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Депутаты с трибуны Рады призвали судей КС уйти в отставку. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народные депутаты из разных фракций призвали судей Конституционного Суда, поддержавших решение об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона "О предотвращении коррупции", уйти в отставку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, народный депутат фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов зачитал заявление с призывом к судьям КС добровольно уйти в отставку "и сделать это немедленно".

Отмечается, что во время зачитывания заявления к трибуне вышло большинство депутатов, которые находились в зале.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Топ комментарии
+10
Вы еще попросите волков мясо не есть,рыбу-в воде не плавать,птиц-не летать. Это так тупо...Оттуда только вперед ногами.
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03.11.2020 14:01
+8
давление на суд - молодьожная стаття, дело криминальное ! Депутаты с трибуны Рады призвали судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 1463
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03.11.2020 13:33
+6
Постой паравоз, не стучите колёса. К чему эти призивы? Кто пойдёт добровольно от такого "корыта"- хороший уход, хорошее питание, заоблачная зарплата и офигенная пенсия! Только в том случае, если бы на их месте оказался какой-то дурачок.
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03.11.2020 14:30
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А ну хором:
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Банду геть!
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03.11.2020 13:28 Ответить
Депутаты с трибуны Рады призвали судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 3137
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03.11.2020 13:29 Ответить
Их только вилами можно вынести с КС Депутати з трибуни Ради закликали суддів КС піти у відставку - Цензор.НЕТ 9327
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03.11.2020 15:35 Ответить
Это как Тихановская призывает Бацку уйти в отставку шоле? Депутаты с трибуны Рады призвали судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 3454
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03.11.2020 13:29 Ответить
Ты ли, чё ли?
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03.11.2020 15:15 Ответить
Хочете знати як, в якості самої нагальної для держави проблеми...., і чим сьогодні депутати ВР, вирішують питання Конституційної кризи?

Почитайте.... "Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про обмеження обігу пластикових пакетів " та "Рада дозволила змінювати по батькові усім українцям після 14 років"

Депутати - "нє от міра сєго"... Бо вдобавок до відмови вирішувати Конституційну кризу, породили ще й політичну , бо ані ЄС, ані Батьківщине трибун не блокували, а погодилися з таким "БЕЗпорядком денним" роботи парламенту!!!

НЕ АДЕКВАТНІ ! Як з політичної, так і з медичної точок зору.

В медицині є визначення поняття "за життєвими показниками".... Це коли в травмованого проломаний череп і пошкоджений мізинець на лівій нозі, то спасати в першу чергу слід голову...

Після цього ЗЕ повинен розпустити й парламент...
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03.11.2020 17:45 Ответить
Маски скинуті... (не дивлячись на карантин)

Ось яка істинна мета в ОПЗЖ та й усіх антиукраїнських сил в суспільстві, а особливо - в Парламенті і в Уряді і в ОП та в КСУ... "кремлівські зорі" освітлюють їм дорогу на черговий геноцид!

Вони борються за життя і процвітання країни лише для себе .

А ви, українці -очікуйте доки вони вас не винищать під корінь і не законами, голодом, безправ'ям, а вже зброєю -щоб довго не мучились.....

Очікуйте, доки ЗЕ-соловей заливає., бо вони вже "сдєлалі всєх нас вмєстє"

Ними ж питання поставлено вже руба : "або ми їх, або вони нас, "

Ренат Кузьмін: "Нам потрібна друга звільнення Києва від нацистів"

https://newsland.com/community/8610/content/renat-kuzmin-nam-nuzhno-vtoroe-osvobozhdenie-kieva-ot-natsistov/7254130?_utl_t=fb&fbclid=IwAR2Plv9u2qFd1_BbWNaV2GpFhq_RxOXNPgIf6GaEc6p5HF_EIrV6y8MDcio
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03.11.2020 21:42 Ответить
нечисть возле трибуны... всех на столбы зетварей
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03.11.2020 13:29 Ответить
А кто для тебя не нечисть?
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03.11.2020 14:49 Ответить
давление на суд - молодьожная стаття, дело криминальное ! Депутаты с трибуны Рады призвали судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 1463
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03.11.2020 13:33 Ответить
А судьи КС призвали депутатов Рады пойти в известном направлении. Депутаты с трибуны Рады призвали судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 5968
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03.11.2020 13:33 Ответить
Судьи КС должны признать этот парламент не законным, и зеленского тоже, потому как он так и не сдал тест на наркотики перед выборами Депутати з трибуни Ради закликали суддів КС піти у відставку - Цензор.НЕТ 6038
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03.11.2020 13:43 Ответить
Тест на наркотики не является обязательным требованием для баллотирования на должность президента, так что по этому критерию зевову невозможно признать незаконным.
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03.11.2020 13:48 Ответить
О кстати, он ведь говорил, что сделает такое тестирование для всех последующих выборов обязательным )) Кто то в курсе, хоть это он сделал?
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03.11.2020 16:10 Ответить
Придурки.
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03.11.2020 13:45 Ответить
Короче президент съехал. Замахнулся - бей! ( железный закон блатарей.) Вот что значит, что наш Зе еще ни разу не отмотал срок. Депутати з трибуни Ради закликали суддів КС піти у відставку - Цензор.НЕТ 2280
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03.11.2020 13:53 Ответить
ему еще только предстоит... А вообще, если бы не папа профессор кислых щей, то бегуны бы ему эту простую истину открыли еще в 90-х..
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03.11.2020 17:50 Ответить
А який пункт Конституції України вказує, що на вимоги депутатів із Ради судді КСУ мають негайно піти? Я давно закінчив універ, можливо щось змінилося? А якщо таких слів немає, то це тиск на суд.
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03.11.2020 14:00 Ответить
А как предлагаете с ними бороться? Все способы хороши для достижения высокой цели.
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03.11.2020 14:50 Ответить
Как в Нидерландах - жаль что только картины изображают как поступали с судьями в средневековье « Суд Камбиса»
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03.11.2020 16:25 Ответить
Вже той факт, що кс не виніс рішення державної мови, заслуговує вигнання на росію таких суддів.
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03.11.2020 19:03 Ответить
Вы еще попросите волков мясо не есть,рыбу-в воде не плавать,птиц-не летать. Это так тупо...Оттуда только вперед ногами.
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03.11.2020 14:01 Ответить
Ні, через 9 років.Так каже законодавець.
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03.11.2020 14:03 Ответить
Может, в странах, где коррупционная система не находит почвы, и проходит - 9 лет. Украина за это и борется, и должна пройти свой путь. Сломать систему непросто.
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03.11.2020 14:54 Ответить
Постой паравоз, не стучите колёса. К чему эти призивы? Кто пойдёт добровольно от такого "корыта"- хороший уход, хорошее питание, заоблачная зарплата и офигенная пенсия! Только в том случае, если бы на их месте оказался какой-то дурачок.
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03.11.2020 14:30 Ответить
тем более, если кроме как паразитировать больше ничего они не умеют
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03.11.2020 20:36 Ответить
И ЧТО???????
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03.11.2020 15:45 Ответить
Сашка красавец. Давай, Сашка, жги!
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03.11.2020 16:11 Ответить
Хахахаха они поймут когда их начнут жечь только из огнемета....
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03.11.2020 16:27 Ответить
А Конституційний Суд не звернувся до депутатів з пропозицією скласти депутатські мандати, оскільки вони не здатні прийняти жодного закону, який би не суперечив Конституції?
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03.11.2020 16:39 Ответить
А к вам не доходит, что если судьи добьются своего то Украина завтра без денег.
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03.11.2020 17:18 Ответить
А так вона що з грошима, з 2 трильйонами державних боргів?
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03.11.2020 17:24 Ответить
"Депутаты призвали" - чего призывать? Взяли бы и проголосовали! А они просто боятся брать ответственность на себя.
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03.11.2020 16:48 Ответить
Вы сами создали монстра,которого теперь не можете убить.
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03.11.2020 17:23 Ответить
Цирк на дротi...
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03.11.2020 17:40 Ответить
Ага, - сейчас расплачутся и уйдут.)) Зебилы, кого вы понавыбирали...? Они же совсем тупые...
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03.11.2020 17:48 Ответить
Просто отставкой дело не должно закончится, этих воров и путинский проституток, потерявших всякое морольное право быть не только украинским судьей, но украинским гражданином, нужно судить по соответствующим статьям уголовного кодекса, кара должна быть самой жестокой, что бы другим "судьям" и в голову не могло прийти поставить себя выше Конституции и Закона.
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03.11.2020 18:56 Ответить
достаточно будет все нахрен кофнисковать
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03.11.2020 20:37 Ответить
Только в Украине преступников просят, а не наказивают.
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03.11.2020 21:50 Ответить
ВаЗелинові, "Інтернаціонал" не пробували співати? Депутати з трибуни Ради закликали суддів КС піти у відставку - Цензор.НЕТ 9711
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03.11.2020 21:51 Ответить
 
 