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звільнення (1511) ДБР (2567) Бабіков (76)

Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано. ДОКУМЕНТ (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано. ДОКУМЕНТ (оновлено)

Наказ про звільнення першого заступника голови Держбюро розслідувань Олександра Бабікова був підписаний в п'ятницю, але він пішов на лікарняний, тим самим його звільнення поки заблоковано. Оскільки формально його не встигли з цим наказом ознайомити.

Про це Цензор.НЕТ повідомило власне джерело.

Наше джерело припускає, що незважаючи на це, найближчим часом може бути призначений конкурс на нового першого заступника голови ДБР, який вже із 17 листопада може стати виконувачем обов'язків директора бюро.

Нагадаємо, глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив про конфлікт інтересів у заступника керівника Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова.

Також читайте: Заступника глави ДБР Бабікова звільнено, - джерело

У розпорядженні Цензор.НЕТ опинилася заява Бабікова на ім'я в.о. директора ДБР Сухачова О. про те, що про рішення щодо його звільнення він дізнався з інтернет-новин, а з відповідним наказом ознайомлений не був.

"Таким чином, на теперішній час я обіймаю посаду першого заступника директора ДБР. Одночасно повідомляю, що зараз я перебуваю на лікарняному", - йдеться в заяві Бабікова

Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
прикинулся дохлым скунсом.

этих бобиков голыми руками не возьмешь ! Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано, - источник - Цензор.НЕТ 3722
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03.11.2020 12:34
+13
Одеялко ему уже выдали?
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03.11.2020 12:33
+9
"на манеже все те же" і Бабіков там же , дякуючи до речі Зе також в цьому ансамблі балалаєчниківБабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано, - джерело - Цензор.НЕТ 1606
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03.11.2020 13:03
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Одеялко ему уже выдали?
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03.11.2020 12:33 Відповісти
"на манеже все те же" і Бабіков там же , дякуючи до речі Зе також в цьому ансамблі балалаєчниківБабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано, - джерело - Цензор.НЕТ 1606
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03.11.2020 13:03 Відповісти
прикинулся дохлым скунсом.

этих бобиков голыми руками не возьмешь ! Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано, - источник - Цензор.НЕТ 3722
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03.11.2020 12:34 Відповісти
какой диагноз ?
инсульт? инфакт? чесотка ? Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано, - источник - Цензор.НЕТ 7275
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03.11.2020 12:35 Відповісти
Придурколит
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03.11.2020 13:04 Відповісти
Да что ж они такие больные там работают? А как насчёт проверки врача выдавшего больничный?
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03.11.2020 13:18 Відповісти
я вас прошу, скажет был гипертоничный криз.
был и прошел бесследно, а "больному" нужен покой Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано - Цензор.НЕТ 5673
и ... длительное лечение на Есентуках
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03.11.2020 13:49 Відповісти
Ну а как же. Ещё за больничный хочет получить. Ушел бы он лучше на вечный покой.
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03.11.2020 12:36 Відповісти
А виявляється, що навіть коли Порошенко не є президентом, звільнити злочинного чиновника чомусь не так просто, якщо діяти за законом. Нє?
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03.11.2020 13:57 Відповісти
Пофіг взагалі то. Пишеться наказ про відсторонення від обов'язків і чекають , коли з лікарняного вийде. Єдиний мінус - зарплата (лікарняний) все ж з бюджета оплотиться.
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03.11.2020 14:25 Відповісти
Тело без сознания. Ничего не слышит - ни просьб ни приказов.
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03.11.2020 13:00 Відповісти
шо у нас за дебильные законы такие, шо проблема смской или на электропочту скинуть "ты уволен"? Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано, - джерело - Цензор.НЕТ 5230
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03.11.2020 13:01 Відповісти
Клетчатое одеяло в самый раз будет! Фасончик в Украине на все времена!
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03.11.2020 13:06 Відповісти
Желудочный сок заливает кору головного мозга....
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03.11.2020 13:10 Відповісти
Картаті ковдри йому ************ після ЗЕ. А до того - піде знову адвокатом овоща.
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03.11.2020 13:11 Відповісти
И зачем такому "больному" Ломиться во властные структуры? Сиди дома, ностальгируй по эсэсэсэру.
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03.11.2020 13:28 Відповісти
Пока врачей-коррупционеров, которые выдают липовые справки о болезни не начнут сажать, неожиданные болезни будут продолжаться.
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03.11.2020 13:32 Відповісти
Вместо подписи - галочка. Прыкильно Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано, - джерело - Цензор.НЕТ 3185
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03.11.2020 13:43 Відповісти
никогда раньше такого не было и вот опять!)))
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03.11.2020 13:45 Відповісти
вот когда сядет бабиков и с ним врач который ему больничный выдал, вот тогда люди поймут, что в стране порядок.
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03.11.2020 13:51 Відповісти
За липовый больничный должны полететь бошки "врачей". Минохороны здоров'я могло бы заняться...
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03.11.2020 13:59 Відповісти
Классика жанра - как пахнет увольнением, то даже самый здоровый мужчина вдруг начинает мучиться поносом и золотухой.
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03.11.2020 14:00 Відповісти
Просто безвихідь якась,який мудрейший із мудрейших Бобіков і які ви тупі і жалюгідні.
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03.11.2020 14:06 Відповісти
Свалил что своих не трогать
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03.11.2020 14:40 Відповісти
Шо такое, коронавирус? Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано - Цензор.НЕТ 802
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03.11.2020 15:10 Відповісти
Всі прізвища російські. Випадковість?
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03.11.2020 18:43 Відповісти
лечащих врачей брать нужно за жопу, кто открыл больничный
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03.11.2020 19:31 Відповісти
 
 