У Словаччині у половини населення взяли аналізи на COVID-19
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Словаччині (з населенням майже 5,5 млн) приблизно половина люей здала тести на коронавірус COVID-19 у межах загальнонаціональної кампанії з тестування на наявність вірусу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У програмі вже взяли участь 2,58 млн осіб.
У 1% учасників обстеження було виявлено COVID-19, у зв'язку з чим інфіковані мають відправитися на карантин.
Влада намагається протестувати якомога більше жителів країни, за винятком осіб, яким не виповнилося 10 років.
Це перша подібна кампанія, коли тести на COVID-19 здають мешканці відразу всієї країни.
У заходах беруть участь понад 40 тис. медиків і членів груп підтримки в складі військових, поліції, адміністративних працівників і добровольців. Здача тестів вважається добровільною, проте в разі відмови взяти участь у кампанії влада має намір приймати низку заходів проти тих, хто ухиляється, зокрема і заборону на відвідування роботи.
"Свобода має йти пліч-о-пліч із відповідальністю щодо тих, хто найслабший серед нас - пацієнтів з онкологічними захворюваннями, літніх людей", - заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович.
Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом у Словаччині за час пандемії діагностували 59 946 випадків зараження коронавірусом. Померли 219 інфікованих, вилікувалися 12 798 осіб. Водночас у неділю в країні виявили 2 282 випадки коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
І це правильно.
Типичный бот.
22:01
СтратЭгия "вашего" правительства до банального проста - ковидный фонд вывести себе в карманы через ямочный ремонт "стройки века" по цене нового автобана. Ну и через мусоров канешна...
Так шо Жека иди дальше молись на всегалктического лидета и его команду "новых" лиц.
Наскільки пояснив один форумчанин, це має дозволити виявити інфікованих та ізолювати їх на 2 тижні. Тоді зробити повторний тест чи пролікувати.
ОК. Тоді, після цього, за логікою мали б зняти карантин, адже вже всі будуть здорові. Протестовані, проізольовані, проліковані. Так ?
І ще - нікого не пускати в країну, щоб не привезли вірус. Правильно ?
За таких умов так само логічно зняти примусові маски, відкрити зачинені бізнеси-магазини і повернутися до нормального життя.
Якщо цього всього не відбудеться - то для чого робити поголовне тестування ?
Кстати Люксембург тоже весь протестировали. может и другие небольшие страны
Выяснилось , что не хватает врачей. По этому поводу начнут изменять законы по врачам - экспатам и наверно учебным заведениям
Из хорошего - премьер министр и Кабмин каждый вечер КАК ШКОЛЬНИКИ отчитываются перед словаками ( часто в прямом эфире перед журналистами ) . То есть исполнительная власть озабочена здоровьем словаков
Я просто хочу зрозуміти мету. Як влада обґрунтувала проведення цього заходу ?
Це має бути законним теж.
P.S. Я не забула про інше. Напишу Вам згодом.
Закрыты магазины и рестораны , кроме продуктов банков. Премьер у нас молодой : сильно переживает за все . Боится что не хватит больниц и врачей - потому такое тестирование .
В Австрии тоже обьявили карантин и комендантский час с 20.00-6.00 с завтра, на месяц,
Но из Вены выезжать нельзя было уже несколько недель в другие районы Австрии , бо она в красной зоне, ( если выезжать - то проходить карантин) . Австрия разбита на районы заражения. Словакия тоже разбита На районы заражения
Короче сидим дома, занимаемся - почти неделю дождь и следующую тоже . Занялись кулинарией 😀
Якщо прийнято закон з дотриманням усіх процедур і обґрунтуванням - тоді ОК.
Якщо ні - ммм ...
Премьер ОБЪЯВИЛ ,в связи с опасностью для Словакии , ЗАПРЕТ на вывоз из Словакии всего ( продукты, лекарства оборудования) как в военное время. Президент и парламент дал поддержку. Сегодня словацкие предприятия выпускают медицинское оборудование для борьбы с Вирусом ( вроде вентиляторы для кислорода и т д)
Какие предприятия в Украине перепрофилировали для выпуска медоборудования? Никакие .
Так что словаки идут правильным путём - Защищают население всеми силами
Отакі справи, Софія.
Аж заздрість бере.
ПРОСТО словаки рациональны
Тестовые лаборатории открыты одновременно во многих местах пятницу субботу воскресенье по типу организации выборов
В организации помогают военные , врачи из Австрии и Венгрии
Министр здоровья и его жена лично проводили тестирование в одном из пунктов
Тесты бесплатны
Освобождены дети до 10 лет и переболевшие с 1 августа по 15 октября
Все , кто не пришёл на тест , Обязаны отсидеть 15 дней в самоизоляции
В следующие выходные тесты повторят ещё раз
Словакия закупила 13 млн тестов
Тестируют всех кто находится в Словакии включая дипломатов
Вот такая демократия...
Тест бесплатный . Почему не сходить даже ради себя?
Вы выехали из раши или Украины , и теперь строите из себя свободного человека?
Так вот - словаки - нормальные европейцы и уважают жизни других . Потому стараются не разносить заразу, в отличии от кацапов , которым плевать на других , но везде будут вопить про свободу ,
Свобода не навредить другим - это тоже свобода выбора и ментальности
Вас , кацапов , немного поскреби и сразу начинаете дерьмом кидаться 😀😀😀
Не дарма нещодавно якийсь естонським міністр обурювався засиллям ватяних українців.
А мертветчук прикидывается , что не в курсе и держит украинцев за лохов.