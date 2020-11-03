Депутати з трибуни Ради закликали суддів КС піти у відставку. ВIДЕО
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Народні депутати з різних фракцій закликали суддів Конституційного Суду, які підтримали рішення про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції", піти у відставку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, народний депутат фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов зачитав заяву із закликом до суддів КС добровільно піти у відставку "і зробити це негайно".
Зазначається, що під час зачитування заяви до трибуни вийшла більшість депутатів, які перебували в залі.
Топ коментарі
+10 Игорь Коваленко ade8f88c
показати весь коментар03.11.2020 14:01
+8 Nataliia Mykhailova a5732138
показати весь коментар03.11.2020 13:33
+6 Анатолий Панасюк
показати весь коментар03.11.2020 14:30
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Будь ласка, зачекайте...
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Банду геть!
Почитайте.... "Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про обмеження обігу пластикових пакетів " та "Рада дозволила змінювати по батькові усім українцям після 14 років"
Депутати - "нє от міра сєго"... Бо вдобавок до відмови вирішувати Конституційну кризу, породили ще й політичну , бо ані ЄС, ані Батьківщине трибун не блокували, а погодилися з таким "БЕЗпорядком денним" роботи парламенту!!!
НЕ АДЕКВАТНІ ! Як з політичної, так і з медичної точок зору.
В медицині є визначення поняття "за життєвими показниками".... Це коли в травмованого проломаний череп і пошкоджений мізинець на лівій нозі, то спасати в першу чергу слід голову...
Після цього ЗЕ повинен розпустити й парламент...
Ось яка істинна мета в ОПЗЖ та й усіх антиукраїнських сил в суспільстві, а особливо - в Парламенті і в Уряді і в ОП та в КСУ... "кремлівські зорі" освітлюють їм дорогу на черговий геноцид!
Вони борються за життя і процвітання країни лише для себе .
А ви, українці -очікуйте доки вони вас не винищать під корінь і не законами, голодом, безправ'ям, а вже зброєю -щоб довго не мучились.....
Очікуйте, доки ЗЕ-соловей заливає., бо вони вже "сдєлалі всєх нас вмєстє"
Ними ж питання поставлено вже руба : "або ми їх, або вони нас, "
Ренат Кузьмін: "Нам потрібна друга звільнення Києва від нацистів"
https://newsland.com/community/8610/content/renat-kuzmin-nam-nuzhno-vtoroe-osvobozhdenie-kieva-ot-natsistov/7254130?_utl_t=fb&fbclid=IwAR2Plv9u2qFd1_BbWNaV2GpFhq_RxOXNPgIf6GaEc6p5HF_EIrV6y8MDcio