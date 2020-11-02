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Нардепка "Голосу" Устінова про законопроєкт щодо розширення повноважень поліції: прибираємо зупинку автомобіля без підстав і можливість огляду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардепка "Голосу" Устінова про законопроєкт щодо розширення повноважень поліції: прибираємо зупинку автомобіля без підстав і можливість огляду

Верховна Рада планує збільшити розмір штрафів за водіння в нетверезому стані.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка ("Голос") Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Це суперзадоволена фоточка відразу після підкомітету, де ми розглядали скандальний законопроєкт 2695 про розширення повноважень поліції.

Коротке резюме, найбільш "дискусійних" норм, погоджених підкомітетом:

- прибираємо так звані "профілактичні" заходи-зупинки (читай зупинка авто без будь-яких підстав);

- прибираємо можливість без встановлення попереджувальних знаків ловити на швидкість водіїв: в кущах ніхто з радаром сидіти не буде;

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- прибираємо можливість огляду (читай обшуку) авто, а саме багажника, капота (прокладки, через які підняли ціни на реєстрацію газу з 600 до 3200-4000 тис. грн нервово плачуть у куточку), бардачка, тощо

- водію не потрібно буде віддавати документи поліцейському;

- вийти з машини водію потрібно буде лише у разі необхідності на вимогу поліцейського, глушити машину і мерзнути взимку теж не потрібно;

- підвищуємо штрафи в кілька разів : перша п’янка - 17 тис. (права на 1 рік), друга - 34 тис. (права на 3 роки), третя - 51 (права на 10 років);

- знімається можливість брати п’яних на поруки трудовим колективом (як сталося з жінкою, яка нещодавно 220 ганяла Києвом і постила ці відосіки в інсті);

- підвищується кримінальна відповідальність у разі ДТП у нетверезому стані;

- вводиться окрема частина статті 286-1 в Кримінальному кодексі. Тепер якщо ви здійсните ДТП з тілесними нетверезим, то у вас буде це ярмо на все життя, а саме - судимість за цією статтею;

- подовжили можливість розгляду в судді справи за нетверезе водіння (за 130 ст.) із 3 місяців до 1 року. Таким чином, не будуть просто закривати справи через невчасний розгляд в суді (за затягування яких деякі судді й отримують винагороду)", - розповіла Устінова

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"Сподіваємося зараз не включаться всі сили Авакова в парламенті, щоб переконати депутатів таки повернутися до редакції, яка дасть можливість розширити повноваження поліції. Спочатку реформа і довіра-потім повноваження. А поки "порєшать" за п’янку можна буде на місці чи в судах, скільки машини не зупиняй - це навряд чи допоможе. Вірніше допоможе - але лише непорядним поліцейським краще заробляти. Ми це вже проходили з ДАІ, більше не треба", - резюмувала нардепка.

Нардепка Голосу Устінова про законопроєкт щодо розширення повноважень поліції: прибираємо зупинку автомобіля без підстав і можливість огляду 01
Нардепка Голосу Устінова про законопроєкт щодо розширення повноважень поліції: прибираємо зупинку автомобіля без підстав і можливість огляду 02

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Топ коментарі
+14
Можешь Иванов, Иван у себяна Рассее делать шо хошь.Хоть Путина запрети.
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02.11.2020 15:07
+9
Та забороніть вже зовсім цю поліцію,і не морочте голову ні собі,ні людям.
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02.11.2020 14:35
+7
Такая практика почти во всех цивилизованых странах. Если нет оснований останавливать нельзя,но если поймали и ты пьян то здесь уже по полной програме. Хотя вон в Ю. Корее полисы перекрывают целый перекресток причем рано утром когда с перегаром едут на работу и вечером когда пьяные пруться домой. Но в наших услових борцы за права человект затрахают всех.
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02.11.2020 14:47
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Та забороніть вже зовсім цю поліцію,і не морочте голову ні собі,ні людям.
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02.11.2020 14:35 Відповісти
Можешь Иванов, Иван у себяна Рассее делать шо хошь.Хоть Путина запрети.
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02.11.2020 15:07 Відповісти
Та мені наплювати з самої великої дзвіниці на те,що ти там гаваріш.Уразумєл,російськомовна меншість? Якщо ні,то Google на допомогу. Нардепка "Голосу" Устінова про законопроєкт щодо розширення повноважень поліції: прибираємо зупинку автомобіля без підстав і можливість огляду - Цензор.НЕТ 3765
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02.11.2020 16:46 Відповісти
Хвост не пружинь, тролль Пригожинский. Хоть на иврите пиши, останешся треллем.
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02.11.2020 17:16 Відповісти
З дебілом полемізувати- все одно,що воду в решеті носити. Хоча для такого чмошника,як ти,слово "полеміка" мало що значить. По вашому це буде звучати "пєрєбазаріть".Так що пшёл вон,чмо недолуге. До речі,що означає слово "треллем" ? Це на івріті,чи на ідіш?
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02.11.2020 17:28 Відповісти
Данный пост подтверждает, что российским ботофермам дана команда отмазывать Рюкзакяна
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02.11.2020 22:05 Відповісти
Останавливать нельзя. А вычислять нетрезвых или укуренных за рулем будут экстрасенсы?
У меня, например, машина даже не заводится если нетрезвый за рулем. Даже если сильно поддатая на пассажирском переднем сидении.
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02.11.2020 14:36 Відповісти
Это что за чудо техники. За 30 лет в автосервисе перетестил все что ездит- от сигвея до роллс-ройса. Но встроеный алкотестер не видел никогда.
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02.11.2020 14:45 Відповісти
Как? машина предлагает дыхнуть перед тем как заводится. Вы не в курсе? Или вы засыпаете зарулем.
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02.11.2020 14:47 Відповісти
Она по цвету белков глаз, определяет и предлогает сказать быстро"бритвеные пренодлежномти"
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02.11.2020 14:59 Відповісти
тануна. я и трезвый такого не выговорю. "***********************". это надо же...
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02.11.2020 15:14 Відповісти
Ха, я такое и при полтора промилля лёхко выдам. Тренировался на "сиреневенький глазковыколупыватель на полувыломанных ноженьках"
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02.11.2020 15:18 Відповісти
пока кортежи у нас будуть нарушать все мыслимые правила ПдД, НАМ ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО ШУТИТЬ.
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02.11.2020 22:03 Відповісти
Моя вообще не заводится, у нее нечем заводиться. Она электро. А ни в клиентских, ни в автосалонах никогда не видел алкотестер даже как опцию. Как то читал что этот девайс доустанавливали алкозависимым где-то в Штатах. Но заводских устройств никогда не было
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02.11.2020 15:09 Відповісти
У меня тоже электро.
Я сильно не разбирался, то ли Британцы в 2019 выпустили такую партию, или была до установлена специально для предыдущего владельца.
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02.11.2020 15:21 Відповісти
Ну говорят у японцев были такие эксперименты но не пошли. Хотя я тоже в живуую ни разу не видел
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02.11.2020 15:01 Відповісти
Корейский прикол имеет место быть. Но очень глючная система.
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02.11.2020 17:16 Відповісти
Нельзя останавливать без причины. Если есть подозрение на то шо водитель пьян. Или машина в угоне. Или отпало колесо. Все должно быть по закону.
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02.11.2020 14:46 Відповісти
Полностью согласен, всё должно быть по закону. Притом с обеих сторон.
Однако с таким количеством погибших/покалеченных нужно что то делать. Хотя бы довести наказание нарушителей ПДД до 90%. Они ведь тоже нарушают закон.
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02.11.2020 15:28 Відповісти
Могу предложить нацепить на пешкодралов светоотражающие полоски. И штраф в тыщщи две за неношение в темноте. И столькоже - за переход где попало.

Прогнозирую уменьшение детепе на 10-20%, что в разы больше чем по пьяни.
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02.11.2020 15:56 Відповісти
Светоотражающие полоски не помогут. Штраф за переход где попало - согласен. Могу добавить, засовывать телефон в ж**пу за разговор при переходе или в наушниках. И за телефон у водителя в руках во время движения, тоже самое.
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02.11.2020 16:32 Відповісти
причем, водитель а/м = машинисту локомотива
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02.11.2020 22:01 Відповісти
Такая практика почти во всех цивилизованых странах. Если нет оснований останавливать нельзя,но если поймали и ты пьян то здесь уже по полной програме. Хотя вон в Ю. Корее полисы перекрывают целый перекресток причем рано утром когда с перегаром едут на работу и вечером когда пьяные пруться домой. Но в наших услових борцы за права человект затрахают всех.
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02.11.2020 14:47 Відповісти
Вот когда вилять начнёт по полосам, тогда и останавливай. Чё доколупались до честного человека с полпромилля? Нардепка "Голосу" Устінова про законопроєкт щодо розширення повноважень поліції: прибираємо зупинку автомобіля без підстав і можливість огляду - Цензор.НЕТ 3770

ЗЫ: кстате, а почему у нас до сих пор 0.2?
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02.11.2020 14:48 Відповісти
Может быть 0,02? Потому как 0,2 это в зюзю.
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02.11.2020 15:02 Відповісти
Не разбираетесь вы, Кирилл, в алкоголизме Нардепка "Голосу" Устінова про законопроєкт щодо розширення повноважень поліції: прибираємо зупинку автомобіля без підстав і можливість огляду - Цензор.НЕТ 6232

0.2 промилля это ниачьом вообще. Нереально разницу прочувствовать никакой разницы с 0.
0.5 - нууу, чтото типа вроде да но всё равно ниачём

и только дальше уже да, но всё равно - 1.5 - это всё ещё Лёгкая форма. Ездить, конечно, уже очень не рекомендовано.
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02.11.2020 15:16 Відповісти
"в зюзю" - это 2. у нас норма 0,2. во Франции вообще 0,5.
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02.11.2020 15:16 Відповісти
в зюзю - это от 3 до того тело вполне ещё разговорчивое только уже не вполне ясно о чём
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02.11.2020 15:21 Відповісти
Один подполковник милиции выпадал из машины в прямом смысле этого слова при мне в году эдак 2000-м на одесской трассе. Остановили меня свидетелем, на моё горе. Намеряли ему 3.7 промилле. Т.е. что-то возле смертельной дозы. И что, остался на должности, он потом ещё и меня вычислил и мозги мне полоскал. Но ехал он бодро, меня до этого минут за 15-20 обогнал, я хорошо помню, не каждый день мебя обгоняют между полос в просвет между машинами.
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02.11.2020 16:03 Відповісти
я видел машину, полную пьяных ментов, в форме, возле поста гаи гаишники им отдали честь
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02.11.2020 21:40 Відповісти
не, пьяные менты - это как раз неудивительно. Так всегда было, есть, и наверно будет. Не хочу так думать, но предпосылок для иного хода мыслей просто нет.
Мне было удивительно, как смертельно пьяный мент по крайней мере полчаса гнал по дороге и никого не убил. Вот это - удивительно.
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03.11.2020 04:22 Відповісти
У каждой нации от разной дозы крыша едет, наверное. Нардепка "Голосу" Устінова про законопроєкт щодо розширення повноважень поліції: прибираємо зупинку автомобіля без підстав і можливість огляду - Цензор.НЕТ 1093
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02.11.2020 15:23 Відповісти
Чото я не помню, чтоб у нас вот те фсе плюшки отсутствовали на данный момент.

Пустой пиар типа на штрафах по пьяни.
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02.11.2020 14:47 Відповісти
Гыгы, осталось уточнить, что все это только для нас смертных, чинам все равно небо голубое. популисты. А вообще, остановки и обыски без оснований, не должны существовать вообще! Судейским тварям то не нравится, когда к ним вообще заговаривают, не то что палкой машут.
По факту, сделал дерьмо, зафиксировали и к чертям в топку. Так нет, вместо этого, хотят по городу отряды нац гвардии, людей запугивают и пользуются ихней юр. не компетентностью.
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02.11.2020 14:50 Відповісти
красавы
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02.11.2020 14:50 Відповісти
Ця "устінова" завжди мала вигляд дурнуватої. Тепер я переконався, що не помилявся.
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02.11.2020 14:53 Відповісти
Предлагаю за ДТП в пьяном виде с жертвами давать вышку. А все эти законопроекти, которые забирают у полиции право останавливать автомобили - это просто чистой воды дешевый популизм, который играет на руку криминалитету. Давно ничего не было слышно от Голоса, лучше бы так и продолжали.
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02.11.2020 15:09 Відповісти
первая пьянка - 51 тыс. - права на 1 год,
вторая - конфискация личного имущества, 3 года общего режима,
третья - высшая мера - дебил, опасный для общества.
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02.11.2020 15:20 Відповісти
Та давайте уже после первой аварии расстреливать. А за превышение скорости по одному пальцу за каждые 10кмч сверху рубать.
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02.11.2020 15:22 Відповісти
а кто сзади кому-то в автомобиль въехал - женщин - пускать по кругу, мужиков - в петушиный угол
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02.11.2020 21:38 Відповісти
Соросятский популизм как он есть.
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02.11.2020 17:09 Відповісти
не то что ваш, путиняцкий))
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02.11.2020 19:40 Відповісти
Що значить "заборонити копам зупиняти без причини"?..Потрібна така редакція - "передбачити покарання поліцейських за зупинку без причини"...Набралось три,скажімо,скарги за безпричинку на протязі кварталу - позбавлення всіх премій,доплат і допомог...Повторно - звільнити...Адже відповідальність має бути двостороння,а ми все в одні ворота - водія...В Штатах,де я прожив кілька років теж жорсткі покарання за алкоголь за кермом...Але там відповідальність починається від 0,8 проміле,а не 0,2 як в нас і там не зупиняють просто так...От цікавий факт - в Америці забороняється розпивати алкогольні напої в публічних місцях...Великі за це штрафи і навіть можуть посадити на невеликий термін...А майже всі спокійно йдуть в тих місцях і дудлять пиво...І копи їх не рухають...Чому?..Бо пиво в паперових пакетах,його не видно...Провірить коп - а раптом то вода..І копу капець,довго буде вичухуватись з тієї перевірки...Ось так треба і в нас...
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02.11.2020 17:36 Відповісти
Спорное решение. Да употребление за рулем надо ужесточать ,но а как на счет предьявления удостоверения ,осмотра машины тут можно поспорить.Разве не запрет на осмотр машин привел к тому ,что оружие с АТО теперь стреляет по всей Украине.,а посмотрите на те видосики вТИКТоке ,где наше сограждане попросту издеваются над полицейскими не предьявляя удостоверение.Подождите доиграитесь вы еще с демократией некому будет защищать
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02.11.2020 17:38 Відповісти
Машину зупинив мєнт, відкрив багажник, капот,бардачок - забрав барсетку - все ви можете їхати.Це ви хочете прийняти?
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02.11.2020 18:13 Відповісти
Посмеялся про судимость и "ярмо на всю жизнь")
Вспомнил Януковича и свежий прмер - Лозинского, который недавно вышел отсидев за убийство и уже обран головою отг, при том, что отсидевшие по закону баллотироваться не могут...
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02.11.2020 21:01 Відповісти
Єтим ублюдкам наоборот полномочия нужно урезать. И так живём в полицейском государстве. Рюкзакяна нужно останавливать, немедленно, сейчас, любой ценой, завтра будет поздно.
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02.11.2020 21:36 Відповісти
 
 