ОАСК нельзя просто ликвидировать, - Малюська
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В случае ликвидации Окружного административного суда Киева весь массив споров, которые он рассматривает, нужно будет куда-то деть. Правильнее было бы передать часть дел другому суду или объединить ОАСК с другим судом.
Об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Малюськи, непродуманная ликвидация ОАСК может привести к негативным последствиям.
"Другое дело - если будет принято решение передать юрисдикцию части споров, которые решает ОАСК, другому суду. Или даже чуть ли не все. Или о объединить ОАСК с другим судом. Такого рода сценарии меньше нанесут вреда, чем простая и элементарная ликвидация ОАСК", - сказал Малюська.
"Если мы ликвидируем ОАСК, то это означает, что весь массив споров, а они очень много споров рассматривают, должен рассмотреть другой суд. Вопрос: кто? За какие ресурсы?" - спросил министр.
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При этом глава Минюста согласен, что не вмешиваться в ситуацию с Окружным админсудом нельзя.
"Надо сделать что-то с ОАСК, с тем, чтобы он перестал генерировать вот эти сомнительные судебные решения, чтобы ему снова можно было бы доверять. Как это сделать? Реорганизация, слияние или передача полномочий другому суду, или передача вместе с ликвидацией? То есть там нужно сделать несколько шагов, но это уже решать во время консультаций", - сказал Малюська.
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Двуличнье ... существа.
это в других органах можно,а в судах низзя?
И на ключевые должности, что бы задел Портнова продолжал работать.
Поделятца намародереным и усьо болото узбагоитца!
Кака всегда...))
Це як Поярков обіцяв порвати зєлі "п'яту точку", проте жоден експерт не зміг юридично довести, де ж та п'ята точка)
Медреформа вдала, нарікань немає (тільки от вона застопорилась із приходом зелених). Реформи поліції не було (аваков тому причина).
))
Сдашь судьям ОАСК камеры с еврейским ремонтом, оттуда и ресурсы.
Рано или поздно все они продажные сядут. Так что разогнать их - это для них не самая страшная перспектива, а для страны и народа убытков и унижений меньше.
Фурса про це вчора писав:
"...Кстати, парадоксально. Но президент имеет право разогнать административный суд, который одна банда с конституционным, но почему то не делает этого. А пытается разогнать конституционный Суд, как какой-то местный самодельный Чавес, хоть и не имеет на это права. Очень странно..."https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4108780432481673
Кого вы навыбирали....
Чого не вистачає: гранатометів, кулеметів? Чи просто гіляк замало?