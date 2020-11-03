Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано. ДОКУМЕНТ (оновлено)

Наказ про звільнення першого заступника голови Держбюро розслідувань Олександра Бабікова був підписаний в п'ятницю, але він пішов на лікарняний, тим самим його звільнення поки заблоковано. Оскільки формально його не встигли з цим наказом ознайомити.

Про це Цензор.НЕТ повідомило власне джерело.

Наше джерело припускає, що незважаючи на це, найближчим часом може бути призначений конкурс на нового першого заступника голови ДБР, який вже із 17 листопада може стати виконувачем обов'язків директора бюро.

Нагадаємо, глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив про конфлікт інтересів у заступника керівника Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова.

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У розпорядженні Цензор.НЕТ опинилася заява Бабікова на ім'я в.о. директора ДБР Сухачова О. про те, що про рішення щодо його звільнення він дізнався з інтернет-новин, а з відповідним наказом ознайомлений не був.

"Таким чином, на теперішній час я обіймаю посаду першого заступника директора ДБР. Одночасно повідомляю, що зараз я перебуваю на лікарняному", - йдеться в заяві Бабікова