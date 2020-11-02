УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
34717 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2116 88
Зеленський (10456) енергетика (580) інвестори (106) Зелений тариф (68)

Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен

Невиконання українською владою зобов’язань перед інвесторами в "зелену" енергетику відлякує їх від України, що має негативний вплив на політичне та економічне становище держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Магнус Йогансен, віцепрезидент з розвитку бізнесу NBT (інвестор у вітрову енергетику) в ході обговорення проблеми можливого скасування зелених тарифів Конституційним судом України.

За його словами, інвестори негативно сприйняли нездатність української влади виконати взяті зобов’язання перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел щодо оплат за поставлений струм та погашення заборгованості перед ними.

"Ми весь час під час останіх 6 місяців обговорювали неплатежі з боку "Гарантованого покупця". Нарешті ми змогли зустрітися з прем’єр-міністром Шмигалем і в.о. міністра пані Буславець і почули про підписання між асоціаціями і прем’єм міністром буде вже остаточним документом, який вирішить проблему неплатежів. Ми думали, що буде відбуватися саме те, що ми підписали, але, на жаль, ситуація продовжується, нічого поки що не змінилося", - розповів Йогансен.

На його думку, наслідком таких дій влади, не дивлячись на заклики президента України Володимира Зеленського про відкритість держави та бажання залучати іноземні інвестиції, стане те, що іноземні інвестори підуть з України і не лише з енергетичної галузі.

"Уявіть собі, що президент Зеленський запрошує іноземних інвесторів на зустріч і на обід, але там на задньому дворі сидять собаки готові спустити на тих же інвесторів. Уявіть собі, що це так собі уявляють міжнародні інвестори в такому випадку. Навіщо їм тоді приходити і якщо такі випадки будуть траплятися й надалі, то інвестиції в Україну взагалі припиняться", - вважає Йохансен.

Раніше член правління Асоціації просьюмерів України Андрій Зінченко наголосив: держава має виконати свої зобов’язання щодо погашення боргів перед інвесторами в проекти з розвитку "зеленої" енергетики, інакше вони звернуться в суди.

Водночас керуючий партнер UDP Renewables Сергій Євтушенко заявив, що в галузь альтернативної енергетики в Україні було інвестовано близько 10 млрд доларів, що становить 25% загального обсягу іноземних інвестицій в країну.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності Закон № 810-IX, ухвалений з метою реалізації ключових положень Меморандуму про взаєморозуміння між урядом і інвесторами в ВДЕ. Законом передбачається, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) тощо. Також закон передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію, починаючи з серпня поточного року. Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (близько 9 млрд грн), а решта 60% в 2021 році.

У вересні провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити. 28 жовтня вони зробили повторне звернення до Шмигаля, яким заявили, що українська влада перейшла до переслідування та ворожої агресії на адресу інвесторів у "зелену" енергетику замість того, щоб виконати взяті перед ними фінансові зобов’язання. Це була відповідь на звинувачення з боку голови ДПС у нібито ухилянні від сплати податків компаніями, що виробляють "зелену" електроенергію.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди "Гарантований покупець" вже почав програвати.

Читайте також: Зеленський не хоче брати на себе відповідальність за підготовку та впровадження судової реформи, "скинувши" цю задачу на Кабмін, - Рябошапка

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+10
Зеленая энергия это развлечение богатых стран, зачем принуждать бедную Украину. Польша коптит всю Европу углем и ей на всех насрать, потому что никто им не указ.
показати весь коментар
02.11.2020 17:58
+3
Пока, что идут сюда не инвесторы а Барыги...
показати весь коментар
02.11.2020 18:03
+3
Мне тоже не понятно, откуда там инвестиции в Украину?
Вот не хилый забор денег с украинцев этими "инвесторами" четко виден.
показати весь коментар
02.11.2020 18:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Один раз кинули, приходите еще!
Кризис в "зеленой" энергетике отпугивает инвесторов, несмотря на призывы Зеленского, - норвежский инвестор Йохансен - Цензор.НЕТ 5919
показати весь коментар
02.11.2020 17:57 Відповісти
Зеленая энергия это развлечение богатых стран, зачем принуждать бедную Украину. Польша коптит всю Европу углем и ей на всех насрать, потому что никто им не указ.
показати весь коментар
02.11.2020 17:58 Відповісти
Тут вы правы, Герус всегда сможет купить эл. энергию в параше, ведь эпоха - "торговли на крови", эт только для порошенко, не так-ли?
показати весь коментар
02.11.2020 18:09 Відповісти
Слышишь, зебилушка, то что вам пох откуда брать энергию, я в курсе. Как там Герусятина говорил - нам выгодно получать эл. энергию с раши.
показати весь коментар
02.11.2020 18:23 Відповісти
Ну так Польша думает о себе, а Украина о Европе.
показати весь коментар
02.11.2020 18:11 Відповісти
в польше такое не прокатит
показати весь коментар
02.11.2020 18:37 Відповісти
Так про то и речь, что Польша думает о себе, а не о Европе.
показати весь коментар
02.11.2020 18:49 Відповісти
Всё зелёное уже всех отпугивает .
показати весь коментар
02.11.2020 17:58 Відповісти
Это не призывы, это вопли ужаса.
показати весь коментар
02.11.2020 17:58 Відповісти
По ситуации с Конституционным судом. К утру понедельника окончательно стало ясно, что голосов на снос Конституционного Суда в Верховной Раде нет. Прием со стимулированием голосования оппозиции за проект Зеленского под угрозой отмены КС языкового вопроса не прошел. Медведчук и ОПЗЖ выдавливают сохранение нынешнего состава КС и пересмотра тех законов которые он отменит в Верховной Раде в новой редакции. При том они открыто угрожают Зеленскому решением конституционного суда по результатам выборов президента 2019 года по "вновь открывшимся обстоятельствам" (мы уточняем что это). . Коломойский потребовал решение КС по своему вопросу - "спецконфискации" , в качестве бонуса за труды.. tZE inform
показати весь коментар
02.11.2020 17:59 Відповісти
Только остается всенародный вынос КС к буям собачим.
показати весь коментар
02.11.2020 18:13 Відповісти
они этого и хотят - чтобы Мы снесли КС а они забрали СХ-землю, Мову(как гос.язык) и стратегические (оборонные заводы тоже) а КС как раз хотел своим решением отменить это, а по поводу Е-деклараций - все там не так однозначно и КС не принуждал отменять.. ***.. неужели это вижу только я !?
показати весь коментар
02.11.2020 18:20 Відповісти
ПРизыв ЗЕленского - ПР - эти 2 букавки клеймо на ЗЕленском еще от Разумкова а потом перешел прямо в руки Ахметки
показати весь коментар
02.11.2020 17:59 Відповісти
Не для западных инвесторов ахметки наши садили Буратишку на трон .
показати весь коментар
02.11.2020 18:00 Відповісти
Пока, что идут сюда не инвесторы а Барыги...
показати весь коментар
02.11.2020 18:03 Відповісти
Этот инвестор задавался вопросом, что инвестиции нужны для развития страны, а не для ее обнищания. Инвестиции улучшают жизнь, а не загоняют ее "под шконку".
показати весь коментар
02.11.2020 18:05 Відповісти
Мне тоже не понятно, откуда там инвестиции в Украину?
Вот не хилый забор денег с украинцев этими "инвесторами" четко виден.
показати весь коментар
02.11.2020 18:08 Відповісти
А шо такое? С кацапстана дешевле? Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 6117
показати весь коментар
02.11.2020 18:14 Відповісти
В Европе.
показати весь коментар
02.11.2020 18:19 Відповісти
Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 5954 Герусу расскажи, и бене, и ахметке
показати весь коментар
02.11.2020 18:48 Відповісти
Согласен, в параше эл. энергия дешевле Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 2242
показати весь коментар
02.11.2020 18:12 Відповісти
подсрачника этому норвежскому марадеру!
показати весь коментар
02.11.2020 18:14 Відповісти
Однозначно!
показати весь коментар
02.11.2020 18:38 Відповісти
Нет никакой зеленой энергетики. Солнечные панели, ветровые станции - все создано при помощи ископаемой или ядерной энергии.
показати весь коментар
02.11.2020 18:12 Відповісти
Чернобылю расскажи, про чистую ядерную энергию Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 9749
показати весь коментар
02.11.2020 18:16 Відповісти
Франции расскажи о своей зеленой энергии.
показати весь коментар
02.11.2020 18:21 Відповісти
А можно гансам?
показати весь коментар
02.11.2020 18:42 Відповісти
Возьми палки и гамно и сделай генератор. А я поржу.
показати весь коментар
02.11.2020 18:26 Відповісти
Спасибо, но нет. Эт вам к скульптору, навозному.
показати весь коментар
02.11.2020 18:41 Відповісти
да пошел ты в жопу, инвестор,

"зеленые" тарифы созданы для высасывания деньг из карманов украинцев, Украина должна использовать возможности по выработке дешевой энергии на атомных, тепловых и гидроэлектростанциях

хотят eвропейцы чтобы в Украине крутились ветряки вырабатывающие энергию в 10 раз дороже - пусть сами и субсидируют Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 9729
показати весь коментар
02.11.2020 18:13 Відповісти
Действительно, надо поддержать братушек. Купить газ, твэлы.... Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 6358
показати весь коментар
02.11.2020 18:18 Відповісти
А это Европа виновата что у нас голодомор был?
показати весь коментар
02.11.2020 18:21 Відповісти
А Сралин не виноват это его злые-геи европейцы заставили зерно продавать? По твоим словам это не мужик алкоголик виноват в том что пропивает денги и его семья голодная а продавцы которые ему бухлишко продают! Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 2738
показати весь коментар
02.11.2020 18:28 Відповісти
Навіть сєкільов не зміг би до такого додуматися Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 8345
показати весь коментар
02.11.2020 18:51 Відповісти
Поощряли своими покупками. Конечно сралин скрывал голодомор.
показати весь коментар
02.11.2020 18:26 Відповісти
европейцы скупали украинское зерно зная что его отобрали у украинцев и помалкивали,

только американский журналист тайком пробрался на украину, проехался по запретной зоне, посмотрел на все своими глазами, европейцам это было не интересно
показати весь коментар
02.11.2020 18:27 Відповісти
А что если бы европейцы зерно не покупали Сралин бы делал из него спирт и спаивал бы американцев тогда бы американцы плохие были? А Сралин белый и пушистый?
показати весь коментар
02.11.2020 18:29 Відповісти
должно было быть эмбарго на покупку советских товаров,

точно так же как должно быть сейчас эмбарго на покупку лукашенковского бензина и удобрений например
показати весь коментар
02.11.2020 18:31 Відповісти
Нет так ты ответь Сралин был белым и пушистым?
показати весь коментар
02.11.2020 18:32 Відповісти
сталин был психопатом-убийцей миллионов,

европейцы покупали у убийцы миллинов краденое у украинцев
показати весь коментар
02.11.2020 18:37 Відповісти
Ну вы блин даете.Ваш коммент-шедевр!!В Нагорном Карабахе сейчас вовсю идет война,каждый день с обеих сторон гибнут сотни людей.Следуя вашей логике,если сторонам конфликта не продавать оружия...А ведь Украина то же активно поставляла оружие Азербайджану.😡А вы про голодомор.Все следуют своим своекорыстным интересам.
показати весь коментар
02.11.2020 18:54 Відповісти
собственно поэтому совбез ООН и вводит эмбарго на поставки оружия в зоны конфликтов
показати весь коментар
02.11.2020 18:56 Відповісти
Ну так и я о чём? Поддержим Рассеюшку, пошли в жопу гейропейцы! Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 7568
показати весь коментар
02.11.2020 18:47 Відповісти
Американские твелы. Не слышал?
показати весь коментар
02.11.2020 18:23 Відповісти
украинские твэлы нужно делать
показати весь коментар
02.11.2020 18:25 Відповісти
українські а-бомби потрібно виробляти
показати весь коментар
02.11.2020 18:27 Відповісти
Европа и США не дадут. Будте реалистами на 30 лет.
показати весь коментар
02.11.2020 18:29 Відповісти
не согласен с тем что украина должна быть сырьевым придатком запада, россии или китая,

нужно развивать свою науку и технологии
показати весь коментар
02.11.2020 18:30 Відповісти
Самре смешное сырьевым придатком России! А что Россия делает научного и технологичного?
показати весь коментар
02.11.2020 18:31 Відповісти
например в россии есть свой поисковик Яндекс, который на равных конкурирует с поисковиком от Гугл, те существует сильная математическая школа
показати весь коментар
02.11.2020 18:35 Відповісти
Ну яндексом не пользуюсь потому что глюкавый может тебе лаптеногому яндекс и близок к серду но мне нет
показати весь коментар
02.11.2020 18:38 Відповісти
нужно смотреть на вещи объективно, чтобы потом локти не кусать
показати весь коментар
02.11.2020 18:39 Відповісти
На что смотреть? На глючный яндекс? Так он кроме как в странах СНГ нигде и не распрастранен!
Пошукова система «Яндекс» вважалась четвертою серед пошукових систем світу за кількістю оброблених пошукових запитів (4,84 млрд, 2,8 % від світової кількості, статистика за грудень 2012 року

Всего 3% от всего мирового трафика так себе компанька!
показати весь коментар
02.11.2020 18:48 Відповісти
конкурентов Гугл нет ни в англии, ни во франции, ни в италии, нет ИТ-компаний способных создать продукт способный конкурировать с Гугл

свои поисковики есть в корее, россии - свободно конкурирующие там гугл не запрещен
и в китае - там просто гугл выдавили из страны,

так же Юбер, захватил все рынки во всех странах, кроме россии - пришлось продаться Яндексу так как проиграли ему свободную конкуренцию
показати весь коментар
02.11.2020 18:52 Відповісти
Ну и что это доказывает? Что в угоду глучному яндексу выдавили юбер! Ты ещё про одноглазников напиши или в канаве что супер пупер компашки! Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 6886 Кстати ты меня ватник лаптеногий так и не убедил что в лаптестане расцвет технологий вон и СП-2 без западных кораблей достроить не могут!
показати весь коментар
02.11.2020 19:01 Відповісти
Время играет роль.
показати весь коментар
02.11.2020 18:32 Відповісти
Похоже на кацапа-провокатора!
показати весь коментар
02.11.2020 18:30 Відповісти
Ииии? Всё остальное барахло, простите, чьё?
показати весь коментар
02.11.2020 18:40 Відповісти
Високі тарифи викупу «зеленої» енергії у виробників були передбачені законодавством на 10 років. Подякуйте Потроху за те, що він так «турбуватися» про доходи ахметки. Закордонні інвестори лише скористалися цим правом, передбаченим українським законодавством по факту лише для ахметки.
показати весь коментар
03.11.2020 10:00 Відповісти
Зеленский думал, что он инвесторам лапши на уши навешает, как лохам в 95 квартале, и они толпами ринутся на пустые обещания. С Омана уже одна туча приехала...
показати весь коментар
02.11.2020 18:16 Відповісти
Всі ідуть вжопу стройнимі рядамі разом з зеленим недоумком.
показати весь коментар
02.11.2020 18:19 Відповісти
А действительно ЗЕбобики назовите хоть одну отрасль где ЗЕбилы не налажали?!
показати весь коментар
02.11.2020 18:20 Відповісти
нічого дивного, бо зараз все зелене у кризовому стані
показати весь коментар
02.11.2020 18:25 Відповісти
Фотка зачотна патєрпєлого

Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 6077
показати весь коментар
02.11.2020 18:29 Відповісти
Панове там уся справа у тарифах.
Колись давно їм дали стимулюючі високі тарифи на розвиток.
Але знайшлися хитрожопі, які вписали високі тарифи на 25 років уперед. І, відповідно, десь у коридорах КМ підмазали.
А це єрунда і ніяк не конкуренція.
Тому їх зараз кошмарять і намагаються видавити, якщо самі не знизять кардинально тарифи.
Писали, що офіційно домовились на зниження на 15%. Але це капля у морі.
показати весь коментар
02.11.2020 18:42 Відповісти
"зелені" мародери - спекулянти небажанні "інвестори" у найбіднішу країну европи
показати весь коментар
02.11.2020 18:47 Відповісти
Брэшет. Он будет говорить все что угодно, лишь бы получить деньги. И не называйте его инвестором, это паразит.
показати весь коментар
02.11.2020 18:59 Відповісти
Кризис в "зеленой" энергетике/- это следствие кризиса ( отсутствия денег в казне) в энергетике Украины, созданного ворами кодлана Коломойского/ Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн. / Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20
показати весь коментар
02.11.2020 19:01 Відповісти
нам похєр на таких інвесторів які хочуть за рахунок нас українців гроші заробляти. Ахмєтка придумав під себе "бізнес" і проштовхнув закон, щоб держава, тобто ми з вами платили йому втри дорога за електроенергію с сонячних станцій. Маючи менше 10 відсотків потужностей забирає половину грошей з енергоринку. У нас найбіднішої країни Європи найвищий зелений тариф, який ми не можем собі дозволити.
показати весь коментар
02.11.2020 19:23 Відповісти
Ахметка проштовхнув? А Потрох тут зовсім не при делах? Набив кармани ахметки по зав'язку різними корупційними схемами.
показати весь коментар
03.11.2020 10:09 Відповісти
Когда сожгли дом Гонтаревой и одно хохляцкое быдло весело шутило под пение быдлячего хора имени мотузки,а другое быдло весело ржало в зале,стало ясно что денег нам ни кто не даст,а те что вложили будут забирать и сматывать удочки.Денежные тузы очень не любят власть быдла,ой простите,прастого нариду.
показати весь коментар
02.11.2020 20:27 Відповісти
...інвестори, щоб втюхати в бідну державу, товар дорожче ніж багатим державам Європи, і за це мають платити мільйони "заможних" українців, тут своїх таких ахмето-інвесторів-бариг вистачає.
показати весь коментар
02.11.2020 21:10 Відповісти
Вся эта зелёная сволочь живёт за счёт бюджетных дотаций!
показати весь коментар
03.11.2020 11:55 Відповісти
 
 