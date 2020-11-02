"Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко
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Конституційний Суд фактично знищить ринок землі, після цього може бути розгорнута кампанія про необхідність провести референдум щодо землі.
Про це в Telegram повідомив колишній журналіст, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Як повідомляють наші інсайдери, своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі. Планується, що КС оголосить, що ринок землі в ухваленому вигляді зачіпає статті 13 і 14 Конституції України. Які, в свою чергу, належать до 1 розділу Конституції України. А це значить, що необхідно вносити зміни в 1 розділ Конституції, що неможливо зробити без всеукраїнського референдуму", - йдеться в повідомленні.
Після цього, за словами Лещенка, Юлія Тимошенко і Віктор Медведчук розгорнуть кампанію про необхідність провести референдум про землю, фактично намагаючись представити його як референдум про недовіру президенту Зеленському.
"Крім того, після такого роз'яснення КС буде відкритий шлях, щоб задовольнити два депутатські звернення, де вимагають визнати незаконним конкретно закон про ринок землі", - додав Лещенко.
"Рішення щодо землі, яке розглядає КС у понеділок, готує суддя КС за квотою "Батьківщини" Сергій Сас. Питання розглядалося в КС з грудня минулого року в неквапному режимі, але в зв'язку з останніми скандалами навколо КС Юлія Тимошенко і суддя Сергій Сас висунули ультиматум Тупицькому - вони більше не будуть голосувати за його рішення, поки він не зробить потрібне роз'яснення щодо землі", - підсумував ексжурналіст.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КС вирішив 2 жовтня розглянути питання про ринок землі.
Будь ласка, зачекайте...
Народ в нас нерозумний.
Именно он боиться , что КС обязует по скупки земли иностранными банками провести общенациональный референдум , а не как было втихаря и под карантин протащили .
Кстати , Сырьога брешет , шо только Юлия и Мертветчук против рынка . Ещё Свобода , Национальный Корпус ,Радикальная партия ... и подавляющее большинство украинских фермеров .
Все, кто являектся смобственни ком зели - все против возможности её продать!
Потому Лещенко пора гнать под зад - будет какой-то козел ещё что-то про УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ ВЯКАТЬ .
Нафіга Цензор репостить мемуари цього пристосуванця ???
Воно і так собі життя за наш рахунок забезпечило.
Та й вигідні такі рішеня самому блазню - скільки там майна вовка-шмаркля "забув" внести в декларацію.. як, наприклад, "случайно забыл о 5 млн.грн от ОВГЗ.. подумаешь - карманніе деньги"(с)зеленский
Как теперь он может их репрессировать, эти судьи уже тогда подвесили этого дурачка не крючок, только рыпнется, пойдёт в тюрьму за нарушение Конституции при роспуске Рады без всяких на то законных оснований.
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При Порошенку він туди бігав, розказуючи про страшенну ко-ко-корупцію, а зараз відмазує реваншистів.
Потому цель кацапов - лишить простого украинца земли
Если накуриться грассом , то всё на ха-ха пройдёт , как на Мадагаскаре . Там тоже всё отдали иностранным хозяивам . И вроде страна есть , а всё вокруг принадлежить иностранцам .
Але й голоду не було . Требо брати в розрахунок , що аутохроний народ там йще пербуває в прато-феодальному стані . А це не передбачає виску інтенсивність праці й рівень механізації .
В Україні зовсім інша ситуація й до кумуняк Україна годувала більше половини імперії , а якщо взяти усіх українців : Кубань й Ставропілля , то мабуть три чверті ... Й бідними на селі були лише ледащі й п"яниці яких життєві обставини виштовхували на заводи у містах .
Й до речі - той "ринок землі" який формувався сторіттями був дуже вузький й з тисячами обмежань . Землю продавали дуже й дуже рідко . Це не завадило розвитки с/г .
Зєлю геть. Дострокові.
В усьому цівільному світі доля суспільної властності скаженно збільшуєтся й тільки усякі арамії з лещенками ствержду.ть , що ніби то держава поганий властник типа "неефективний" . Може комуняцька й так , але в усьому світі це називаєтся не "державною властністю" , а "урядовую" . Тобто є конкретна й кінцева група керівників , які відповідають за цю ефективність своїми шкірами !
Только, не засиживайся.
Т.е. этого градтоеда-боруна с коррупцией не пугал "рыгхферендум" по грасу , а вот по распродаже земли иностранным банкам -- так это же жуть !!!
Пусть этот "европэиццц" тыкнет на карте страну в ЕС или в северной Америке или в Корею , Японию или Австралию , где можно свободно проводить рЫгферендумы по лёгким наркотикам , а вот по продаже земли иностранным банкам -- неа !
Неіснуючі новини із майбутнього в його ЗМІ.
https://pbs.twimg.com/media/El0Y801WoAA-GED?format=png&name=small
Півтора року вже при новій владі.
10.08.2020, 14:35
Уночі 10 серпня вінницькі полісмени виявили у Жмеринському районі 5 вантажівок зі сміттям зі Львівської області, які розвантажували побутові відходи на території земель сільськогосподарського призначення.
https://wz.lviv.ua/news/418152-mandrivne-lvivske-smittia-znaishly-u-nespodivanomu-mistsi
Червень 2020 року.
Сміття, яке викинули на Рівненщині, таки - львівське. Про це заявили у Рівненській ОДА. Повідомили також, що Демидівська громада отримала компенсацію за захоронення у себе сусідських відходів. А от пробірки, які спершу місцеві називали тарою для коронавірусних зразків, львів'яни забрали назад, повідомили Суспільному в ОТГ.
Гору сміття виявили поблизу села Копань Рівненської області посеред дороги до офіційного сміттєзвалища. Місцеві зазначили, що його - близько 20 тонн. У купі знайшли сотню використаних лабораторних пробірок й різні документи з львівськими адресами.
https://suspilne.media/40007-lvivske-smitta-zahoronili-na-rivnensini-probirki-zabrali-nazad/
На території Сербо-Слобідського сміттєзвалища у Житомирській області виявили львівське сміття.
Про це написали на сторінці Ємільчинської районної державної адміністрації у соцмережі.
"Знову львівське сміття.
На території Сербо-Слобідського сміттєзвалища виявили львівське сміття. Правоохоронці встановлюють усі обставини події (причетних осіб до вивезення, транспортування та утилізації). Крім того траса Васьковичі-Шепетівка цілодобово патрулюється працівниками поліції, з метою недопущення завезення відходів на територію Ємільчинщини, а з приводу вивантаження сміття на території Рихальської сільської ради відкрито кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.
https://zhitomir.life/19947-lvivske-smittya-viyavili-na-teritoriji-smittezvalishcha-u-zhitomirskij-oblasti.html
Ринок землі має бути такий, як Польщі, або Франції, звідки Україна сьогодні овочі купує.
Бо копрорації тільки й роблять , що вирощують стада на експорт . Аргентина завжи була експортерем мороженої єловини . Десь 20% світових продажів .
В мене один друг Дієго , а інший Антоніо ... Дієго з Буеноса . Життя там жах , шо крім м"яса усе дорого . Коли він там жив - не знав як смакують огірки , цибуля , укроп . Я вже не кажу про буряк або морку . Не кажу про бринзу , або іші користні сири !
Це пів мільона вакансій. А що робити іншим мільонам аргентинців? Втікати з країни? Жерти тільки яловичину? Вдавитись?
Ось такий Peridise чекає і на українців за Зеленського.
Зєлю геть. Дострокові.
Але ні перший ні другий не повинні отримати владу, краще вже Порох при всії його недоліках.
Интересно, кого спасает бородатый гусь в очках Серьожа ?