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Новости Политика Украины
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увольнение (2508) ГБР (2551) Бабиков (76)

Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Приказ об увольнении первого заместителя главы Госбюро расследований Александра Бабикова был подписан в пятницу, но он ушел на больничный, тем самым его увольнение пока заблокировано. Поскольку формально его не успели с этим приказом ознакомить.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил собственный источник.

Наш источник не исключает, что несмотря на это, в ближайшее время может быть назначен конкурс на нового первого заместителя главы ГБР, который уже с 17 ноября может стать исполняющим обязанности директора бюро.

В распоряжении Цензор.НЕТ оказалось заявление Бабикова на имя и.о. директора ГБР Сухачева А. о том, что о решении относительно его увольнения он узнал из интернет-новостей, а с соответствующим приказом ознакомлен не был. 

"Таким образом, на сегодняшшний день я занимаю должность первого заместителя директора ГБР. Одновременно сообщаю, что сейчас я нахожусь на больничном", - говорится в заявлении Бабикова

Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - источник

Напомним, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил о конфликте интересов у заместителя руководителя Государственного бюро расследований Александра Бабикова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК заявляет о давлении со стороны ГБР из-за Бабикова и Соколова. ДОКУМЕНТ
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Топ комментарии
+17
прикинулся дохлым скунсом.

этих бобиков голыми руками не возьмешь ! Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано, - источник - Цензор.НЕТ 3722
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03.11.2020 12:34
+13
Одеялко ему уже выдали?
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03.11.2020 12:33
+9
"на манеже все те же" і Бабіков там же , дякуючи до речі Зе також в цьому ансамблі балалаєчниківБабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано, - джерело - Цензор.НЕТ 1606
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03.11.2020 13:03
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Одеялко ему уже выдали?
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03.11.2020 12:33 Ответить
"на манеже все те же" і Бабіков там же , дякуючи до речі Зе також в цьому ансамблі балалаєчниківБабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано, - джерело - Цензор.НЕТ 1606
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03.11.2020 13:03 Ответить
прикинулся дохлым скунсом.

этих бобиков голыми руками не возьмешь ! Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано, - источник - Цензор.НЕТ 3722
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03.11.2020 12:34 Ответить
какой диагноз ?
инсульт? инфакт? чесотка ? Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано, - источник - Цензор.НЕТ 7275
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03.11.2020 12:35 Ответить
Придурколит
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03.11.2020 13:04 Ответить
Да что ж они такие больные там работают? А как насчёт проверки врача выдавшего больничный?
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03.11.2020 13:18 Ответить
я вас прошу, скажет был гипертоничный криз.
был и прошел бесследно, а "больному" нужен покой Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано - Цензор.НЕТ 5673
и ... длительное лечение на Есентуках
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03.11.2020 13:49 Ответить
Ну а как же. Ещё за больничный хочет получить. Ушел бы он лучше на вечный покой.
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03.11.2020 12:36 Ответить
А виявляється, що навіть коли Порошенко не є президентом, звільнити злочинного чиновника чомусь не так просто, якщо діяти за законом. Нє?
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03.11.2020 13:57 Ответить
Пофіг взагалі то. Пишеться наказ про відсторонення від обов'язків і чекають , коли з лікарняного вийде. Єдиний мінус - зарплата (лікарняний) все ж з бюджета оплотиться.
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03.11.2020 14:25 Ответить
Тело без сознания. Ничего не слышит - ни просьб ни приказов.
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03.11.2020 13:00 Ответить
шо у нас за дебильные законы такие, шо проблема смской или на электропочту скинуть "ты уволен"? Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано, - джерело - Цензор.НЕТ 5230
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03.11.2020 13:01 Ответить
Клетчатое одеяло в самый раз будет! Фасончик в Украине на все времена!
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03.11.2020 13:06 Ответить
Желудочный сок заливает кору головного мозга....
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03.11.2020 13:10 Ответить
Картаті ковдри йому ************ після ЗЕ. А до того - піде знову адвокатом овоща.
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03.11.2020 13:11 Ответить
И зачем такому "больному" Ломиться во властные структуры? Сиди дома, ностальгируй по эсэсэсэру.
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03.11.2020 13:28 Ответить
Пока врачей-коррупционеров, которые выдают липовые справки о болезни не начнут сажать, неожиданные болезни будут продолжаться.
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03.11.2020 13:32 Ответить
Вместо подписи - галочка. Прыкильно Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано, - джерело - Цензор.НЕТ 3185
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03.11.2020 13:43 Ответить
никогда раньше такого не было и вот опять!)))
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03.11.2020 13:45 Ответить
вот когда сядет бабиков и с ним врач который ему больничный выдал, вот тогда люди поймут, что в стране порядок.
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03.11.2020 13:51 Ответить
За липовый больничный должны полететь бошки "врачей". Минохороны здоров'я могло бы заняться...
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03.11.2020 13:59 Ответить
Классика жанра - как пахнет увольнением, то даже самый здоровый мужчина вдруг начинает мучиться поносом и золотухой.
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03.11.2020 14:00 Ответить
Просто безвихідь якась,який мудрейший із мудрейших Бобіков і які ви тупі і жалюгідні.
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03.11.2020 14:06 Ответить
Свалил что своих не трогать
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03.11.2020 14:40 Ответить
Шо такое, коронавирус? Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано - Цензор.НЕТ 802
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03.11.2020 15:10 Ответить
Всі прізвища російські. Випадковість?
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03.11.2020 18:43 Ответить
лечащих врачей брать нужно за жопу, кто открыл больничный
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03.11.2020 19:31 Ответить
 
 