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У Словаччині у половини населення взяли аналізи на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Словаччині у половини населення взяли аналізи на COVID-19

У Словаччині (з населенням майже 5,5 млн) приблизно половина люей здала тести на коронавірус COVID-19 у межах загальнонаціональної кампанії з тестування на наявність вірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У програмі вже взяли участь 2,58 млн осіб.

У 1% учасників обстеження було виявлено COVID-19, у зв'язку з чим інфіковані мають відправитися на карантин.

Влада намагається протестувати якомога більше жителів країни, за винятком осіб, яким не виповнилося 10 років.

Це перша подібна кампанія, коли тести на COVID-19 здають мешканці відразу всієї країни.

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У заходах беруть участь понад 40 тис. медиків і членів груп підтримки в складі військових, поліції, адміністративних працівників і добровольців. Здача тестів вважається добровільною, проте в разі відмови взяти участь у кампанії влада має намір приймати низку заходів проти тих, хто ухиляється, зокрема і заборону на відвідування роботи.

"Свобода має йти пліч-о-пліч із відповідальністю щодо тих, хто найслабший серед нас - пацієнтів з онкологічними захворюваннями, літніх людей", - заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович.

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Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом у Словаччині за час пандемії діагностували 59 946 випадків зараження коронавірусом. Померли 219 інфікованих, вилікувалися 12 798 осіб. Водночас у неділю в країні виявили 2 282 випадки коронавірусу.
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Топ коментарі
+5
Обыкновенный фашизм.
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01.11.2020 22:01
+4
В тебе знов прапорець змінився. Скіки ж можна палитись?
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01.11.2020 22:08
+3
Мокшанам кололи настойку бояры?В Словакии у половины населения взяли анализы на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5398
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01.11.2020 21:46
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І це правильно.
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01.11.2020 22:00 Відповісти
В тебе знов прапорець змінився. Скіки ж можна палитись?
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01.11.2020 22:08 Відповісти
Л...а-путешественница. У Словаччині у половини населення взяли аналізи на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9902
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01.11.2020 22:27 Відповісти
Да там и ников несколько.
Типичный бот.
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01.11.2020 22:40 Відповісти
Діти і люди похилого віку участь, кажуть, не беруть. Сенс тоді в цьому заході?
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01.11.2020 22:03 Відповісти
Ого себе.
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01.11.2020 21:45 Відповісти
и это ЗА НЕДЕЛЮ!!!!!! молодцы и что тут скажешь то.... я понимаю что у нас населения в 8 раз больше дело не в количестве хотя да количество играет роль и все же...
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01.11.2020 21:46 Відповісти
Мокшанам кололи настойку бояры?В Словакии у половины населения взяли анализы на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5398
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01.11.2020 21:46 Відповісти
А Мертвечук вже закупляє для України
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01.11.2020 21:53 Відповісти
Всім зебілам пообіцяли. Ти записавсь в чергу ?
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01.11.2020 22:01 Відповісти
22:00 У Словаччині у половини населення взяли аналізи на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3233
22:01 У Словаччині у половини населення взяли аналізи на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7440
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01.11.2020 22:28 Відповісти
В Словакии у половины населения взяли анализы на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8703
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01.11.2020 21:56 Відповісти
Та ну нах!
СтратЭгия "вашего" правительства до банального проста - ковидный фонд вывести себе в карманы через ямочный ремонт "стройки века" по цене нового автобана. Ну и через мусоров канешна...
Так шо Жека иди дальше молись на всегалктического лидета и его команду "новых" лиц.
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01.11.2020 22:05 Відповісти
Обыкновенный фашизм.
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01.11.2020 22:01 Відповісти
Мені цікава кінцева мета. Раз уже потратили стільки мільйонів на процедуру.
Наскільки пояснив один форумчанин, це має дозволити виявити інфікованих та ізолювати їх на 2 тижні. Тоді зробити повторний тест чи пролікувати.
ОК. Тоді, після цього, за логікою мали б зняти карантин, адже вже всі будуть здорові. Протестовані, проізольовані, проліковані. Так ?
І ще - нікого не пускати в країну, щоб не привезли вірус. Правильно ?
За таких умов так само логічно зняти примусові маски, відкрити зачинені бізнеси-магазини і повернутися до нормального життя.

Якщо цього всього не відбудеться - то для чого робити поголовне тестування ?
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01.11.2020 22:01 Відповісти
Привет ВЕДАНА. Проблема в стране начала нарастать на северо востоке , т к словаки стали делать свадьбы в польских ресторанах , бо в Словакии это запрещено. И в тех местах стала резко нарастать эпидемия. Потому первыми тесты провели в тех местах в прошлые вызолнве как пилотный проект
Кстати Люксембург тоже весь протестировали. может и другие небольшие страны

Выяснилось , что не хватает врачей. По этому поводу начнут изменять законы по врачам - экспатам и наверно учебным заведениям
Из хорошего - премьер министр и Кабмин каждый вечер КАК ШКОЛЬНИКИ отчитываются перед словаками ( часто в прямом эфире перед журналистами ) . То есть исполнительная власть озабочена здоровьем словаков
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01.11.2020 22:16 Відповісти
Вітаю. Пані Софіє, наші теж звітують. З весни.
Я просто хочу зрозуміти мету. Як влада обґрунтувала проведення цього заходу ?
Це має бути законним теж.

P.S. Я не забула про інше. Напишу Вам згодом.
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01.11.2020 22:26 Відповісти
Я часто пишу про Австро- Венгрию . Их так выдрессовал император, что они абсолютно законопослушны. Маски - так маски, тесты- так тесты. Но и Кабмин старается очень . Для меня сегодня их подход к вирусу и заботе о гражданах - образец . Первый карантин они объявили раньше Франции Италии Германии Австрии И сразу навели порядок- предъявление тестов на границе при въезде ,. В Словакии все более строго чем в соседних странах . Школы у нас закрыты и родители с детьми довольны - т к такая плохая погода (😀) и дети дома могут выспаться на час больше . Все теперь онлайн - и курсы и спорт и рисование,
Закрыты магазины и рестораны , кроме продуктов банков. Премьер у нас молодой : сильно переживает за все . Боится что не хватит больниц и врачей - потому такое тестирование .
В Австрии тоже обьявили карантин и комендантский час с 20.00-6.00 с завтра, на месяц,
Но из Вены выезжать нельзя было уже несколько недель в другие районы Австрии , бо она в красной зоне, ( если выезжать - то проходить карантин) . Австрия разбита на районы заражения. Словакия тоже разбита На районы заражения
Короче сидим дома, занимаемся - почти неделю дождь и следующую тоже . Занялись кулинарией 😀
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01.11.2020 22:48 Відповісти
Так. Але одна справа - слухняність, інша - законність.
Якщо прийнято закон з дотриманням усіх процедур і обґрунтуванням - тоді ОК.
Якщо ні - ммм ...
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01.11.2020 22:53 Відповісти
10 марта Кабмин Словакии объявил первый карантин и закрыл школы
Премьер ОБЪЯВИЛ ,в связи с опасностью для Словакии , ЗАПРЕТ на вывоз из Словакии всего ( продукты, лекарства оборудования) как в военное время. Президент и парламент дал поддержку. Сегодня словацкие предприятия выпускают медицинское оборудование для борьбы с Вирусом ( вроде вентиляторы для кислорода и т д)
Какие предприятия в Украине перепрофилировали для выпуска медоборудования? Никакие .

Так что словаки идут правильным путём - Защищают население всеми силами
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01.11.2020 23:02 Відповісти
Вас напевно вже занесли в другу папку.
Отакі справи, Софія.
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02.11.2020 10:15 Відповісти
Яка свідомість у словаків!
Аж заздрість бере.
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01.11.2020 22:29 Відповісти
А Вы бы не пошли сделать бесплатный тест с результатом в 20 минут для себя и своей семьи ? В Украине для трёх человек это будет стоить 4000-5000 гривен и результат не ранее нескольких суток
ПРОСТО словаки рациональны
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01.11.2020 23:20 Відповісти
а в Україні, результат тесту на ковід чекають пацієнти мінімум 10 днів, бо гроші на нові лабораторії пішли на асфальтування доріг на цвинтарі. Ось до чого приводить голосування на виборах по-приколу.
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01.11.2020 22:02 Відповісти
Повторюсь
Тестовые лаборатории открыты одновременно во многих местах пятницу субботу воскресенье по типу организации выборов
В организации помогают военные , врачи из Австрии и Венгрии
Министр здоровья и его жена лично проводили тестирование в одном из пунктов
Тесты бесплатны
Освобождены дети до 10 лет и переболевшие с 1 августа по 15 октября
Все , кто не пришёл на тест , Обязаны отсидеть 15 дней в самоизоляции
В следующие выходные тесты повторят ещё раз
Словакия закупила 13 млн тестов
Тестируют всех кто находится в Словакии включая дипломатов
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01.11.2020 22:06 Відповісти
Результат тема выдают в течении 20 минут
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01.11.2020 22:07 Відповісти
Теста
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01.11.2020 22:07 Відповісти
"Все , кто не пришёл на тест , Обязаны отсидеть 15 дней в самоизоляции"
Вот такая демократия...
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01.11.2020 22:38 Відповісти
Вас оно волнует? Словаков это устраивает

Тест бесплатный . Почему не сходить даже ради себя?
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01.11.2020 23:04 Відповісти
Свободного человека не может устраивать - "Все , кто не пришёл на тест , Обязаны отсидеть 15 дней в самоизоляции"
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01.11.2020 23:21 Відповісти
Я так поняла , Денисов , Вас по доброму приняла Эстония . Вы эстонского не знаете,
Вы выехали из раши или Украины , и теперь строите из себя свободного человека?

Так вот - словаки - нормальные европейцы и уважают жизни других . Потому стараются не разносить заразу, в отличии от кацапов , которым плевать на других , но везде будут вопить про свободу ,
Свобода не навредить другим - это тоже свобода выбора и ментальности
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01.11.2020 23:31 Відповісти
Таких как вы в СССР было полно - любителей концлагерей и всяческих обязаловок, типа обязательной вакцинации.Не удивлюсь, если вы ещё и Сталиным восхищаетесь.
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01.11.2020 23:50 Відповісти
Психиатор Вам в помощь . Поможет Вам с Вашими галюнами .

Вас , кацапов , немного поскреби и сразу начинаете дерьмом кидаться 😀😀😀
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02.11.2020 00:10 Відповісти
На останніх виборах президента наша естонська популяція проголосувала за Бойка.
Не дарма нещодавно якийсь естонським міністр обурювався засиллям ватяних українців.
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02.11.2020 10:13 Відповісти
Что бы ни строила Россия - у нее в итоге все рвно ГУЛАГ получается. И если Европа и весь мир осудил нацистов, то Россия своих палачей не осуждала. Да и ***** из их же организации вылезло. И сейчас, когда русский видит, как люди в Европе останавливаются на красный сигнал светофора они начинают вопеть "Фашисты, концлагерь построили, свободу душат!"
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02.11.2020 07:37 Відповісти
там всего 5 миллионов населения У Словаччині у половини населення взяли аналізи на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3346
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01.11.2020 22:19 Відповісти
Соответственно и налогов меньше, и бюджет другой.
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02.11.2020 01:04 Відповісти
всё це хурушо кунешно ...для словакии.... а шо там с экономикой в Украине ?? почём газ ?? а долляри вже по 8 ?? У Словаччині у половини населення взяли аналізи на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3810
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01.11.2020 22:25 Відповісти
Кстати , кто не в курсе - кацапская вакцина сделана на основе ветеринарной вакации от ящура .

А мертветчук прикидывается , что не в курсе и держит украинцев за лохов.
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01.11.2020 22:55 Відповісти
В Италии ежедневно выявляют около 30 000 новых.
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01.11.2020 23:40 Відповісти
Ну сейчас, я думаю, для Вас это уже не является проблемой. Во Франции каждый день 50 тыс+
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02.11.2020 00:16 Відповісти
Если люди активны, то через неделю надо опять проверять...
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02.11.2020 00:56 Відповісти
Зате в нас щоб зробити ПЦР-тест потрібно заплатити 1,5 тис. грн.
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02.11.2020 07:46 Відповісти
 
 