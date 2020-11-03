Депутаты с трибуны Рады призвали судей КС уйти в отставку. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народные депутаты из разных фракций призвали судей Конституционного Суда, поддержавших решение об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона "О предотвращении коррупции", уйти в отставку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, народный депутат фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов зачитал заявление с призывом к судьям КС добровольно уйти в отставку "и сделать это немедленно".
Отмечается, что во время зачитывания заявления к трибуне вышло большинство депутатов, которые находились в зале.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Банду геть!
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Депутати - "нє от міра сєго"... Бо вдобавок до відмови вирішувати Конституційну кризу, породили ще й політичну , бо ані ЄС, ані Батьківщине трибун не блокували, а погодилися з таким "БЕЗпорядком денним" роботи парламенту!!!
НЕ АДЕКВАТНІ ! Як з політичної, так і з медичної точок зору.
В медицині є визначення поняття "за життєвими показниками".... Це коли в травмованого проломаний череп і пошкоджений мізинець на лівій нозі, то спасати в першу чергу слід голову...
Після цього ЗЕ повинен розпустити й парламент...
Ось яка істинна мета в ОПЗЖ та й усіх антиукраїнських сил в суспільстві, а особливо - в Парламенті і в Уряді і в ОП та в КСУ... "кремлівські зорі" освітлюють їм дорогу на черговий геноцид!
Вони борються за життя і процвітання країни лише для себе .
А ви, українці -очікуйте доки вони вас не винищать під корінь і не законами, голодом, безправ'ям, а вже зброєю -щоб довго не мучились.....
Очікуйте, доки ЗЕ-соловей заливає., бо вони вже "сдєлалі всєх нас вмєстє"
Ними ж питання поставлено вже руба : "або ми їх, або вони нас, "
Ренат Кузьмін: "Нам потрібна друга звільнення Києва від нацистів"
https://newsland.com/community/8610/content/renat-kuzmin-nam-nuzhno-vtoroe-osvobozhdenie-kieva-ot-natsistov/7254130?_utl_t=fb&fbclid=IwAR2Plv9u2qFd1_BbWNaV2GpFhq_RxOXNPgIf6GaEc6p5HF_EIrV6y8MDcio