"ОАСК нельзя просто ликвидировать, - Малюська..."

В случае ликвидации Окружного административного суда Киева весь массив споров, которые он рассматривает, нужно будет куда-то деть. Правильнее было бы передать часть дел другому суду или объединить ОАСК с другим судом.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Малюськи, непродуманная ликвидация ОАСК может привести к негативным последствиям.

"Другое дело - если будет принято решение передать юрисдикцию части споров, которые решает ОАСК, другому суду. Или даже чуть ли не все. Или о объединить ОАСК с другим судом. Такого рода сценарии меньше нанесут вреда, чем простая и элементарная ликвидация ОАСК", - сказал Малюська.

"Если мы ликвидируем ОАСК, то это означает, что весь массив споров, а они очень много споров рассматривают, должен рассмотреть другой суд. Вопрос: кто? За какие ресурсы?" - спросил министр.

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При этом глава Минюста согласен, что не вмешиваться в ситуацию с Окружным админсудом нельзя.

"Надо сделать что-то с ОАСК, с тем, чтобы он перестал генерировать вот эти сомнительные судебные решения, чтобы ему снова можно было бы доверять. Как это сделать? Реорганизация, слияние или передача полномочий другому суду, или передача вместе с ликвидацией? То есть там нужно сделать несколько шагов, но это уже решать во время консультаций", - сказал Малюська.

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