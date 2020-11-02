Члени Васильківської ТВК просять Зеленського, Авакова та ОБСЄ забезпечити чесне встановлення результатів виборів. ДОКУМЕНТ

Члени Васильківської ТВК звернулися до президента, міністра внутрішніх справ, ОБСЄ і "Громадянської мережі "Опора" з проханням забезпечити чесне визначення результатів виборів.

Про це стало відомо зі звернення членів Васильківської ТВК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Рідне місто.

Члени ТВК звертають увагу на провокації, які здійснювались представниками провладної партії та просять у президента, міністра МВС, ОБСЄ та "Громадянської мережі "Опора" не допустити можливих порушень закону та втручання у встановленні результатів виборів.

"Попри те, що був здійснений перерахунок голосів, а також є рішення суду, яке засвідчує правомірність встановлених результатів, ми впевнені, що кандидати від "Слуги народу", які програли вибори, будуть і надалі вчиняти провокації для скасування невигідних для них результатів.

Просимо вас запобігти можливим незаконним спробам впливу на волевиявлення українців, а також забезпечити мирне і чесне встановлення результатів цих місцевих виборів", — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, представниками провладної партії був встановлений перерахунок голосів у 12 дільницях Васильківської громади. Також кандидат від політичної партії "Слуга народу" Андрій Шевченко подав позов до Васильківського міжрайонного суду проти визнання результатів деяких дільничних виборчих комісій Васильківської міської ТВК. Втім суд відмовив їм у задоволенні позову.