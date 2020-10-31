ОАСК не можна просто ліквідувати, - Малюська

У разі ліквідації Окружного адміністративного суду Києва весь масив спорів, які він розглядає, потрібно буде кудись подіти. Правильніше було б передати частину справ іншому суду або об'єднати ОАСК з іншим судом.

Про це міністр юстиції Денис Малюська сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Малюськи, непродумана ліквідація ОАСК може призвести до негативних наслідків.

"Інша справа, якщо буде ухвалене рішення передати юрисдикцію частини спорів, які вирішує ОАСК, іншому суду. Або навіть ледь не всі. Або об’єднати ОАСК з іншим судом. Такі сценарії менше завдадуть шкоди, ніж проста й елементарна ліквідація ОАСК", - сказав Малюська.

"Якщо ми ліквідуємо ОАСК, то це означає, що весь масив спорів, а вони дуже багато спорів розглядають, має розглянути інший суд. Питання: хто? За які ресурси?" - запитав міністр.

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Водночас глава Мін'юсту згоден, що не втручатися в ситуацію з Окружним адмінсудом не можна.

"Треба зробити щось з ОАСК, із тим, щоб він перестав генерувати ось ці сумнівні судові рішення, щоб йому знову можна було довіряти. Як це зробити? Реорганізація, злиття чи передача повноважень іншому суду, чи передача разом із ліквідацією? Тобто там потрібно зробити кілька кроків, але це вже вирішувати під час консультацій", - заявив Малюська.

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