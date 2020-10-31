Смертельна ДТП на Хрещатику: Підозрюваного відправили під арешт до 30 грудня
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Підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП на Хрещатику Юрію Назаренку обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів - до 30 грудня.
Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Адвокат підозрюваного Юрій Мартиненко додав, що сторона захисту цілком задоволена рішенням суду.
Нагадаємо, смертельна ДТП на Хрещатику в Києві сталася 30 жовтня. Водій автомобіля Land Rover, за попередніми даними, втративши контроль над керуванням, виїхав на пішохідну зону і збив декількох пішоходів, після чого на проїжджій частині Хрещатика протаранив кілька авто.
За даними МВС, водій був тверезий.
Дві жінки, які стояли на тротуарі біля входу в підземний перехід, загинули на місці. Ще три людини зазнали травм, коли некероване авто виїхало на проїжджу частину і врізався в інші машини. В одній з машин була сім'я з 5-місячною дитиною.
Будь ласка, зачекайте...
і мед.справки про недавню операцію при хорошому адвокаті потерпілих тільки б додали ваги обвинуваченню... бо знав жеж про свій стан...чого сів за кермо?
А почему сравнение именно с Сингапуром ?
Максим Воронцов a6167232
Читаю комменты и диву даюсь: "заслаб", "людина була непритомною"..... Люди, вы чего??? Да если бы он был "непритомним", то ехал бы прямо, пока какое-либо препятствие его не остановит! "Непритомному" чуваку, которому "погано", хватило сил выворачивать в разные стороны руль, давить на газ, но "не хватило сил" нажать педаль тормоза?! До каких пор вас, стадо баранов, будут давить и избегать наказания, а вы из под колёс бешеных тачек будете блеять: "ему погано", "непритомний", ища оправдания вашим убийцам???!!! Это ЖЕСТЬ!!!
Лично я вижу УМЫШЛЕННУЮ демонстрацию в самом центре столицы. Демонстрацию того, что "вас можно уничтожить средь бела дня в самом сердце Украины и мне за это не будет ровным счётом НИЧЕГО!" И самое ужасное, что с нашими "судами" ему таки ничего и НЕ БУДЕТ!!! Это ПЛЕВОК вам в лицо! И я догадываюсь, кто за этим стоит.
Они требуют мести, при чем на месте и без следствия
Любая версия которая не приведёт его к растрёпу и 200 лет тюрьмы, будет считаться слабостью судопроизводства .
В этой стране НЕТ правосудия!
Ваше мнение держите при себе, есть закон. Но если вы считаете что закон не справедлив, можете его обжаловать и попытаться изменить.
И да. Не надо мне рассказывать, где мне "держать своё мнение". У нас свободная страна. Возможно, у вас в Германии иначе. И убийцы не мотают сроки в тюрьмах, а живут на свободе припевая. Хотя я в этом ОЧЕНЬ сомневаюсь. Ибо знаю, как быстро и безотворотно наказание настигает даже того, кто тачку свою не в том месте поставил...
Любишь цитировать законы? Так почитай ПДД. Узнаешь, что чувак не имел никакого права садиться за руль, если был серьезно болен/перенес операцию и даже просто недоспал. Так что как ни крути, его вина очевидна. Хотя повторюсь. Судя по траектории движения и по тому, как "лихо" он крутил руль, никакого "обморока" не было. Урод был в сознании. Если не бухой, то под наркотой. Но это, как ты сам понимаешь, никак не снимает с него ответственности.
У вас есть все основания полагать что он будет избегать следственных мер ?
Есть факты, или просто ваша фантазия ?
И последнее, где вы заметили что я его оправдываю ?
Я лишь сказал о том, что люди хотят мести, так как справедливость так не наступает.
Справедливость наступает после оглашения приговора.
правосудиякривосудия, в частности.
2. Основания и факты есть. И за 7 лет их накопилось ОЧЕНЬ много.
3. Да, я заметил, что вы пытаетесь оправдать то, что оправдать НЕЛЬЗЯ.
И да. "Люди хотят мести", суда Линча, самосуда- называйте, как хотите. А знаете, почему и где возникают такие желания? Потому что/в тех странах, где НЕ РАБОТАЕТ ПРАВОСУДИЕ. Где за преступления (даже/тем более за тяжкие) нет НИКАКОГО законного наказания. Если у тебя есть бабки. Много бабок. Такая ситуация (отсутствие наказания) провоцирует новые преступления. И каждый человек знает, что завтра жертвой может стать он или кто-то из его близких/родных. Так в чем неправы "мстители"- линчеватели?
Много писанины, все равно каждый останется при своём мнение, но я все равно считаю, что человека осуждать нельзя пока не будет решения суда.
И из за того что у нас суд самый честный в мире, человек (этот или другой) не должен отвечать за это.
Все вопросы и претензии должны быть к суду и следствию.
Конечно, легче напасть на человека , устроить ему самосуд, чем изменить систему, а это важней
К сожалению
Не нужно паниковать, ждите результатов
И да. Чтоб быть хоть немного в теме, поищи в интернете инфу хотя бы по ДТП с Толстошеевым. Очень похожее ДТП. И "наказание" прогнозируемо будет таким же.
про муслімів, лгбт-свиноту та іврєєв ... а это тут при чем ?
Мы обсуждали совершенно не это, вы со своим сообщением как перднули в воду, не к селу не к городу, с таким же успехом могли написать какой то рецепт кулинарный ))))
И зачем мне проверять немецкую судебную систему ?
Смешной человек)))))
это не оправдание, а усугубление вины
Смішно.
ЖОДНИХ виправдань.
А история с её автором мутная.. Остается ждать объективных результатов следственных экспертиз и самого следствия. Объективных..
мабуть шунт відірвався