зачем держать отдельно этих высоко оплачиваемый продажных тварей КС, достаточно и Верховного суда! Я жорсткий прихильник ліквідації Конституційного Суду, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4975
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31.10.2020 02:53 Відповісти
яценюку дозвонилися в момент, коли він був в жорсткому запої?
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31.10.2020 05:12 Відповісти
Вылезло чмо аваковское, друг судьи Вовка.
Сиди на помойке и не вякай!
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31.10.2020 05:25 Відповісти
В Украине остались только реальные Ждуны ,🤦🤔 Вы посмотрите на Польшу ,там только захотели запретить обороты по медицинским показателям . В Украине КС и Голобородько просто насрали на ваши головы ,и все молчат лиш ,обсуждают на Цензоре вкус говна и законность самого действия дефекации .🤦🤔🤫🐑🐏🤭
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31.10.2020 05:38 Відповісти
По каждому поводу крушить магазины и устраивать перестрелки?
А почему, #идовская морда, вы такое не практикуете?
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31.10.2020 05:51 Відповісти
Жесткий мужик, этот Арсений, со стержнем, как говорится..
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31.10.2020 06:06 Відповісти
"Раздался голос из руин и острый запах нафталина"®
Яйценюк: «Я настолько жёсткий сторонник ликвидации Конституционного Суда, что в шкафу для хранения под толстым слоем нафталина "отставной козы барабанщиков"© спокойно сидеть не могу. Только то и делаю, что беру использованные упаковки из-под нафталина, пишу на них "Конституционный Суд Украины" и жёстко разрываю на мелкие куски, но на этом не останавливаюсь - я ещё жёстче пожираю обрывки - от какой я жёсткий. От моей бескомпромиссной жёсткости меня даже покинули мягкие волосы с кумпола, вместо которых проросла жёсткая щетина на бороде а-ля моджахеддин.
Но есть одно исключение - в отличие от меня всего жесточайше жёсткого моя жопа любит благостное и томное прогревание в мягком кресле уютного кабинета исключительно за казённый счёт.
Учитывая вышеизложенное, эй, вы там, братушки электоральные, "не корысти ради, а токмо волею пославшей мя"© моей мягкотелой жопы - заголосовали б мне хоть бы какой мандат завалящий.»
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31.10.2020 06:49 Відповісти
Привет, махнарылый!
Ты меня канешно извини, но твоя неутолимая страсть к обсасыванию вопросов жопы начинает вызывать у меня смутные подозрения....
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31.10.2020 10:05 Відповісти
Говорити розумні речі та їх робити- до дві різні справи.
Так, пане Яценюк-Кулявлоба?
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31.10.2020 06:51 Відповісти
Не тот теперь Шустер. Под кого стелется?
Почему в передаче никто даже не упомянул о провокаторах, о 47 депутатах от ОПЗЖ и "За майбутнє" которые 4 августа с.г. подали в КС подання на основании которого КС и вынес свое идиотское решение??? >тыць<
ЭТО:
1. Абрамович Игорь Александрович
2. Бойко Юрий Анатольевич
3. Борт Виталий Петрович
4. Бурмич Анатолий Петрович
5. Волошин Олег Анатольевич
6. Гнатенко Валерий Сергеевич
7. Дунаев Сергей Владимирович
8. Загородний Юрий Иванович
9. Иоффе Юлий Яковлевич
10. Ісаенко Дмитрий Валерьевич
11. Кальцев Владимир Федорович
12. Качный Александр Сталиноленович
13. Кива Илья Владимирович
14. Киселев Игорь Петрович
15. Козак Тарас Романович
16. Колтунович Александр Сергеевич
17. Королевськая Наталья Юрьевна
18. Кузьмин Ренат Равельевич
19. Ларин Сергей Николаевич
20. Лукашев Александр Анатольевич
21. Левочкин Сергей Владимирович
22. Левочкина Юлия Владимировна
23. Макаренко Михаил Васильевич
24. Мамка Григорий Николаевич
25. Мамоян Суто Челоевич
26. Медведчук Виктор Владимирович
28. Нимченко Василий Иванович
29. Павленко Юрий Алексеевич
30. Папиев Михаил Николаевич
31. Плачкова Татьяна Михайловна
32. Пономарев Александр Сергеевич
33. Приходько Наталья Игоревна
34. Пузанов Александр Геннадьевич
35. Рабинович Вадим Зиновьевич
36. Скорик Николай Леонидович
37. Славицкая Антонина Керимовна
38. Солод Юрий Васильевич
39. Столар Вадим Михайлович
40. Суркис Григорий Михайлович
41. Фельдман Александр Борисович
42. Христенко Федор Владимирович
43. Черный Виктор Иванович
44. Шуфрич Нестор Иванович

5. Батенко Тарас Иванович
46. Бондар Виктор Васильевич
47. Требушкин Руслан Валерьевич
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31.10.2020 06:56 Відповісти
Они нашли механизм, как при помощи КС , имея небольшое количество депутатов, отменять прогрессивные решения большинства. Весь этот список - это одиозные рыги, которые давно должны быть не в раде, а в тюрьме. Но кто их туда посадит ? Похоже, что никто. И снятие депутатской неприкосновенности на этот факт повлияло никак. Каждый из этого списка есть коррупционер, но бездеятельность наших антикоррупционных органов и сбу и привела к тому, что эти все те же уже атакуют внаглую.
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31.10.2020 07:52 Відповісти
Вот вот бездеятельность СБУ Баканова, друга Бубочки.
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31.10.2020 09:05 Відповісти
Ви гадаєте, що це рішення, по-сутті вбивче для КС, судді ухвали за власною ініціативою?! Ви гадаєте, що судді КС дурніші за нас. Ви просто задайте собі питання: кому це вигідно?!
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31.10.2020 09:17 Відповісти
Они все евреи!
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31.10.2020 07:57 Відповісти
"...под кого стелется ?"
Риторический вопрос. Напомнить чей канал ?
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31.10.2020 09:26 Відповісти
Чей канал известно всем, просто противно то, что довольно известный журналист опустился до участия в наглом очковтирательстве с целью сохранения наживы пророссийскими мафиози и их политиканствующими лакеями.
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31.10.2020 13:33 Відповісти
Кто платит,тот и заказывает музыку.
Очевидно ,что "довольно известный журналист " поиздержался.
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31.10.2020 14:31 Відповісти
Похоже готовится ко второму пришествию.
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31.10.2020 07:21 Відповісти
Конечно, это абсолютно правильно. Но нужны механизмы, как это сделать. При этом рада , опять превратившаяся в зраду, не поддержит это решение. Будут говорить о 'реформировании' КС , которое будет опять затяжным вытягиванием денег из бюджета страны с непонятным эффектом в конце. Если группа пи в мантиях может одним своим решением на ноль помножить антикоррупционные органы, безвиз, кредиты мвф, поддержку Запада, то с такими пи в мантиях да ещё и с огромными зарплатами нам нужно распрощаться навсегда,как с классом и как можно быстрее.
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31.10.2020 07:45 Відповісти
Починати необхідно із повного перезавантаження влади. Підкреслюю! Повного. Те, що відбувається сьогодні, викликає тільки одну асоціацію: Мавпа з гранатою!
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31.10.2020 09:02 Відповісти
Починати треба.
Но выдержит ли наше государство очередную перезагрузку, где уже, по сложившейся традиции, весь список одиозных рыгов , обозначенный выше, прячется на время, а потом выползают помолодевшие и опять начинают все то же самое- грабить Украину.
Поэтому нужно для начала убрать этого монстра - КС, которые внезапно превратились в ещё один козырь в руках не Украины, но путлера. Так на хрен, простите, они нам нужны? Мы есть их работодатели, которые щедро оплачиваем их безбедное существование. По крайней мере, мы так думали. А , оказалось, что руководит нашим КС путлер? Сложно себе представить ту огромную опасность, которую стали представлять для Украины эти внутренние гниды в мантиях. Можем себе только представить и то, скорей всего , ошибёмся, в цене данного вопроса.
Это все равно, если я, например, буду у себя во дворе хранить маленькую бомбу для помощи в решениях сложных вопросов, а эту бомбу поджгет мой подонок -сосед, чтобы она бахеула у меня во дворе. Что делать? Да выкинуть ее нужно и все
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31.10.2020 10:19 Відповісти
Перезавантаження влади й "опозицій". Бо "опозиції" в нас це тільки конкуруючі угрупування. Такі ж мафіозні як і влада.
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31.10.2020 12:21 Відповісти
Тут всі на боці Яценюка . Питання тільки в одному : ліквідовувати всіх разом чи кожного окремо .
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31.10.2020 07:49 Відповісти
И в лоб или в затылок.
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31.10.2020 07:59 Відповісти
Ицынюк на ийцо похож.
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31.10.2020 07:57 Відповісти
НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..


А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ...
.!!!!!!!!!!!!!..
.
А ОСТАЛЬНЫХ - - - к ОТВЕТУ !,,
,
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31.10.2020 08:28 Відповісти
Ліквідувати фізично, я правильно зрозумів?
Мені подобається цей гарячій парубок.
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31.10.2020 08:31 Відповісти
Какой жесткий и суровый Кролик Я жорсткий прихильник ліквідації Конституційного Суду, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3635
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31.10.2020 08:35 Відповісти
Так він же Бойовий! Чечню "пройшов", в Росії навіть за це діло "пришили".
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31.10.2020 09:22 Відповісти
А швиденько Сєня примазався. Ще гетьман мовчить, вичікує.
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31.10.2020 08:48 Відповісти
Перепрошую, гетьман вже висловив свою позицію із 5-ти пунктів, на днях, на цьому форумі.
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31.10.2020 09:20 Відповісти
нареформував Питро...
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31.10.2020 09:25 Відповісти
Та він і тепер не заспокоюється, дехто не встигає свої штани прати.
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31.10.2020 10:17 Відповісти
Ну прі чом сдесь Парошенко? )))
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31.10.2020 10:19 Відповісти
Ви ж сам заявляєте, що він нареформував, вот і "прі чом".
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31.10.2020 10:23 Відповісти
Сарказм? Ні, не чув. )
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31.10.2020 10:25 Відповісти
Добре, не будем з пустого в порожнє.
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31.10.2020 11:04 Відповісти
Можливо і правий з точки зору економії коштів з Держбюджету на утримання такого скомпроментувавшого себе ще за часів Януковича, дороговартістного держоргану, трактуючого положення Конституції в своїх особистих і провладних інтересах.
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31.10.2020 09:13 Відповісти
это хорошо, что Яценюк поддерживает... а то на канале ЗИК на ток-шоу понасобирали таких ыхспэрдов, что... горлохваты...особенное силиконовая телка в белом...
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31.10.2020 09:15 Відповісти
Смысл ведь не в самой институции ,а в том кто её представляет.
Палата ВС тоже будет иметь тот же уровень "независимости",что и КС.
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31.10.2020 09:32 Відповісти
Вопрос же в том,что там больший контроль за теми особями в КС, которые ради наживы, готовы разрушать и государство в котором живут.
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31.10.2020 10:57 Відповісти
Механизмы, дети мои!
Конституционный суд прописан в Конституции....
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31.10.2020 10:07 Відповісти
ВР имеет полное право, данное ей народом, менять и Конституцию, имея 300 голосов депутатов.
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31.10.2020 10:53 Відповісти
Порядок внесения изменений в Конституцию Украины (кроме разделов I «Общие положения», раздела III «Выборы. Референдум» и раздела XIII «Внесение изменений в Конституцию Украины»)
1. Законодательная инициатива Законопроект о внесении изменений в Основной Закон может быть внесен Президентом Украины или не менее чем 150 народными депутатами Украины.
2. Включение вопроса о внесении изменений в Конституцию Украины в повестку дня Комитеты парламента готовят свои заключения относительно возможности включения в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины. Верховная Рада включает в повестку дня сессии Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины не менее чем 226 голосами.
3. Получение заключения Конституционного Суда Украины Решение о направлении законопроекта в КСУ для предоставления заключения о соответствии законопроекта требованиям статей 156 и 157 Конституции Украины может приниматься одновременно с решением вопроса о включении законопроекта в повестку дня либо отдельно. Решение принимается не менее чем 226 голосами народных депутатов Украины.
4. Предварительное одобрение законопроекта Верховной Радой Если в заключении Конституционного Суда Украины законопроект признан соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, то рассмотрение вопроса о предварительном одобрении законопроекта включается в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады. Решение о предварительном одобрении законопроекта принимается не менее чем 226 голосами.
5. Принятие закона о внесении изменений в Конституцию Украины Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины считается принятым, если на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины за него проголосовало не менее 300 народных депутатов Украины. При этом текст законопроекта должен быть неизменным по отношению к тому, который рассматривался КСУ.
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31.10.2020 12:11 Відповісти
Сеня хоче знову до корита
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31.10.2020 10:26 Відповісти
КС проти продажі землі іноземцям. Тому я за КС.
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31.10.2020 10:27 Відповісти
Это притом, что людей с несколькими гражданствами тоже следует считать иностранцами. Но при этой власти нельзя вообще вводить продажу земли.
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31.10.2020 12:27 Відповісти
Колізію з скасуванням КС декларування чиновників можна вирішити голосуванням в Раді двох законопроектів від Тімошенко
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31.10.2020 13:33 Відповісти
Совершенно правильно! Украина сможет быстро развиваться, если будет слушать УМНЫХ людей, доказавших всей жизнью свою преданность ей, а не идиотов, предателей, мошенников и наркоманов.
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31.10.2020 10:51 Відповісти
Если к умным и преданным вы причисляете кролика, то он уже был при власти и он один из тех кто причастен к тому что Украина в катастрофе.
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31.10.2020 16:48 Відповісти
...спірна пропозиція..., але Сєня правий, і відміна статті про незаконне збагачення в лютому 2019го було тому черговим підтвердженням... от тільки почалося то всьо не в 2010му, а набагато раніше, ще коли Кучмі дозволили йти на третій термін, щоправда не скористався... ця контора давно палиться... і смокче з бюджету... х/з... зміни до Конституції марудна і довга справа... чи варто...
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31.10.2020 11:40 Відповісти
Кролик опять умные вещи советует, прислушайтесь.
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31.10.2020 13:53 Відповісти
Я жесткий сторонник ликвидации Конституционного Суда, - Яценюк

С них денег не снять, заборы интереснее)))
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31.10.2020 19:12 Відповісти
Полностью согласен, Сеня! Умный ты парень, но Порох тебя кинул.
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31.10.2020 23:34 Відповісти
Кроль!!! Ну исчезни уже наконец. Сестра в штатах тебя заждалась.
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08.11.2020 07:17 Відповісти
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