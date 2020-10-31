УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14713 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 704 57
Окружний адмінсуд Києва (377) Малюська Денис (295)

ОАСК не можна просто ліквідувати, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОАСК не можна просто ліквідувати, - Малюська

У разі ліквідації Окружного адміністративного суду Києва весь масив спорів, які він розглядає, потрібно буде кудись подіти. Правильніше було б передати частину справ іншому суду або об'єднати ОАСК з іншим судом.

Про це міністр юстиції Денис Малюська сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Малюськи, непродумана ліквідація ОАСК може призвести до негативних наслідків.

"Інша справа, якщо буде ухвалене рішення передати юрисдикцію частини спорів, які вирішує ОАСК, іншому суду. Або навіть ледь не всі. Або об’єднати ОАСК з іншим судом. Такі сценарії менше завдадуть шкоди, ніж проста й елементарна ліквідація ОАСК", - сказав Малюська.

"Якщо ми ліквідуємо ОАСК, то це означає, що весь масив спорів, а вони дуже багато спорів розглядають, має розглянути інший суд. Питання: хто? За які ресурси?" - запитав міністр.

Дивіться також: "Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка. ВIДЕО

Водночас глава Мін'юсту згоден, що не втручатися в ситуацію з Окружним адмінсудом не можна.

"Треба зробити щось з ОАСК, із тим, щоб він перестав генерувати ось ці сумнівні судові рішення, щоб йому знову можна було довіряти. Як це зробити? Реорганізація, злиття чи передача повноважень іншому суду, чи передача разом із ліквідацією? Тобто там потрібно зробити кілька кроків, але це вже вирішувати під час консультацій", - заявив Малюська.

Читайте також: "Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
КС можно, а подконтрольный партнову\коломойском ОСАК - нельзя. Почему ? Ну потому что )))
показати весь коментар
31.10.2020 20:53
+22
КС можно разогнать, а волчий ОАСК нет.
Двуличнье ... существа.
показати весь коментар
31.10.2020 20:54
+14
так ликвидировать,а в процессе ликвидации и передать дела...или это не по юридически? ОАСК нельзя просто ликвидировать, - Малюська - Цензор.НЕТ 8710
это в других органах можно,а в судах низзя?
показати весь коментар
31.10.2020 20:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз в ОАСК багаття аж палають...Справи на коррупционерів палять нєпадєтцкі...
показати весь коментар
31.10.2020 20:53 Відповісти
КС можно, а подконтрольный партнову\коломойском ОСАК - нельзя. Почему ? Ну потому что )))
показати весь коментар
31.10.2020 20:53 Відповісти
КС можно разогнать, а волчий ОАСК нет.
Двуличнье ... существа.
показати весь коментар
31.10.2020 20:54 Відповісти
Малюська ******, ось коли ти згодився , юрист клованський... Історію з неадекватним рішенням Вовки КС під себе оновити, порівнювати з "АНАЛОГІЧНО незаконними рішеннями" після двох Майданів розпад України зупинити... Падло ти ПРодажне!
показати весь коментар
31.10.2020 20:54 Відповісти
Малюська, ти там один залишився після сарасят? ну-ну - лижи далі ЗЕленій плісняві !
показати весь коментар
31.10.2020 21:41 Відповісти
так ликвидировать,а в процессе ликвидации и передать дела...или это не по юридически? ОАСК нельзя просто ликвидировать, - Малюська - Цензор.НЕТ 8710
это в других органах можно,а в судах низзя?
показати весь коментар
31.10.2020 20:55 Відповісти
Надо ведь весь штат ввести в состав другого суда!
И на ключевые должности, что бы задел Портнова продолжал работать.
показати весь коментар
31.10.2020 20:58 Відповісти
Кордони прикрийте для "небожиделів"..
показати весь коментар
31.10.2020 20:57 Відповісти
ой какие все недоторканные...аж противно!
показати весь коментар
31.10.2020 20:58 Відповісти
Ниразу целочки..))
показати весь коментар
31.10.2020 21:03 Відповісти
Какие могут быть негативные последствия, по сравнению с тем, что творит ОАСК?
показати весь коментар
31.10.2020 21:00 Відповісти
Та шо ви такоє гавагите??
Поделятца намародереным и усьо болото узбагоитца!
Кака всегда...))
показати весь коментар
31.10.2020 21:02 Відповісти
Ликвидировать может и нельзя, но посадить коррупционных судей - можно. Вся эта волокита с ликвидацией ОАКС или роспуском КС - пустой треп, если не понесут наказания коррупционеры. Распускай-не распускай, но без наказания все остальные судьи будут заниматься тем же, а распущенные - просто уедут на Сейшеллы в заслуженный отпуск с наворованным баблом. И придем мы к тому же, что и имели до сих пор.
показати весь коментар
31.10.2020 21:03 Відповісти
Можна тільки холопів щемити безнаказанно. А "оцих" панімаішь нізя
показати весь коментар
31.10.2020 21:05 Відповісти
ОАСК нельзя просто ликвидировать, - Малюська - Цензор.НЕТ 8965
показати весь коментар
31.10.2020 21:06 Відповісти
Ну суд может ликвидировать и нельзя , а вот Осла Оманского ликвидировать даже нужно .
показати весь коментар
31.10.2020 21:07 Відповісти
І що саме смішне, СБУ навіть не зможе до тебе докопатись за цю фразу)
Це як Поярков обіцяв порвати зєлі "п'яту точку", проте жоден експерт не зміг юридично довести, де ж та п'ята точка)
показати весь коментар
31.10.2020 21:13 Відповісти
но все поняли, где зелина пятая точка, когда вспомнили, как саудиты и трамп сажают ХЛА на бутылку
показати весь коментар
31.10.2020 22:34 Відповісти
Ну тогда они и сами признают кто такой Осел Оманский , и тут прикол в том , что его на бойню завести как раз хочет Беня и Ко , а всему патриотическому движу куда выгоднее на Осла на зоне смотреть , 15 лет за гос измену и коррупцию.
показати весь коментар
01.11.2020 09:36 Відповісти
От при Петрі цього не було,він провів вдалу Судову Реформу,а Зебіл все зіпсував))
показати весь коментар
31.10.2020 21:09 Відповісти
Чому ти такий злий?
показати весь коментар
31.10.2020 21:11 Відповісти
При Петрі судова реформа тільки почала реформуватись... А ручний оаск потрібен всім можновладцям)
показати весь коментар
31.10.2020 21:12 Відповісти
Не треба применьшувати заслуги Порошенко у реформах,всі його реформи вдалі,починаючи з поліції і закінчуючи медициною.Країна розквітла,а Зелєбоба все зіпсував))
показати весь коментар
31.10.2020 21:17 Відповісти
Та фігню ти якусь пишеш, всі знають, що Порошенко заставив всіх подавати е-декларації під загрозою що запінить, насильно почав просувати Українську мову, а остання крапка це безвіз, насильно гад заставив їхати на заробітки! А з медициною що гад такий зробив, ти уявляєш- почав безкоштовно людей лікувати! Лікарям зар.плати почав збільшувати! Нєзабудємнепрастім! Дєдиваєвалі! ОАСК не можна просто ліквідувати, - Малюська - Цензор.НЕТ 4808
показати весь коментар
31.10.2020 21:29 Відповісти
Не мели дурні. Трішки розрізняй обов'язки і права президента, вр та кабміну.
Медреформа вдала, нарікань немає (тільки от вона застопорилась із приходом зелених). Реформи поліції не було (аваков тому причина).
показати весь коментар
31.10.2020 21:42 Відповісти
ты сильно молод и не помнишь старой милиции)))
показати весь коментар
01.11.2020 07:09 Відповісти
Звичайно)) і саме тому я не в курсі, що всі люстровані мусора поновились на посадах через суд)
показати весь коментар
01.11.2020 11:54 Відповісти
ну вот прям ВСЕ)))) если бы ты знал сколько денег просили с рай отделов для киева
показати весь коментар
01.11.2020 14:05 Відповісти
Знаю. І також знаю, що щонайменше рік тому знову почали ставити "план" по грошам.
показати весь коментар
01.11.2020 18:39 Відповісти
Зробіть хтось мем із Шоном Біном і фразою Малюськи))
показати весь коментар
31.10.2020 21:10 Відповісти
Третя гілка влади кипить і булькає, аж смердить.
показати весь коментар
31.10.2020 21:13 Відповісти
Судова реформа: як Зеленський наступає на граблі Порошенка ОАСК не можна просто ліквідувати, - Малюська - Цензор.НЕТ 3049
показати весь коментар
31.10.2020 21:13 Відповісти
_Наступает на грабли? Идиот штоле? Враг Украины и путярский сексот Украине вилы в спину воткнул!
показати весь коментар
31.10.2020 21:37 Відповісти
Про що ця липнева стаття мала нас повідомити ?
показати весь коментар
31.10.2020 22:04 Відповісти
А мона і нє "просто"...
показати весь коментар
31.10.2020 21:14 Відповісти
"Лубов" до судєйских об'єднала Лохів та неЛохів..
))
показати весь коментар
31.10.2020 21:18 Відповісти
"Вопрос кто? За какие ресурсы?.."
Сдашь судьям ОАСК камеры с еврейским ремонтом, оттуда и ресурсы.
Рано или поздно все они продажные сядут. Так что разогнать их - это для них не самая страшная перспектива, а для страны и народа убытков и унижений меньше.
показати весь коментар
31.10.2020 21:25 Відповісти
почему ОАСК отмазывает а на КС взъелись
показати весь коментар
31.10.2020 21:26 Відповісти
Если все ВОЛЧЬИ суды расформировать, кто будет помогать зе! загонять за можай Порошенко?
показати весь коментар
31.10.2020 21:27 Відповісти
Прям такие важные дела решают..Просто взяли бабки за решения и надо отработать...И так будет бесконечно и закрывать поэтому низзя...
показати весь коментар
31.10.2020 21:35 Відповісти
ОАСК не можна просто ліквідувати, - Малюська - Цензор.НЕТ 8260
показати весь коментар
31.10.2020 21:38 Відповісти
Бу-га-га-га !
Фурса про це вчора писав:
"...Кстати, парадоксально. Но президент имеет право разогнать административный суд, который одна банда с конституционным, но почему то не делает этого. А пытается разогнать конституционный Суд, как какой-то местный самодельный Чавес, хоть и не имеет на это права. Очень странно..."https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4108780432481673
показати весь коментар
31.10.2020 21:39 Відповісти
Золотые слова, кстати!
показати весь коментар
31.10.2020 22:57 Відповісти
Малюська тупить,це все рішається,або відверто захищає Вовка.
показати весь коментар
31.10.2020 21:48 Відповісти
ОАСК не можна просто ліквідувати, - Малюська - Цензор.НЕТ 5594
показати весь коментар
31.10.2020 21:52 Відповісти
_Когда они говорят что ОАСК нельзя ликвидировать, на самом деле это означает "мы не хотим!"
показати весь коментар
31.10.2020 21:53 Відповісти
ОАСК можно просто ликвидировать, ьлеать, точно также как просто выбрать зеленского
показати весь коментар
31.10.2020 22:31 Відповісти
дуракам закон не писан
показати весь коментар
31.10.2020 22:45 Відповісти
Нельзя просто ликвидировать? Тогда можно немного сложнее, четвертованием, к примеру.
показати весь коментар
31.10.2020 23:05 Відповісти
Верим тебе,молюска,верим! Наши президенты без ОАСКа как без рук
показати весь коментар
31.10.2020 23:08 Відповісти
Надо что-то делать, не знаю что, но делать надо, ай, ой. Голову сфотографирую.
Кого вы навыбирали....
показати весь коментар
31.10.2020 23:22 Відповісти
а кто у тебя спрашивает, что можно а что нельзя? пока ОАСК ********* что хотел что-то не слышно было Малюски, теперь объявился
показати весь коментар
31.10.2020 23:39 Відповісти
Проблема украинцев в том, что они не могут найти правду когда вся информация звучит из уст представителей олигархов, заинтересованных групп в деребане страны и фейковых медийщиков. (с)
показати весь коментар
01.11.2020 01:22 Відповісти
Який сенс перефарбовувати стіни й переставляти ліжка, якщо треба просто поміняти бл*дей?
показати весь коментар
01.11.2020 07:11 Відповісти
Ставим запятую: распустить нельзя оставить.
показати весь коментар
01.11.2020 07:16 Відповісти
"ОАСК нельзя просто ликвидировать, - Малюська..."

Чого не вистачає: гранатометів, кулеметів? Чи просто гіляк замало?
показати весь коментар
01.11.2020 07:30 Відповісти
смешно
показати весь коментар
01.11.2020 11:51 Відповісти
 
 