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Смертельна ДТП на Хрещатику: Підозрюваного відправили під арешт до 30 грудня

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Смертельна ДТП на Хрещатику: Підозрюваного відправили під арешт до 30 грудня

Підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП на Хрещатику Юрію Назаренку обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів - до 30 грудня.

Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Адвокат підозрюваного Юрій Мартиненко додав, що сторона захисту цілком задоволена рішенням суду.

Нагадаємо, смертельна ДТП на Хрещатику в Києві сталася 30 жовтня. Водій автомобіля Land Rover, за попередніми даними, втративши контроль над керуванням, виїхав на пішохідну зону і збив декількох пішоходів, після чого на проїжджій частині Хрещатика протаранив кілька авто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція опублікувала відео початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності. ВIДЕО

 За даними МВС, водій був тверезий.

Дві жінки, які стояли на тротуарі біля входу в підземний перехід, загинули на місці. Ще три людини зазнали травм, коли некероване авто виїхало на проїжджу частину і врізався в інші машини. В одній з машин була сім'я з 5-місячною дитиною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець
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Топ коментарі
+12
Чуваку стало погано - скоріш за все так і було. Але справа в тому, що він був після операції і мав розуміти, що зі здоров'ям у нього не все гаразд, а тому не мав права сідати за кермо (п. 2.9 б) ПДР). Можливо і якісь знеболювальні вживав, при яких не можна цього робити.
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31.10.2020 15:49
+11
Продублирую свой вчерашний пост. Пока всё идёт "по плану". Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 7219 Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 9611

Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 3903 Максим Воронцов a6167232

Читаю комменты и диву даюсь: "заслаб", "людина була непритомною"..... Люди, вы чего??? Да если бы он был "непритомним", то ехал бы прямо, пока какое-либо препятствие его не остановит! "Непритомному" чуваку, которому "погано", хватило сил выворачивать в разные стороны руль, давить на газ, но "не хватило сил" нажать педаль тормоза?! Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 3903 До каких пор вас, стадо баранов, будут давить и избегать наказания, а вы из под колёс бешеных тачек будете блеять: "ему погано", "непритомний", ища оправдания вашим убийцам???!!! Это ЖЕСТЬ!!! Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 3903

Лично я вижу УМЫШЛЕННУЮ демонстрацию в самом центре столицы. Демонстрацию того, что "вас можно уничтожить средь бела дня в самом сердце Украины и мне за это не будет ровным счётом НИЧЕГО!" И самое ужасное, что с нашими "судами" ему таки ничего и НЕ БУДЕТ!!! Это ПЛЕВОК вам в лицо! И я догадываюсь, кто за этим стоит.
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31.10.2020 15:47
+9
За такий злочин відпускати під домашній арешт можна?
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31.10.2020 15:48
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Есть шанс встретить Новый Год в кругу семьи. Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 9025
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31.10.2020 15:38 Відповісти
Новый Год в кругу семьи? Как мило Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 3072
Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 7647
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31.10.2020 15:48 Відповісти
Правосудие в действии-- домашний арест Я просто хренею с наших судов.
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31.10.2020 15:52 Відповісти
чел болен, суду его жалко. Интересно, а если бы он задавил дочь, или сына судьи? Недавно было - из искренних побуждений.
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31.10.2020 19:05 Відповісти
конечно в кругу семьи))) мусорята до 14 января на апахмеле, хорошо отслюнявил и все вопросы порешал, а то посодют посодют Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 964 у него ценных бумаг как у собаки блох Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 6316 к пенсии хорошо прибарахлился.
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31.10.2020 15:52 Відповісти
Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 6308
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31.10.2020 15:54 Відповісти
Хіба таке можливо - 2 смерті, постраждалі, потрощені авто, чи є тут профі, хто це може прокоментувати, чи й справді так можна...
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31.10.2020 15:41 Відповісти
Что вы имеете в виду?
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31.10.2020 15:46 Відповісти
За такий злочин відпускати під домашній арешт можна?
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31.10.2020 15:48 Відповісти
мабуть адвокат дуже наполягав на хворобі винуватця (він начебто після операції шунтування на серці) і мотивув це тим, що "його підзахисному" будь де не зможуть надати належної професійної допомоги (це мої припущення, а які там доводи в адвоката??? хто зна)
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31.10.2020 15:56 Відповісти
та все зрозуміло, клієнт не простий
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31.10.2020 15:58 Відповісти
в такому разі якого куя він взагалі сів за кермо
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31.10.2020 17:05 Відповісти
от! ось це і є та головна стаття ПДР, за якою він повинен нести саму сувору відповідальність сворення смертельної небезпеки на дорозі через поганий стан здоров"я + ненавмисне вбивство (і травмування декількох людей)
і мед.справки про недавню операцію при хорошому адвокаті потерпілих тільки б додали ваги обвинуваченню... бо знав жеж про свій стан...чого сів за кермо?
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31.10.2020 17:18 Відповісти
Чуваку стало погано - скоріш за все так і було. Але справа в тому, що він був після операції і мав розуміти, що зі здоров'ям у нього не все гаразд, а тому не мав права сідати за кермо (п. 2.9 б) ПДР). Можливо і якісь знеболювальні вживав, при яких не можна цього робити.
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31.10.2020 15:49 Відповісти
Он в зоне риска. Я не знаю что с такими делать. Это в США шутят про стариков-вредителей, которых прихватывает и они наезжают на людей. Вот у нас теперь такое.
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31.10.2020 15:55 Відповісти
ні коментарів ні пояснень. такого не повинно бути. і згадайте. насіров, цей і ще багато таких які прямо з охоти,машини, яхти чи літака їдуть до суду на видкій допомозі.
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31.10.2020 16:22 Відповісти
ДОМАШНИЙ арест???????
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31.10.2020 15:44 Відповісти
Так он же их на джипе раздавил. Если бы на запарике - уже в СИЗО бы сидел (без права переписки) Смертельна ДТП на Хрещатику: Підозрюваного відправили під арешт до 30 грудня - Цензор.НЕТ 4248
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31.10.2020 16:16 Відповісти
В Сингапуре уже бы на второй день вынесли смертный приговор...А здесь 60 дней на сбор откупных....
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31.10.2020 15:45 Відповісти
В Сингапуре и средняя зарплата в 4 000 уже
А почему сравнение именно с Сингапуром ?
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31.10.2020 15:47 Відповісти
Продублирую свой вчерашний пост. Пока всё идёт "по плану". Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 7219 Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 9611

Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 3903 Максим Воронцов a6167232

Читаю комменты и диву даюсь: "заслаб", "людина була непритомною"..... Люди, вы чего??? Да если бы он был "непритомним", то ехал бы прямо, пока какое-либо препятствие его не остановит! "Непритомному" чуваку, которому "погано", хватило сил выворачивать в разные стороны руль, давить на газ, но "не хватило сил" нажать педаль тормоза?! Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 3903 До каких пор вас, стадо баранов, будут давить и избегать наказания, а вы из под колёс бешеных тачек будете блеять: "ему погано", "непритомний", ища оправдания вашим убийцам???!!! Это ЖЕСТЬ!!! Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 3903

Лично я вижу УМЫШЛЕННУЮ демонстрацию в самом центре столицы. Демонстрацию того, что "вас можно уничтожить средь бела дня в самом сердце Украины и мне за это не будет ровным счётом НИЧЕГО!" И самое ужасное, что с нашими "судами" ему таки ничего и НЕ БУДЕТ!!! Это ПЛЕВОК вам в лицо! И я догадываюсь, кто за этим стоит.
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31.10.2020 15:47 Відповісти
Писали, що чувак після операції, а тому тут пряме порушення ПДР п. 2.9 б), оскільки про свій стан він знав.
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31.10.2020 15:51 Відповісти
домашній арешт.."кривосуддя" по-українськи.
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31.10.2020 15:51 Відповісти
У чувака проблемы с сердцем. Его схватило, он въехал. А люди требуют его наказания.
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31.10.2020 15:54 Відповісти
думаю, все равно (по нормальному) он заслужил наказание, сев за руль при плохом самочувствии (и хоть как бы и не преднамеренно но...две смерти на нем)
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31.10.2020 15:58 Відповісти
Я не знаю как такое правильно судить, но мне жаль человека. Вот это не тот случай, когда я могу считать его преступником.
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31.10.2020 16:03 Відповісти
и тем не менее...две жертвы... и несколько раненных...
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31.10.2020 16:16 Відповісти
внезапно заболел
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31.10.2020 17:00 Відповісти
Люди требуют не наказаний, почитайте внимательно.
Они требуют мести, при чем на месте и без следствия
Любая версия которая не приведёт его к растрёпу и 200 лет тюрьмы, будет считаться слабостью судопроизводства .
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31.10.2020 16:00 Відповісти
какой мести?!, чистая справедливость
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31.10.2020 17:02 Відповісти
Уважаемый...... Ну что Вы несёте? Какая "любая версия, что не приведет к расстрелу и 200 лет тюрьмы....."? Чувак ещё только ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ. Свою "невиновность" ("обморок после сложнейшей операции", которого, я больше чем уверен, НЕ БЫЛО) он ещё НЕ ДОКАЗАЛ. Зато есть ФАКТ- ДВА ТРУПА и 3 покалеченных чела. НА МАЙДАНЕ. СУГУБО В ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЕ. В САМОМ ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ. И исходя из этого факта, чуваку ломится 10 лет. ЗАЧЕМ ЕГО ОТПУСКАТЬ??? Чтобы дать ему сбежать? Как было с Ларсоном, когда его, ехавшего на мото, сбила тётка- владелица стоматологической клиники. Сбила, нарушив правила. Её тоже не задержали (читай- отпустили). Где она теперь? В "международном розыске"? Наслаждается жизнью за бугром, получая доходы от своей киевской клиники? А где Ларсон? В деревянной коробке под землёй! Смертельна ДТП на Хрещатику: Підозрюваного відправили під арешт до 30 грудня - Цензор.НЕТ 8180
В этой стране НЕТ правосудия!
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31.10.2020 17:44 Відповісти
Во первых, он ни чего не обязан доказывать , читайте 17 статью УПКУ ( презумпция невиновности) , и статью 62, (Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда)
Ваше мнение держите при себе, есть закон. Но если вы считаете что закон не справедлив, можете его обжаловать и попытаться изменить.
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31.10.2020 17:51 Відповісти
Для того, чтобы прокуроры доказали его вину (по очевидному факту), нужно совсем немного: наличие урода в зале суда. Смертельна ДТП на Хрещатику: Підозрюваного відправили під арешт до 30 грудня - Цензор.НЕТ 5443 А этого, похоже, им сделать не дадут.
И да. Не надо мне рассказывать, где мне "держать своё мнение". У нас свободная страна. Возможно, у вас в Германии иначе. И убийцы не мотают сроки в тюрьмах, а живут на свободе припевая. Хотя я в этом ОЧЕНЬ сомневаюсь. Ибо знаю, как быстро и безотворотно наказание настигает даже того, кто тачку свою не в том месте поставил... Смертельна ДТП на Хрещатику: Підозрюваного відправили під арешт до 30 грудня - Цензор.НЕТ 3081

Любишь цитировать законы? Так почитай ПДД. Узнаешь, что чувак не имел никакого права садиться за руль, если был серьезно болен/перенес операцию и даже просто недоспал. Смертельна ДТП на Хрещатику: Підозрюваного відправили під арешт до 30 грудня - Цензор.НЕТ 3081 Так что как ни крути, его вина очевидна. Хотя повторюсь. Судя по траектории движения и по тому, как "лихо" он крутил руль, никакого "обморока" не было. Урод был в сознании. Если не бухой, то под наркотой. Но это, как ты сам понимаешь, никак не снимает с него ответственности. Смертельна ДТП на Хрещатику: Підозрюваного відправили під арешт до 30 грудня - Цензор.НЕТ 9702
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31.10.2020 18:06 Відповісти
В Германии я в командировке, это первое.
У вас есть все основания полагать что он будет избегать следственных мер ?
Есть факты, или просто ваша фантазия ?
И последнее, где вы заметили что я его оправдываю ?
Я лишь сказал о том, что люди хотят мести, так как справедливость так не наступает.
Справедливость наступает после оглашения приговора.
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31.10.2020 18:16 Відповісти
1. Очень затяжная у вас "командировка", как я посмотрю. Смертельна ДТП на Хрещатику: Підозрюваного відправили під арешт до 30 грудня - Цензор.НЕТ 9597 Раз вы НА СТОЛЬКО глубоко не в теме относительного того, что происходит в Украине на протяжении последних 7-ми лет. В области правосудия кривосудия, в частности.
2. Основания и факты есть. И за 7 лет их накопилось ОЧЕНЬ много.
3. Да, я заметил, что вы пытаетесь оправдать то, что оправдать НЕЛЬЗЯ.
И да. "Люди хотят мести", суда Линча, самосуда- называйте, как хотите. А знаете, почему и где возникают такие желания? Потому что/в тех странах, где НЕ РАБОТАЕТ ПРАВОСУДИЕ. Где за преступления (даже/тем более за тяжкие) нет НИКАКОГО законного наказания. Если у тебя есть бабки. Много бабок. Такая ситуация (отсутствие наказания) провоцирует новые преступления. И каждый человек знает, что завтра жертвой может стать он или кто-то из его близких/родных. Так в чем неправы "мстители"- линчеватели?
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31.10.2020 18:34 Відповісти
Не так долго как хотелось бы, только вторую неделю из трёх, и домой.
Много писанины, все равно каждый останется при своём мнение, но я все равно считаю, что человека осуждать нельзя пока не будет решения суда.
И из за того что у нас суд самый честный в мире, человек (этот или другой) не должен отвечать за это.
Все вопросы и претензии должны быть к суду и следствию.
Конечно, легче напасть на человека , устроить ему самосуд, чем изменить систему, а это важней
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31.10.2020 18:51 Відповісти
Шановний, хочете пересвідчитися в справедливості німецького суду? Напишіть німецькою в соцмережах щось погане про муслімів, лгбт-свиноту та іврєєв - загуркочете на кілька місяців до цюпи. У нас, слава Богу, до такого іще не дійшло і не скоро дійде, тим більше, що суди в Україні вирішують масштабні політично-фінансові проблеми, їм зараз не до прав пригноблених секс-меншин.
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31.10.2020 21:10 Відповісти
у нас в суде наоборот ты именно должен доказать что не виновен , и все эти статьи не работают если ты не занес чемодан Смертельна ДТП на Хрещатику: Підозрюваного відправили під арешт до 30 грудня - Цензор.НЕТ 9607
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31.10.2020 19:08 Відповісти
Ну это да .....
К сожалению
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31.10.2020 21:27 Відповісти
Может ему и дадут предполагаемые 10 лет, вы же не знаете, но уде на перед кричите что в этой стране нет правосудия
Не нужно паниковать, ждите результатов
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31.10.2020 17:56 Відповісти
Пока я вижу, что ему дают возможность уйти от наказания (от этих 10-ти лет). Смертельна ДТП на Хрещатику: Підозрюваного відправили під арешт до 30 грудня - Цензор.НЕТ 4596 И об отсутствии правосудия я сужу не столько по этому факту, а по истории громких преступлений и судебных процессов по ним на притяжении последних 7-ми лет. При полном отсутствии наказания.
И да. Чтоб быть хоть немного в теме, поищи в интернете инфу хотя бы по ДТП с Толстошеевым. Очень похожее ДТП. И "наказание" прогнозируемо будет таким же.
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31.10.2020 18:14 Відповісти
Спроси у Авакяна с Зелей о наличии в нашей стране правосудия! Если так интересуешься жизнью в Украине! Можно у Савика Шустера еще спросить!
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31.10.2020 18:17 Відповісти
Я с пронумерованными не общаюсь . и я не интересуюсь жизнью в Украине, я здесь живу и знаю
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31.10.2020 18:19 Відповісти
Ах, избавьте меня, пожалуйста от своего общения, может быть, я это и перенесу как нибудь! Буду стараться, во всяком случае! А номера добавляют тем, у кого распространенный ник, компьютер дает, кстати. Менять свой ник не собирался и с ним пришел на ЦН, да и нечасто здесь бываю.. Так что потерпите!
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31.10.2020 18:28 Відповісти
К чему это ваше сообщение? Мы тут обсуждали секс меншинство ?
про муслімів, лгбт-свиноту та іврєєв ... а это тут при чем ?
Мы обсуждали совершенно не это, вы со своим сообщением как перднули в воду, не к селу не к городу, с таким же успехом могли написать какой то рецепт кулинарный ))))
И зачем мне проверять немецкую судебную систему ?
Смешной человек)))))
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31.10.2020 21:26 Відповісти
А він що не знав, що після операції здоров'я ще не в порядку.
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31.10.2020 16:01 Відповісти
Он вечно в зоне риска. Слабое сердце. В США было движение даже "не давать деду прав", чтобы он не давил людей. Вот теперь до нас добрались западные проблемы.
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31.10.2020 16:02 Відповісти
Залипал ты копировать своё сообщение , Параша ты ватная, все им сша мешает )))
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31.10.2020 16:07 Відповісти
такого чувака не должно быть за рулем
это не оправдание, а усугубление вины
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31.10.2020 16:57 Відповісти
Судя по всему там был сердечный приступ, хотя конечно траектория движения довольно странная.
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31.10.2020 16:00 Відповісти
І сам зник ? Серцевий приступ ?
Смішно.
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31.10.2020 16:06 Відповісти
в соседней теме микроинсульт
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31.10.2020 16:58 Відповісти
"Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря" - Какой-то подлец с Цензора решил соврать в заголовке, сманипулировать. А на самом деле будет дома.
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31.10.2020 16:04 Відповісти
Да он вокруг машины объехал! Народу просто ссут прямо в очи!
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31.10.2020 16:08 Відповісти
Вбив двох людей - має сісти.
ЖОДНИХ виправдань.
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31.10.2020 16:07 Відповісти
Ну ну.Не раз вже подібне було,що якомусь покидьку погано і людей просто задавив нехотячи.Ви раби,яким можна любу локшину повішати.І так всюди.Коли будуть подібні істоти ваших дітей,чи родичів давити,згадайте мій допис.
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31.10.2020 16:08 Відповісти
Трагедия.
А история с её автором мутная.. Остается ждать объективных результатов следственных экспертиз и самого следствия. Объективных..
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31.10.2020 16:20 Відповісти
ждите у моря погоды
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31.10.2020 16:51 Відповісти
Пойдете поштормите - что это решит ?
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31.10.2020 16:59 Відповісти
в Харькове решило.
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31.10.2020 17:53 Відповісти
Справедливість ау де ти...
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31.10.2020 16:21 Відповісти
Вот теперь и Украина становится -"Эта страна".
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31.10.2020 16:23 Відповісти
ааа, так он здоров.., сидит дома, а шо ж тогда стало причиной ДТП?
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31.10.2020 16:25 Відповісти
Після дорогущої операції,на дорогущому авто старе пердло купить у Малюськи дорогущу камеру з брильянтами і буде там на реабілітації попивати коньячок...С№ка жити хоче,серце лікує,а двом людям життя обірвав.
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31.10.2020 16:48 Відповісти
ааа, він після шунтування був.
мабуть шунт відірвався
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31.10.2020 17:07 Відповісти
А может и лучше , дома его легче достать ,для люстрации Смертельна ДТП на Хрещатику: Підозрюваного відправили під арешт до 30 грудня - Цензор.НЕТ 4119 Но я вообще в шоке , в Украине человеческая жизнь не стоит ничего , вы хоть представляете до чего вы докатились Смертельна ДТП на Хрещатику: Підозрюваного відправили під арешт до 30 грудня - Цензор.НЕТ 130
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31.10.2020 17:28 Відповісти
Смертельна ДТП на Хрещатику: Підозрюваного відправили під арешт до 30 грудня - Цензор.НЕТ 5904 алексей свиридов 2ed6a76c Жители страны ждунов , вы видио смотрели , эта мразь тупо хотела уехать с места преступления , но шото пошло не так Смертельна ДТП на Хрещатику: Підозрюваного відправили під арешт до 30 грудня - Цензор.НЕТ 3294
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31.10.2020 17:32 Відповісти
Не зочется верить в то, что комментарии отражают лицо нашего общества, но, скорее всего, это так. И не лицо, а свиную харю.
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31.10.2020 17:50 Відповісти
У судьи были только искренние побуждения.
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31.10.2020 19:07 Відповісти
 
 