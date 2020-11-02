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Аваков (1406) Зеленський (10071) місцеві вибори (911) ОБСЄ (1564) ТВК (28) Васильків (50) ОПОРА (126) Слуга народу (2121)

Члени Васильківської ТВК просять Зеленського, Авакова та ОБСЄ забезпечити чесне встановлення результатів виборів. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Члени Васильківської ТВК просять Зеленського, Авакова та ОБСЄ забезпечити чесне встановлення результатів виборів. ДОКУМЕНТ

Члени Васильківської ТВК звернулися до президента, міністра внутрішніх справ, ОБСЄ і "Громадянської мережі "Опора" з проханням забезпечити чесне визначення результатів виборів.

Про це стало відомо зі звернення членів Васильківської ТВК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Рідне місто.

Члени ТВК звертають увагу на провокації, які здійснювались представниками провладної партії та просять у президента, міністра МВС, ОБСЄ та "Громадянської мережі "Опора" не допустити можливих порушень закону та втручання у встановленні результатів виборів.

"Попри те, що був здійснений перерахунок голосів, а також є рішення суду, яке засвідчує правомірність встановлених результатів, ми впевнені, що кандидати від "Слуги народу", які програли вибори, будуть і надалі вчиняти провокації для скасування невигідних для них результатів.

Просимо вас запобігти можливим незаконним спробам впливу на волевиявлення українців, а також забезпечити мирне і чесне встановлення результатів цих місцевих виборів", — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, представниками провладної партії був встановлений перерахунок голосів у 12 дільницях Васильківської громади. Також кандидат від політичної партії "Слуга народу" Андрій Шевченко подав позов до Васильківського міжрайонного суду проти визнання результатів деяких дільничних виборчих комісій Васильківської міської ТВК. Втім суд відмовив їм у задоволенні позову.

Члени Васильківської ТВК просять Зеленського, Авакова та ОБСЄ забезпечити чесне встановлення результатів виборів 01

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Топ коментарі
+4
В цивілізованих країнах : вдень вибори - вранці наступного дня-результати ! У нас же ще місяць будуть "рахувати" та фальшувати- ось і все що потрібно знати про розрекламовану ЗЕдиджилітизацію ! Члены Васильковской ТИК просят Зеленского, Авакова и ОБСЕ обеспечить честное определение результатов выборов - Цензор.НЕТ 1185
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02.11.2020 09:39
+3
Просят беларусы, украинцы требуют.
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02.11.2020 09:41
+3
Прошла неделя после выборов.... Ни слова о том, на какой стадии подсчёт бюллетеней.... Ни слова о судебных процессах, тормозящих подсчёт.... Необычная послевыборная тишина.... Может зелёные хотят замять результаты и по-тихому забыть о выборах, и своём позорном пролёте?
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02.11.2020 09:51
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В цивілізованих країнах : вдень вибори - вранці наступного дня-результати ! У нас же ще місяць будуть "рахувати" та фальшувати- ось і все що потрібно знати про розрекламовану ЗЕдиджилітизацію ! Члены Васильковской ТИК просят Зеленского, Авакова и ОБСЕ обеспечить честное определение результатов выборов - Цензор.НЕТ 1185
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02.11.2020 09:39 Відповісти
Просят беларусы, украинцы требуют.
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02.11.2020 09:41 Відповісти
Пусть сами решают просить или требовать это их жизнь
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02.11.2020 09:46 Відповісти
Прошла неделя после выборов.... Ни слова о том, на какой стадии подсчёт бюллетеней.... Ни слова о судебных процессах, тормозящих подсчёт.... Необычная послевыборная тишина.... Может зелёные хотят замять результаты и по-тихому забыть о выборах, и своём позорном пролёте?
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02.11.2020 09:51 Відповісти
Все проблемы Васильковской ТИК связаны с бородатой сабакой каломойского- дубинским, если эту, распространяющую сказ, сабаку утилизировать проблемы сами-собой решатся.
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02.11.2020 09:53 Відповісти
Насправді, там жаба з гадюкою. Шістка засуки баласинович воює з шісткою дубінського шевченком.
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02.11.2020 10:12 Відповісти
я так понимаю, что даже засухи меньшее зло чем эта бородатая сабака.
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02.11.2020 10:14 Відповісти
правильно розумієш
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02.11.2020 11:45 Відповісти
Если я нарушу звкон...
Члени Васильківської ТВК просять Зеленського, Авакова та ОБСЄ забезпечити чесне встановлення результатів виборів - Цензор.НЕТ 741
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02.11.2020 10:02 Відповісти
кажется назревает бальшой шухер у клоунов....
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02.11.2020 12:09 Відповісти
Кого просят?! Вы странные люди, ей богу!
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02.11.2020 10:10 Відповісти
 
 