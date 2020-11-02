РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
39421 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
12767 79
КС (1011) Лещенко (411) рынок земли (198)

"Своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли", - Лещенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли", - Лещенко

Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли, после этого может быть развернута кампания о необходимости провести референдум по земле.

Об этом в Telegram сообщил бывший журналист, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как сообщают наши инсайдеры, своим разъяснением Конституционный суд фактически уничтожит рынок земли. Планируется, что КС объявит, что рынок земли в принятом виде задевает статьи 13 и 14 Конститиции Украины. Которые, в свою очередь, относятся к 1 разделу Конституции Украины. А это значит, что необходимо вносить изменения в 1 раздел Конституции, что невозможно сделать без всеукраинского референдума", - говорится в сообщении.

После этого, по словам Лещенко, Юлия Тимошенко и Виктор Медведчук развернут кампанию о необходимости провести референдум по земле, фактически пытаясь представить его как референдум о недоверии президенту Зеленскому.

"Кроме того, после такого разъяснения КС будет открыт путь, чтобы удовлетворить два депутатских обращения, где требуют признать незаконным конкретно закон о рынке земли", - добавил Лещенко.

"Решение по земле, которое рассматривает КС в понедельник, готовит судья КС по квоте "Батькивщины" Сергей Сас. Вопрос рассматривался в КС с декабря прошлого года в неспешном режиме, но в связи с последними скандалами вокруг КС Юлия Тимошенко и судья Сергей Сас выдвинули ультиматум Тупицкому - они больше не будут голосовать за его решения, пока он не сделает нужное разъяснение по земле", - подытожил экс-журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что КС решил 2 октября рассмотреть вопрос о рынке земли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦПК сообщил, что Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии, но это оказалось неправдой (обновлено)

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+23
А хто такий Лєщєнко ?
Нафіга Цензор репостить мемуари цього пристосуванця ???
Воно і так собі життя за наш рахунок забезпечило.
показать весь комментарий
02.11.2020 14:41
+18
Сережа, когда ты займешься железной дорогой ( она вся в миллиардных убытках ), за присмотр за которой тебе ежемесячно отваливают сотни тысяч из карманов украинцев, конституционалист ректальный?
показать весь комментарий
02.11.2020 14:42
+12
"Своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли", - Лещенко - Цензор.НЕТ 8220.
показать весь комментарий
02.11.2020 14:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а на Окружной там никто ничего не заявлял?
показать весь комментарий
02.11.2020 14:40 Ответить
Від ЗАКОНУ.
Народ в нас нерозумний.
показать весь комментарий
02.11.2020 14:42 Ответить
Есть законы и конституция. А нарид уже показал свое умение в 2019 году. Что сейчас снова стоит вопрос -- быть или не быть Украине. А нарид помалкивает по шхерам.
показать весь комментарий
02.11.2020 14:53 Ответить
А ты внимательно прочитал , каковы фобии этого Сырьоги Лещенко ?!

Именно он боиться , что КС обязует по скупки земли иностранными банками провести общенациональный референдум , а не как было втихаря и под карантин протащили .

Кстати , Сырьога брешет , шо только Юлия и Мертветчук против рынка . Ещё Свобода , Национальный Корпус ,Радикальная партия ... и подавляющее большинство украинских фермеров .
показать весь комментарий
02.11.2020 15:06 Ответить
Так с зарплатой в 400 тыс в месяц деньги нужно будет куда-то вкладывать, пока поначалу землица недорогой будет.
показать весь комментарий
02.11.2020 15:15 Ответить
Точно, точно!
Все, кто являектся смобственни ком зели - все против возможности её продать!
показать весь комментарий
02.11.2020 16:37 Ответить
Ось тут я ЗА референдум. Нехай люди скажуть що думають про це.
показать весь комментарий
02.11.2020 14:40 Ответить
Поддерживаю. По земле только референдум !!!

Потому Лещенко пора гнать под зад - будет какой-то козел ещё что-то про УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ ВЯКАТЬ .
показать весь комментарий
02.11.2020 14:47 Ответить
Обережно, бо за референдумом по землі можуть випадково рішення переяславської ради (300 селюків) підтвердити...
показать весь комментарий
02.11.2020 15:33 Ответить
Сначала нужен нормальный закон о референдуме.
показать весь комментарий
02.11.2020 14:54 Ответить
А хто такий Лєщєнко ?
Нафіга Цензор репостить мемуари цього пристосуванця ???
Воно і так собі життя за наш рахунок забезпечило.
показать весь комментарий
02.11.2020 14:41 Ответить
Це наша українська Кончіта Вурст. "Своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли", - Лещенко - Цензор.НЕТ 4214
показать весь комментарий
02.11.2020 14:47 Ответить
Но тот хотя бы пел хорошо, а этот отвратителен с любой стороны.
показать весь комментарий
02.11.2020 15:01 Ответить
Цей теж гарно «співає». Хто заплатить за пісню, тому і співає. "Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко - Цензор.НЕТ 4744
показать весь комментарий
02.11.2020 16:10 Ответить
Ну может кому и нравится, а я бы просто радовался, если бы ему кто-то физиономию подрихтовал.
показать весь комментарий
02.11.2020 16:16 Ответить
Лєщенко - "креатура" Госдепа. Ви що, против Госдепа?
показать весь комментарий
02.11.2020 15:31 Ответить
Це воно так каже.
показать весь комментарий
02.11.2020 15:39 Ответить
....Джулиани заявил, что не поедет в Украину, поскольку в Киеве он встретит группу людей, которые являются врагами президента...По его словам, "врагом Трампа" в окружении Зеленского является нардеп Сергей Лещенко, который помог Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году.
показать весь комментарий
02.11.2020 15:47 Ответить
Кругова суддівська порука - Зеленському необхідно провести термінове затримання всіх суддів Конституційного суду за державну зраду, поки вони не визнали Президентом ***** або Януковича. А потім вже, розбиратися, якщо потрібно відповідати та платити за незаконне затримання з Бюджету, це буде дешевшим ніж те, що вони намагаються зробити.
показать весь комментарий
02.11.2020 14:41 Ответить
а як він їх "затримає", коли вони ним же й призначені? Більш того - їх хозяїн (зеленського та суддів) - на це не дасть дозвіл.
Та й вигідні такі рішеня самому блазню - скільки там майна вовка-шмаркля "забув" внести в декларацію.. як, наприклад, "случайно забыл о 5 млн.грн от ОВГЗ.. подумаешь - карманніе деньги"(с)зеленский
показать весь комментарий
02.11.2020 15:02 Ответить
А когда в 2019 году этот же самый Конституционный суд одобрил незаконный роспуск Рады предыдущего созыва , зевову это устраивало и он при роспуске Рады опирался на решение этих самых судей, которых вы сейчас призываете задержать, то это было нормально?
Как теперь он может их репрессировать, эти судьи уже тогда подвесили этого дурачка не крючок, только рыпнется, пойдёт в тюрьму за нарушение Конституции при роспуске Рады без всяких на то законных оснований.
показать весь комментарий
02.11.2020 15:30 Ответить
Сережа, когда ты займешься железной дорогой ( она вся в миллиардных убытках ), за присмотр за которой тебе ежемесячно отваливают сотни тысяч из карманов украинцев, конституционалист ректальный?
показать весь комментарий
02.11.2020 14:42 Ответить
Йому ніколи займатись різним дріб'язком , залізницями та ін. ,, тому що він -
"Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко - Цензор.НЕТ 5907 .
показать весь комментарий
02.11.2020 14:56 Ответить
Так, саме за це йому і платять. І за біганину по посольствах.
При Порошенку він туди бігав, розказуючи про страшенну ко-ко-корупцію, а зараз відмазує реваншистів.
показать весь комментарий
02.11.2020 14:58 Ответить
Мабуть він хвилюється, що не буде по чому прокладати залізницю -- його годувальницю
показать весь комментарий
02.11.2020 15:02 Ответить
У Серлеща сегодня рекорд, ни одного упоминания Порошенко в посте
показать весь комментарий
02.11.2020 14:42 Ответить
Так за цей грабіжнецький ринок землі голосували зелені, ПЄСи і картавий голос.
показать весь комментарий
02.11.2020 15:50 Ответить
Ну твої ОПЗЖ проти голосували є чим пишатись
показать весь комментарий
02.11.2020 16:50 Ответить
Срочно изменить Конституцию в отношении КС. 300 голосов.
показать весь комментарий
02.11.2020 14:43 Ответить
А хто вам дозволив всуперечь Конституції землю дерибанить? Хочете вивести ринок з тіні так для цього існують інші інструменти.
показать весь комментарий
02.11.2020 14:46 Ответить
ЗЕМЛЯ ВСЕГДА СПАСАЛА УКРАИНЦЕВ ОТ КАЦАПСКОГО ГЕНОЦИДА
Потому цель кацапов - лишить простого украинца земли
показать весь комментарий
02.11.2020 14:49 Ответить
Там не тільки кацапи зацікавлені. Земля сільгосппризначення повинна бути тільки в державній власності. Довгострокова оренда, підтримка малого та середнього фермерства - пріоритети дерля державного управління сектором економіки. І неминуча і жорстка відповідальність за забруднення чи виснаження грунтів або нецільове використання.
показать весь комментарий
02.11.2020 14:55 Ответить
какой такой земли? нету у тебя никакой земли и не будет, ее давно продали, когда такие как ты горлопаны кричали, что нельзя продавать народную землю... или ты один из тех, кто приватизировал ее 200 раз в разных областях?
показать весь комментарий
02.11.2020 14:49 Ответить
У мене землі не має. Населенню міст землю (паї) не роздавали. Дали папірець (ваучер), який повинен був мене зробити власником заводів, доріг, параходів. Я його для онуків бережу, як доказрозводу населення. Те, що земля давно в тіні, мені писати не треба. Цей закон дозволяє де юре оформити те, що було де факто. Легалізувати лендлордів.
показать весь комментарий
02.11.2020 15:03 Ответить
О нет, только не это, нельзя допустить, да бы народ мог высказывать своё мнение и влиять на судьбу своей страны!
показать весь комментарий
02.11.2020 14:47 Ответить
Він вже порішав усі питання по залізниці, тепер має багато грошей і вільного часу для вирішення проблем України та всесвіту.
показать весь комментарий
02.11.2020 14:47 Ответить
"Своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли", - Лещенко - Цензор.НЕТ 8220.
показать весь комментарий
02.11.2020 14:50 Ответить
Тут два варіанти - або воно ( ЗЕ) недієздатне внаслідок своєї тупості, або краде разом з олігархами.
показать весь комментарий
02.11.2020 14:51 Ответить
а вінават всеодно парашенка, гад "Своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли", - Лещенко - Цензор.НЕТ 2453 бородата піхва зря(безплатно тоєсть) триндіти не буде "Своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли", - Лещенко - Цензор.НЕТ 3009
показать весь комментарий
02.11.2020 14:50 Ответить
Бородата провідниця вже всі проблеми на залізниці вирішила, тому візьметься за кс та референдум. Лещенко - це сама високооплачувана повія в Україні.
показать весь комментарий
02.11.2020 14:51 Ответить
«Французский король, Луи-Филипп обратился к Главе Парижского суда с просьбой об услуге. Судья ответил: «Ваше Величество, к сожалению, Суд услуг не оказывает. Суд выносит приговор».
показать весь комментарий
02.11.2020 14:52 Ответить
Лещ, так Зеленский вроде обещал все серьезные вопросы выносить на референдум? Или рынок земли это мелочи?
показать весь комментарий
02.11.2020 14:56 Ответить
Ну какое сравнение с ворросами по канабису ?!
Если накуриться грассом , то всё на ха-ха пройдёт , как на Мадагаскаре . Там тоже всё отдали иностранным хозяивам . И вроде страна есть , а всё вокруг принадлежить иностранцам .
показать весь комментарий
02.11.2020 15:10 Ответить
І, доречі, на плодючиших грунтах люди там голодують. А до продажу землі там було ізобіліє
показать весь комментарий
02.11.2020 15:45 Ответить
Ну справжнього розмаїття там не було - бо тоді хто б їх змусив би "робити РИГхформи" ?!
Але й голоду не було . Требо брати в розрахунок , що аутохроний народ там йще пербуває в прато-феодальному стані . А це не передбачає виску інтенсивність праці й рівень механізації .

В Україні зовсім інша ситуація й до кумуняк Україна годувала більше половини імперії , а якщо взяти усіх українців : Кубань й Ставропілля , то мабуть три чверті ... Й бідними на селі були лише ледащі й п"яниці яких життєві обставини виштовхували на заводи у містах .
Й до речі - той "ринок землі" який формувався сторіттями був дуже вузький й з тисячами обмежань . Землю продавали дуже й дуже рідко . Це не завадило розвитки с/г .
показать весь комментарий
02.11.2020 16:13 Ответить
Саме так! Кодекс продаж земель в розвинутих країнах дуже складний і об'ємний! Він містить цілу масу усіляких обмежень, умов, застережень і постійно доповнюється новими. Нема ЖОДНОЇ країни, де якийсь іноземний банк міг би по закону скупити пів теріторії країни. В ринку землі по Зеленському це дозволяється.
Зєлю геть. Дострокові.
показать весь комментарий
02.11.2020 16:29 Ответить
Україна з заснуванням "ринку землі" йще проти світовіх тенденцій . Бо т.з. ринок землі існував завжди - йще з часів крамал"йонців . Але з часом людство йщо до ідей того , що як земля коло твоєї хати , так й Земля планета не може належати комусь одному , або якийсь купці . Те ж саме й з надрами ... Навіть "супер-дупер" ринкові США останні 100 років вся інтелектуальна еліта шукає шляхів , як доля суспільної властнісь ставала все більшої й при цьому не порушити права людини на його особисту властність . Держава й суспільство сплачує величезні гроші платників податків , що той же консерн GMC викупити й не дати йому збанкутватися . Бо "ринок автівок" зруйнував цю компанію .
В усьому цівільному світі доля суспільної властності скаженно збільшуєтся й тільки усякі арамії з лещенками ствержду.ть , що ніби то держава поганий властник типа "неефективний" . Може комуняцька й так , але в усьому світі це називаєтся не "державною властністю" , а "урядовую" . Тобто є конкретна й кінцева група керівників , які відповідають за цю ефективність своїми шкірами !
показать весь комментарий
02.11.2020 16:41 Ответить
Купил кусок земли положил в карман что пачку сигарет и пошел до Колыбы бухать... "Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко - Цензор.НЕТ 2468
показать весь комментарий
02.11.2020 14:59 Ответить
Ну, давай.
Только, не засиживайся.
показать весь комментарий
02.11.2020 15:11 Ответить
Да уж Сырьога опустился до уровня плинтуса !!!

Т.е. этого градтоеда-боруна с коррупцией не пугал "рыгхферендум" по грасу , а вот по распродаже земли иностранным банкам -- так это же жуть !!!

Пусть этот "европэиццц" тыкнет на карте страну в ЕС или в северной Америке или в Корею , Японию или Австралию , где можно свободно проводить рЫгферендумы по лёгким наркотикам , а вот по продаже земли иностранным банкам -- неа !
показать весь комментарий
02.11.2020 15:00 Ответить
он никогда из под плинтуса и не вылазил. Если бы они с наемом годами в УП за бабки григоришина не обливали Юльку дерьмом, о них бы никто и не узнал никогда
показать весь комментарий
02.11.2020 18:25 Ответить
Та фигня, в перспективе цель - уничтожить СА, как желает великий Ху.
показать весь комментарий
02.11.2020 15:01 Ответить
Мнение тупой продажной шлюхи неинтересно
показать весь комментарий
02.11.2020 15:01 Ответить
Сказку Ивасик-Телесик читали? "Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко - Цензор.НЕТ 6454
показать весь комментарий
02.11.2020 15:03 Ответить
А Садовий як працює однією командою із ОП, аж палиться ...
Неіснуючі новини із майбутнього в його ЗМІ.

https://pbs.twimg.com/media/El0Y801WoAA-GED?format=png&name=small
показать весь комментарий
02.11.2020 15:03 Ответить
Нехай працює...Мер має підспівувати владі,щоб львівянам було нормально...Поки він крутився біля Тімохи і Янека,у Львові дороги відремонтували,круглодобову воду зробили...А тільки но підняв хвіст проти Бариги як Львів тут же завалили сміттям...На Клоуна і так є кому гавкати,а мер для нашого ж блага має бути дипломатом...
показать весь комментарий
02.11.2020 17:16 Ответить
Барига та сміттєва зозуля Садовий продовжує завалювати Україну сміттям.
Півтора року вже при новій владі.

10.08.2020, 14:35
Уночі 10 серпня вінницькі полісмени виявили у Жмеринському районі 5 вантажівок зі сміттям зі Львівської області, які розвантажували побутові відходи на території земель сільськогосподарського призначення.
https://wz.lviv.ua/news/418152-mandrivne-lvivske-smittia-znaishly-u-nespodivanomu-mistsi

Червень 2020 року.
Сміття, яке викинули на Рівненщині, таки - львівське. Про це заявили у Рівненській ОДА. Повідомили також, що Демидівська громада отримала компенсацію за захоронення у себе сусідських відходів. А от пробірки, які спершу місцеві називали тарою для коронавірусних зразків, львів'яни забрали назад, повідомили Суспільному в ОТГ.
Гору сміття виявили поблизу села Копань Рівненської області посеред дороги до офіційного сміттєзвалища. Місцеві зазначили, що його - близько 20 тонн. У купі знайшли сотню використаних лабораторних пробірок й різні документи з львівськими адресами.

https://suspilne.media/40007-lvivske-smitta-zahoronili-na-rivnensini-probirki-zabrali-nazad/
показать весь комментарий
02.11.2020 17:28 Ответить
Вересень 2020.

На території Сербо-Слобідського сміттєзвалища у Житомирській області виявили львівське сміття.
Про це написали на сторінці Ємільчинської районної державної адміністрації у соцмережі.
"Знову львівське сміття.
На території Сербо-Слобідського сміттєзвалища виявили львівське сміття. Правоохоронці встановлюють усі обставини події (причетних осіб до вивезення, транспортування та утилізації). Крім того траса Васьковичі-Шепетівка цілодобово патрулюється працівниками поліції, з метою недопущення завезення відходів на територію Ємільчинщини, а з приводу вивантаження сміття на території Рихальської сільської ради відкрито кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

https://zhitomir.life/19947-lvivske-smittya-viyavili-na-teritoriji-smittezvalishcha-u-zhitomirskij-oblasti.html
показать весь комментарий
02.11.2020 17:30 Ответить
"Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко - Цензор.НЕТ 6053
показать весь комментарий
02.11.2020 15:06 Ответить
"Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко - Цензор.НЕТ 8930 "Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко - Цензор.НЕТ 8930 "Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко - Цензор.НЕТ 8930
показать весь комментарий
02.11.2020 18:26 Ответить
Лєщ вже знає,яким буде рішення ? Бєня шепнув ?
показать весь комментарий
02.11.2020 15:07 Ответить
Схоже, вони з дубіною одна команда - часто гавкають синхронно, мов по команді.
показать весь комментарий
02.11.2020 15:22 Ответить
А в чем проблема? Зебил обещал народовластие - вопрос земли как раз таки и есть самый важный вопрос, который может быть решен только на референдуме
показать весь комментарий
02.11.2020 15:13 Ответить
Щоб українці були хозяями на своїй землі? Зєля світовим спекулянтам обіцяв інше.
показать весь комментарий
02.11.2020 15:42 Ответить
добра новина
показать весь комментарий
02.11.2020 15:28 Ответить
Сорос Лєшєнкє платить мільони за продаж України по аргентинському сценарію. Коли земля поділена між двома іноземцями і вирощують тільки сою і рапс. А в Буенос Айресі люди голодують. І жодного фермера.
Ринок землі має бути такий, як Польщі, або Франції, звідки Україна сьогодні овочі купує.
показать весь комментарий
02.11.2020 15:40 Ответить
Це не зовсім так - нема там голоду , але якщо три 3 рази на добу їшь єловину , а хлів в 5 разів дорожчий за м"ясо , то від серцевих захворювань ти не застрахованний . Такі ж дорогі овочі .
Бо копрорації тільки й роблять , що вирощують стада на експорт . Аргентина завжи була експортерем мороженої єловини . Десь 20% світових продажів .

В мене один друг Дієго , а інший Антоніо ... Дієго з Буеноса . Життя там жах , шо крім м"яса усе дорого . Коли він там жив - не знав як смакують огірки , цибуля , укроп . Я вже не кажу про буряк або морку . Не кажу про бринзу , або іші користні сири !
показать весь комментарий
02.11.2020 16:50 Ответить
Ну от, як я ж казав, люди в Аргентині не потрібні. Достатньо десятки два пастухів і сотні дві механізаторів, щоб заготовляти силос для худоби. Звісно декілька тисяч на м'ясокомбінат і сотні дві тисяч для транспорту, поліції, портових робітників...
Це пів мільона вакансій. А що робити іншим мільонам аргентинців? Втікати з країни? Жерти тільки яловичину? Вдавитись?
Ось такий Peridise чекає і на українців за Зеленського.
Зєлю геть. Дострокові.
показать весь комментарий
02.11.2020 18:27 Ответить
Ну мараторій на продаж землі не такий вже і тупий, навіть руками таких упирів як баба Юла і сєпар, бо в бідній країні купити землю можуть тількт олігархи і кацапи,
Але ні перший ні другий не повинні отримати владу, краще вже Порох при всії його недоліках.
показать весь комментарий
02.11.2020 15:50 Ответить
Цікава ситуація....А КСУ не хоче розглянути і розтлумачити що означає "Надра є власністю народу України" ??? Українці зараз проходить дійсно сильна провакативна операція...подумайте. Чому землю КСУ роглядає а те що вже вкрали у народа НІ. Тому що вкрасти не можливо.. тільки обдурить. Та давайте вже і КСУ розгляне що Асоціація з ЕС теж не по Конституції .. і а громадянии України мають дуже багато прав ..треба зменьшити.. Хоча там на горі Алегархи срали на народ..і його права.... Ой люди міркуйте перед тим як щось робити.. здається Нас будуть звати знов щоб ми "возмутились" ...От і подивимось звідки гівно лють..Хтож гавкне перший а хто другий ..от другий і буде замовник
показать весь комментарий
02.11.2020 16:54 Ответить
Помнится, что гуси спасли Рим..
Интересно, кого спасает бородатый гусь в очках Серьожа ?
показать весь комментарий
02.11.2020 17:35 Ответить
Так вроде с референдума все и начиналось а тепер кс плохой что напомнили об этом?
показать весь комментарий
02.11.2020 17:47 Ответить
Если суд забанит продажу земли, то все остальное ему будет можно простить.
показать весь комментарий
02.11.2020 18:13 Ответить
""Своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли", - Лещенко" - и шо, Коломойский, Пинчук, Фирташ и другие такие же не скупят всю украинскую землю?
показать весь комментарий
02.11.2020 18:30 Ответить
Невозможно уничтожить то, чего нет. Рынка нет, есть рвынок.
показать весь комментарий
02.11.2020 19:58 Ответить
Есть другой вариант как долги отдавать? Так что рынку земли ничего не угрожает.
показать весь комментарий
02.11.2020 21:19 Ответить
 
 