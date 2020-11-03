Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Приказ об увольнении первого заместителя главы Госбюро расследований Александра Бабикова был подписан в пятницу, но он ушел на больничный, тем самым его увольнение пока заблокировано. Поскольку формально его не успели с этим приказом ознакомить.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил собственный источник.

Наш источник не исключает, что несмотря на это, в ближайшее время может быть назначен конкурс на нового первого заместителя главы ГБР, который уже с 17 ноября может стать исполняющим обязанности директора бюро.

В распоряжении Цензор.НЕТ оказалось заявление Бабикова на имя и.о. директора ГБР Сухачева А. о том, что о решении относительно его увольнения он узнал из интернет-новостей, а с соответствующим приказом ознакомлен не был.

"Таким образом, на сегодняшшний день я занимаю должность первого заместителя директора ГБР. Одновременно сообщаю, что сейчас я нахожусь на больничном", - говорится в заявлении Бабикова

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Напомним, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил о конфликте интересов у заместителя руководителя Государственного бюро расследований Александра Бабикова.

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