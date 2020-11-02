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Новини Політика України
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КС (928) Лещенко (346) ринок землі (201)

"Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко

Конституційний Суд фактично знищить ринок землі, після цього може бути розгорнута кампанія про необхідність провести референдум щодо землі.

Про це в Telegram повідомив колишній журналіст, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як повідомляють наші інсайдери, своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі. Планується, що КС оголосить, що ринок землі в ухваленому вигляді зачіпає статті 13 і 14 Конституції України. Які, в свою чергу, належать до 1 розділу Конституції України. А це значить, що необхідно вносити зміни в 1 розділ Конституції, що неможливо зробити без всеукраїнського референдуму", - йдеться в повідомленні.

Після цього, за словами Лещенка, Юлія Тимошенко і Віктор Медведчук розгорнуть кампанію про необхідність провести референдум про землю, фактично намагаючись представити його як референдум про недовіру президенту Зеленському.

"Крім того, після такого роз'яснення КС буде відкритий шлях, щоб задовольнити два депутатські звернення, де вимагають визнати незаконним конкретно закон про ринок землі", - додав Лещенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - "слугам народу": Потрібно ухвалити жорсткі рішення щодо КС. Обов'язково. Це навіть не прохання. АУДIО

"Рішення щодо землі, яке розглядає КС у понеділок, готує суддя КС за квотою "Батьківщини" Сергій Сас. Питання розглядалося в КС з грудня минулого року в неквапному режимі, але в зв'язку з останніми скандалами навколо КС Юлія Тимошенко і суддя Сергій Сас висунули ультиматум Тупицькому - вони більше не будуть голосувати за його рішення, поки він не зробить потрібне роз'яснення щодо землі", - підсумував ексжурналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КС вирішив 2 жовтня розглянути питання про ринок землі.

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Топ коментарі
+23
А хто такий Лєщєнко ?
Нафіга Цензор репостить мемуари цього пристосуванця ???
Воно і так собі життя за наш рахунок забезпечило.
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02.11.2020 14:41
+18
Сережа, когда ты займешься железной дорогой ( она вся в миллиардных убытках ), за присмотр за которой тебе ежемесячно отваливают сотни тысяч из карманов украинцев, конституционалист ректальный?
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02.11.2020 14:42
+12
"Своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли", - Лещенко - Цензор.НЕТ 8220.
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02.11.2020 14:50
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Правила форума Рада форумчан
а на Окружной там никто ничего не заявлял?
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02.11.2020 14:40 Відповісти
Від ЗАКОНУ.
Народ в нас нерозумний.
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02.11.2020 14:42 Відповісти
Есть законы и конституция. А нарид уже показал свое умение в 2019 году. Что сейчас снова стоит вопрос -- быть или не быть Украине. А нарид помалкивает по шхерам.
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02.11.2020 14:53 Відповісти
А ты внимательно прочитал , каковы фобии этого Сырьоги Лещенко ?!

Именно он боиться , что КС обязует по скупки земли иностранными банками провести общенациональный референдум , а не как было втихаря и под карантин протащили .

Кстати , Сырьога брешет , шо только Юлия и Мертветчук против рынка . Ещё Свобода , Национальный Корпус ,Радикальная партия ... и подавляющее большинство украинских фермеров .
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02.11.2020 15:06 Відповісти
Так с зарплатой в 400 тыс в месяц деньги нужно будет куда-то вкладывать, пока поначалу землица недорогой будет.
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02.11.2020 15:15 Відповісти
Точно, точно!
Все, кто являектся смобственни ком зели - все против возможности её продать!
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02.11.2020 16:37 Відповісти
Ось тут я ЗА референдум. Нехай люди скажуть що думають про це.
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02.11.2020 14:40 Відповісти
Поддерживаю. По земле только референдум !!!

Потому Лещенко пора гнать под зад - будет какой-то козел ещё что-то про УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ ВЯКАТЬ .
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02.11.2020 14:47 Відповісти
Обережно, бо за референдумом по землі можуть випадково рішення переяславської ради (300 селюків) підтвердити...
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02.11.2020 15:33 Відповісти
Сначала нужен нормальный закон о референдуме.
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02.11.2020 14:54 Відповісти
А хто такий Лєщєнко ?
Нафіга Цензор репостить мемуари цього пристосуванця ???
Воно і так собі життя за наш рахунок забезпечило.
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02.11.2020 14:41 Відповісти
Це наша українська Кончіта Вурст. "Своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли", - Лещенко - Цензор.НЕТ 4214
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02.11.2020 14:47 Відповісти
Но тот хотя бы пел хорошо, а этот отвратителен с любой стороны.
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02.11.2020 15:01 Відповісти
Цей теж гарно «співає». Хто заплатить за пісню, тому і співає. "Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко - Цензор.НЕТ 4744
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02.11.2020 16:10 Відповісти
Ну может кому и нравится, а я бы просто радовался, если бы ему кто-то физиономию подрихтовал.
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02.11.2020 16:16 Відповісти
Лєщенко - "креатура" Госдепа. Ви що, против Госдепа?
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02.11.2020 15:31 Відповісти
Це воно так каже.
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02.11.2020 15:39 Відповісти
....Джулиани заявил, что не поедет в Украину, поскольку в Киеве он встретит группу людей, которые являются врагами президента...По его словам, "врагом Трампа" в окружении Зеленского является нардеп Сергей Лещенко, который помог Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году.
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02.11.2020 15:47 Відповісти
Кругова суддівська порука - Зеленському необхідно провести термінове затримання всіх суддів Конституційного суду за державну зраду, поки вони не визнали Президентом ***** або Януковича. А потім вже, розбиратися, якщо потрібно відповідати та платити за незаконне затримання з Бюджету, це буде дешевшим ніж те, що вони намагаються зробити.
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02.11.2020 14:41 Відповісти
а як він їх "затримає", коли вони ним же й призначені? Більш того - їх хозяїн (зеленського та суддів) - на це не дасть дозвіл.
Та й вигідні такі рішеня самому блазню - скільки там майна вовка-шмаркля "забув" внести в декларацію.. як, наприклад, "случайно забыл о 5 млн.грн от ОВГЗ.. подумаешь - карманніе деньги"(с)зеленский
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02.11.2020 15:02 Відповісти
А когда в 2019 году этот же самый Конституционный суд одобрил незаконный роспуск Рады предыдущего созыва , зевову это устраивало и он при роспуске Рады опирался на решение этих самых судей, которых вы сейчас призываете задержать, то это было нормально?
Как теперь он может их репрессировать, эти судьи уже тогда подвесили этого дурачка не крючок, только рыпнется, пойдёт в тюрьму за нарушение Конституции при роспуске Рады без всяких на то законных оснований.
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02.11.2020 15:30 Відповісти
Сережа, когда ты займешься железной дорогой ( она вся в миллиардных убытках ), за присмотр за которой тебе ежемесячно отваливают сотни тысяч из карманов украинцев, конституционалист ректальный?
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02.11.2020 14:42 Відповісти
Йому ніколи займатись різним дріб'язком , залізницями та ін. ,, тому що він -
"Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко - Цензор.НЕТ 5907 .
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02.11.2020 14:56 Відповісти
Так, саме за це йому і платять. І за біганину по посольствах.
При Порошенку він туди бігав, розказуючи про страшенну ко-ко-корупцію, а зараз відмазує реваншистів.
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02.11.2020 14:58 Відповісти
Мабуть він хвилюється, що не буде по чому прокладати залізницю -- його годувальницю
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02.11.2020 15:02 Відповісти
У Серлеща сегодня рекорд, ни одного упоминания Порошенко в посте
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02.11.2020 14:42 Відповісти
Так за цей грабіжнецький ринок землі голосували зелені, ПЄСи і картавий голос.
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02.11.2020 15:50 Відповісти
Ну твої ОПЗЖ проти голосували є чим пишатись
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02.11.2020 16:50 Відповісти
Срочно изменить Конституцию в отношении КС. 300 голосов.
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02.11.2020 14:43 Відповісти
А хто вам дозволив всуперечь Конституції землю дерибанить? Хочете вивести ринок з тіні так для цього існують інші інструменти.
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02.11.2020 14:46 Відповісти
ЗЕМЛЯ ВСЕГДА СПАСАЛА УКРАИНЦЕВ ОТ КАЦАПСКОГО ГЕНОЦИДА
Потому цель кацапов - лишить простого украинца земли
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02.11.2020 14:49 Відповісти
Там не тільки кацапи зацікавлені. Земля сільгосппризначення повинна бути тільки в державній власності. Довгострокова оренда, підтримка малого та середнього фермерства - пріоритети дерля державного управління сектором економіки. І неминуча і жорстка відповідальність за забруднення чи виснаження грунтів або нецільове використання.
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02.11.2020 14:55 Відповісти
какой такой земли? нету у тебя никакой земли и не будет, ее давно продали, когда такие как ты горлопаны кричали, что нельзя продавать народную землю... или ты один из тех, кто приватизировал ее 200 раз в разных областях?
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02.11.2020 14:49 Відповісти
У мене землі не має. Населенню міст землю (паї) не роздавали. Дали папірець (ваучер), який повинен був мене зробити власником заводів, доріг, параходів. Я його для онуків бережу, як доказрозводу населення. Те, що земля давно в тіні, мені писати не треба. Цей закон дозволяє де юре оформити те, що було де факто. Легалізувати лендлордів.
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02.11.2020 15:03 Відповісти
О нет, только не это, нельзя допустить, да бы народ мог высказывать своё мнение и влиять на судьбу своей страны!
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02.11.2020 14:47 Відповісти
Він вже порішав усі питання по залізниці, тепер має багато грошей і вільного часу для вирішення проблем України та всесвіту.
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02.11.2020 14:47 Відповісти
"Своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли", - Лещенко - Цензор.НЕТ 8220.
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02.11.2020 14:50 Відповісти
Тут два варіанти - або воно ( ЗЕ) недієздатне внаслідок своєї тупості, або краде разом з олігархами.
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02.11.2020 14:51 Відповісти
а вінават всеодно парашенка, гад "Своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли", - Лещенко - Цензор.НЕТ 2453 бородата піхва зря(безплатно тоєсть) триндіти не буде "Своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли", - Лещенко - Цензор.НЕТ 3009
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02.11.2020 14:50 Відповісти
Бородата провідниця вже всі проблеми на залізниці вирішила, тому візьметься за кс та референдум. Лещенко - це сама високооплачувана повія в Україні.
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02.11.2020 14:51 Відповісти
«Французский король, Луи-Филипп обратился к Главе Парижского суда с просьбой об услуге. Судья ответил: «Ваше Величество, к сожалению, Суд услуг не оказывает. Суд выносит приговор».
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02.11.2020 14:52 Відповісти
Лещ, так Зеленский вроде обещал все серьезные вопросы выносить на референдум? Или рынок земли это мелочи?
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02.11.2020 14:56 Відповісти
Ну какое сравнение с ворросами по канабису ?!
Если накуриться грассом , то всё на ха-ха пройдёт , как на Мадагаскаре . Там тоже всё отдали иностранным хозяивам . И вроде страна есть , а всё вокруг принадлежить иностранцам .
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02.11.2020 15:10 Відповісти
І, доречі, на плодючиших грунтах люди там голодують. А до продажу землі там було ізобіліє
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02.11.2020 15:45 Відповісти
Ну справжнього розмаїття там не було - бо тоді хто б їх змусив би "робити РИГхформи" ?!
Але й голоду не було . Требо брати в розрахунок , що аутохроний народ там йще пербуває в прато-феодальному стані . А це не передбачає виску інтенсивність праці й рівень механізації .

В Україні зовсім інша ситуація й до кумуняк Україна годувала більше половини імперії , а якщо взяти усіх українців : Кубань й Ставропілля , то мабуть три чверті ... Й бідними на селі були лише ледащі й п"яниці яких життєві обставини виштовхували на заводи у містах .
Й до речі - той "ринок землі" який формувався сторіттями був дуже вузький й з тисячами обмежань . Землю продавали дуже й дуже рідко . Це не завадило розвитки с/г .
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02.11.2020 16:13 Відповісти
Саме так! Кодекс продаж земель в розвинутих країнах дуже складний і об'ємний! Він містить цілу масу усіляких обмежень, умов, застережень і постійно доповнюється новими. Нема ЖОДНОЇ країни, де якийсь іноземний банк міг би по закону скупити пів теріторії країни. В ринку землі по Зеленському це дозволяється.
Зєлю геть. Дострокові.
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02.11.2020 16:29 Відповісти
Україна з заснуванням "ринку землі" йще проти світовіх тенденцій . Бо т.з. ринок землі існував завжди - йще з часів крамал"йонців . Але з часом людство йщо до ідей того , що як земля коло твоєї хати , так й Земля планета не може належати комусь одному , або якийсь купці . Те ж саме й з надрами ... Навіть "супер-дупер" ринкові США останні 100 років вся інтелектуальна еліта шукає шляхів , як доля суспільної властнісь ставала все більшої й при цьому не порушити права людини на його особисту властність . Держава й суспільство сплачує величезні гроші платників податків , що той же консерн GMC викупити й не дати йому збанкутватися . Бо "ринок автівок" зруйнував цю компанію .
В усьому цівільному світі доля суспільної властності скаженно збільшуєтся й тільки усякі арамії з лещенками ствержду.ть , що ніби то держава поганий властник типа "неефективний" . Може комуняцька й так , але в усьому світі це називаєтся не "державною властністю" , а "урядовую" . Тобто є конкретна й кінцева група керівників , які відповідають за цю ефективність своїми шкірами !
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02.11.2020 16:41 Відповісти
Купил кусок земли положил в карман что пачку сигарет и пошел до Колыбы бухать... "Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко - Цензор.НЕТ 2468
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02.11.2020 14:59 Відповісти
Ну, давай.
Только, не засиживайся.
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02.11.2020 15:11 Відповісти
Да уж Сырьога опустился до уровня плинтуса !!!

Т.е. этого градтоеда-боруна с коррупцией не пугал "рыгхферендум" по грасу , а вот по распродаже земли иностранным банкам -- так это же жуть !!!

Пусть этот "европэиццц" тыкнет на карте страну в ЕС или в северной Америке или в Корею , Японию или Австралию , где можно свободно проводить рЫгферендумы по лёгким наркотикам , а вот по продаже земли иностранным банкам -- неа !
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02.11.2020 15:00 Відповісти
он никогда из под плинтуса и не вылазил. Если бы они с наемом годами в УП за бабки григоришина не обливали Юльку дерьмом, о них бы никто и не узнал никогда
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02.11.2020 18:25 Відповісти
Та фигня, в перспективе цель - уничтожить СА, как желает великий Ху.
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02.11.2020 15:01 Відповісти
Мнение тупой продажной шлюхи неинтересно
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02.11.2020 15:01 Відповісти
Сказку Ивасик-Телесик читали? "Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко - Цензор.НЕТ 6454
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02.11.2020 15:03 Відповісти
А Садовий як працює однією командою із ОП, аж палиться ...
Неіснуючі новини із майбутнього в його ЗМІ.

https://pbs.twimg.com/media/El0Y801WoAA-GED?format=png&name=small
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02.11.2020 15:03 Відповісти
Нехай працює...Мер має підспівувати владі,щоб львівянам було нормально...Поки він крутився біля Тімохи і Янека,у Львові дороги відремонтували,круглодобову воду зробили...А тільки но підняв хвіст проти Бариги як Львів тут же завалили сміттям...На Клоуна і так є кому гавкати,а мер для нашого ж блага має бути дипломатом...
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02.11.2020 17:16 Відповісти
Барига та сміттєва зозуля Садовий продовжує завалювати Україну сміттям.
Півтора року вже при новій владі.

10.08.2020, 14:35
Уночі 10 серпня вінницькі полісмени виявили у Жмеринському районі 5 вантажівок зі сміттям зі Львівської області, які розвантажували побутові відходи на території земель сільськогосподарського призначення.
https://wz.lviv.ua/news/418152-mandrivne-lvivske-smittia-znaishly-u-nespodivanomu-mistsi

Червень 2020 року.
Сміття, яке викинули на Рівненщині, таки - львівське. Про це заявили у Рівненській ОДА. Повідомили також, що Демидівська громада отримала компенсацію за захоронення у себе сусідських відходів. А от пробірки, які спершу місцеві називали тарою для коронавірусних зразків, львів'яни забрали назад, повідомили Суспільному в ОТГ.
Гору сміття виявили поблизу села Копань Рівненської області посеред дороги до офіційного сміттєзвалища. Місцеві зазначили, що його - близько 20 тонн. У купі знайшли сотню використаних лабораторних пробірок й різні документи з львівськими адресами.

https://suspilne.media/40007-lvivske-smitta-zahoronili-na-rivnensini-probirki-zabrali-nazad/
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02.11.2020 17:28 Відповісти
Вересень 2020.

На території Сербо-Слобідського сміттєзвалища у Житомирській області виявили львівське сміття.
Про це написали на сторінці Ємільчинської районної державної адміністрації у соцмережі.
"Знову львівське сміття.
На території Сербо-Слобідського сміттєзвалища виявили львівське сміття. Правоохоронці встановлюють усі обставини події (причетних осіб до вивезення, транспортування та утилізації). Крім того траса Васьковичі-Шепетівка цілодобово патрулюється працівниками поліції, з метою недопущення завезення відходів на територію Ємільчинщини, а з приводу вивантаження сміття на території Рихальської сільської ради відкрито кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

https://zhitomir.life/19947-lvivske-smittya-viyavili-na-teritoriji-smittezvalishcha-u-zhitomirskij-oblasti.html
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02.11.2020 17:30 Відповісти
"Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко - Цензор.НЕТ 6053
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02.11.2020 15:06 Відповісти
"Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко - Цензор.НЕТ 8930 "Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко - Цензор.НЕТ 8930 "Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко - Цензор.НЕТ 8930
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02.11.2020 18:26 Відповісти
Лєщ вже знає,яким буде рішення ? Бєня шепнув ?
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02.11.2020 15:07 Відповісти
Схоже, вони з дубіною одна команда - часто гавкають синхронно, мов по команді.
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02.11.2020 15:22 Відповісти
А в чем проблема? Зебил обещал народовластие - вопрос земли как раз таки и есть самый важный вопрос, который может быть решен только на референдуме
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02.11.2020 15:13 Відповісти
Щоб українці були хозяями на своїй землі? Зєля світовим спекулянтам обіцяв інше.
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02.11.2020 15:42 Відповісти
добра новина
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02.11.2020 15:28 Відповісти
Сорос Лєшєнкє платить мільони за продаж України по аргентинському сценарію. Коли земля поділена між двома іноземцями і вирощують тільки сою і рапс. А в Буенос Айресі люди голодують. І жодного фермера.
Ринок землі має бути такий, як Польщі, або Франції, звідки Україна сьогодні овочі купує.
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02.11.2020 15:40 Відповісти
Це не зовсім так - нема там голоду , але якщо три 3 рази на добу їшь єловину , а хлів в 5 разів дорожчий за м"ясо , то від серцевих захворювань ти не застрахованний . Такі ж дорогі овочі .
Бо копрорації тільки й роблять , що вирощують стада на експорт . Аргентина завжи була експортерем мороженої єловини . Десь 20% світових продажів .

В мене один друг Дієго , а інший Антоніо ... Дієго з Буеноса . Життя там жах , шо крім м"яса усе дорого . Коли він там жив - не знав як смакують огірки , цибуля , укроп . Я вже не кажу про буряк або морку . Не кажу про бринзу , або іші користні сири !
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02.11.2020 16:50 Відповісти
Ну от, як я ж казав, люди в Аргентині не потрібні. Достатньо десятки два пастухів і сотні дві механізаторів, щоб заготовляти силос для худоби. Звісно декілька тисяч на м'ясокомбінат і сотні дві тисяч для транспорту, поліції, портових робітників...
Це пів мільона вакансій. А що робити іншим мільонам аргентинців? Втікати з країни? Жерти тільки яловичину? Вдавитись?
Ось такий Peridise чекає і на українців за Зеленського.
Зєлю геть. Дострокові.
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02.11.2020 18:27 Відповісти
Ну мараторій на продаж землі не такий вже і тупий, навіть руками таких упирів як баба Юла і сєпар, бо в бідній країні купити землю можуть тількт олігархи і кацапи,
Але ні перший ні другий не повинні отримати владу, краще вже Порох при всії його недоліках.
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02.11.2020 15:50 Відповісти
Цікава ситуація....А КСУ не хоче розглянути і розтлумачити що означає "Надра є власністю народу України" ??? Українці зараз проходить дійсно сильна провакативна операція...подумайте. Чому землю КСУ роглядає а те що вже вкрали у народа НІ. Тому що вкрасти не можливо.. тільки обдурить. Та давайте вже і КСУ розгляне що Асоціація з ЕС теж не по Конституції .. і а громадянии України мають дуже багато прав ..треба зменьшити.. Хоча там на горі Алегархи срали на народ..і його права.... Ой люди міркуйте перед тим як щось робити.. здається Нас будуть звати знов щоб ми "возмутились" ...От і подивимось звідки гівно лють..Хтож гавкне перший а хто другий ..от другий і буде замовник
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02.11.2020 16:54 Відповісти
Помнится, что гуси спасли Рим..
Интересно, кого спасает бородатый гусь в очках Серьожа ?
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02.11.2020 17:35 Відповісти
Так вроде с референдума все и начиналось а тепер кс плохой что напомнили об этом?
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02.11.2020 17:47 Відповісти
Если суд забанит продажу земли, то все остальное ему будет можно простить.
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02.11.2020 18:13 Відповісти
""Своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли", - Лещенко" - и шо, Коломойский, Пинчук, Фирташ и другие такие же не скупят всю украинскую землю?
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02.11.2020 18:30 Відповісти
Невозможно уничтожить то, чего нет. Рынка нет, есть рвынок.
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02.11.2020 19:58 Відповісти
Есть другой вариант как долги отдавать? Так что рынку земли ничего не угрожает.
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02.11.2020 21:19 Відповісти
 
 