Депутаты с трибуны Рады призвали судей КС уйти в отставку. ВИДЕО

Народные депутаты из разных фракций призвали судей Конституционного Суда, поддержавших решение об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона "О предотвращении коррупции", уйти в отставку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, народный депутат фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов зачитал заявление с призывом к судьям КС добровольно уйти в отставку "и сделать это немедленно".

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Отмечается, что во время зачитывания заявления к трибуне вышло большинство депутатов, которые находились в зале.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.