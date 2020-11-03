УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12155 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Конституційна криза
15 752 41
депутат (1578) КС (1154) відставка (1203)

Депутати з трибуни Ради закликали суддів КС піти у відставку. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народні депутати з різних фракцій закликали суддів Конституційного Суду, які підтримали рішення про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції", піти у відставку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, народний депутат фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов зачитав заяву із закликом до суддів КС добровільно піти у відставку "і зробити це негайно".

Зазначається, що під час зачитування заяви до трибуни вийшла більшість депутатів, які перебували в залі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зібрали вже понад 150 підписів під вимогою відставки суддів КС, - "слуга народу" Кравчук

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
Вы еще попросите волков мясо не есть,рыбу-в воде не плавать,птиц-не летать. Это так тупо...Оттуда только вперед ногами.
показати весь коментар
03.11.2020 14:01
+8
давление на суд - молодьожная стаття, дело криминальное ! Депутаты с трибуны Рады призвали судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 1463
показати весь коментар
03.11.2020 13:33
+6
Постой паравоз, не стучите колёса. К чему эти призивы? Кто пойдёт добровольно от такого "корыта"- хороший уход, хорошее питание, заоблачная зарплата и офигенная пенсия! Только в том случае, если бы на их месте оказался какой-то дурачок.
показати весь коментар
03.11.2020 14:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ну хором:
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Банду геть!
показати весь коментар
03.11.2020 13:28 Відповісти
Депутаты с трибуны Рады призвали судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 3137
показати весь коментар
03.11.2020 13:29 Відповісти
Их только вилами можно вынести с КС Депутати з трибуни Ради закликали суддів КС піти у відставку - Цензор.НЕТ 9327
показати весь коментар
03.11.2020 15:35 Відповісти
Это как Тихановская призывает Бацку уйти в отставку шоле? Депутаты с трибуны Рады призвали судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 3454
показати весь коментар
03.11.2020 13:29 Відповісти
Ты ли, чё ли?
показати весь коментар
03.11.2020 15:15 Відповісти
Хочете знати як, в якості самої нагальної для держави проблеми...., і чим сьогодні депутати ВР, вирішують питання Конституційної кризи?

Почитайте.... "Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про обмеження обігу пластикових пакетів " та "Рада дозволила змінювати по батькові усім українцям після 14 років"

Депутати - "нє от міра сєго"... Бо вдобавок до відмови вирішувати Конституційну кризу, породили ще й політичну , бо ані ЄС, ані Батьківщине трибун не блокували, а погодилися з таким "БЕЗпорядком денним" роботи парламенту!!!

НЕ АДЕКВАТНІ ! Як з політичної, так і з медичної точок зору.

В медицині є визначення поняття "за життєвими показниками".... Це коли в травмованого проломаний череп і пошкоджений мізинець на лівій нозі, то спасати в першу чергу слід голову...

Після цього ЗЕ повинен розпустити й парламент...
показати весь коментар
03.11.2020 17:45 Відповісти
Маски скинуті... (не дивлячись на карантин)

Ось яка істинна мета в ОПЗЖ та й усіх антиукраїнських сил в суспільстві, а особливо - в Парламенті і в Уряді і в ОП та в КСУ... "кремлівські зорі" освітлюють їм дорогу на черговий геноцид!

Вони борються за життя і процвітання країни лише для себе .

А ви, українці -очікуйте доки вони вас не винищать під корінь і не законами, голодом, безправ'ям, а вже зброєю -щоб довго не мучились.....

Очікуйте, доки ЗЕ-соловей заливає., бо вони вже "сдєлалі всєх нас вмєстє"

Ними ж питання поставлено вже руба : "або ми їх, або вони нас, "

Ренат Кузьмін: "Нам потрібна друга звільнення Києва від нацистів"

https://newsland.com/community/8610/content/renat-kuzmin-nam-nuzhno-vtoroe-osvobozhdenie-kieva-ot-natsistov/7254130?_utl_t=fb&fbclid=IwAR2Plv9u2qFd1_BbWNaV2GpFhq_RxOXNPgIf6GaEc6p5HF_EIrV6y8MDcio
показати весь коментар
03.11.2020 21:42 Відповісти
нечисть возле трибуны... всех на столбы зетварей
показати весь коментар
03.11.2020 13:29 Відповісти
А кто для тебя не нечисть?
показати весь коментар
03.11.2020 14:49 Відповісти
давление на суд - молодьожная стаття, дело криминальное ! Депутаты с трибуны Рады призвали судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 1463
показати весь коментар
03.11.2020 13:33 Відповісти
А судьи КС призвали депутатов Рады пойти в известном направлении. Депутаты с трибуны Рады призвали судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 5968
показати весь коментар
03.11.2020 13:33 Відповісти
Судьи КС должны признать этот парламент не законным, и зеленского тоже, потому как он так и не сдал тест на наркотики перед выборами Депутати з трибуни Ради закликали суддів КС піти у відставку - Цензор.НЕТ 6038
показати весь коментар
03.11.2020 13:43 Відповісти
Тест на наркотики не является обязательным требованием для баллотирования на должность президента, так что по этому критерию зевову невозможно признать незаконным.
показати весь коментар
03.11.2020 13:48 Відповісти
О кстати, он ведь говорил, что сделает такое тестирование для всех последующих выборов обязательным )) Кто то в курсе, хоть это он сделал?
показати весь коментар
03.11.2020 16:10 Відповісти
Придурки.
показати весь коментар
03.11.2020 13:45 Відповісти
Короче президент съехал. Замахнулся - бей! ( железный закон блатарей.) Вот что значит, что наш Зе еще ни разу не отмотал срок. Депутати з трибуни Ради закликали суддів КС піти у відставку - Цензор.НЕТ 2280
показати весь коментар
03.11.2020 13:53 Відповісти
ему еще только предстоит... А вообще, если бы не папа профессор кислых щей, то бегуны бы ему эту простую истину открыли еще в 90-х..
показати весь коментар
03.11.2020 17:50 Відповісти
А який пункт Конституції України вказує, що на вимоги депутатів із Ради судді КСУ мають негайно піти? Я давно закінчив універ, можливо щось змінилося? А якщо таких слів немає, то це тиск на суд.
показати весь коментар
03.11.2020 14:00 Відповісти
А как предлагаете с ними бороться? Все способы хороши для достижения высокой цели.
показати весь коментар
03.11.2020 14:50 Відповісти
Как в Нидерландах - жаль что только картины изображают как поступали с судьями в средневековье « Суд Камбиса»
показати весь коментар
03.11.2020 16:25 Відповісти
Вже той факт, що кс не виніс рішення державної мови, заслуговує вигнання на росію таких суддів.
показати весь коментар
03.11.2020 19:03 Відповісти
Вы еще попросите волков мясо не есть,рыбу-в воде не плавать,птиц-не летать. Это так тупо...Оттуда только вперед ногами.
показати весь коментар
03.11.2020 14:01 Відповісти
Ні, через 9 років.Так каже законодавець.
показати весь коментар
03.11.2020 14:03 Відповісти
Может, в странах, где коррупционная система не находит почвы, и проходит - 9 лет. Украина за это и борется, и должна пройти свой путь. Сломать систему непросто.
показати весь коментар
03.11.2020 14:54 Відповісти
Постой паравоз, не стучите колёса. К чему эти призивы? Кто пойдёт добровольно от такого "корыта"- хороший уход, хорошее питание, заоблачная зарплата и офигенная пенсия! Только в том случае, если бы на их месте оказался какой-то дурачок.
показати весь коментар
03.11.2020 14:30 Відповісти
тем более, если кроме как паразитировать больше ничего они не умеют
показати весь коментар
03.11.2020 20:36 Відповісти
И ЧТО???????
показати весь коментар
03.11.2020 15:45 Відповісти
Сашка красавец. Давай, Сашка, жги!
показати весь коментар
03.11.2020 16:11 Відповісти
Хахахаха они поймут когда их начнут жечь только из огнемета....
показати весь коментар
03.11.2020 16:27 Відповісти
А Конституційний Суд не звернувся до депутатів з пропозицією скласти депутатські мандати, оскільки вони не здатні прийняти жодного закону, який би не суперечив Конституції?
показати весь коментар
03.11.2020 16:39 Відповісти
А к вам не доходит, что если судьи добьются своего то Украина завтра без денег.
показати весь коментар
03.11.2020 17:18 Відповісти
А так вона що з грошима, з 2 трильйонами державних боргів?
показати весь коментар
03.11.2020 17:24 Відповісти
"Депутаты призвали" - чего призывать? Взяли бы и проголосовали! А они просто боятся брать ответственность на себя.
показати весь коментар
03.11.2020 16:48 Відповісти
Вы сами создали монстра,которого теперь не можете убить.
показати весь коментар
03.11.2020 17:23 Відповісти
Цирк на дротi...
показати весь коментар
03.11.2020 17:40 Відповісти
Ага, - сейчас расплачутся и уйдут.)) Зебилы, кого вы понавыбирали...? Они же совсем тупые...
показати весь коментар
03.11.2020 17:48 Відповісти
Просто отставкой дело не должно закончится, этих воров и путинский проституток, потерявших всякое морольное право быть не только украинским судьей, но украинским гражданином, нужно судить по соответствующим статьям уголовного кодекса, кара должна быть самой жестокой, что бы другим "судьям" и в голову не могло прийти поставить себя выше Конституции и Закона.
показати весь коментар
03.11.2020 18:56 Відповісти
достаточно будет все нахрен кофнисковать
показати весь коментар
03.11.2020 20:37 Відповісти
Только в Украине преступников просят, а не наказивают.
показати весь коментар
03.11.2020 21:50 Відповісти
ВаЗелинові, "Інтернаціонал" не пробували співати? Депутати з трибуни Ради закликали суддів КС піти у відставку - Цензор.НЕТ 9711
показати весь коментар
03.11.2020 21:51 Відповісти
 
 