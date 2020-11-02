Нардепка "Голосу" Устінова про законопроєкт щодо розширення повноважень поліції: прибираємо зупинку автомобіля без підстав і можливість огляду

Верховна Рада планує збільшити розмір штрафів за водіння в нетверезому стані.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка ("Голос") Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Це суперзадоволена фоточка відразу після підкомітету, де ми розглядали скандальний законопроєкт 2695 про розширення повноважень поліції.

Коротке резюме, найбільш "дискусійних" норм, погоджених підкомітетом:

- прибираємо так звані "профілактичні" заходи-зупинки (читай зупинка авто без будь-яких підстав);

- прибираємо можливість без встановлення попереджувальних знаків ловити на швидкість водіїв: в кущах ніхто з радаром сидіти не буде;

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- прибираємо можливість огляду (читай обшуку) авто, а саме багажника, капота (прокладки, через які підняли ціни на реєстрацію газу з 600 до 3200-4000 тис. грн нервово плачуть у куточку), бардачка, тощо

- водію не потрібно буде віддавати документи поліцейському;

- вийти з машини водію потрібно буде лише у разі необхідності на вимогу поліцейського, глушити машину і мерзнути взимку теж не потрібно;

- підвищуємо штрафи в кілька разів : перша п’янка - 17 тис. (права на 1 рік), друга - 34 тис. (права на 3 роки), третя - 51 (права на 10 років);

- знімається можливість брати п’яних на поруки трудовим колективом (як сталося з жінкою, яка нещодавно 220 ганяла Києвом і постила ці відосіки в інсті);

- підвищується кримінальна відповідальність у разі ДТП у нетверезому стані;

- вводиться окрема частина статті 286-1 в Кримінальному кодексі. Тепер якщо ви здійсните ДТП з тілесними нетверезим, то у вас буде це ярмо на все життя, а саме - судимість за цією статтею;

- подовжили можливість розгляду в судді справи за нетверезе водіння (за 130 ст.) із 3 місяців до 1 року. Таким чином, не будуть просто закривати справи через невчасний розгляд в суді (за затягування яких деякі судді й отримують винагороду)", - розповіла Устінова

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"Сподіваємося зараз не включаться всі сили Авакова в парламенті, щоб переконати депутатів таки повернутися до редакції, яка дасть можливість розширити повноваження поліції. Спочатку реформа і довіра-потім повноваження. А поки "порєшать" за п’янку можна буде на місці чи в судах, скільки машини не зупиняй - це навряд чи допоможе. Вірніше допоможе - але лише непорядним поліцейським краще заробляти. Ми це вже проходили з ДАІ, більше не треба", - резюмувала нардепка.



