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Новости Политика Украины
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Окружной админсуд Киева (390) Малюська Денис (292)

ОАСК нельзя просто ликвидировать, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОАСК нельзя просто ликвидировать, - Малюська

В случае ликвидации Окружного административного суда Киева весь массив споров, которые он рассматривает, нужно будет куда-то деть. Правильнее было бы передать часть дел другому суду или объединить ОАСК с другим судом.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Малюськи, непродуманная ликвидация ОАСК может привести к негативным последствиям.

"Другое дело - если будет принято решение передать юрисдикцию части споров, которые решает ОАСК, другому суду. Или даже чуть ли не все. Или о объединить ОАСК с другим судом. Такого рода сценарии меньше нанесут вреда, чем простая и элементарная ликвидация ОАСК", - сказал Малюська.

"Если мы ликвидируем ОАСК, то это означает, что весь массив споров, а они очень много споров рассматривают, должен рассмотреть другой суд. Вопрос: кто? За какие ресурсы?" - спросил министр.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Милиция - наши друзья, СБУ - наши друзья, не друзья - это НАБУ. Х#й мы ВККС сдадимся!" - тайные записи из кабинета главы Окружного админсуда Киева Вовка. ВИДЕО

При этом глава Минюста согласен, что не вмешиваться в ситуацию с Окружным админсудом нельзя.

"Надо сделать что-то с ОАСК, с тем, чтобы он перестал генерировать вот эти сомнительные судебные решения, чтобы ему снова можно было бы доверять. Как это сделать? Реорганизация, слияние или передача полномочий другому суду, или передача вместе с ликвидацией? То есть там нужно сделать несколько шагов, но это уже решать во время консультаций", - сказал Малюська.

Также на Цензор.НЕТ: "Люди потеряли чувство реальности", - Сытник о судьях ОАСК, которые приняли решение про его увольнение

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
КС можно, а подконтрольный партнову\коломойском ОСАК - нельзя. Почему ? Ну потому что )))
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31.10.2020 20:53
+22
КС можно разогнать, а волчий ОАСК нет.
Двуличнье ... существа.
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31.10.2020 20:54
+14
так ликвидировать,а в процессе ликвидации и передать дела...или это не по юридически? ОАСК нельзя просто ликвидировать, - Малюська - Цензор.НЕТ 8710
это в других органах можно,а в судах низзя?
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31.10.2020 20:55
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Зараз в ОАСК багаття аж палають...Справи на коррупционерів палять нєпадєтцкі...
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31.10.2020 20:53 Ответить
КС можно, а подконтрольный партнову\коломойском ОСАК - нельзя. Почему ? Ну потому что )))
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31.10.2020 20:53 Ответить
КС можно разогнать, а волчий ОАСК нет.
Двуличнье ... существа.
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31.10.2020 20:54 Ответить
Малюська ******, ось коли ти згодився , юрист клованський... Історію з неадекватним рішенням Вовки КС під себе оновити, порівнювати з "АНАЛОГІЧНО незаконними рішеннями" після двох Майданів розпад України зупинити... Падло ти ПРодажне!
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31.10.2020 20:54 Ответить
Малюська, ти там один залишився після сарасят? ну-ну - лижи далі ЗЕленій плісняві !
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31.10.2020 21:41 Ответить
так ликвидировать,а в процессе ликвидации и передать дела...или это не по юридически? ОАСК нельзя просто ликвидировать, - Малюська - Цензор.НЕТ 8710
это в других органах можно,а в судах низзя?
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31.10.2020 20:55 Ответить
Надо ведь весь штат ввести в состав другого суда!
И на ключевые должности, что бы задел Портнова продолжал работать.
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31.10.2020 20:58 Ответить
Кордони прикрийте для "небожиделів"..
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31.10.2020 20:57 Ответить
ой какие все недоторканные...аж противно!
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31.10.2020 20:58 Ответить
Ниразу целочки..))
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31.10.2020 21:03 Ответить
Какие могут быть негативные последствия, по сравнению с тем, что творит ОАСК?
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31.10.2020 21:00 Ответить
Та шо ви такоє гавагите??
Поделятца намародереным и усьо болото узбагоитца!
Кака всегда...))
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31.10.2020 21:02 Ответить
Ликвидировать может и нельзя, но посадить коррупционных судей - можно. Вся эта волокита с ликвидацией ОАКС или роспуском КС - пустой треп, если не понесут наказания коррупционеры. Распускай-не распускай, но без наказания все остальные судьи будут заниматься тем же, а распущенные - просто уедут на Сейшеллы в заслуженный отпуск с наворованным баблом. И придем мы к тому же, что и имели до сих пор.
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31.10.2020 21:03 Ответить
Можна тільки холопів щемити безнаказанно. А "оцих" панімаішь нізя
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31.10.2020 21:05 Ответить
ОАСК нельзя просто ликвидировать, - Малюська - Цензор.НЕТ 8965
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31.10.2020 21:06 Ответить
Ну суд может ликвидировать и нельзя , а вот Осла Оманского ликвидировать даже нужно .
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31.10.2020 21:07 Ответить
І що саме смішне, СБУ навіть не зможе до тебе докопатись за цю фразу)
Це як Поярков обіцяв порвати зєлі "п'яту точку", проте жоден експерт не зміг юридично довести, де ж та п'ята точка)
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31.10.2020 21:13 Ответить
но все поняли, где зелина пятая точка, когда вспомнили, как саудиты и трамп сажают ХЛА на бутылку
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31.10.2020 22:34 Ответить
Ну тогда они и сами признают кто такой Осел Оманский , и тут прикол в том , что его на бойню завести как раз хочет Беня и Ко , а всему патриотическому движу куда выгоднее на Осла на зоне смотреть , 15 лет за гос измену и коррупцию.
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01.11.2020 09:36 Ответить
От при Петрі цього не було,він провів вдалу Судову Реформу,а Зебіл все зіпсував))
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31.10.2020 21:09 Ответить
Чому ти такий злий?
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31.10.2020 21:11 Ответить
При Петрі судова реформа тільки почала реформуватись... А ручний оаск потрібен всім можновладцям)
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31.10.2020 21:12 Ответить
Не треба применьшувати заслуги Порошенко у реформах,всі його реформи вдалі,починаючи з поліції і закінчуючи медициною.Країна розквітла,а Зелєбоба все зіпсував))
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31.10.2020 21:17 Ответить
Та фігню ти якусь пишеш, всі знають, що Порошенко заставив всіх подавати е-декларації під загрозою що запінить, насильно почав просувати Українську мову, а остання крапка це безвіз, насильно гад заставив їхати на заробітки! А з медициною що гад такий зробив, ти уявляєш- почав безкоштовно людей лікувати! Лікарям зар.плати почав збільшувати! Нєзабудємнепрастім! Дєдиваєвалі! ОАСК не можна просто ліквідувати, - Малюська - Цензор.НЕТ 4808
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31.10.2020 21:29 Ответить
Не мели дурні. Трішки розрізняй обов'язки і права президента, вр та кабміну.
Медреформа вдала, нарікань немає (тільки от вона застопорилась із приходом зелених). Реформи поліції не було (аваков тому причина).
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31.10.2020 21:42 Ответить
ты сильно молод и не помнишь старой милиции)))
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01.11.2020 07:09 Ответить
Звичайно)) і саме тому я не в курсі, що всі люстровані мусора поновились на посадах через суд)
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01.11.2020 11:54 Ответить
ну вот прям ВСЕ)))) если бы ты знал сколько денег просили с рай отделов для киева
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01.11.2020 14:05 Ответить
Знаю. І також знаю, що щонайменше рік тому знову почали ставити "план" по грошам.
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01.11.2020 18:39 Ответить
Зробіть хтось мем із Шоном Біном і фразою Малюськи))
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31.10.2020 21:10 Ответить
Третя гілка влади кипить і булькає, аж смердить.
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31.10.2020 21:13 Ответить
Судова реформа: як Зеленський наступає на граблі Порошенка ОАСК не можна просто ліквідувати, - Малюська - Цензор.НЕТ 3049
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31.10.2020 21:13 Ответить
_Наступает на грабли? Идиот штоле? Враг Украины и путярский сексот Украине вилы в спину воткнул!
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31.10.2020 21:37 Ответить
Про що ця липнева стаття мала нас повідомити ?
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31.10.2020 22:04 Ответить
А мона і нє "просто"...
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31.10.2020 21:14 Ответить
"Лубов" до судєйских об'єднала Лохів та неЛохів..
))
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31.10.2020 21:18 Ответить
"Вопрос кто? За какие ресурсы?.."
Сдашь судьям ОАСК камеры с еврейским ремонтом, оттуда и ресурсы.
Рано или поздно все они продажные сядут. Так что разогнать их - это для них не самая страшная перспектива, а для страны и народа убытков и унижений меньше.
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31.10.2020 21:25 Ответить
почему ОАСК отмазывает а на КС взъелись
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31.10.2020 21:26 Ответить
Если все ВОЛЧЬИ суды расформировать, кто будет помогать зе! загонять за можай Порошенко?
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31.10.2020 21:27 Ответить
Прям такие важные дела решают..Просто взяли бабки за решения и надо отработать...И так будет бесконечно и закрывать поэтому низзя...
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31.10.2020 21:35 Ответить
ОАСК не можна просто ліквідувати, - Малюська - Цензор.НЕТ 8260
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31.10.2020 21:38 Ответить
Бу-га-га-га !
Фурса про це вчора писав:
"...Кстати, парадоксально. Но президент имеет право разогнать административный суд, который одна банда с конституционным, но почему то не делает этого. А пытается разогнать конституционный Суд, как какой-то местный самодельный Чавес, хоть и не имеет на это права. Очень странно..."https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4108780432481673
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31.10.2020 21:39 Ответить
Золотые слова, кстати!
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31.10.2020 22:57 Ответить
Малюська тупить,це все рішається,або відверто захищає Вовка.
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31.10.2020 21:48 Ответить
ОАСК не можна просто ліквідувати, - Малюська - Цензор.НЕТ 5594
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31.10.2020 21:52 Ответить
_Когда они говорят что ОАСК нельзя ликвидировать, на самом деле это означает "мы не хотим!"
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31.10.2020 21:53 Ответить
ОАСК можно просто ликвидировать, ьлеать, точно также как просто выбрать зеленского
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31.10.2020 22:31 Ответить
дуракам закон не писан
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31.10.2020 22:45 Ответить
Нельзя просто ликвидировать? Тогда можно немного сложнее, четвертованием, к примеру.
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31.10.2020 23:05 Ответить
Верим тебе,молюска,верим! Наши президенты без ОАСКа как без рук
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31.10.2020 23:08 Ответить
Надо что-то делать, не знаю что, но делать надо, ай, ой. Голову сфотографирую.
Кого вы навыбирали....
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31.10.2020 23:22 Ответить
а кто у тебя спрашивает, что можно а что нельзя? пока ОАСК ********* что хотел что-то не слышно было Малюски, теперь объявился
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31.10.2020 23:39 Ответить
Проблема украинцев в том, что они не могут найти правду когда вся информация звучит из уст представителей олигархов, заинтересованных групп в деребане страны и фейковых медийщиков. (с)
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01.11.2020 01:22 Ответить
Який сенс перефарбовувати стіни й переставляти ліжка, якщо треба просто поміняти бл*дей?
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01.11.2020 07:11 Ответить
Ставим запятую: распустить нельзя оставить.
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01.11.2020 07:16 Ответить
"ОАСК нельзя просто ликвидировать, - Малюська..."

Чого не вистачає: гранатометів, кулеметів? Чи просто гіляк замало?
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01.11.2020 07:30 Ответить
смешно
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01.11.2020 11:51 Ответить
 
 